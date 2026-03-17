Die „Taskforce Spritpreise“ kämpft für Sie!

Der Ölpreis steigt. Der Spritpreis noch viel mehr. Und zwar bevor Kraftstoffe irgendwo nachgekauft werden müssen. Klar, Herr Fuest hat der deutschen Woll-Herde (Stamm: Chordatier – Klasse: Säugetier – Ordnung: Paarhufer – Familie: Hornträger – Unterfamilie: Ziegenartige) ja bereits ins Stammbuch geschrieben, dass sie selbst ja schließlich den Energiemangel gewählt hat. Und nun bitteschön den strategischen Fehler tragen muss – wenn’s geht, ohne ständig “Muh“ und “Mäh” zu rufen; “Wiederkäuermaul halten!” hätte er mit einer gewissen Berechtigung genauso gut sagen können. Der Staat reißt diesmal seine Klappe auch nicht allzuweit auf, sondern freut sich mehr nach innen – über satte Mehreinnahmen. Bei einem Spritpreisanstieg von 60 Cent nimmt Herr Klingbeil nämlich etwa 4,5 Milliarden Euro zusätzlich im Jahr ein. Man muss vorher lediglich die übrig gebliebenen Wutschafe, die maulenden und migrierenden Tankbürger, besänftigen.

Das übernimmt in der Bundesrepublik die „Taskforce Spritpreise“. Die von den Herren Zorn (SPD) und Müller (CDU) geführte Sondereinheit umfasst neben den vom Preisanstieg profitierenden Vertretern der Regierung, noch das profitierende Bundeskartellamt, die gut gelaunten Mineralölkonzerne, den zugehörigen Branchenverband “Fuels und Energie” und – last but not least – den ADAC als endverbrauchenden Freundeskreis Elektromobilität e.V.. Die Taskforce-Tagung hat soeben brutalstmöglich nach Möglichkeiten gesucht, ihrer solidarischen Empörung so Ausdruck zu verleihen, dass weder sie selbst noch die Höchstpreise darunter leiden. Das scheint nun gelungen: Die chauffierten Spezialisten sehen im Ergebnis ihrer Sondersitzung wie eigentlich schon immer “keinerlei Anzeichen für Marktmanipulationen”. Zwar konnten die Mineralölscheichs die exorbitanten Preisdifferenzen zwischen Görlitz und Zgorzelec auf 400 Meter Abstand nicht ansatzweise erklären, zumal sich die Bockwurstbutzen mit Zapfsäulenvorfeld aus derselben Quelle bedienen – aber es ist nun mal, wie es ist. Hier wäre, wenn überhaupt, allein das Kartellamt zuständig. Meint man in der Taskforce.

Mit der Zapfpistole an der Schläfe

Das zufällig bereits anwesende Kartellamt nahm den Ball dankend auf und tagte nun seinerseits in einer Zimmerecke. Hier wurde wiederum festgestellt, dass man über “kein Instrument” verfüge, um “geopolitische Preisanstiege zu verändern”. Nun, um Geopolitik geht es eigentlich nicht, sondern um die nicht erklärbaren Preisdifferenzen zwischen Villariba und Villabajo; aber so kleinkariert mochte man bei der Bundesbehörde nun auch nicht herangehen. Die Sache sei ja schließlich “komplex”. So wie das nun vorgestellte “Maßnahmekonzept”. In Stufe Eins wird jetzt erstmal “der Markt beobachtet” (vorausgesetzt natürlich, die Überwachungskameras der Bundeskartellbeamten steigen nicht wegen Dunkelflaute mitten in der Observation aus und die Faxpapierrolle wurde rechtzeitig getauscht). Der geneigte Autofahrer wird sich jetzt mit der Zapfpistole an der Schläfe fragen, was ein deinstrumentiertes Kartellamt eigentlich sonst so macht, wenn es keine “Märkte beobachtet”. Auch das haben die Amtsinhaber in weiser Vorausschau gleich selbst beantwortet: In Stufe Zwei wird es nämlich, sollten die Voraussetzungen einer kartellrechtswidrigen Vorgehensweise irgendwann im investigativen Zielfernrohr auftauchen, gegebenenfalls ein “Verfahren” einleiten, bei dem dann so richtig heftig geprüft wird, ob… was? Richtig: Ein “Verfahren” eingeleitet werden kann! Ein förmliches diesmal.

Der Ausrufung des Prüffalls “Unzulänglichkeit” folgt dann vermutlich irgendwann die Einstufung der Tankkosten als gesicherter extremer Preisverdachtsfall. Worauf sich erfahrungsgemäß dann irgendwann der Rechtsstaat einschaltet. In der ersten Instanz wird vermutlich geprüft, ob der Fall angenommen werden kann. Schließlich kommt es darauf an, wie es sich gerade mit dem Krankenstand unter den fachangestellten Protokollführern und Beisitzern verhält, und dann natürlich, ob es auf Seite der Kläger genügend Überlebende gibt, die sich überhaupt noch per Verbrennungsmotor fortbewegen wollen. Ob also überhaupt noch ein öffentliches Interesse an einem geschmälerten Staatshaushalt besteht, der ja wiederum dem Justizwesen einerseits und den Fördermaßnahmen für Lastenradbewegte andererseits gefährlich werden könnte. Fürderhin ist dann vorher sicher noch in einem Gutachten darzulegen, ob dies alles mit der grundgesetzlich verankerten Klimaneutralität bis 2045 vereinbar wäre. Vermutlich wird dann irgendein populistischer Sturkopf nochmal in Berufung gegen die Klageabweisung gehen. Bis dahin hat Klingbeil sicher zwanzig Milliarden eingenommen. Eine verfahrene Kiste aber auch, dieses Deutschland…