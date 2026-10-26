Die Staatsbohème und das Eigentum der anderen

Es gibt politische Forderungen, deren moralischer Glanz umso heller strahlt, je weniger ihre Urheber für die Folgen einzustehen haben. Die Vergesellschaftung fremden Eigentums gehört zu ihnen. Man muss keine Immobilie erworben, keinen Kredit bedient, keine Sanierung finanziert und keine wirtschaftliche Verantwortung getragen haben, um öffentlich über die Eigentumsrechte anderer zu befinden. Es genügt die Überzeugung, im Namen des Gemeinwohls zu handeln. Alexander Grau hat im “Cicero” unter dem Titel „Zugriff der Staatsbohème“ dieses Phänomen an einem offenen Brief von mehr als zweihundert Künstlern, Schauspielern, Hochschullehrern und Aktivisten beschrieben. Sie wenden sich gegen das geplante Bundesgesetz von Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), das den Ländern die Möglichkeit nehmen soll, private Wohnungsbestände auf Grundlage des Artikels 15 des Grundgesetzes zu vergesellschaften. Grau nennt die Initiative einen „kaltschnäuzigen und leicht zu durchschauenden Versuch staatlich subventionierter linker Ideologen, Macht über das Eigentum anderer zu bekommen“. Das Anliegen auch noch als Schutz der Demokratie auszugeben, sei besonders abstoßend.

Die Formulierung ist polemisch. Doch ihr Kern trifft einen politischen Mechanismus, der weit über die Berliner Wohnungspolitik hinausreicht: Ein Milieu, dessen materielle Existenz vielfach auf öffentlichen Institutionen beruht, beansprucht moralische Autorität über die wirtschaftliche Selbstständigkeit anderer. Es erklärt die eigene politische Präferenz zum demokratischen Gebot und den Widerstand dagegen zum Angriff auf das Gemeinwohl. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, ob Vergesellschaftung rechtlich möglich ist. Sie lautet, weshalb die Verfügung über fremdes Eigentum ausgerechnet dort als gesellschaftlicher Fortschritt gilt, wo man die eigene institutionelle Absicherung besonders selbstverständlich voraussetzt.

Die Trennung von Macht und Verantwortung

Die Unterzeichner verlangen die Beibehaltung einer verfassungsrechtlichen Möglichkeit. Geschützt werden soll ein Instrument, mit dem private Eigentumsrechte tiefgreifend verändert werden können. Wer Vergesellschaftung befürwortet, nimmt in Kauf, dass Eigentümer ihre Verfügungsmacht verlieren und öffentliche Haushalte Entschädigungen finanzieren müssen. Die politischen Initiatoren tragen diese Lasten nicht notwendig selbst. Sie können sich auf die gesellschaftliche Bedeutung ihrer Ziele berufen, während die materiellen Folgen bei Eigentümern, Mietern, Steuerzahlern und künftigen Verwaltungen liegen. Darin liegt die strukturelle Versuchung kollektivistischer Politik: Entscheidung und Haftung fallen auseinander.

Der private Eigentümer muss für Fehlkalkulationen einstehen. Der politische Aktivist kann dagegen ein weitreichendes Umverteilungsprojekt fordern, ohne persönlich für dessen Scheitern verantwortlich zu sein. Misslingt es, bleiben die Folgen bei anderen. Wo die Möglichkeit, über Ressourcen zu entscheiden, von der Pflicht getrennt wird, ihre Kosten zu tragen, entstehen Anreize zur politischen Selbstüberschätzung. Eine freiheitliche Eigentumsordnung verbindet Verfügungsmacht mit Verantwortung.

Die subventionierte Avantgarde

Der prägnant-akkurate Begriff „Staatsbohème“ beschreibt ein kulturelles Milieu, das sich zwar als unabhängig und gesellschaftskritisch versteht, dessen institutionelle Voraussetzungen aber häufig aus staatlicher Finanzierung stammen. Universitäten, Theater, Museen und zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen sind auf öffentliche Mittel angewiesen. Problematisch wird diese Ordnung, wenn aus finanzieller Absicherung ein politischer Überlegenheitsanspruch erwächst. Dann gilt die eigene Subvention als selbstverständlicher Beitrag zum Gemeinwohl, während die Eigentumsrechte anderer unter Rechtfertigungszwang geraten. Öffentliche Förderung erscheint als notwendige Voraussetzung gesellschaftlicher Kultur; privates Vermögen dagegen als potenziell illegitime Konzentration wirtschaftlicher Macht.

