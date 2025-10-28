Die Ukraine als Drehscheibe des internationalen Waffenhandels: Immer mehr vom Westen gelieferte Kriegswaffen verschwinden spurlos

Die Geschichtsbücher – auch aus der jüngsten Vergangenheit – sind voll mit Beispielen, welche buchstäblich verheerenden Folgen es hat, wenn man die falschen Verbündeten aufrüstet und vermeintlich “wertekompatible” Partner mit Kriegswaffen versorgt, getreu der Devise “der Feind meines Feindes ist mein Freund”. Die Bewaffnung der Mudschahedin im Guerillakrieg gegen die Rote Armee in den 1980er hinterließ die schwerbewaffneten Taliban, gegen die die USA dann im “Kampf gegen den Terror” Krieg führten, und nach Saddams Sturz munitionierten die USA den vermeintlich “demokratisierten” Irak auf – nur um nach Obamas konzeptlosem Rückzug ein zunächst vom Terrorsystem des Islamischen Staat, dann von Mullah-kontrollierten proiranische Proxy-Regierungen gefülltes Machtvakuum zu hinterlassen – nebst Rüstungsgütern im zweistelligen Milliardenwert. Und als 2021 der “Wertewesten” seinen überhasteten Rückzug aus Afghanistan antrat, blieben wiederum Unmassen an Waffen am Hindukusch zurück, die heute abermals den Grundstock der militärischen Macht der Taliban bilden. Eigentlich müsste die aus alledem zu ziehende Lehre längst verinnerlicht sein: So oder so kämpft man früher oder später fast immer irgendwann gegen die eigenen Waffen – vor allem dann, wenn einen mit den vermeintlichen Verbündeten und “Brudervölkern” in Wahrheit außer kurzlebigen Interessen eben so gut wie nichts verbindet.

Eine Variation dieser ignorierten Gesetzmäßigkeit erleben wir seit 2022 auch im Ukraine-Krieg. Zwar liegt uns das Kriegsland geographisch und kulturell etwas näher als die Krisenherde in Nahost, doch jenseits aller propagandistischen Beschwörungen vom “Bollwerk der Demokratie” und den “Verteidigern unserer Freiheit” haben die USA und Westeuropa so gut wie nichts mit diesem Land gemeinsam; weder sein nicht erst mit Kriegsbeginn erwachter blutrünstiger Blut- und Boden-Chauvinismus, der sich in banderistischer Faschistenverherrlichung und bis heute anhaltendem antirussischem Rassismus und Antisemitismus, noch der Staatsaufbau und vor allem die politische Ethik sind in Wahrheit auch nur ansatzweise mit “westlichen Werten” und insbesondere den Maßstäben der Europäischen Union kompatibel. Vor allem das Ausmaß der Korruption in dieser in der nördlichen Hemisphäre beispiellosen Kleptokratie hätte eigentlich von Beginn an die Einhaltung einer erheblichen Distanz und gesundes Misstrauen notwendig gemacht.

Verworrene Lage

Doch bekanntlich geschah das genaue Gegenteil. Die Ukraine wurde mit Kriegswaffen in einem nie gesehenen Ausmaß geflutet, noch dazu mit ausländischen Blankogeldern, entweder als direkte Hilfszahlungen oder offiziell als Kredite getarnte buchstäblich “verlorene Zuschüsse”, die in Waffensysteme investiert wurden, deren genauen Einsatz, Wirkung und tatsächliche Zweckbestimmung auf Treu und Glauben der (übrigens längst nicht mehr demokratisch legitimierten) Führung in Kiew ungeprüft überlassen wurde und weiterhin wird und die seit drei Jahren in selbst für Experten völlig unübersichtlichen Kampfhandlungen eines verworrenen Kriegsschauplatzes zum Einsatz gebracht werden – angeblich jedenfalls. Denn wie viele der westlichen Waffensysteme und Rüstungsgüter tatsächlich ihrer Zweckbestimmung der vorgeblichen Niederringung des personifizierten Putin-Reichs des Bösen zum Einsatz gelangen, weiß in Wahrheit niemand. Und so ist es sehr wahrscheinlich – und vermutlich auch schon längst Realität –, dass die an Kiew gelieferten Waffen über kriminelle Umwege am Ende gegen den pathologisch hilfsbereiten Westen selbst zum Einsatz kommen – durch Terroristen, Verbrecher oder an anderen Kriegsschauplätzen.

Schon bald nach der russischen Invasion im Februar 2022 gab es Hinweise auf einen gigantischen globalen Schwarzmarkt von westlichen Rüstungsgütern und Kriegswaffen, der teils über dunkle Kanäle, teils über das Darknet abgewickelt wird, wo immer wieder regelrechte Marktplätze ein Arsenal an Schusswaffen bis Raketenwerfern feilboten. Die seit Kriegsbeginn explodiertende Korruption in der Ukraine hat nicht nur die Zahl der dortigen Milliardäre massiv ansteigen lassen, sondern auch zur weltweiten Destabilisierung durch Unterlaufen internationaler Proliferationsbekämpfung beigetragen. Die Größenordnung der mysteriöserweise verschwundenen an die Ukraine gelieferter westlicher Waffen ist dabei so groß, dass inzwischen sogar die Kiewer Führung das Problem nicht länger totschweigen kann: So berichtet aktuell die italienische Zeitung „il Fatto Quotidiano“, dass laut dem ukrainischen Innenministerium seit Kriegsbeginn 491.426 Schusswaffen plus Munition gestohlen oder “verlorengegangen” seien – genug, um 12 Divisionen zu bewaffnen. Die Zahlen der tatsächlich “abgezweigten” Waffen dürften deutlich höher liegen.

