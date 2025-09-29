Die SPD als Mittäter: Haltet den Dieb…

Es gibt eine alte sozialdemokratische Weisheit, die lautet: Schuld sind immer die anderen.

Ein Mantra, das von denGenossen 1970ern bis in die Gegenwart gepflegt wird, als handle es sich um ein bewährtes Programm. Nur blöd, dass die SPD selbst seit 1998 fast ununterbrochen an den Schalthebeln der Macht sitzt. Wer so lange mitregiert, wer drei Jahrzehnte lang die politischen Weichenstellungen mitverantwortet und Stellschrauben gedreht hat, kann kaum noch glaubhaft den Eindruck erwecken, er sei ohnmächtiges Opfer fremder Willkür. Nein: Die Sozialdemokraten sind nicht die ewigen Mahner im Abseits, sie sind die Architekten und Handwerker des deutschen Niedergangs, flankiert von ihren grünen Hilfstruppen.

ie Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Deutschland war bis 1998 ein Land mit funktionierender Industrie, stabilen Staatsfinanzen und einer Bundesbank, die diesen Namen noch verdiente. In Bonn residierte eine Regierung, die sich trotz aller Schwächen eine gewisse Bodenhaftung bewahrt hatte. Dann zog man nach Berlin, und wenige Jahre später, nach Kohls Abwahl, begann die Ära der sozialdemokratischen Großideen. Agenda hier, Integration dort, immer begleitet von dem Reflex, neue Behörden, neue Gremien, neue Sozialleistungen zu schaffen. Der Staat wuchs, die Zahl der Beamten blähte sich auf, und die Staatsquote kletterte über 50 Prozent.

Legendäre Ineffizienz

Die SPD nennt das Fürsorge. Jeder Ökonom nennt es schlicht Erstickung. Und wenn heute SPD-Politiker in Talkshows mit bebender Stimme erklären, sie hätten es ja so schwer gehabt, weil die Union die Reformen gebremst habe, darf man sich die Augen reiben. In nahezu jeder Koalition seit 1998 war die SPD nicht nur Beiwerk, sondern treibende Kraft. Man erinnere sich an Schröder, der Reformen versprach und am Ende Hartz IV mit einer Bürokratie schuf, die in ihrer Ineffizienz legendär ist. Man denke an Gabriel, der die Energiewende als nationales Heiligtum vorantrieb und die Strompreise in Höhen katapultierte, die jede Waschmaschine zum Luxusgut machen. Man erinnere sich an Scholz, der im Kanzleramt die Kunst perfektionierte, Abwesenheit als Stärke zu verkaufen. All das trägt sozialdemokratische Handschrift.

Der Niedergang des Rentensystems, die Überlastung der Sozialsysteme, die Abwanderung der Industrie – all das sind keine Zufälle. Es ist das direkte Ergebnis einer Politik, die den Bürger als Zahlmeister betrachtet und den Staat als Wohlfühlarena für Funktionäre.

Immer neue Abgaben, immer höhere Umverteilung, immer dickere Apparate. Und wenn dann die Rechnung präsentiert wird, ist die Ausrede schnell zur Hand: Die anderen sind schuld. Die Union, die FDP, zur Not sogar das Weltklima. Aber wer drei Jahrzehnte lang an jeder großen Entscheidung beteiligt war, ist nicht Beobachter, sondern Mittäter. Die SPD ist nicht die Partei der enttäuschten Idealisten, sie ist die Partei der klebrigen Verwaltung, die das Land in einen Zustand permanenter Selbstüberforderung manövriert hat.

Diszipliniertes Wegducken

Jeder Personalrat, jede Kommission, jeder runde Tisch trägt ihr Logo. Sie hat Deutschland eine sozialdemokratische Note verpasst, die längst zur Nationalhymne des Niedergangs geworden ist. Man kann Sozialdemokraten in einer Hinsicht bewundern: in der Disziplin des Wegduckens. Kaum eine andere Partei beherrscht es so perfekt, sich mit erhobenem Zeigefinger aus der Schusslinie zu reden, obwohl sie selbst das Zündholz ins Heulager geworfen hat.

Und nun steht das Land eben, wo es steht. Die Infrastruktur bröckelt, die Wirtschaft stottert, das Vertrauen erodiert. SPD-Politiker mögen weiter behaupten, es wäre nicht ihre schuld, da sie ja nie die Alleinverantwortung gehabt hätten. Abgesehen davon, dass das nach dreißig Jahren Regierungsbeteiligung das so wirkt, wie wenn ein Dieb erklärt, er habe nur für seinen Kollegen Schmiere gestanden, während der der eigentliche Bösewicht sei: Wenn die SPD alleine regiert hätte, wäre das Resultat noch schlimmer. Deutschland ist nicht in der Krise trotz, sondern wegen der SPD. Die Wahrheit ist bitter. Und die SPD ist nicht Opfer der Geschichte – sie hat sie geschrieben. Und die Deutschen bezahlen bis heute den Preis für ein linkes Gesellschaftsexperiment, das nie gelingen konnte: Sozialdemokratie plus grüne Transformation als Dauerregierung, egal unter wem als Kanzler. Wer dieses Experiment mit seiner Wählerstimme immer weiter verlängert, darf sich nicht wundern, wenn am Ende nicht nur die Partei, sondern das ganze Land auf der Intensivstation liegt.