Diese seit Jahren wachsende Asymmetrie muss man kritisieren. Auch öffentliche Kulturinstitutionen beanspruchen knappe Ressourcen. Ihre Finanzierung beruht auf Steuermitteln. Dennoch würden ihre Vertreter kaum akzeptieren, dass politische Mehrheiten über ihre institutionelle Existenz allein nach dem Maßstab kurzfristiger Nützlichkeit entscheiden. Die eigene Unabhängigkeit soll geschützt bleiben. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit anderer wird zur politischen Verhandlungsmasse. Weder akademische Stellung noch kulturelle Prominenz verleihen besondere wirtschaftspolitische Kompetenz. Ein offener Brief wird nicht dadurch überzeugender, dass viele bekannte Namen darunter stehen. Er müsste erklären, weshalb die vorgeschlagene Eigentumsordnung bessere Ergebnisse hervorbringt. Gerade diese Begründungspflicht wird durch die moralische Inszenierung verdrängt. Die Unterschrift ersetzt die Kalkulation; die richtige Haltung gilt bereits als politische Leistung.

Wenn Demokratie zur Gesinnungsfrage wird

Besonders aufschlussreich ist die Berufung auf die Demokratie. Die Frage der Vergesellschaftung müsse demokratisch entschieden werden, heißt es im offenen Brief. Ein Sperrgesetz verhindere dies und missachte den Bevölkerungswillen. Doch die freiheitliche Demokratie besteht nicht in der unbegrenzten Verfügung einer Mehrheit über die Rechte des Einzelnen. Ihr Sinn liegt gerade darin, politische Herrschaft zu begrenzen. Grundrechte schützen den Einzelnen auch gegen Mehrheiten.

Das Eigentumsgrundrecht sichert wirtschaftliche Selbstständigkeit und schafft einen Bereich, in dem Menschen nicht von wechselnden politischen Entscheidungen abhängig sein sollen. Artikel 15 des Grundgesetzes eröffnet zwar die Möglichkeit, Grund und Boden sowie Produktionsmittel in Gemeineigentum zu überführen. Seine Existenz begründet jedoch keine Pflicht zur Vergesellschaftung.

Der Berliner Volksentscheid von 2021 war ein politisch bedeutsames Votum, aber kein unmittelbar vollziehbares Enteignungsgesetz. Doch der offene Brief erhebt die Beibehaltung der Vergesellschaftungsmöglichkeit zum Prüfstein demokratischer Gesinnung. Damit wird eine bestimmte politische Option moralisch privilegiert. Wer sie begrenzen möchte, erscheint nicht mehr als Vertreter einer anderen Eigentumspolitik, sondern als Gegner demokratischer Selbstbestimmung. Das ist die eigentliche Vereinnahmung des Demokratiebegriffs: Die eigene Forderung wird mit der Demokratie identifiziert, ihre Ablehnung als deren Gefährdung dargestellt.

Die selektiven Verteidiger des Volkswillens

Grau verweist auf einen Widerspruch, der für die Glaubwürdigkeit des linken Kulturbetriebs entscheidend ist. Dessen Vertreter berufen sich gern auf demokratische Beteiligung, zeigen aber häufig weniger Empörung, wenn politische Gegner durch institutionelle Maßnahmen ausgegrenzt werden sollen. Wo eine linke Initiative einen Volksentscheid gewinnt, wird die demokratische Legitimation beschworen. Wo eine rechte Partei Wahlerfolge erzielt, werden politische Isolierung und administrative Hindernisse mitunter als notwendige Verteidigung derselben Demokratie gerechtfertigt. Der grundsätzliche Doppelstandard ist inzwischen politisch relevant. Demokratische Rechte dürfen nicht vom Wohlwollen gegenüber denjenigen abhängen, die sie ausüben.

Eine Demokratie, die nur die eigenen Ergebnisse respektiert, ist ein Verfahren zur Bestätigung bereits feststehender moralischer Gewissheiten. Der eigentliche Wert des Privateigentums wird in solchen Debatten unterschätzt. Eigentum ist nicht bloß eine Ansammlung materieller Werte. Es schafft persönliche Unabhängigkeit, ermöglicht langfristige Planung und begrenzt politische Verfügungsmacht. Wer ein Haus besitzt oder Vermögen für seine Familie aufbaut, verfügt über einen eigenständigen wirtschaftlichen Handlungsspielraum.

Sozialbindung von Eigentum bedeutet keine beliebige politische Verfügbarkeit

Die konservative Tradition betrachtet Eigentum als Grundlage gesellschaftlicher Stabilität. Es verbindet Freiheit mit Verantwortung und individuelle Leistung mit familiärer Kontinuität. Besonders wichtig ist Eigentum dort, wo es breiten Bevölkerungsschichten wirtschaftliche Selbstständigkeit ermöglicht. Eine konservative Eigentumspolitik muss darauf zielen, Eigentumsbildung zu erleichtern. Gerade darin unterscheidet sie sich vom sozialistischen Ansatz, der gesellschaftliche Probleme durch die Überführung privater Verfügungsmacht in kollektive Strukturen lösen will. Die Antwort auf zu wenige Eigentümer kann nicht darin bestehen, Eigentum noch stärker zu zentralisieren, sondern seine Voraussetzungen zu verbessern. Privateigentum ist dabei kein Freibrief für Verantwortungslosigkeit. Artikel 14 des Grundgesetzes bindet seinen Gebrauch an das Wohl der Allgemeinheit. Aber Sozialbindung ist nicht mit politischer beliebiger Verfügbarkeit gleichzusetzen.

