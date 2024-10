Die Frage nach einer ukrainischen Nation und ihrer Eigenstaatlichkeit ist historisch vielschichtig und umstritten. Ab dem späten 18. Jahrhundert wurde das Gebiet, das heute als die Ukraine bekannt ist, zunehmend Teil des Russischen Reichs. Dies geschah insbesondere unter der Herrschaft der russischen Kaiserin Katharina die Große (1729-1796), die im Jahr 1783 die Krim annektierte und den Einfluss Russlands über die Gebiete im heutigen Südwesten und Westen des Russischen Reichs ausweitete.

Katharina die Große sicherte sich durch militärische Erfolge und politische Strategien weite Teile des ehemaligen Kosakenlandes und integrierte diese in das Russische Reich. In dieser Zeit wurde die Bevölkerung der Region in die russische Verwaltung und Kultur eingebunden. Politisch und ökonomisch entwickelte sich das Gebiet unter russischer Herrschaft zu einem wichtigen Zentrum des Reichs. Über die Jahrhunderte hinweg beeinflussten die russische Kultur, Sprache und Bräuche die Menschen in diesen Gebieten, und viele identifizierten sich zunehmend mit dem russischen Staat.

Entwicklung der ukrainischen Gebiete und ihre Integration ins Russische Reich

Die Gebiete erlebten nur kurze Phasen der Eigenstaatlichkeit: erstmals von 1917 bis 1922 nach der Oktoberrevolution, bevor sie wieder als Teilrepublik in die Sowjetunion integriert wurden. Erst mit dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 konnten diese Gebiete eine dauerhafte Unabhängigkeit erlangen. Eine einheitliche nationale Identität hat sich jedoch bis heute nicht etabliert. Während sich die westlichen Gebiete zunehmend dem Westen und Europa zugewandt haben, empfindet sich die Bevölkerung in den östlichen und südlichen Regionen kulturell und sprachlich nach wie vor Russland näher. Diese regionalen Unterschiede beeinflussen die politische und gesellschaftliche Struktur der Gebiete und stellen sie vor die Herausforderung, eine einheitliche nationale Identität zu finden.

Ein zentraler Aspekt der historischen Entwicklung der Ukraine ist die starke Verbindung zu Russland und zur Sowjetunion, die sich auch in der Herkunft und Rolle vieler bedeutender Persönlichkeiten widerspiegelt, die aus der Ukraine stammten und die Politik der Sowjetunion entscheidend mitprägten.

Die enge Bindung der Ukraine an Russland und die Sowjetunion

Unter diesen Persönlichkeiten sind vor allem die folgenden zu nennen:

Nikita Chruschtschow: Geboren 1894 in Kalinowka (heute Kalyniwka, Ukraine), wurde nach dem Tod Stalins zum Ersten Sekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) und leitete die Entstalinisierung ein.

Geboren 1894 in Kalinowka (heute Kalyniwka, Ukraine), wurde nach dem Tod Stalins zum Ersten Sekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) und leitete die Entstalinisierung ein. Leonid Breschnew: Geboren 1906 in Kamenskoje (heute Kamjanske, Ukraine), war von 1964 bis 1982 Generalsekretär der KPdSU und lenkte die Sowjetunion durch eine Ära, die von wirtschaftlicher Stagnation und gleichzeitig militärischer Aufrüstung geprägt war.

Geboren 1906 in Kamenskoje (heute Kamjanske, Ukraine), war von 1964 bis 1982 Generalsekretär der KPdSU und lenkte die Sowjetunion durch eine Ära, die von wirtschaftlicher Stagnation und gleichzeitig militärischer Aufrüstung geprägt war. Wjatscheslaw Molotow: Zwar 1890 in Russland geboren, soll er jedoch familiäre Wurzeln in der Ukraine haben. Als Außenminister der Sowjetunion spielte er eine zentrale Rolle in der Außenpolitik unter Stalin.

Zwar 1890 in Russland geboren, soll er jedoch familiäre Wurzeln in der Ukraine haben. Als Außenminister der Sowjetunion spielte er eine zentrale Rolle in der Außenpolitik unter Stalin. Juri Andropow: Geboren 1914 in Russland, aber mit ukrainischen Wurzeln, war Chef des KGB und später Generalsekretär der KPdSU.