Massiver Anstieg seit 2024

Besonders besorgniserregend: In dem Ausmaß, wie sich die militärische Lage für Kiew als perspektivisch hoffnunglos erweist, verschwinden immer mehr Waffen – mutmaßlich, weil die mit der Ausrüstung befassten Behörden und Offiziere selbst keinen Vertrauen mehr in den Kriegsausgang haben und deshalb lieber versuchen, sich kräftig die Taschen vollzumachen: Seit September 2024 sei die Zahl um mehr als 80 Prozent gestiegen. Zu den vermissten Waffen zählen vor allem Sturmgewehre (über 149.000, darunter 99.000 AK-47 Kalaschnikows). Damit bestätigt sich wieder einmal, was von Anfang zu befürchten war: Nicht nur die Milliarden und Abermilliarden, die Deutschland und andere Länder seit über drei Jahren in dieses Fass ohne Boden pumpen, das auf dem Korruptionsindex von Transparency International auf Platz 105 von 180 liegt, versickert in dubiosen Kanälen.

Doch auch die rein militärischen Kriegswaffen, die unaufhörlich acht- und sorglos geliefert werden, landen immer häufiger bei Terroristen oder Kriminellen: Erst kürzlich hat der Bundeswehroberst a.D. Ralph Thiele, der Vorsitzende der Politisch-Militärischen Gesellschaft, festgestellt: „Die Rüstungsexporte in die Ukraine sind nach der derzeitigen Praxis naiv und allem Anschein nach auch fahrlässig“, weil das Land „ein bedenklich korruptes System“ habe. Mit den bisherigen Liefermodalitäten nehme die Bundesregierung das Risiko in Kauf, die organisierte Kriminalität zu befeuern, so Thiele. Waffenschmuggel sei „das Steh-auf-Männchen schlechthin in Kriegen“. Bereits heute höre er aus rumänischen und ungarischen Sicherheitskreisen, dass in der Grenzregion seit 2022 eine hohe Aktivität beim Waffenschmuggel herrsche. „Um dem entgegenzuwirken, sind eine bessere Aufsicht sowie eine internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Schmugglernetzwerken erforderlich. Es gilt, die Kontrolle von Geld- und Waffenflüssen zu verbessern, bevor es zu ernsten Sicherheitsvorfällen kommt“, fordert er.

Eldorado für die globale Mafia

Der Mafia-Experte Sandro Mattioli erklärte, die berüchtigten internationalen Organisationen und Clans, auch in Italien, würden mit erhöhter Aufmerksamkeit auf Kriegsschauplätze schauen, da sie selbst “immer Waffen braucht” und am – sogar die Margen des globalen Drogenhandels in den Schatten stellenden – Schwarzmarkt mit Kriegsgerät aktiv partizipieren wolle. Der italienische Staatsanwalt und Mafia-Jäger Nicola Grader warnte aus demselben Grund bereits zu Beginn des Ukraine-Krieges vor unkontrollierten Waffenlieferungen: „Nach dem Jugoslawien-Krieg wurden Kalaschnikows und Bazookas der kalabrischen ‘Ndrangheta verkauft. Heute liefern wir Waffen in die Ukraine, die zehnmal so potent sind wie eine Bazooka“, zeigte er sich fassungslos.

Beweise, welches Schindluder hier betrieben wird, gibt es reichlich – auch wenn diese natürlich nur die Spitze des Eisbergs darstellen. Im Juni 2024 beschlagnahmten ukrainische Strafverfolgungsbehörden ein Flugabwehrgewehr, ein US-Maschinengewehr und ein hochwertiges US-Automatikgewehr, die zwei aktive Militärangehörige auf dem Schwarzmarkt verhökern wollten. Auch eine 23-mm-Flugabwehrkanone SU-23 (!) wurde für 7.500 US-Dollar angeboten. Im August 2024 wurden 72 Pistolen, 20 Sturmgewehre, 29 Granaten und fast 49.000 Schuss Munition beschlagnahmt. Und sogar mehrfach beschlagnahmte auch die spanische Hafenpolizei bei lateinamerikanischen Drogenbanden Waffen, die aus vom Westen an die Ukraine gelieferten Beständen stammen. Jeder einzelne dieser alarmierenden Fälle müsste eigentlich zum sofortigen Stopp aller Waffenlieferungen und zur sofortigen Einleitung umfassender Untersuchungen führen. Doch nichts davon passiert – im Gegenteil: Als gäbe es kein Morgen, wird immer mehr Kriegsmaterial, Munition und vor allem auch kritisches militärisches Know-how an ein hochkorruptes, teilweise staatskriminelles Regime geliefert, das längst als Drehscheibe des illegalen Waffenhandels berüchtigt ist. Dass womöglich am Ende auch die Waffen, die Deutschland liefert, für Anschläge in Deutschland gegen Deutsche eingesetzt werden, gehört dabei zu den fahrlässig in Kauf genommenen Kollateralfolgen. Auch unter diesem Aspekt erweist sich die besinnungslose Aufrüstung dieses Landes als epochaler Fehler.