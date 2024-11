Die unerbittliche Eskalationslogik

Die jüngsten politischen Entwicklungen versetzen wahrscheinlich nicht nur den Autor dieses Artikels in ein Gefühl beständig zunehmender Verzweiflung. Der „völlig verrückte Albtraum“, den der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew mittels Propaganda im Westen erzeugen wollte, scheint – teilweise sogar völlig unabhängig von dieser Propaganda – bereits Realität geworden zu sein. Dennoch soll hier eine rationale Analyse zumindest versucht werden. Sie geht davon aus, dass, frei nach William Shakespeare (1564-1616), hinter dem Wahnsinn unserer Tage eine erkennbare Logik steckt. Diese Logik folgt allerdings leider dem Prinzip einer unerbittlichen Eskalation.

Der grandiose Wahlsieg Donald Trumps, der auch den deutschen Oppositionellen einen gehörigen Stimmungsaufschwung ermöglicht hat, könnte nur eine kurze Illusion gewesen sein. Die US-Kriegspartei, die seit Joe Bidens seltsamer und letztlich nur scheinbarer Machtübernahme 2020/21 die Politik in Washington aus dem Hintergrund heraus bestimmt, ist immer noch sehr mächtig. Die Aussicht auf eine radikale Säuberung der Staats- und Regierungsstrukturen nach Trumps für den 20. Januar 2025 vorgesehenen Amtsübernahme treibt diese Kriegspartei zunehmend in die Enge und lässt sie nach einem Weg suchen, ihre Macht zu erhalten. Anderes als 2020 besteht dieser Weg nicht in allzu durchsichtigen Wahlmanipulationen, für die 2024 auch Trumps Mehrheit viel zu groß war. Stattdessen wird zum Dritten Weltkrieg geblasen. Indem der in der Praxis nicht mehr handlungsfähige US-“Präsident“ Biden irgendwie dazu gebracht wurde, dem Einsatz langreichweitiger Raketen gegen russisches Territorium zuzustimmen, und europäische US-Vasallen wie das Vereinigte Königreich sich diesem Schritt anschlossen, hat die NATO praktisch Russland den Krieg erklärt. Waffensysteme wie die US-amerikanischen ATACMS und die britischen Storm Shadows können nämlich nicht von den Ukrainern in Alleinregie verwendet werden, sondern benötigen zu ihrem Einsatz NATO-Infrastrukturen und sehr wahrscheinlich auch NATO-Soldaten.

Atomarer Gegenschlag Russlands vom Westen bewusst einkalkuliert

Russland hat auf den ersten Beschuss mit den genannten Raketensystemen bereits mit der unverhohlenen Ankündigung reagiert, dass der Einsatz von Nuklearwaffen gegen die Ukraine und auch gegen Ziele auf NATO-Gebiet spätestens jetzt aus Moskauer Sicht gerechtfertigt sei. Die Welt befindet sich somit in einer derartigen Nähe zum Atomkrieg, wie sie wahrscheinlich nicht einmal während der Kubakrise von 1962 bestanden hat, als sich USA und UdSSR zwar einer aggressiven Nuklearrhetorik befleißigten, aber in Wirklichkeit einen äußerst rationalen Umgang mit der Konfliktsituation praktizierten. Heute herrscht stattdessen die bereits erwähnte Logik einer unerbittlichen Eskalation, und zwar auf beiden Seiten. Hier muss zunächst einmal der verbreiteten Vorstellung widersprochen werden, dass „Dummheit“ eine hinreichende Erklärung für dieses Verhalten wäre. Auch heute gelangt kein wirklich geistig Minderbemittelter in ein hohes Amt, und mangelnde intellektuelle Brillanz kann von Spitzenpolitikern leicht dadurch wettgemacht werden, dass sie mittels ihres Zuganges zu Geheimdienstinformationen über eine sehr viel bessere Informationsbasis verfügen als jeder Normalbürger. Die Möglichkeit eines nuklearen russischen Gegenschlages wird also vom Westen nicht fahrlässig übersehen oder verdrängt, sondern im Gegenteil bewusst einkalkuliert. Im Sport würde man hier von „Antizipation“ sprechen, also einem gedanklichen Vorwegnehmen der gegnerischen Aktion.

