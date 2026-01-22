Die transatlantische Allianz existiert nicht mehr

Am 13. Januar 2026 berichteten die Nachrichtensendungen erstmals über die konkreten Pläne der USA zur Annexion Grönlands. Gestern Abend dann, nach der Rede von Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos und nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, soll der Spuk schon vorbei sein. Wie sind diese 8 Tage einzuordnen? Viel Lärm um nichts? Der kanadische Premierminister Mark Carney sprach vorgestern in seiner Rede in Davos von einem Bruch in der Weltordnung, das Ende einer angenehmen Illusion und den Beginn einer harten Realität. Er sagte: „Wir wussten, dass die Geschichte der regelbasierten internationalen Ordnung teilweise falsch war: dass sich die Stärksten bei Bedarf ausnehmen würden und dass Handelsregeln asymmetrisch durchgesetzt würden. Und wir wussten, dass das Völkerrecht je nach Identität des Angeklagten oder des Opfers unterschiedlich streng angewendet wurde.“ Die regelbasierte Ordnung hatte also nur eine Regel: Die USA haben immer Recht! Endlich hat es ein hochrangiger Politiker einmal ausgesprochen! Trump nahm am nächsten Tag seine Drohung mit einer militärischen Spezialoperation zurück, sagte aber, man werde sich später “daran erinnern”, wenn die Europäer ihm Grönland verweigern würden. Das war zwischen den Zeilen eine deutliche Ansage, dass die USA ihrer ohnehin wenig konkrete Verpflichtung aus Artikel 5 des NATO-Vertrages im Ernstfall nicht nachkommen würden. Diese bloße Fassade eines Bündnisses schein den europäischen Regierungen aber anscheinend genügen. Vielleicht wissen sie, dass sie nicht von Russland bedroht werden.

Der Erfolg hat viele Väter! Der scheinbare Rückzieher von Trump wurde zunächst Mark Rutte zugeschrieben, der ihn in einem Gespräch nach der Trump-Rede umgestimmt habe. Die EU betont die Wichtigkeit ihrer „klaren Haltung“ – und es wird auch eine Rolle gespielt haben, dass die Trump-Anhänger in den USA eine militärische Invasion in Grönland nicht unterstützt hätten. Und auch der Deep State wird seinen Beitrag geleistet haben. Theo-Paul Löwengrub schätzte hier auf Ansage! das Ergebnis als Erfolg für Trumps Verhandlungsstrategie ein, Unmögliches zu fordern um das Mögliche zu bekommen. Dem steht aber der Stationierungsvertrag von 1951 entgegen, der den USA ohnehin schon weitgehende Rechte zugestanden hatte. Wenn dies ein Sieg für Trump wäre, wäre es ein Pyrrhussieg. Kurz nach dem Angriff auf Venezuela hat weltweit die Erkenntnis an Boden gewonnen, dass sich der Rest der Welt gegen die USA wehren muss, dass man seine Wirtschaft ohne den US-Markt und den US-Dollar organisieren muss.

Trumps Interessenvorbehalte

Die Medien bezeichnen Trumps Pläne als Verschärfung der Monroe-Doktrin. In Punkt II. 2. als erster Bullet-Point der Nationalen Sicherheitsstrategie vom November 2025 steht unter der Überschrift „Was wollen wir von der Welt?“ dies: „Wir wollen sicherstellen, dass die westliche Hemisphäre ausreichend stabil und gut regiert bleibt, um Massenmigration in die Vereinigten Staaten zu verhindern und einzudämmen; wir wollen eine Hemisphäre, deren Regierungen mit uns gegen Drogenkartelle, Terroristen und andere transnationale kriminelle Organisationen zusammenarbeiten; wir wollen eine Hemisphäre, die frei von feindlichen ausländischen Eingriffen oder dem Besitz wichtiger Vermögenswerte bleibt und die kritische Lieferketten unterstützt; und wir wollen unseren fortgesetzten Zugang zu wichtigen strategischen Standorten sichern. Mit anderen Worten: Wir werden eine ,Trump-Ergänzung‘ zur Monroe-Doktrin geltend machen und durchsetzen.“ In den übrigen Punkten behalten sich die USA aber vor, ihre Interessen auch außerhalb der westlichen Hemisphäre zu verfolgen.

Handelt es sich dabei wirklich um eine „Ergänzung“ der Monroe-Doktrin? Diese geht auf die Rede des US-Präsidenten James Monroe vom 2. Dezember 1823 zurück, welche wiederum muss vor dem damaligen historischen Hintergrund eingeordnet werden muss: Wenige Jahre zuvor hatten die spanischen Kolonien Lateinamerikas mit Ausnahme von Kuba und Puerto Rico ihre Unabhängigkeit erklärt; 1808 hatte Napoleon seinen Bruder Joseph als spanischen König eingesetzt – den die Kolonien aber nicht anerkannten. Auch in Spanien gab es Widerstand. Der wurde aber nicht aus dem Exil gesteuert, sondern von einer Junta Suprema Central mit einem Kleinkrieg, spanisch „Guerilla“, organisiert. Die Junta berief am 1. Januar 1810 eine Versammlung ein, die am 19. März 1812 dann eine liberale Verfassung beschloss. Nach der Abdankung von Joseph am 11. Dezember 1813 und der Rückkehr des Königs am 24. März 1814 dauerte es bis zum Herbst 1823, die alte Ordnung in Spanien wiederherzustellen. In dieser Phase wandten sich die Kolonien vom König ab und folgten dem Beispiel der USA.