Geboren 1914 in Russland, aber mit ukrainischen Wurzeln, war Chef des KGB und später Generalsekretär der KPdSU. Nikolai Podgorny: 1903 in Karlowka, Ukraine, geboren, wurde er Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets und somit formell Staatsoberhaupt der Sowjetunion.

1903 in Karlowka, Ukraine, geboren, wurde er Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets und somit formell Staatsoberhaupt der Sowjetunion. Lazar Kaganowitsch: Geboren 1893 in der Ukraine, war ein enger Vertrauter Stalins und spielte eine zentrale Rolle bei der Industrialisierung und Kollektivierung in der Ukraine.

Geboren 1893 in der Ukraine, war ein enger Vertrauter Stalins und spielte eine zentrale Rolle bei der Industrialisierung und Kollektivierung in der Ukraine. Kliment Woroschilow: Geboren 1881 in Werchnjaja, Ukraine, war ein hochrangiger Militär und Verteidigungsminister der Sowjetunion.

Andrei Gretschko: Geboren 1903 in Golodajewka, Ukraine, war Verteidigungsminister der Sowjetunion und Marschall der Sowjetunion.

Wladimir Lenin: Geboren 1870 in Simbirsk (heute Uljanowsk, Russland), hatte familiäre Wurzeln in der Ukraine und starke Verbindungen zur Region. Er führte die Bolschewiki und spielte eine zentrale Rolle in der Russischen Revolution von 1917.

Julius S. Neman: Geboren 1909 in Kiew, war sowjetischer Politiker und Mitglied im Zentralkomitee der KPdSU.

Eigenständige ukrainische Nationalität also junges Phänomen

Diese Persönlichkeiten verdeutlichen die enge historische Verbindung zwischen der Ukraine und Russland und belegen die Tatsache, dass die Ukraine über viele Jahrzehnte tief in die sowjetische und russische Geschichte eingebunden war. Eine eigenständige ukrainische Nationalität ist erst seit der Unabhängigkeit von 1991 ein dominantes Ziel der staatlichen Bemühungen. Es gibt einige zentrale Aspekte, die diese Sichtweise untermauern:

Historische Vielschichtigkeit: Die Region, die heute die Ukraine bildet, war historisch Teil verschiedener Reiche und Staaten (z. B. Kiewer Rus, Litauen, Polen, Russland).

Heterogene Gesellschaft: Die Ukraine ist ethnisch und kulturell vielfältig. Neben Ukrainern gibt es bedeutende russische, polnische, ungarische und rumänische Minderheiten. Die Idee einer einheitlichen “ukrainischen Nationalität” kann oft als problematisch angesehen werden, da sie die Identitäten und Kulturen dieser zum Teil großen Minderheiten nicht ausreichend berücksichtigt.

Sprache und Identität: Die Entscheidung, die ukrainische Sprache zur Landessprache zu erklären, wird von vielen als ein Versuch gesehen, eine einheitliche nationale Identität zu fördern. Dies kann jedoch als Diskriminierung gegenüber russischsprachigen Ukrainern und anderen ethnischen Gruppen wahrgenommen werden, die möglicherweise ihre eigene kulturelle Identität und Sprache bewahren möchten.

Politische Spannungen: Die Bemühungen um eine stärkere nationale Identität können in bestimmten Kontexten zu politischen Spannungen führen, insbesondere in den östlichen Regionen der Ukraine, wo viele Menschen russischer Abstammung sind und eine stärkere kulturelle und politische Verbindung zu Russland pflegen. Dies kann zu einem Gefühl der Marginalisierung und Ablehnung von Teilen der Gesellschaft führen.