Dies bedeutet aber, dass ein russischer Nuklearschlag die NATO nicht zu einem Einhalten bewegen würde, sondern wahrscheinlich stattdessen als willkommene Gelegenheit zu einem Großangriff mit Langstreckenraketen zum Zwecke einer „Enthauptung“ der Russischen Föderation gesehen würde. Der Westen hätte dann den Krieg gewonnen, sich seines Erzfeindes Wladimir Putin entledigt und sich darüber hinaus die russischen Bodenschätze zur Beute gemacht. Mit deren Hilfe ließe sich das todgeweihte westliche Finanzsystem retten. Weiterhin wäre ein solcher Großkrieg für die westlichen Staaten eine willkommene Gelegenheit, mittels der Ausrufung von Notstandssituationen Wahlen und Machtwechsel einfach abzusagen und die Opposition im Inneren praktisch auszuschalten. Marionetten wie Joe Biden, Olaf Scholz und Emmanuel Macron könnten im Dienste ihrer unbekannten Hintermänner auf unbestimmte Zeit an der Macht bleiben. Es passt hervorragend in dieses Bild, dass Olaf Scholz nach dem Bruch der Ampel-Koalition nicht sofort Neuwahlen einleiten, sondern die Vertrauensfrage zunächst auf einen Zeitpunkt verschieben wollte, der verdächtig nahe am Termin der geplanten Übergabe der US-Präsidentschaft liegt. Dass diese Abstimmung im Deutschen Bundestag jetzt für den 15. Dezember angesetzt ist, deutet darauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt die weiter oben beschriebenen Ereignisse bereits stattgefunden haben könnten. Eine vorgezogene Bundestagswahl würde es dann in der Realität genauso wenig geben wie einen Amtsantritt Donald Trumps in Washington.

Destruktive Abwärtsspirale

In dieser Gleichung gibt es allerdings gewichtige Unbekannte. Die größte von ihnen liegt in Moskau: Wladimir Putin ist weder ein Menschenfreund noch ein Friedensengel. Es geht ihm allein um die fast unbegrenzte Machtfülle eines modernen Cäsaren. Zu diesem Zweck hat er erst das russische Volk unterjocht und in eine nationale Kampfmaschine verwandelt, und dann die Ukraine in Trümmer gelegt. Jetzt will er die Herrschaft über ganz Europa, und diese Herrschaft sollen ihm westliche Rechtspopulisten verschaffen, die er durch geschickte Propaganda dazu gebracht hat, nur noch in seinen Bahnen zu denken und zu handeln. Ein begrenzter russischer Nuklearschlag könnte auf dieser Grundlage dazu führen, dass die westeuropäischen Völker aus Angst vor dem großen Atomkrieg gegen ihre eigenen Regierungen rebellieren und sich dann blind dem russischen Machtanspruch unterwerfen. Die Furcht vor einem solchen jähen Kontrollverlust steht den heute in unseren Ländern Herrschenden ins Gesicht geschrieben. Sie ist meiner Meinung nach die wahre Ursache für die grassierende staatliche Repression gegen Oppositionelle, die in diesen Tagen neue Tiefpunkte erreicht. Man kann sie, obwohl sie natürlich auch einen selbst betrifft, nicht einmal als völlig unberechtigt bezeichnen.

