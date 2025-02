Die tiefe Spaltung der Wählerschaft

Der Wähler hat gesprochen, und wie erwartet wurden die etablierten Parteien, also die Parteien der Ampel-Union sowie die Linke in der Summe der für sie abgegebenen Stimmen erheblich geschwächt. Wie zu befürchten war, haben die etablierten Parteien aber noch immer eine satte Mehrheit im Parlament. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass die Ausgrenzung und Unterdrückung der Opposition weitergehen wird.

Gregor Gysi sagte am 26. Januar 2022 im Deutschen Bundestag – wenige Monate nach der vorletzten letzten Wahl – zum Schluss seiner Rede zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht: “Lassen Sie mich am Schluss Folgendes sagen: Statt einer Impfpflicht benötigen wir deutlich mehr Vertrauen; sonst wird die Demokratie immer mehr Schaden nehmen. 23,4 Prozent Nichtwählende, 10,3 Prozent AfD-Wählende, und 8,7 Prozent wählten bewusst Parteien, die nicht in den Bundestag einziehen – sie alle, alle diese Gruppen, sind fertig mit der etablierten Politik, und zwar von der CSU bis einschließlich der Linken. Darüber müssen wir uns sehr viel mehr Gedanken machen. 37,5 Prozent der Bevölkerung vertrauen der etablierten Politik nicht mehr… Wir müssen uns wesentlich mehr Gedanken machen, wie man Vertrauen herstellen kann: durch eine allgemeinverständliche Sprache, durch die Angabe der wahren Beweggründe für Entscheidungen, durch die Überwindung des gesamten Lobbyismus und vor allem durch deutlich mehr Ehrlichkeit.”

Der Vertrauensverlust hat sich fortgesetzt

Hätte Gysi die ungültigen Stimmen ebenfalls als Misstrauensvotum interpretiert, wären es 38,6 Prozent gewesen, die kein Vertrauen in die etablierte Politik hatten. Bei der gestrigen Bundestagswahl waren es nach der Gysi-Formel – bei einer Wahlbeteiligung von diesmal 83,5 Prozent und 70,1 Prozent für die Ampel-Union plus Linke – schon 41,5 Prozent der Bevölkerung; bei unterstellten 1 Prozent ungültigen Stimmen und deren Zurechnung zum Ablehnungs-Lager wären es sogar 42,0 Prozent.

Die damalige Analyse war im Kern richtig – und der Vertrauensverlust hat sich fortgesetzt. Aber auch Gysi war bei seiner Kritik inkonsequent. Er hat auch keine allgemeinverständliche Sprache verwendet, sondern das von einer breiten Mehrheit abgelehnte Gender-Kauderwelsch. Er hat vor seinem Schlusswort die sogenannte Impfung ausdrücklich gelobt und dabei die wahren Beweggründe des Antrags zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht – die Profitinteressen der Pharmaindustrie – nicht benannt. Für die von ihm geforderte Überwindung des Lobbyismus wäre es eine einmalige Chance gewesen, die Inszenierung der Corona-Hysterie durch die Pharma-Lobby aufzuzeigen, statt die angeblich so wirksame Impfung zu loben. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass diese Rede in der Öffentlichkeit kaum beachtet wurde. Niemand hat sich um die Wiederherstellung von Vertrauen bemüht; im Gegenteil.

Von Kurskorrektur keine Spur

Man kann feststellten, dass die deutsche Gesellschaft heute, drei Jahre später, tiefer gespalten ist als je zuvor. 58 Prozent folgen der etablierten Politik und lassen sich auch nicht von der scharfen Kritik der Regierung der USA, der einst heiligen Schutzmacht, deren Befehlen blind gefolgt werden musste, beeinflussen. Sie sieht die Kriegsgefahr nicht, wenn die USA einem Konflikt mit Russland aus dem Weg gehen und sich aus der Ukraine zurückziehen wollen, während die europäischen Regierungen über eine stärkere Unterstützung für die Ukraine diskutieren. Nach dem Rückzug der USA aus Afghanistan ist man dem Beispiel noch gefolgt; und jetzt?

42 Prozent sind nochmals gespalten. 25 Prozent sind strikt gegen die herrschende Politik, und 17 Prozent haben resigniert. Für diese 42 Prozent gilt Gysis Einschätzung: „…sie alle, alle diese Gruppen, sind fertig mit der etablierten Politik, und zwar von der CSU bis einschließlich der Linken.“ Gysi reagierte einen Monat nach seiner richtigen Analyse mit einer Unterstützung der antirussischen Kriegspolitik und dem als Kampf gegen Rechts bezeichneten Unterdrückung abweichender Meinungen. Von einer Kurskorrektur keine Spur. Unser Land steht am Abgrund, und die Politik macht einen großen Schritt vorwärts.