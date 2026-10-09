Die Tabaksteuererhöhung ist keine Gesundheitstherapie

Die Bundesregierung wird die Zigarettenpreise ab 2027 auf durchschnittlich 9,10 Euro pro Packung treiben. Wer nikotinsüchtig ist, soll durch immer höhere Preise vom Rauchen offenbar geheilt werden. Eine interessante medizinische Methode. Die Union ist wieder mal vor der SPD eingeknickt, wie immer, und hat ihren Widerstand gegen weitere Tabaksteuererhöhungen aufgegeben. Bis 2030 werden durchschnittlich 11,78 Euro erwartet. Heute sind es rund acht Euro.

Das soll der Gesundheit dienen. Und dem Finanzminister. Denn der darf sich über mehr Geld freuen, solange die Raucher brav weiterrauchen. Hören sie tatsächlich auf, ist die schöne Einnahmequelle dahin. Da muss der Finanzminister wohl hoffen, dass nicht alle auf einmal gesund werden. Immerhin hat die CDU mit ihrer Zustimmung bis nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewartet. Wäre die Steuererhöhung vorher bekannt geworden, hätte die CDU womöglich selbst mit der Fünf-Prozent-Hürde Bekanntschaft gemacht. So viel politische Vorsicht muss sein.

Das Finanzamt als Suchtklinik?

Rauchen ist keine bloße schlechte Angewohnheit wie Nägelkauen oder abendliches “Tagesschau” sehen; es ist eine Sucht. Der Körper verlangt nach Nikotin. Wer davon abhängig ist, weiß, wie sich Entzug anfühlt. In einer Suchtklinik käme niemand auf die Idee, einem Alkoholkranken täglich zehn Euro zusätzlich abzuknöpfen, solange er weitertrinkt. Doch beim Raucher soll genau das funktionieren.

Je teurer der Glimmstengel, desto gesünder der Mensch? Nehmen wir eine Familie mit zwei Kindern. Vater und Mutter rauchen jeweils zwanzig Zigaretten am Tag. Bei acht Euro pro Schachtel verschwinden monatlich 480 Euro im Aschenbecher. Bei 11,78 Euro werden daraus rund 707 Euro. 227 Euro mehr im Monat. Rund 2.720 Euro im Jahr. Für genau dieselbe Menge Zigaretten.

Süchtige zusätzlich quälen – ist das sozial?

Steuererhöhungen halten nicht vom Rauchen ab. Ginge es dem Staat um dieses Ziel und nicht bloß um fiskalische Motive, dann würde die Regierung nicht die zusätzlichen Steuererträge fest einplanen. Seit 2022 wurde die Tabaksteuer mehrfach erhöht. Doch der Anteil der Raucher blieb nahezu unverändert. 2021 rauchten 18,9 Prozent der Menschen ab 15 Jahren, 2025 waren es 19,1 Prozent. Auch die Zahl der versteuerten Zigaretten stieg von 64 Milliarden auf 66,4 Milliarden im Jahr 2025.

Nun werden Raucher nicht gleich zu Bankräubern. Aber sie rauben womöglich das Geld an anderer Stelle aus der Haushaltskasse. Geld, das eigentlich für die Kinder gedacht war. Die Tochter braucht neue Schuhe? Die alten gehen noch. Der Sohn möchte in den Fußballverein? Zu teuer. Musikunterricht? Gestrichen. Klassenfahrt? Mal sehen. Neue Winterjacken? Vielleicht nächstes Jahr.

Die Zigarette bleibt, das Soziale stirbt

Das ist die eigentliche Wirkung dieser Steuer. Der Staat erhöht nicht einfach den Preis einer Schachtel. Er greift in die Haushaltskasse und damit in den Tagesablauf der Familie ein. Er entscheidet zwar nicht unmittelbar, ob der kleine Max zum Schwimmen geht oder die kleine Lisa Klavier spielen darf. Aber er sorgt dafür, dass bei manchen Familien das Geld dafür fehlt.

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Aber nicht nur die Kinder trifft es. Auch die Eltern müssen sparen. Der Restaurantbesuch am Sonntag entfällt. Statt ins Theater geht es vor den Fernseher. Die Eintrittskarte fürs Fußballspiel ist nicht mehr drin. Das Treffen mit Freunden in der Kneipe wird seltener. Und der Familienausflug? Der findet künftig vielleicht auf dem Balkon statt. Wer ohnehin wenig Geld hat, bleibt jetzt noch öfter zu Hause. Keine Freunde treffen, kein Sport, kein Theater, kein Kino. Das Leben wird immer kleiner. Nur die Zigarettenrechnung wird größer. Der Staat will den Raucher von seiner Sucht befreien; tatsächlich befreit er ihn zunächst einmal von seinem Geld.