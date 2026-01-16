Die strategische Wende am Golf

Während des sogenannten Zwölf-Tage-Krieges im vergangenen Juni fiel weniger das auf, was geschah, als vielmehr das, was ausblieb: Der Iran setzte seine maritimen Fähigkeiten nicht ein. Weder wurden amerikanische Seestreitkräfte gezielt angegriffen, noch spielte die Straße von Hormus – sonst ein neuralgischer Punkt jeder Eskalationsrechnung – eine operative Rolle. Diese Zurückhaltung war kein Zufall, sondern Teil einer bewussten strategischen Kalkulation. Nach Einschätzung arabischer Sicherheitskreise markiert diese Phase jedoch keinen dauerhaften Zustand, sondern eine Zwischenetappe. Die iranische Führung habe ihre Schlüsse gezogen; die nächste militärische Konfrontation mit den Vereinigten Staaten und Israel, so heißt es, werde unter anderen Prämissen geführt werden.

Im Zentrum dieser Neubewertung steht der maritime Raum. Teheran sei inzwischen zu der Überzeugung gelangt, dass ein künftiger Krieg nicht mehr begrenzt, sondern existenzieller Natur wäre. Entsprechend werde man nicht länger auf Fähigkeiten verzichten, die bislang bewusst zurückgehalten wurden. Dazu zählen insbesondere die umfangreichen Küstenwaffensysteme des Landes. Im Süden und Südwesten Irans befinden sich seit Jahren weitläufige unterirdische Anlagen, in denen Tausende von Küsten- und Seezielraketen unterschiedlicher Reichweiten lagern. Ihre geographische Lage ist strategisch präzise gewählt: nahe der Straße von Hormus, jenem schmalen Seeweg, durch den ein erheblicher Teil des globalen Ölhandels fließt. Von dort aus ließen sich nicht nur Schifffahrtsrouten bedrohen, sondern auch stationäre Ziele der amerikanischen Marine und ihrer Verbündeten.

Bislang lediglich begrenzte Aktionen

Nach den vorliegenden Informationen wäre der Iran in der Lage, binnen kurzer Zeit eine hohe Zahl von Raketen gegen feste maritime Infrastrukturen in Bahrain, Saudi-Arabien, Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten abzufeuern. Gerade diese Fähigkeit erklärt, warum Teheran über Jahre hinweg erhebliche Ressourcen in den Ausbau seiner Seestreitkräfte und asymmetrischen Marinedoktrin investiert hat. Ein Vergleich drängt sich auf: Die Huthi-Miliz im Jemen, ein regionaler Verbündeter Irans, feuerte in der Vergangenheit bei Angriffen auf Schiffe im Roten Meer lediglich wenige Seezielraketen ab. Selbst diese begrenzten Aktionen zwangen die amerikanische Marine zu erheblichem Aufwand und zur zeitweisen Anpassung ihrer Präsenz. Eine koordinierte Salve iranischer Küstenraketen in deutlich größerem Umfang würde die Lage ungleich komplizierter machen.

Ob es zu einer solchen Eskalation kommt, bleibt offen. Klar ist jedoch: Der Iran scheint nicht länger gewillt, seine stärksten Karten unangetastet zu lassen. Damit steigt der strategische Einsatz – für Teheran ebenso wie für Washington und dessen regionale Partner. Der Persische Golf, lange als kalkulierbares Spannungsfeld betrachtet, könnte erneut zum Epizentrum einer Konfrontation werden, deren Dynamik sich kaum kontrollieren ließe.