Negierung von Minderheiten: Die aggressive Förderung einer einheitlichen ukrainischen Identität kann Minderheiten das Gefühl geben, dass ihre Identitäten und Rechte nicht respektiert oder anerkannt werden. Dies kann zu sozialen Spannungen und einer Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts führen.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Schaffung einer einheitlichen ukrainischen Nationalität in einem historisch heterogenen Kontext herausfordernd ist. Der Versuch, eine umfassende nationale Identität zu etablieren, während verschiedene ethnische und kulturelle Gruppen vorhanden sind, kann zu Konflikten und Spannungen innerhalb der Gesellschaft führen.

Der Maidan-Aufstand und die geopolitische Neuordnung

Der Maidan-Aufstand 2013/2014 markierte einen Wendepunkt in der seit 1991 existierenden Ukraine und veränderte die geopolitische Lage in Osteuropa grundlegend. Ausgelöst wurde der Aufstand durch die Entscheidung des damaligen Präsidenten Wiktor Janukowytsch, ein Assoziierungsabkommen mit der EU zugunsten engerer Bindungen an Russland abzulehnen. Diese Entscheidung fiel nicht im luftleeren Raum: Westliche Staaten, allen voran die EU, traten mit prominenten Politikern 2013/2014 in der Ukraine auf, um die Menschen davon zu überzeugen, dass der Anschluss der Ukraine an den Westen und die Europäische Union der richtige Weg sei, um Wohlstand und Stabilität zu erreichen. Dies führte zu massiven Protesten, besonders in den westlichen Landesteilen der Ukraine, die die Zukunft des Landes eher in der Europäischen Union und abseits des russischen Einflusses sahen. Diese Proteste, die als “Euromaidan” bekannt wurden, mündeten im Februar 2014 in den Sturz der Janukowytsch-Regierung, der jedoch mit undemokratischen Mitteln erfolgte. Der gewaltsame Charakter der Auseinandersetzungen und die chaotischen Bedingungen während der Proteste werfen ernsthafte Fragen zur Legitimität des Verfahrens auf.

Russland reagierte auf diese Entwicklung mit großem Misstrauen. Moskau wertete die neue, pro-westliche Ausrichtung Kiews nicht nur als Bedrohung für seine strategischen Interessen, sondern auch als direkte Herausforderung an die eigene Einflusszone. Die russische Regierung befürchtete, dass die Ukraine den NATO-Staaten und den USA Stationierungsrechte auf der Krim einräumen könnte, einer Region, die seit langer Zeit das Zentrum ihrer militärischen Kapazitäten war. In der Folge annektierte Russland die Krim, um diese geopolitischen Risiken zu minimieren und seine Position im Schwarzen Meer zu sichern. Für Russland stellt die Ukraine, als unmittelbarer Nachbar, ein entscheidendes Puffergebiet gegen die NATO und den Westen dar. Der politische Umbruch und die instabile Situation in Kiew führten daher zu einer potenziellen Gefährdung seiner südlichen Verteidigungslinien.

Der Ukraine-Konflikt und die Rolle des Westens

Die Ereignisse um die Annexion der Krim führten zu einem anhaltenden Konflikt im Osten der Ukraine, wo prorussische Separatisten in den Regionen Donezk und Luhansk für eine Loslösung von Kiew kämpfen. Diese Spannungen wurden unter anderem durch die Politik der “Ukrainisierung” angeheizt, die im östlichen, vorwiegend russischsprachigen Teil des Landes als forcierte Assimilation wahrgenommen wurde. Der Westen unterstützt die ukrainische Regierung politisch und wirtschaftlich und verhängte als Reaktion auf die Annexion der Krim und die russische Einmischung im Osten der Ukraine Sanktionen gegen Russland.

Aus russischer Sicht wurde der Maidan-Aufstand durch westliche Kräfte initiiert und durch politische sowie finanzielle Unterstützung gefördert, um die Ukraine gezielt vom russischen Einflussbereich zu lösen. Moskau sieht die aktuelle Situation daher als Ergebnis westlicher Einflussnahme, die eine direkte Bedrohung für Russlands Sicherheitsinteressen darstellt. Russland betrachtet die Krim-Annexion und seine Unterstützung der Separatisten als defensive Maßnahmen, um eine mögliche NATO-Ausweitung bis an seine Grenze zu verhindern und das geopolitische Gleichgewicht in Osteuropa zu wahren. Die EU und die USA hingegen betonen das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine und die territoriale Integrität des Landes.