Der immer noch demokratische Staat besitzt ein Recht zur Selbstverteidigung. Irrationale Hasswellen gegen seine Repräsentanten sind genauso unvernünftig wie Haltungen, die den Staat als seinem Volk grundsätzlich feindliche Macht darstellen. In den wahrscheinlich kommenden Krisensituationen können wir alle nicht ohne Reste einer funktionierenden Staatlichkeit überleben, und es gibt auch kein Grundrecht darauf, sich in der politischen Auseinandersetzung gegenseitig Fäkalausdrücke an den Kopf zu werfen. Der grotesk übertriebene Hass gegen „Grüne“, Migranten und sexuelle Minderheiten ist in weiten Teilen das Ergebnis genau jener russischen Propaganda, die uns einreden will, dass es angesichts der angeblichen Dekadenz der westlichen Gesellschaft ein Naturrecht auf Widerstand gegen die Demokratie gäbe. Bei aller berechtigten Ablehnung westlicher Aggressions- und Kriegspolitik muss man auch den Moskauer Sirenengesängen vom russischen Europa gegenüber kritisch bleiben, um die eigene Selbstachtung zu bewahren. Ansonsten läuft man in die Falle einer innenpolitischen Eskalationslogik hinein, die genauso unerbittlich ist wie die außenpolitische: Ein immer größer werdender Hass auf den eigenen Staat und eine gleichfalls immer schlimmer werdende staatliche Repression treiben sich gegenseitig an und führen unvermeidlich zur Tyrannei, falls diese destruktive Abwärtsspirale nicht gestoppt wird.

Zeitfenster zur Eliminierung des Irans

Eine unerbittliche Eskalationslogik bestimmt auch einen weiteren Krisenschauplatz unserer Tage, nämlich den Nahen Osten. Beide Seiten scheinen sich dort schon längst gegenseitig nicht mehr als Menschen anzusehen, und so wird jede Überschreitung einer „roten Linie“ für die Gegenseite nur zum willkommenen Anlass für eine erneute Eskalation. Die Frage, wer diesen Konflikt eigentlich begonnen hat, ist längst ähnlich sinnlos geworden wie in der Ukraine. Ich stelle hier ausdrücklich nicht den Charakter des 7. Oktober 2023 als Zivilisationsbruch infrage und erhebe auch nicht gegenüber Israel den wohlfeilen Vorwurf eines „Genozides“. Mit dieser Wortwahl würde man indirekt „den Juden“ unterstellen, auch nicht besser zu sein als „die Deutschen“ der NS-Zeit, und ein solcher Vergleich ist nicht nur rechtlich, sondern auch moralisch eindeutig verboten. Die israelische Kriegführung im Gazastreifen und im Libanon hat sich allerdings in eine kollektive Rache verwandelt, die das Maß der Menschlichkeit sprengt. Die Palästinenser besitzen kein Recht darauf, ganz Palästina für sich allein zu besitzen, aber niemand kann ihnen die Berechtigung absprechen, dort unter menschenwürdigen Verhältnissen zu leben. Solange Israel dies nicht akzeptiert, muss man die Vorwürfe von Kriegsverbrechen, die jetzt zum internationalen Haftbefehl gegen den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und seinen früheren Verteidigungsminister Galant geführt haben, für gerechtfertigt halten.

Darüber hinaus ist keineswegs sicher, dass die Eskalationsspirale im Nahen Osten bereits an ihrem Ende angekommen ist. Der Iran hat sich nach den Misserfolgen seiner Raketenangriffe auf Israel und der jüngsten Demonstration der israelischen Lufthoheit über iranischem Territorium zwar in einen Zustand gespannten Wartens zurückgezogen. Das Regime von Teheran bleibt jedoch hasserfüllt gegenüber seinen Erzfeinden Israel und den USA, und es verfügt immer noch über starke Waffen. Auch die Option einer iranischen Nuklearbewaffnung bleibt akut. Darüber hinaus könnte sich die Islamische Republik von Teheran durch einen immer stärkeren Vertrauensverlust gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung derartig in die Enge getrieben sehen, dass der letzte Ausweg in äußerer Aggressivität gesucht wird. Auch geht die Gefahr keineswegs allein vom Iran aus. In Washington könnten dieselben außenpolitischen „Falken“, die jetzt zur Entscheidungsschlacht gegen Russland blasen, gleichzeitig ein Zeitfenster sehen, um den ewigen Unruhestifter Iran endlich von der Weltbühne zu bomben. Donald Trump wäre auch auf diesem Schauplatz vor vollendete Tatsachen gestellt und könnte sein Präsidentenamt, wenn er es denn überhaupt aufnimmt, nur mit einer gewaltigen Hypothek antreten.