Das Gegenteil der Monroe-Doktrin

Monroes Rede war also eine Sicherheitsgarantie für die jungen Staaten Lateinamerikas und eine Warnung an Spanien, dass der Versuch einer Rückeroberung seiner ehemaligen Kolonien als Angriff auf die USA angesehen würde. Diese Drohung war glaubwürdig, denn Kuba und Puerto Rico, die Spanien als Militärbasis hätte nutzen müssen, lagen vor der Haustür der USA. An die Adresse Englands, Frankreichs, der Niederlande, Dänemarks und Russlands sagte Monroe aber ausdrücklich: „In die bestehenden Kolonien oder abhängigen Gebiete europäischer Mächte haben wir uns nicht eingemischt und werden uns auch zukünftig nicht einmischen.“ Und zu Kriegen außerhalb Amerikas sagte er: „An den Kriegen der europäischen Mächte um Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, haben wir uns nie beteiligt, und es entspricht auch nicht unserer Politik, dies zu tun.“ Wenn man die aktuelle Sicherheitsstrategie von 2025 mit der Monroe-Rede von 1823 vergleicht, dann handelt es sich um keine Ergänzung der Monroe-Doktrin, sondern um deren Verkehrung in ihr Gegenteil. Monroes Botschaft, „wir kümmern uns um unsere Angelegenheiten und Europa kümmert sich zum seine“ war eine Botschaft der Berechenbarkeit. Donald Trump ist dagegen unberechenbar.

Das zweite Monroe-Zitat galt bis 1917 und auch in der Zwischenkriegszeit. Die Haltung zu Lateinamerika änderte sich aber bereits 1846: Nach einer starken Einwanderung von US-Amerikanern ins mexikanische Texas erklärten diese ihre Unabhängigkeit, was die USA anerkannten. Der Versuch mexikanischer Truppen zur Wiederherstellung der mexikanischen Souveränität führte zum Kriegseintritt der USA. Im Frieden von 1848 verlor Mexiko nicht nur Texas, sondern auch Kalifornien und Neu-Mexiko, sowie die Ansprüche auf Arizona, Utah, Nevada sowie Teile von Colorado und Wyoming. Diese Gebiete hatten die europäischen Mächte einst Spanien zugesprochen. Mexiko verlor also etwa die Hälfte seines Staatsgebietes. Daraus folgte eine Abneigung der Mexikaner gegen die „Gringos“. Der Name soll übrigens auf die grünen Uniformen der texanischen Separatisten und ihren Schlachtruf „green go!“ zurückgehen. Die damaligen Ereignisse erinnern an die Unabhängigkeitserklärung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk und ihre Unterstützung durch Russland.

Trump und Europa

Das aktuelle Geschehen um Grönland hat ebenfalls einen Vorlauf. Am 8. Dezember 25 berichtete die ARD-“Tagesschau” unter dem Titel „Die transatlantische Allianz existiert nicht mehr“ über die neue Sicherheitsdoktrin der USA, die als Kampfansage an die EU bezeichnet wurde. Besonders empört hat das politische Establishment die Aussage auf Seite 25 des Dokuments: „Zu den größeren Problemen Europas zählen Aktivitäten der Europäischen Union und anderer transnationaler Organisationen, die die politische Freiheit und Souveränität untergraben, Migrationspolitiken, die den Kontinent verändern und Konflikte verursachen, die Zensur der freien Meinungsäußerung und die Unterdrückung der politischen Opposition, sinkende Geburtenraten sowie der Verlust nationaler Identitäten und des Selbstvertrauens.“ Der letzte Absatz des Abschnitts über Europa definiert das “…Kerninteresse der Vereinigten Staaten, eine rasche Einstellung der Kampfhandlungen in der Ukraine auszuhandeln, um die europäischen Volkswirtschaften zu stabilisieren, eine unbeabsichtigte Eskalation oder Ausweitung des Krieges zu verhindern und die strategische Stabilität mit Russland wiederherzustellen sowie den Wiederaufbau der Ukraine nach den Kampfhandlungen zu ermöglichen, damit diese als lebensfähiger Staat überleben kann.“ Dies ist das Gegenteil des (unrealistischen) Zieles einer „Koalition der Willigen“, den Krieg bis zu einer russischen Niederlage fortzusetzen.