Ein andauernder Konflikt zwischen geopolitischen Interessen und nationaler Identität

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist mehr als nur eine Auseinandersetzung zweier Staaten. Er steht exemplarisch für die anhaltende Rivalität zwischen Ost und West, die sich im postsowjetischen Raum zunehmend zugespitzt hat. Während die Ukraine nach eigener Souveränität und westlicher Integration strebt, sieht Russland in der Ukraine weiterhin einen historischen, kulturellen und strategischen Einflussbereich, der nicht ohne Weiteres aufgegeben werden kann. Die Krim spielt dabei eine Schlüsselrolle als Symbol für Russlands historische und geopolitische Interessen im Schwarzmeerraum. Die weitere Entwicklung hängt davon ab, ob eine diplomatische Lösung gefunden werden kann, die Russlands Sicherheitsinteressen mit der Integrität der Ukraine vereinbart und ein Gleichgewicht zwischen den westlichen und östlichen Interessen herstellt. Die Frage, wie die Ukraine und Russland koexistieren können, bleibt jedoch weiterhin offen und wird entscheidend für die Stabilität in Europa sein.

In Anbetracht der komplexen historischen Verflechtungen zwischen der Ukraine und Russland sowie der aktuellen geopolitischen Dynamik stellt sich die Frage, inwiefern die Ukraine tatsächlich prädestiniert ist, den freien Westen zu verteidigen. Die jahrhundertelangen Bindungen an Russland, die internen Spannungen innerhalb der ukrainischen Gesellschaft und die unterschiedlichen politischen Ausrichtungen führen zu einer ambivalenten Lage. Während der Wunsch nach einer Annäherung an den Westen und eine klare Abgrenzung von russischen Einflussnahme ausgeprägt sind, ist die Realität von einer Vielzahl an Herausforderungen geprägt. Es fällt schwer anzunehmen, dass angesichts dieser Historie die Ukraine als verlässlicher Verteidiger der westlichen Werte fungieren kann. Die politischen und kulturellen Widersprüche im Land sowie die geopolitischen Rivalitäten erschweren nicht nur die Stabilität der Ukraine, sondern werfen auch grundlegende Fragen über die Rolle der westlichen Unterstützung auf.

(Fahnen-)Flüchtlinge und Bevölkerungsausblick

Ende Dezember 2021 beziehungsweise Anfang Januar 2022 lebten etwa 42 Millionen Menschen in der Ukraine. Laut verschiedenen Berichten haben seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 rund 8 Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Die UNO-Flüchtlingshilfe berichtet, dass mehr als 6,5 Millionen Menschen aus der Ukraine Zuflucht im Ausland gefunden haben, von denen mittlerweile etwa 6 Millionen in europäischen Staaten als Flüchtlinge leben. Langfristige Prognosen schätzen, dass die Gesamtbevölkerung der Ukraine bis 2040 um etwa 24 bis 33 Prozent sinken könnte. Dies würde bedeuten, dass bis zu 12 Millionen Menschen die Ukraine verlassen würden, was die Bevölkerung auf etwa 24 Millionen Menschen reduzieren könnte.

In der Ukraine gilt die Wehrpflicht für Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren. Diese Altersgruppe umfasst derzeit etwa 10,4 Millionen Männer, von denen rund 4,3 Millionen als “wehrfähig” gelten. Schätzungen zufolge könnten bis zu 10 Millionen Frauen in entsprechenden Altersgruppen ebenfalls potenziell wehrpflichtig sein. Wenn man annimmt, dass die Anzahl der wehrfähigen Frauen im Verhältnis zu den Männern ähnlich ist, könnten etwa 4 Millionen Frauen als wehrfähig betrachtet werden. Insgesamt ergibt sich somit eine Zahl von rund 8,4 Millionen Männern und Frauen im wehrfähigen Alter. Etwa 36 Prozent der laut UN-Flüchtlingshilfe geschätzten 6,5 Millionen ukrainischen Flüchtlinge befinden sich in diesem Alter, was sowohl Frauen als auch Männer betrifft. Daraus ergibt sich, dass etwa 2,3 Millionen Ukrainer als “fahnenflüchtig” betrachtet werden könnten. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass es schwierig ist, genaue Zahlen zu diesem Thema zu finden.