Wer diesen Unterschied verwischt, behandelt Eigentum letztlich als widerrufliche Erlaubnis des Kollektivs. Die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände würde keine zusätzliche Wohnung schaffen. Sie veränderte die Eigentumsverhältnisse, nicht das Angebot. Gleichzeitig wären erhebliche Entschädigungskosten zu bewältigen. Der Wegfall privater Gewinnansprüche beseitigt keine Baukosten. Vor allem löst Vergesellschaftung nicht die strukturellen Ursachen der Wohnungsknappheit: langwierige Genehmigungsverfahren, hohe Baukosten und begrenzte Flächen. Eine verantwortliche Politik sollte nicht zuerst fragen, wem Wohnungen gehören, sondern wie zusätzliche entstehen können.

Die vergessene Erfahrung der DDR

Für eine deutsche Debatte über Vergesellschaftung ist die Erfahrung der DDR unverzichtbar. Dort wurde die Zurückdrängung privater Eigentumsrechte zum Bestandteil einer umfassenden sozialistischen Herrschaftsordnung. Staatliche Planung und die Konzentration wirtschaftlicher Verfügungsmacht schwächten unternehmerische Initiative und individuelle Selbstständigkeit. Die historische Warnung bleibt bestehen. Gemeineigentum bedeutet nicht automatisch gemeinschaftliche Verfügungsmacht. In der DDR gehörten Produktionsmittel offiziell dem Volk, tatsächlich entschieden staatliche Institutionen über ihre Nutzung. Auch heute müsste jede Vergesellschaftungsinitiative erklären, wer nach der Übertragung tatsächlich entscheidet. Die bloße Bezeichnung als Gemeineigentum garantiert weder demokratische Kontrolle noch wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.

Der offene Brief ist Ausdruck eines veränderten Selbstverständnisses des Kulturbetriebs. Der Intellektuelle galt traditionell als unabhängiger Kritiker gesellschaftlicher Macht. Teile des heutigen Kulturbetriebs übernehmen dagegen die Rolle als moralischer Begleiter politischer Programme. Sie verleihen Forderungen durch öffentliche Bekenntnisse gesellschaftliche Anerkennung und behandeln abweichende Positionen nicht selten als Ausdruck unzureichender Haltung.

Das Eigentum der anderen

An die Stelle der Analyse tritt das Signal, an die Stelle des Arguments die Unterschrift. Das Problem besteht nicht darin, dass Künstler politische Meinungen äußern. Es besteht darin, dass ihre kulturelle Prominenz zur Ersatzlegitimation für wirtschaftspolitische Forderungen wird. Wer Vergesellschaftung fordert, müsste ihre Folgen erläutern. Wer von Demokratie spricht, müsste die Grenzen demokratischer Verfügungsmacht anerkennen. Die Zugehörigkeit zum richtigen Milieu entbindet von keiner dieser Pflichten. Die Unterzeichner beanspruchen, mit ihrer Eigentumspolitik zugleich die Demokratie zu verteidigen. Damit wird aus einer umstrittenen Forderung eine moralische Bewährungsprobe. Am Ende geht es um die Unterscheidung zwischen der Freiheit, politische Veränderungen zu fordern, und dem Anspruch, über die wirtschaftliche Selbstständigkeit anderer verfügen zu dürfen. Die Unterzeichner dürfen Vergesellschaftung befürworten. Aber ihre Forderungen verdienen keine besondere moralische Autorität, nur weil sie von bekannten Künstlern getragen werden. Sie müssen sich an denselben Maßstäben messen lassen: rechtlicher Zulässigkeit, wirtschaftlicher Tragfähigkeit und tatsächlichen Folgen.

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Hinter der Sprache von Gemeinwohl und Demokratie kann ein handfester Machtanspruch stehen: private Verfügungsmacht durch politische zu ersetzen. Eine freie Gesellschaft benötigt Eigentum gerade deshalb, weil nicht alle Lebensbereiche politischer Verfügung unterworfen sein dürfen. Die Staatsbohème darf über das Eigentum anderer diskutieren. Was sie nicht beanspruchen kann, ist die moralische Unantastbarkeit dieser Forderung. Denn die Freiheit einer Gesellschaft bemisst sich nicht daran, wie leicht sich fremdes Eigentum zum Gemeinwohl erklären lässt, sondern daran, wie zuverlässig sie den Einzelnen vor dem Zugriff jener schützt, die sich im Besitz der höheren Gerechtigkeit wähnen.