In Punkt II. 2. als dritter Bullet-Point der Nationalen Sicherheitsstrategie vom November 2025, steht dies: „Wir wollen unsere Verbündeten bei der Wahrung der Freiheit und Sicherheit Europas unterstützen und gleichzeitig Europas zivilisatorisches Selbstbewusstsein und westliche Identität wiederherstellen.“ Dieser Satz steht im Zusammenhang mit der Münchner Rede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance vom 14. Februar 2025, in der er sagte: „Die Bedrohung, die mir in Bezug auf Europa jedoch am meisten Sorgen bereitet, ist nicht Russland, nicht China und auch kein anderer externer Akteur. Was mir Sorgen macht, ist die Bedrohung von innen: der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte – Werte, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt.“ Nach diesen Zitaten sollte man annehmen, Trump wolle ein MEGA-Europa (wobei das Wort hier als Akronym von “Make Europe Great Again“ gemeint ist, nicht als griechisches Zahlwort für “Million”!). Ein MEGA-Europa, das abseits der EU-Bürokratie für „Europas zivilisatorisches Selbstbewusstsein“ steht, würde aber die europäischen Interessen vertreten, die nicht die Interessen der USA sein können. Im Streit um Grönland scheint der US-Präsident allerdings kein Selbstbewusstsein zu mögen.

Europäische Interessen: Make Europe Great Again!

Trumps Ambitionen zur Annexion Grönlands können nach der Analyse von Mark Carney als faktisches Ende der NATO angesehen werden. Dann müsste ein logisch denkender Politiker aber erkennen, dass sich die EU nicht gleichzeitig mit den USA und mit Russland anlegen kann. Daraus folgt, dass dringend eine Aussöhnung mit Russland erfolgen muss, was ohne eine Beendigung der Unterstützung für die Ukraine nicht möglich ist. Die Aussage der US-Sicherheitsstrategie, man wolle “Europas zivilisatorisches Selbstbewusstsein und westliche Identität wiederherstellen“, provoziert die Frage, was denn diese westliche Identität eigentlich sein soll. Das Leitbild der USA ist der Wilde Westen. Washington war weit und die Siedler haben ihre Angelegenheiten selbst geregelt. Um Gesetze hat man sich nicht gekümmert. Auch Donald Trump scheint dieses Leitbild verinnerlicht zu haben. Fast alle Europäer haben dagegen seit 2000 Jahren unter einem omnipräsenten Staat oder vergleichbaren ordnenden oder autoritären Strukturen gelebt. Nach der Französischen Revolution begann ein langsamer Prozess, die Obrigkeit von einem Unterdrückungsapparat in eine Serviceeinrichtung für die Bürger umzuwandeln.

Natürlich gab und gibt es hierbei immer wieder Rückschläge. So haben moderne Staaten eine Tendenz zu ausufernder Bürokratie, die immer wieder zurückgeschnitten werden muss, und notwendige Maßnahmen zur Verhinderung von Regelverletzungen können in neue Unterdrückung ausarten; aber im Kern wollen die Europäer staatliche Regelungen, während die Amerikaner grundsätzlich vom Staat in Ruhe gelassen werden wollen. Die Europäer wollen soziale Sicherheit, die Amerikaner wollen wirtschaftliche Freiheit. Russland hat dagegen eine ähnliche Tradition wie der Rest Europas, nur mit weitaus weniger demokratischer Tradition. Der Anspruch, dass der Staat den Menschen dienen solle, wurde aber auch hier mit der Revolution von 1917 aufgestellt. Bei seiner Verwirklichung gab es aber deutliche Unterschiede zu Westeuropa. Wirtschaftliche Freiheit war kein Thema.

Ein europäischer Gegenentwurf von unten

Es liegt im europäischen Interesse, nach den faktischen Ende der NATO, die nur noch als Fassade beibehalten wird, ein MEGA-Europa zu errichten – abseits der EU-Bürokratie, in guter Nachbarschaft mit Russland und unabhängig von den USA. Auf dem existierenden EU-Recht kann man aufbauen, die Umverteilungsmaschine muss aber angehalten werden. Die US-Kritik an der Migrationspolitik, der Zensur der freien Meinungsäußerung und der Unterdrückung der politischen Opposition sollte ernst genommen werden. Artikel 16, Absatz 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte lautet: „Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.“ Dies muss endlich wieder beachtet werden.

Wenn Europa wieder „great“, also großartig werden will, muss es sich auf seine Wirtschaft und auch auf „preußische“ Tugenden wie Fleiß oder Ordnung besinnen. Schulen und Hochschulen müssen wieder Bildungseinrichtungen statt Zeugnisvergabeeinrichtungen werden. Gute Arbeit muss gut bezahlt werden, Arbeitsverweigerung darf nicht mehr belohnt werden (soziale Unterstützung bei wirklicher Arbeitsunfähigkeit, also tatsächlicher Unmöglichkeit, stellt niemand in Frage). Und so weiter, und so fort. Eine solche europäische Neugründung jedoch wird mit der aktuellen Politiker-Riege nicht möglich sein. Der Gegenentwurf muss von unten formuliert werden. Eigentlich sollte die Rückkehr zum gesunden Menschenverstand doch mehrheitsfähig sein…