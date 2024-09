Die stillen Tränen der Annette von Droste-Hülshoff: Mit dem Taxibus durchs Münsterland

Da die Telefonnummer, über die man seine Fahrt mit dem Anruf-Sammeltaxi bestellen soll, nur eine Warteschleife lieferte, versuchte ich mein Glück einfach so – am Bahnhof Lüdinghausen. Und tatsächlich: Zufällig fuhr ein Großraumtaxi vor und hielt an. Zwei junge Frauen saßen schon in dem dreireihigen Achtsitzer. Der Fahrer mit OP-Maske zitierte mich nach hinten. Innerlich verrollte ich die Augen über die männliche Panikpute, aber der Platz hinten kam mir sehr gelegen. Nach ein paar hundert Metern durch die Ortsmitte von Lüdinghausen ging es raus aufs Land, Richtung Olfen. Und – was soll ich sagen: Es war schön und schrecklich zugleich. Paradies und Hölle liegen so nahe beisammen.

Schön war das Münsterland, das ich seit Kindheitstagen liebe: Die weiten, manchmal ganz flachen, manchmal leicht hügeligen Felder; die (teils sogar sehr) alten Bauernhöfe in ihrer typisch norddeutschen Backsteinbauweise, deren alten Holzscheunentüren teilweise noch im Originalzustand existieren; die vielen Wegkreuze und Bildstöcke; die kleinen Gräben am Straßenrand und viele pittoreske Details mehr. Das ist das schöne Münsterland. Inzwischen gibt es leider auch das schreckliche Münsterland: Auf der Fahrt im Ruftaxi sah ich, leider zuhauf, auch den Schrecken unserer Zeit: Windkraftanlagen, Windkraftanlagen, Windkraftanlagen und nochmal Windkraftanlagen.

Kein Frieden mehr vor lauter Drehbewegungen

Teilweise stehen diese riesigen, monströsen Bauwerke schon ganz dicht an den Höfen und der Besiedlung, doch auch jene, die etwas weiter entfernt stehen, sind aufgrund der eher ebenen und flachen Landschaft des Münsterlandes horizontweit kaum zu übersehen. Und hat man auf der Landstraße eine “Windradfamilie” hinter sich gelassen, ereilt einen schon die nächste. Würde man viele der alten Höfe fotografieren wollen, müsste man den Himmel weglassen, wenn man diese zerstörerischen Bauten nicht mit belichten möchte. Das einstige Idyll ist dahin. Ruhe und Frieden kann man auf den Feldern vor lauter Drehbewegungen kaum noch finden. Und kaum eine Ecke bleibt noch von den Biestern verschont.

Obwohl ich das Ländliche und Dünnbesiedelte über alles liebe, war ich fast froh, als das Taxi das – dicht bebaute – Ortszentrum von Olfen erreichte. Denn im Münsterland gilt, was für ganz Deutschland gilt: Die Innenstädte sind meistens eine Zumutung. Dafür aber sind sie zumeist frei von der Sicht auf die glatt-weiß-kalten Windradwüsten dieser bekloppt gewordenen Republik. Ich erinnerte mich an einen Reisekatalog der früheren 2000er Jahre über Unterkunftsmöglichkeiten im Münsterland. Diesen habe ich oft durchgeblättert und war fasziniert von den alten Bauernhöfen und Dörfern. Heute müsste ein solcher Reisekatalog, würde er die Realität ehrlich abbilden, in Masse Windräder zeigen – auf fast jeder Seite.

Die jahrhundertealten Höfe, die jahrhundertealten Kirchen, die jahrhundertealten Mühlen: Ja, sie stehen noch. Doch sie werden zerstört, ohne sie zu berühren: Mit jeder Windkraftanlage ein Stück mehr. Tröstlich, dass Annette von Droste-Hülshoff nicht mehr erleben muss, wie man “ihr” Münsterland verunstaltet hat (und weiterhin verunstaltet). Sie würde im Stillen weinen. Auf dieser Fahrt im Anruf-Sammeltaxi musste ich die Tränen zurückhalten. Doch innerlich weinte ich. Das alte Münsterland liegt auf dem Sterbebett.