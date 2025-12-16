Seit 2014 verfolgte die EU eine Politik der Eskalation gegenüber Russland – und verzockte sich. Besessene Spieler verlieren zuletzt meist alles. Victoria Nuland, die im US-Außenministerium für die Ukraine zuständige Beamtin, setzte – wie sie selbst öffentlich einräumte – fünf Milliarden US-Dollar auf den ukrainischen Spieltisch. Dieses Geld sollte einen Regimewechsel herbeiführen. Nach dem Putsch im Jahr 2014 diskutierte Victoria „Fuck the EU“ Nuland gemeinsam mit dem US-Botschafter in Kiew die Eignung ukrainischer Politiker für die neue Regierung und bestimmte den neuen Ministerpräsidenten. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung im Donbass und auf der Krim, die ethnische Russen sind, lehnte dieses „Glücksspiel“ ab und stellte sich gegen das neue Regime, das sie als feindlich empfand.

Viele betrachteten weiterhin Wiktor Janukowytsch, der demokratisch gewählt, aber illegal abgesetzt worden war, als legitimen Präsidenten. Auf der Krim setzte das Regionalparlament den amtierenden Ministerpräsidenten ab und wählte einen neuen. Zudem beschloss es die Durchführung eines Referendums über den Status der Halbinsel. Selbst die “Neue Zürcher Zeitung”, bekannt für ihre transatlantische Ausrichtung und russlandkritische Haltung, berichtete damals vor Ort: „Neue Realitäten sollen offenbar so rasch wie möglich geschaffen werden. Eine Stärkung der Autonomie und engere Beziehungen zu Russland sind auf der Krim populär… Wie schon an den Tagen zuvor fanden auch am Wochenende erneut prorussische Kundgebungen vor dem Gebäude der Stadtverwaltung statt.“ Und: „Wie überall in Sewastopol tragen viele das orange-schwarze Sankt-Georgs-Band als Zeichen der Verbundenheit mit Russland. Sie rufen ‚Russland! Russland!‘ Darunter sind viele junge, aber auch ältere Menschen.“

Die Seiten gewechselt

Obwohl die Führung der Krim westliche Wahlbeobachter eingeladen hatte, lehnten diese eine Teilnahme ab. Das Ergebnis der Abstimmung war für sie vorhersehbar, politisch unerwünscht und daher nicht akzeptabel. Ähnliches sollte sich später bei den Volksabstimmungen im Donbass wiederholen. Gleichzeitig wechselten ukrainische Militärgarnisonen auf der Krim die Seiten. Die Soldaten entfernten die ukrainischen Hoheitsabzeichen von ihren Uniformen und wurden in westlichen Medien später als „kleine grüne Männchen“ bezeichnet. Nach der Machtübernahme begann das neue Regime in Kiew eine sogenannte „Anti-Terror-Operation“ gegen die Separatisten im Donbass. Von 2014 bis 2022 setzten ukrainische Streitkräfte Kampfflugzeuge, Artillerie, Raketen, Streumunition und andere Waffen gegen Städte in der Region ein, was Tausende Todesopfer forderte.

Das Gemetzel dauerte an, bis Russland militärisch im Jahr 2022 im Donbass eingriff. Die Separatisten hatten Russland zu Hilfe gerufen und beriefen sich dabei auf das Völkerrecht der Vereinten Nationen, insbesondere auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPbpR), Artikel 27: „Angehörigen ethnischer, religiöser oder sprachlicher Minderheiten darf nicht das Recht verwehrt werden, ihre eigene Kultur zu pflegen, ihre Religion auszuüben oder ihre Sprache zu verwenden.“ In seinem Buch „Ausnahmezustand: Geopolitische Einsichten und Analysen unter Berücksichtigung des Ukraine-Konflikts“ erklärt der deutsche Jurist Wolfgang Bittner, dass Russland seine „Responsibility to Protect“ (R2P) gegenüber der russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine hätte geltend machen können; ein allgemein anerkanntes Prinzip des Völkerrechts zum Schutz vor schweren Menschenrechtsverletzungen.

Rissland in die Kneipe zwingen

R2P ist jedoch eine problematische Doktrin, die ursprünglich von den Vereinigten Staaten und der NATO in das Völkerrecht eingeführt wurde – hauptsächlich, um den Angriffskrieg gegen Jugoslawien zu rechtfertigen. Russland selbst war zunächst bestrebt, den Konflikt auf dem Verhandlungsweg zu lösen. Zu diesem Zweck wurden die Vereinbarungen Minsk I und Minsk II geschlossen. Wie später die Verhandlungsteilnehmer Poroschenko, Hollande und Merkel einräumten, dienten diese Abkommen nicht der Konfliktlösung, sondern dazu, Zeit zu gewinnen, um die Ukraine militärisch aufzurüsten; ein weiterer Spieltrick, um Russland in einem „Stellvertreterkrieg“, wie es der heutige US-Außenminister Marco Rubio bestätigte, in die Knie zu zwingen.

