Die „Süddeutsche“ in der Krise: Linker Kampagnenjournalismus ist eben doch kein Geschäftsmodell

Die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) inszeniert sich zwar permanent als moralisches Gewissen der Republik, bei ihren Lesern scheint dieser linke Kampagnenjournalismus jedoch immer schlechter anzukommen. Deshalb ist sie nun entgegen früherer Dementis doch gezwungen, ihre Außenbüros in den Landkreisen rund um München zu schließen. Dies wurde den rund 60 betroffenen Mitarbeitern am Mittwoch mitgeteilt. Die Erklärung der Gewerkschaft Ver.di, dass dabei auch die Berichterstattung aus den Landkreisen rund um München stark zurückgefahren werden solle, wies das SZ-Ressort „München, Region, Bayern“ zurück. Zwar stimme es, dass die Anzahl der Beiträge aus den einzelnen Regionen künftig geringer ausfallen werde, jedoch soll es weiterhin Berichterstatter für alle Landkreise geben. Dazu brauche man aber nicht „sieben Geschichten aus allen Landkreisen zu einem Thema“, sondern vielmehr eine “regionale Geschichte”, die auch Menschen in ganz Deutschland interessiere. Betriebsbedingte Kündigungen werde es „ganz klar“ nicht geben, hieß es weiter.

Das Wort “Geschichte” ist hierbei richtig gewählt für das, was die einst renommierte SZ seit Jahren ihren Lesern als Journalismus serviert – und auch hier ist die Darstellung des Zeitungsmanagements über die Schrumpfungskur im eigenen Haus nur die halbe Wahrheit: Denn auch in der Wirtschaftsredaktion und in anderen Ressorts soll sehr wohl Personal eingespart werden. Teilweise wurde Pauschalisten und externen Zuarbeitern bereits zum Jahresende gekündigt.

Wenig Verständnis in der Belegschaft

Die Maßnahme stößt innerhalb der „SZ“ auf wenig Verständnis. Jessica Schober, die Redakteurin für die Region Dachau, schrieb auf Twitter: „Ich bin mal losgegangen für den Lokaljournalismus – Heute bin ich stehen geblieben. Dass die SZ ihre Landkreisredaktionen auflöst, halte ich für ein fatales Signal für den ländlichen Raum in politischen Zeiten wie diesen. Wow, echt schade.“ Franz Kotteder, Landesvorsitzender der Deutschen Journalisten-Union von Ver.di sowie „SZ“-Betriebsrat und Mitglied der Lokalredaktion, sprach von einem „schweren Schlag für den Lokaljournalismus”. Darunter hätte nicht nur “die Leserschaft zu leiden”, sondern vor allem die Beschäftigten in den Redaktionen, ob fest angestellt oder frei.

Dumm gelaufen – denn es sieht tatsächlich alles danach aus, als ob nun die vergleichsweise tüchtigen und unideologischen Lokaljournalisten den Preis dafür zahlen müssen, dass die gnadenlos linkswoke Chefredaktion in München den Karren immer mehr gegen die Wand fährt. Ständige Bevormundungen und haltlose Hetzkampagnen – wie etwa im vergangenen Jahr gegen den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger – zahlen sich offenbar doch nicht aus. Selbst „SZ“-Leser erwarten mehr Substanz und geben sich nicht mehr mit den ideologischen Exzessen der selbsternannten Volkserzieher aus München zufrieden.