Moralisches Dilemma

Die Frage, warum sich eine so große Anzahl der Ukrainer der Landesverteidigung entzieht, wirft wichtige ethische und gesellschaftliche Überlegungen auf. Viele Flüchtlinge fliehen nicht nur vor dem Krieg, sondern auch vor den unmittelbaren Gefahren und Unsicherheiten, die mit einer aktiven Kriegsführung einhergehen. Es gibt zahlreiche Gründe für diese Entscheidung, darunter persönliche Sicherheitsbedenken, die Sorge um die eigene Familie sowie die Hoffnung auf eine Rückkehr in ein sicheres Umfeld. Diese Realität wirft führt jedoch zur kritischen auf, inwiefern andere, insbesondere die internationale Gemeinschaft, Verantwortung für die Unterstützung der Ukraine übernehmen sollten, während ein erheblicher Teil der wehrfähigen Bevölkerung sich entschließt, das Land zu verlassen. Es entsteht ein moralisches Dilemma: Sollten die, die sich der aktiven Verteidigung entziehen, in Anspruch nehmen, dass andere für ihre Sicherheit und Freiheit kämpfen? Diese Überlegungen verlangen nach einer differenzierten Betrachtung der Verantwortlichkeiten und Pflichten, die sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene bestehen.

Trotz dieser Herausforderungen unterstützt die Bundesregierung die Ukraine weiterhin mit finanziellen Mitteln und Waffenlieferungen. Die Gesamtsumme der deutschen Unterstützung für die Ukraine seit Beginn des Krieges im Februar 2022 beläuft sich auf rund 28 Milliarden Euro, die humanitäre, finanzielle und militärische Unterstützung umfasst. Darüber hinaus wurden 21,4 Milliarden Euro für aus der Ukraine geflüchtete Menschen bereitgestellt, die nicht in den genannten 28 Milliarden Euro enthalten sind. Addiert man die direkten Hilfen und die Kosten für Flüchtlinge, sp ergibt sich eine Gesamtsumme von 49,4 Milliarden Euro. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Zahlen je nach Quelle und Berechnungszeitraum leicht variieren können; einige Quellen sprechen sogar von 41 Milliarden Euro an Unterstützungsleistungen, wenn der deutsche Anteil an den EU-Hilfen ebenfalls berücksichtigt wird.

Was deutsche Rentner dazu sagen?

Unabhängig von den genauen Zahlen zeigt sich, dass Deutschland einen erheblichen finanziellen Beitrag zur Unterstützung der Ukraine und zur Bewältigung der Folgen des Krieges geleistet hat. Wenn man das durchschnittliche Bruttosozialprodukt in Deutschland in den Jahren 2022-2024 von etwa 50.000 Euro pro Jahr und Person zugrunde legt, würde dies bedeuten, dass etwa 1,1 Millionen Ukrainer, die kaum zur Erreichung dieses Sozialprodukts beigetragen haben, in diesem Zeitraum mit rund 165 Milliarden Euro zu Buche schlagen würden. Diese Summe würde die Gesamtsumme auf etwa 193 Milliarden Euro erhöhen.

Ob die 10 Millionen deutschen Rentner, die im Durchschnitt 800 Euro monatliche Rente erhalten, mit dieser Unterstützung einverstanden waren, ist nicht bekannt. Hätte man jedoch die bereitgestellten Mittel stattdessen für diese Rentner verwendet, hätten sie in diesem Zeitraum etwa 1.340 Euro monatliche Rente erhalten können. Es ist wichtig, die finanzielle Unterstützung für die Ukraine nicht isoliert zu betrachten. Angesichts der humanitären Krise und der Herausforderungen, vor denen die Flüchtlinge stehen, müssen auch die Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung, einschließlich der Rentner, berücksichtigt werden. Die Verantwortung für das Wohl dieser Menschen ist von großer Bedeutung.