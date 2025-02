Die Stunde Null?

Es war irgendwann vor fünf Jahren, als ich gegen Mittag auf dem Dresdner Neumarkt stand. Vor mir ragte die Frauenkirche in den blauen Himmel. Ein Bauwerk, zu dem ich eigentlich eine pathetisch überhöhte Beziehung haben müsste, denn möglicherweise würde es ohne mein Zutun in den frühen Neunzigern da gar nicht stehen. Als ästhetische Erscheinungen sind mir barocke Kirchen dennoch einigermaßen fremd geblieben. In etwa so fremd wie barocke Frauen. Die Grazileren sind mir lieber. Das Besondere des Augenblicks bestand in der Tatsache, dass ich der einzige Mensch auf dem ansonsten überaus belebten Platz war. Der erste Corona-Lockdown war verkündet worden, und ich dachte beim einsamen Spazierengehen in meiner Stadt darüber nach, welche Folgen das vollkommen surreale Anhalten der Welt wohl haben würde. Ich dachte vor allem an ökonomische Verwerfungen, heute bin ich davon überzeugt, dass die gravierendsten Veränderungen in den Köpfen stattfanden.

Im Unterschied zu bisherigen Naturkatastrophen wie der Elbeflut, die 2002 noch ein nahezu heiteres solidarisches Miteinander bewirkt hatte, warf die Möglichkeit eines kollektiven Massensterbens jedes Individuum brutal auf sich zurück. In der kalten Winterluft lag etwas, das damals weder einen erkennbaren Ursprung noch ein erkennbares Ende hatte. Was in den Jahren danach folgte, ist bekannt. Familien fanden sich in vollkommen ungewohnten Situationen wieder. Soziale Beziehungen und wirtschaftliche Existenzen wurden vernichtet.

Gegliederter Tagesablauf der regelmäßig Arrestierten

Die anfänglich noch wortlos hingenommene Unterwerfung der Masse machte den latent frustrierten Amtsträgern, Technokratenseelen und Hobbyapokalyptikern schon bald Bock auf mehr. Die Ängste in der Bevölkerung wurden nicht mehr besänftigt, sondern planvoll sadistisch befeuert. Kinder, Schüler, Studenten wurden ihrer Kontakte, ihrer glücklichsten Jahre beraubt. Medien, Wissenschaft und Kunst erwiesen sich nicht als Refugien von Freiheit und bürgerlichen Rechten sondern als willfährige Instrumente einer wildgewordenen Durchgriffsnomenklatura. Die ausufernde Lust am Beherrschen oben atomisierte die Beherrschten unten.

Geimpfte trommelten bald zur Jagd auf Ungeimpfte. Ohne Mund-Nasen-Schutz irgendwo aufzutauchen geriet zum Spießrutenlauf. Selbst hinter heruntergelassenen Rollläden gefeierte Kindergeburtstage riefen Denunzianten auf den Plan. Einsatzkommandos lösten spontan organisierte Rave-Partys unter Dresdner Betonbrücken auf, von denen man damals noch glaubte, man könne sich dank ihrer Stabilität unter ihnen gefahrlos aufhalten. Der Tagesablauf der regelmäßig Arrestierten gliederte sich in Einschlusszeiten und knapp bemessene Hof- oder Versorgungsgänge. Termine im Impfzentrum und Zeitfenstertickets bei Zara wurden gehandelt wie Plätze im Rettungsboot der Titanic. Mit Hubschraubern wurden Spaziergänger auf Rodelhängen gejagt. Menschen fanden sich bei generös gewährten Freiluftkonzerten, aufgestallt wie Tönnies-Schlachtvieh in sägerauhen Holzgattern wieder.

Nichts ist mehr heil

Das Verhalten erwachsener Menschen, selbst im eigenen Umfeld, war oft derart schizophren, abstoßend und lächerlich, dass man inzwischen geneigt ist, die unerträglichen Bilder zu verdrängen und sich möglichst oft zurück in den illusionären Abklatsch einer vermeintlich heilen Welt zurückzuversetzen. Aber es gelingt irgendwie nicht. Der Lack der Zivilisation ist ab. Das Häßliche im Menschen ist hervorgetreten. Schon wieder.

Nein, da ist nichts mehr heil. Auch die panische Angst ist geblieben; sie wird nur anders projiziert. Es mutet inzwischen an wie eine Zwangsstörung. Gegen irgendeinen Feind muss man jetzt in seiner Not in die Schlacht ziehen. Am besten einen, von dem man erwarten kann, dass er einem nie persönlich in die Quere kommt. Westdeutsche wollen die Mauer zum undankbaren Ostdeutschland wiederhaben, weil man dort den täglichen blutigen Preis für eine utopistische Buntheitsgesellschaft partout nicht zu zahlen bereit ist. Die schutzbedürftigen Transatlantiker jagen überall vermeintliche Putinisten, die ihren „hybriden Angriffskrieg“ bis in deutsche Wahllokale und dann sicher “bis nach Lissabon” tragen. Ein riesiges Heer von bezahlten Staatsbediensteten in Medien, Kultur und „Zivilgesellschaft“ sehen ihre Finanzquellen in Gefahr und setzen – “Alerta! Nie wieder ist jetzt!” – den Connewitzer Barrikadenkampf gegen das erklärte Phantom einer späten Weimarer Republik 2.0.

Verachtung für Systemsprenger in der Welt der Unterwürfigen

Solche völlig irrationalen Risse ziehen sich überall kreuz quer durch die Gesellschaft. Und unentwegt werden sie zu unüberwindlichen Schützengräben ausgebaut, bis in privateste Bereiche hinein: Frauen betreiben eine kultische Hexenjagd gegen “toxische Männlichkeit”. Kindern wird die Verachtung von Oma, der “Umweltsau”, und Opa, dem “alten weißen Sack” förmlich in die Wiege gelegt. Glückliche Paarverbindungen sind inzwischen so zahlreich wie fünfblättrige Kleeblätter. Wer Glück hat (und eine solvente Versicherung), ersetzt sie durch eine stabile Zweierbeziehung zum Therapeuten. Wir blicken auf eine durch und durch kaputte deutsche Gesellschaft.

Während sich die Deutschen gegenseitig mit Inbrunst bekämpfen, findet eine Übernahme statt, bei dem täglich neue Räume und Errungenschaften verloren gehen. Gegen diesen, den zweifellos gefährlichsten, erklärten und in aller Offenheit stattfindenden Angriff auf „unsere Art zu leben“ geht niemand vor. Ein Aufbegehren gilt nicht nur als unzeitgemäß, sondern auch als extrem riskant. Wer diesen Kampf aufnehmen will, hat keinen Beifall zu erwarten, sondern wird als Systemsprenger in einer Welt der Unterwürfigen, Ignoranten und Verirrten verachtet. Der entscheidende Überlebenskampf einer der erfolgreichsten Gesellschaften der Welt findet einfach nicht statt. Möglicherweise wurde vor ungefähr fünf Jahren eine Gesellschaft endgültig zerstört, indem man sie in ein räumliches und gedankliches Gefängnis zu sperren versuchte. Wo keine Gemeinschaft, keine Identität, kein Wertesystem, keine Freiheit mehr ist, da ist auch kein Glauben mehr. Von Liebe ganz zu schweigen.