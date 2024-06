“Die Souveränisten”: AfD plant neue Fraktionsgründung im EU-Parlament

Nachdem die bisherigen Hauptsäulen in der europäischen Fraktion ID (Identität und Demokratie) – das Rassemblement National aus Frankreich sowie der italienische Lega-Block – die Zusammenarbeit mit der AfD im EU-Parlament aufgekündigt und diese mit Unterstützung aller anderen ID-Delegationen (außer der österreichischen FPÖ und der estnischen EKRE) aus der ID gewählt haben, wird die AfD nun eine neue Fraktion konstituieren. Ihr bleibt keine andere Wahl; nicht einmal der hochumstrittene und reichlich rückgratlose Rauswurf von Maximilian Krah aus der eigenen Europa-Abgeordnetengruppe hatte die französischen und italienischen Fraktionskollegen und deren Verbündete besänftigen können.

Dafür gibt es einen einfachen Grund: Wo Rechte in ihren Ländern regieren, sind sie in erster Linie den einheimischen nationalen verpflichtet – und zu diesen gehört es für die am Tropf der EU hängenden Staaten, möglichst viel Geld von Brüssel abzugreifen, um überhaupt regierungsfähig zu bleiben. Da passt eine AfD, in der führende Mitglieder den EU-Austritt Deutschlands und damit den Wegfall des größten Nettozahlers befürworten, gar nicht gut ins Bild. Deshalb geht man auf Abstand und spielt den Gemäßigten. So soll nun laut Parlamentsverwaltung, wie der “Spiegel” berichtet, die Fraktionsgründung bereits in der kommenden bevorstehen. Ein “AfD-Getreuer”, so das Hamburger Blatt, habe nach einem Raum für 100 Personen und Catering für “das konstituierende Treffen einer neuen Fraktion” gefragt.

Selbstbestimmung statt EU-Bürokratur

Name der Fraktion soll dem Bericht zufolge “Die Souveränisten” lauten und die sogenannte Sofia-Erklärung der bulgarischen rechtskonservativen Partei Vazrazhdane vom April 2024 als gemeinsame Grundlage haben. Darin heißt es zutreffend, die europäische Zivilisation werde durch die “Aggression globalistischer Ideologien” bedroht, das Recht der Völker auf Selbstbestimmung würde durch die “Diktatur einer Bürokratie” ersetzt. Die EU-Bürokratie müsse gestoppt und aus dem lobbyistischen Würgegriff internationaler Konzern und korporatistischer globaler Interessengruppen befreit werden. Zudem brauche es unverzüglich die Aufnahme von Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt. Alles Positionen, mit denen eine Partei nach neuer Lesart natürlich als “rechtsextrem” gilt – und das trifft dann fortan natürlich auch auf die “Souveränisten” zu.

Neben der AfD werden als weitere mögliche Mitglieder der neuen Fraktion gehandelt: SOS Rumänien, Se Acabó La Fiesta aus Spanien, NIKH aus Griechenland, Konfederacja aus Polen, Hnutie Republika aus der Slowakei und Hazank Mozgalom aus Ungarn. Ebenso könnte sich Sarah Knafo von Reconquete den “Souveränisten” anschließen. Die AfD ist also weiterhin kein Einzelkämpfer in Europa und wird aller Voraussicht nach weiter die authentische deutsche Stimme nationaler Interessen in einer EU sein, die sich vom Gründungsanspruch eines gemeinsamen “Europas der Vaterländer” immer weiter entfernt.