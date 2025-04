Laut dem renommierten Umfrageinstitut Ipsos ist die AfD nunmehr stärkste Kraft Deutschlands. Dazu schickte mir ein Journalist aus den alternativen Medien, der seit Mitte der Nullerjahre unter anderem über den Islam aufklärt, diese Sprachnachricht: „Endlich können wir auch mal sagen, dass wir mehr sind! Das tut doch nun wirklich gut, nach dem jahrelangen Kampf, den wir alle geführt haben. Auch gegenüber meiner Familie, meinen beiden Schwestern, die sich immer lustig gemacht haben – ,Haha, Ihr seid ja eh nur ’ne Minderheit!’, ja, und jetzt gucken sie blöd aus der Wäsche.“

Jo, mein Freund, da geh ich mit. Sowas von mit. Dazu ein paar Gedanken über meine Kollegen, die mir grade so in den Sinn kommen: Stell dir vor, du bist ein Journalist; kein Mainstream-Mann mit ARD-Mikro und 20-Uhr-Sendezeit, sondern einer von den anderen, den alternativen. Einer, der sich durch die Schluchten von Twitter/X kämpft, der Blogs betreibt, Videos dreht und Podcasts aufnimmt – alles, um eine Stimme zu haben, die nicht im Chor der Gleichgeschalteten untergeht. Und stell dir vor, du hast jahrelang dafür geblutet. Nicht unbedingt im Wortsinn (aber auch das – „Rechter Troll – Provokation geglückt“, titelte die “taz” 2019 über den Angriff von Antifa-Schlägern auf mich), sondern emotional, sozial, beruflich.

Du hast weitergemacht

Gestern, am 9. April 2025, lautete die Schlagzeile: Die AfD ist laut einer Ipsos-Umfrage die stärkste Partei Deutschlands. Für dich, den, vom Mainstream, geächteten Journalisten, ist das mehr als eine Nachricht. Es ist Genugtuung. Es ist ein verdammter Triumph. Blicken wir zurück: Du hast es gewagt, Fragen zu stellen. Migration? Du hast die Zahlen analysiert, die Missstände benannt, die niemand hören wollte. Corona? Du hast die Lockdowns hinterfragt, die Maskenpflicht, die Impfkampagnen – nicht aus Verschwörungslust, sondern weil die Daten und die Wissenschaft nicht immer mit der Politik übereinstimmten. Krieg? Du hast die Kriegsgeilheit kritisiert, die Sanktionen. Und Wokeness? Du hast den Gender-Wahn, die Cancel Culture, das Ende der Meinungsfreiheit angeprangert. Du hast geschrieben, gesprochen, argumentiert. Und was hast du dafür bekommen? Nichts als Hass und Anfeindungen.

„Nazi!“, schrien sie. „Fascho!“, brüllten sie. „Rechtspopulist!“, schimpfen sie dich auf Wikipedia. Freunde wandten sich ab. Bekannte blockierten dich. Geschäftspartner zogen sich zurück. Die Mainstream-Medien, für die du früher geschrieben und gedreht hast, antworteten noch nicht mal mehr auf Anrufe und Mails. Deine Karriere lag in Trümmern, dein Ruf wurde zur Zielscheibe. Du warst plötzlich der Aussätzige, der, den man nicht mehr einlädt, nicht mehr ernst nimmt, nicht mehr respektiert. Aber du hast weitergemacht. Weil du glaubtest, dass Wahrheit zählt. Dass Fakten zählen. Dass die Menschen irgendwann aufwachen würden. Und jetzt? Jetzt ist es soweit.

Der Moment der Genugtuung

Die AfD, die Partei, die du selbst aus Nachlässigkeit nicht einmal gewählt hast (wie funktioniert das nochmal mit der Briefwahl von Spanien aus? Ich weiß es bis heute nicht…), aber deren Thesen du in weiten Teilen geteilt hast, steht an der Spitze. Stärkste Kraft! Die Zahlen brennen sich in dein Hirn: All die Jahre der Ächtung, der Isolation, der beruflichen Talfahrten – sie waren nicht umsonst. Es fühlt sich an, als hätte dir jemand eine Medaille umgehängt, während die Menge applaudiert. Und das Beste dabei: Es ist ein Sieg von unten, so ein „Rocky“-mäßiger Sieg, beschert von Menschen, die du eben irgendwie doch erreicht hast. Die dir zugehört haben. Die deine Artikel teilten, deine Videos mochten, deine Stimme hörten.

Genugtuung ist ein warmes, wildes Gefühl. Es ist, als würdest du nach einem Marathon über die Ziellinie stolpern – die Beine zittrig, die Lunge leer, aber das Herz voll. All die Beleidigungen, all die verlorenen Freundschaften, all die geschlossenen Türen – sie verblassen gegen dieses eine: Du hattest recht behalten. Nicht in allem, nicht absolut – aber insofern genug, als die Menschen dir folgten. Dass sie wählen, was du beschrieben hast. Dass sie sehen, was du gesehen hast. Es ist keine Schadenfreude – oder vielleicht doch ein bisschen –, sondern vor allem Erleichterung. Die Last fällt ab. Du bist nicht mehr der Verrückte im Dorf. Du bist der, der vorausgedacht hat.

Ein neuer Anfang

Natürlich ändert das nicht alles. Die Mainstream-Medien werden dich nicht plötzlich mit offenen Armen empfangen. Die alten Freunde werden nicht anrufen und sagen: „Hey, sorry, ich hab’s kapiert.“ Aber das brauchst du auch nicht mehr. Die AfD als stärkste Partei ist ein Signal: Die alternativen Medien, deine Welt, haben Macht. Sie haben Einfluss. Sie sind nicht mehr die Randnotiz, sondern der Text selbst. Für dich als Journalist ist das ein Adrenalinkick. Deine Stimme zählt wieder. Deine Arbeit hat Früchte getragen. Und ja, verdammt: Es fühlt sich gut an!

Es ist kein billiger Triumph. Es ist kein „Ich hab’s euch gesagt“ mit erhobenem Zeigefinger. Es geht viel tiefer: Es ist die Erkenntnis, dass der Kampf es wert war. Dass die Wahrheit, so unbequem sie war, ihren Weg gefunden hat. Dass du, trotz allem, nicht eingeknickt bist. Die AfD mag polarisieren, sie mag Fehler haben, sie mag nicht dein Ein und Alles sein – aber sie ist der Beweis: Die Menschen hören zu. Und du, der geschundene, gescholtene, ausgestoßene Journalist der alternativen Medien, bist mittendrin. Es ist dein Moment. Und er schmeckt verdammt süß.