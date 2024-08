Die Stunde der (Schein-)Heiligen

„Es unterscheidet uns sehr, sehr viel von der CDU. Trotzdem haben wir natürlich eine Verantwortung, daß Länder regierbar sind.“ Das sprach Sahra Wagenknecht bei Markus Lanz. Haben Sie sich schon mal gefragt, was die Menschen dazu treibt, regelmäßig bei Heiligsprechungen, Gedenktagen, Denkmalenthüllungen usw. ihren Idolen und Idealen zu Hunderttausenden und bei Wind und Wetter zu huldigen? Ich sage es Ihnen: Weil die Leute immer das bewundern und anbeten, was sie selber gerne wären, aber selber nicht sind.

Nicht die Heiligen preisen die Heiligen und nicht die Mutigen die Mutigen. Nein. Es sind die Feiglinge, die den Mutigen huldigen und die Scheinheiligen, die ständig von den Heiligen reden.

Den Gipfel der Scheinheiligkeit erleben wir derzeit kurz vor den drohenden Wahlen. Da fabuliert eine wiederauferstandene SED-Protagonistin und bekennende Altkommunistin über die angebliche Unregierbarkeit Thüringens, nachdem sie vorher über 30 Prozent der Menschen in Thüringen die Fähigkeit zur politischen Mitgestaltung abgesprochen hat. Soweit ihre Huldigung an das Denkmal Demokratie. Selbst wenn es des Erduldens höllischer Seelenqualen und heroischer Selbstverleugnung bedürfte, so wird eben am Ende doch wieder nicht anderes überbleiben, als die diversen Regierungspöstchen “ertragen” zu müssen, um wenigstens bis zum Erreichen einer Ministerpension gemeinsam die bröckelnde Brandmauer gegen das gemeine Volk aufrechtzuerhalten. Ja: Von Mauern versteht sie was, die Sahra Wagenknecht, die noch 1992 rückschauend die Todesstreifen zur BRD für ein notwendiges Übel hielt. Von Mauern verstehen sie was beim BSW, diesem seltsamen Gebräu aus abgehalfterten Funktionären der Linkspartei (respektive SED, respektive PDS) und einer Schaufensterschönheit. Und von Mauern, ja, da verstehen auch die alten neuen Blockparteien noch eine ganze Menge!

Rückbesinnung in der Union?

Aber wissen Sie, was mich wundert? So eine Partei besteht ja nicht nur aus postengeilen Funktionären. Irgendwer muß die ja auf ihre Posten gewählt haben. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sich das Parteivolk – ganz wie im wirklichen Leben – nicht nur aus hirnlosen Jubelproleten zusammensetzt. Das gilt auch für die CDU. Da gibt es viele Tüchtige mit politischem Realitätssinn, Hirn und Verstand. Da gibt es viele, für die sich der Begriff “konservativ” nicht im primitiven Errichten geistiger Brandmauern gegen die gelebte Wirklichkeit und gegen einen Großteil der eigenen Bevölkerung, oder im primitivem Funktionärs-Kad(av)er-Gehorsam erschöpft. Da gibt es eine ganze Menge Parteimitglieder, die nicht vor dem kreischenden Mob kapitulieren, den ein Bundespräsident, der auf jede Zeitungsente hereinfällt, im Kampf gegen alles, was er für “rechts” hält, mit weihrauchgeschwängertem Pathos auf die Straße hetzt.

Da gibt es immer mehr, die nicht willenlos ihren kleinen Duodez-Landesfürsten huldigen, sondern die sich wieder des genialsten politischen Gestalters der Nachkriegszeit besinnen: Des unvergessenen, großartigen, schöpferisch-konservativen Konrad Adenauers, Mitbegründer der christlich demokratischen Union, also ihrer Partei, der CDU. Wüsste jener Konrad Adenauer um das unwürdige Machtgeschacher einiger seiner erbärmlichen Nachkommen, die eine satte und stabile konservative Regierungsmehrheit in den Wind schießen und stattdessen SED – Enthusiasten und Mauerverteidiger vor der Verschrottung retten, dann würde jener Adenauer die Verunglimpfung seines Namens – etwa bei der Namensgebung der CDU-Parteizentrale in Berlin – wenn nötig mit Gerichtsbeschluss verbieten lassen. Und wenn sich die des selbstständigen Denkens noch fähigen CDU-Parteimitglieder ihres Idols Konrad Adenauer wiedererinnerten und wenigstens einmal dem Volk statt den Parolen ihrer Funktionäre folgten – dann, ja dann wäre das doch mal eine Huldigung durch Leute, die zwar vielleicht nicht ganz so heldenhaft, nicht ganz so mutig, und, wenn Sie wollen, nicht ganz so heilig sind wie ihr Idol sind, die aber wenigstens ein bißchen so werden wollen…