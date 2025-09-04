Die Sozialismus-Lüge: Der wiederholte Tritt auf den Gartenrechen

Es gibt Politiker, die reden Unsinn, und es gibt solche, die erfinden ihre eigene Geschichtsschreibung. Heidi Reichinnek, Chefin der Linkspartei, gehört zur zweiten Kategorie. Ihr jüngster Geniestreich: „Das in der DDR war kein Sozialismus.“ Man reibt sich die Augen. Was war es dann? War es vielleicht eine besonders strenge Form von betreutem Wohnen? Ein vierzigjähriger Volkshochschulkurs mit Stasi-Begleitung? Oder ein gigantisches soziales Experiment, bei dem Zementmauern, Schießbefehl und Planwirtschaft zufällig übrig blieben? Die Linkspartei, die über PDS und SED nahtlos in die Tradition jener Staatspartei hineinragt, die den „realexistierenden Sozialismus“ in Beton goss, behauptet heute also, es sei gar keiner gewesen. Warum? Weil sie den nächsten Versuch bereits plant. Und dann wird es klappen. Ganz bestimmt! Einstein wird das Zitat zugeschrieben, eine Definition von Wahnsinn ist es, etwas immer wieder neu zu versuchen und jedesmal ein anderes Ergebnis zu erwarten.

Was die Reichinnek hier dreist und selbstbewusst behauptet, hat immerhin Stil. Wie ein Pyromane, der mit dem Benzinkanister in der Hand neben den rauchenden Trümmern steht und erklärt, es habe gar nicht gebrannt, statt Feuer sei es nur eine atmosphärische Lichtinstallation gewesen. Das eigentlich Verstörende dabei: Rund elf Prozent der Deutschen finden diesen dreisten Selbstbetrug glaubwürdig genug, um ihr Kreuz bei diesen Leuten zu machen.

Elf Prozent, die offenbar gelernt haben, dass man auf denselben Gartenrechen immer wieder erneut treten muss – vielleicht klappt’s ja diesmal ohne den Schlag ins Gesicht! Sozialismus als Endlosschleife: Ein Knall, ein blauer Fleck, Schmerz und kurzer Schwindel, und dann wieder von vorn. Nächster Versuch.

Immer der gleiche Trick

Dabei ist das Prinzip denkbar simpel: Wo Sozialismus herrscht, verschwinden Freiheit und Eigentum, während die Mangelverwaltung zum einzigen Wachstumssektor wird. Menschen stehen Schlange für Butter, Bananen und Reis – und Politiker irgendwann unweigerlich erwiesenem erneuten Scheitern für neue Erklärungen, warum das alles angeblich kein richtiger Sozialismus gewesen sei. Immer die gleiche Ausrede, immer der gleiche Trick:

„Wir wollten doch nur das Gute. Leider hat sich das Böse dazwischengeschlichen.“ Oder, frei nach Habeck: Die Wirklichkeit hat uns umzingelt.

Kleine Nachhilfestunde für Reichinnek und alle, die dieser Linkspartei die Stimme geben: Die Wahrheit tut weh – aber die DDR war Sozialismus pur, lediglich mit der Gnade des frühen Untergangs. Die volle Katastrophe blieb den Bürgern erspart, weil der Westen mit seiner bösen sozialen Marktwirtschaft das Vakuum auffing. Doch w die Mauer nicht gefallen, man hätte dahinter die Endstufe erlebt: Bankrott, Hunger, totale Lähmung.

Und heute wagt es die Vorsitzende der Rechtsnachfolgerin der Partei, die dieses Unrechtssystem verbrochen hat, zu behaupten, die DDR sei gar kein Sozialismus gewesen.. Das ist nicht nur Leugnung, das ist Verhöhnung der Opfer und Verklärung eines gescheiterten Systems.

Die große Tragik dieses Landes

Man stelle sich vor, ein Politiker würde behaupten, die Titanic sei gar nicht gesunken. Sie habe nur eine alternative Form des Schwimmens ausprobiert.

Genau auf diesem intellektuellen Niveau bewegt sich Reichinnek. Und Millionen Deutsche nicken dazu – weil man offenbar alles glauben darf, solange nur das Etikett „sozial“ darauf klebt. Es ist die große Tragik dieses Landes: Eine Partei, die aus den Trümmern der SED hervorgegangen ist, wird weiterhin nicht nur geduldet (und ist im Gegensatz zur AfD nicht von Verbot bedroht, obwohl sie die Systemfrage offen stellt), sondern von Millionen gewählt. Dass man bei der AfD sofort den Untergang der Demokratie beschwört, während die Linkspartei mit ihrer Geschichtsverleugnung als respektabler Koalitionspartner gehandelt wird, ist ein himmelschreiendes Unrecht. Aber so tickt dieses Land: Brandmauer nach rechts, offene Tür nach links. Die Logik einer politischen Klasse, die mit zweierlei Maß misst.

Nochmal zur Klarstellung für alle Verwirrten da draußen: Die DDR war Sozialismus. Punkt. Und wer das Gegenteil behauptet, betreibt Realitätsflucht.

Und wer heute ernsthaft glaubt, dass Sozialismus in anderer Verpackung beim nächsten Mal bestimmt garantiert funktioniert, der gleicht dem Trottel, der auf dem Gartenrechen tanzt und beim zwanzigsten Schlag ins Gesicht triumphierend ausruft: Seht ihr, diesmal hat es doch gar nicht mehr so wehgetan! Ist das absurd? Ja. Total. Aber offenbar kann man damit in Deutschland immer noch zweistellige Wahlergebnisse erzielen.