Wie befürchtet, verbot das neue Regime später alle politischen Parteien und Medien, die die Interessen der russischsprachigen Bevölkerung vertraten. Auch vor der russischen Sprache – der Muttersprache von Millionen Ukrainern – und der russisch-orthodoxen Kirche machte es nicht halt. Als Russland nach vielen im Westen ignorierten Warnungen schliesslich im Februar 2022 in den Donbass einmarschierte, nahmen russische Diplomaten wenige Wochen danach Kontakt mit Kiew auf, um Verhandlungen anzustoßen. In Istanbul verhandelten Vertreter beider Seiten einen Kompromiss, der paraphiert wurde. Dieser sah im Wesentlichen vor, dass der Donbass Teil der Ukraine bleiben sollte, die Ukraine wieder zu einer neutralen Position zurückkehren würde – wie es bei ihrer Unabhängigkeit ursprünglich in der Verfassung verankert war –, und gleichzeitig der Schutz der russischen Sprache, der russischen Kultur sowie der russisch-orthodoxen Kirche garantiert werden sollte. Die Frage der staatlichen Zugehörigkeit der Krim sollte zu einem späteren Zeitpunkt bilateral verhandelt werden.

EU-Eskalationspolitik gegen Russland

Während der russische Präsident bereit war, das Abkommen zu unterzeichnen, änderte der ukrainische Präsident seine Position und verweigerte seine Unterschrift. Kurz nach der Parafierung des Friedensabkommens reiste der britische Premierminister Boris Johnson nach Kiew und versprach der ukrainischen Führung umfassende Unterstützung – unter der klaren Bedingung, den Krieg fortzuführen. In einem Interview mit der ukrainischen Nachrichtenagentur „1+1“ erklärte Davyd Arachamija, Vorsitzender der Parlamentsfraktion von Selenskyjs Partei und Hauptverhandlungsführer bei den Friedensgesprächen in Istanbul, wörtlich: „Johnson riet Selenskyj einfach, weiterzukämpfen.“ Diese Darstellung wird von Oleksandr Tschalyj, dem ehemaligen ersten stellvertretenden Außenminister der Ukraine und Mitglied der Verhandlungsdelegation in Istanbul, bestätigt. In diesem Video erklärt er ab Minute 28:29: „Es ist uns gelungen, einen echten Kompromiss zu finden … Putin wollte tatsächlich eine friedliche Einigung mit der Ukraine erreichen.“

Unter diesem massiven außenpolitischen Druck entschied sich Kiew, den Krieg fortzusetzen – trotz der vorhandenen Möglichkeit eines Kompromisses und eines Friedensschlusses. Eine potenziell deeskalierende Lösung wurde somit durch westlichen Einfluss verhindert, während die Gewalt im Donbass weiter eskalierte. Seit 2014 verfolgte die Europäische Union eine Politik der Eskalation gegenüber Russland, die zunehmend risikoreich wurde. Mit jeder neuen Sanktionsrunde, jeder Finanz- und Energiesperre, jedem Druck auf Drittstaaten und jeder massiven Finanzhilfe für die Ukraine stiegen die Einsätze, ohne dass Russland wirtschaftlich oder militärisch nennenswert geschwächt wurde. Insgesamt wurden 19 Sanktionspakete verabschiedet, die von sektoralen Beschränkungen über Finanz- und Energieeinschränkungen bis hin zu umfassenden Handelsverboten reichten.

Europa ist kein verlässlicher Partner mehr

Russlands Wirtschaft stabilisierte sich jedoch, die Verteidigungsproduktion nahm deutlich zu, und der russische Abnutzungskrieg wurde zunehmend effektiver und verheerender – sowohl für die Ukraine als auch für die unterstützende westliche Koalition. Europa hingegen sah sich mit stark steigenden Energiepreisen konfrontiert – bedingt durch den Verzicht auf günstige russische Energieträger, die durch deutlich teurere Importe aus anderen Ländern ersetzt wurden –, einem erheblichen Verlust an industrieller Wettbewerbsfähigkeit sowie der drohenden Deindustrialisierung. Dieses Muster erinnert an das Verhalten eines Glücksspielers: anfängliches Selbstvertrauen, wiederholte Verluste, steigende Einsätze und schliesslich die Bereitschaft, nicht nur eigene, sondern auch fremde Vermögenswerte – in diesem Fall russische – zu riskieren, um die bisherigen Fehlschläge zu rechtfertigen.

Die jüngste Eskalation – die geplante Nutzung eingefrorener russischer Staatsvermögen als Sicherheit für ein Darlehen an die Ukraine, die sich selbst mit vielen zusätzlichen Milliarden weder wirtschaftlich noch militärisch aus ihrer schwierigen Lage befreien kann – zeigt, wie weit die EU zu gehen bereit ist, ohne die rechtlichen und finanziellen Risiken angemessen zu berücksichtigen. Zentralbanken, Euroclear und mehrere Mitgliedstaaten warnen vor rechtlichen und finanziellen Folgen; doch der Drang, die bereits erlittenen Verluste „wieder hereinzuholen“, überwiege jedes strategische Kalkül. Die Konsequenzen könnten langfristig gravierend sein: rechtlich, finanziell und reputationsbezogen. Europa signalisiert damit, dass gesetzliche Garantien ignoriert, gemeinsam vereinbarte Einstimmigkeits-Prinzipien umgangen und „vorübergehende“ Maßnahmen dauerhaft etabliert werden können. Für Investoren und Staaten lautet die Botschaft klar: Europa ist kein neutraler und verlässlicher Verwalter fremden Kapitals mehr. Die Geschichte lehrt, dass die nächste Runde in diesem politischen und wirtschaftlichen Glücksspiel keineswegs garantiert gewonnen wird. Besessene Spieler neigen dazu, am Ende alles zu verlieren – und in diesem Fall wird das Haus wohl kaum als Gewinner dastehen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf “Inside Paradeplatz”.