Wie im Falle der Ukraine wirkt auch der Nahostkonflikt mit seiner unerbittlichen Eskalationslogik direkt in die bundesdeutsche Innenpolitik hinein.

Wiederkehr der Gespenster der Vergangenheit

Die täglichen, teils gewaltsamen Pro-Palästina-Kundgebungen haben genau so wenig aufgehört wie der erschreckende Antisemitismus von Islamisten, Links- und Rechtsextremisten, der nach dem 7. Oktober 2023 in Deutschland offenbar wurde. Angesichts des Todes der unverbesserlichen Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck und der Verehrung, die ihr vielerorts in den sozialen Netzwerken des Internets zuteilwurde, ist mir ein erschreckender Gedanke gekommen: Könnten schon in wenigen Jahren nicht mehr Holocaust-Leugnung und Holocaust-Verharmlosung unserer größten Probleme im Umgang mit der NS-Vergangenheit sein, sondern im Gegenteil offensive Rechtfertigungen des industriellen Massenmordes an etwa sechs Millionen europäischer Juden? Noch erscheint dies als unmöglich, aber der immer weiter zunehmende gesellschaftliche Antisemitismus und vor allem der abgrundtiefe Judenhass zumindest von Teilen der in Deutschland lebenden Moslems sind Warnzeichen, die man nicht übersehen darf. Die unerbittlichen Eskalationslogiken unserer Tage könnten auch längst verschwunden geglaubte Gespenster der Vergangenheit unversehens wieder ans Tageslicht bringen.

Patentrezepte zum Stopp und zur Überwindung der hier beschriebenen unerbittlichen Eskalationsmechanismen kann ich leider nicht anbieten. Nötig ist auf jeden Fall, statt der einseitigen Unterstützung von oftmals schurkischen Konfliktparteien zu allererst Frieden zu wollen. Ähnlich wichtig ist es, bei aller berechtigten Kritik an Missständen nicht in blinden Hass auf wohlfeile Sündenböcke zu verfallen, sondern lösungsorientiert zu denken und zu handeln. Vor Lösungen steht allerdings eine klare Erkenntnis von Problemursachen, und eine mögliche solche Ursache will ich zum Schluss noch benennen. Der Arzt und Molekulargenetiker Michael Nehls hat in seinem Buch „Das indoktrinierte Gehirn“ die Hypothese aufgestellt und begründet, dass Spike-Proteine des Coronavirus und der dagegen verabreichten mRNA-„Impfstoffe“ höchst ungute Langzeitwirkungen auf das menschliche Gehirn haben könnten. Neben Depression und Demenz, die tatsächlich in den letzten Jahren drastisch zugenommen haben, erwähnt Nehls auch emotionale Abstumpfung und Empathielosigkeit. Er sieht darin einen Ansatzpunkt für Mainstream-Propaganda, die uns immer weiter von der Realität entfremden und im Sinne des Great Reset indoktrinieren soll. Ich möchte hier die Frage zumindest aufwerfen, ob nicht auch die in diesem Artikel behandelte, nahezu weltweite Tendenz zur Unerbittlichkeit und damit zur gnadenlosen Eskalation von Konflikten die Folge molekularbiologischer Effekte von Spike-Proteinen sein könnten. Wenn das tatsächlich so wäre, dann hätten die in diesem Artikel beschriebenen Krisen fast schon einen religiös-endzeitlichen Charakter. Das eingangs erwähnte Gefühl von Verzweiflung wäre dann nicht nur gerechtfertigt, sondern von bösen Biowaffenforschern als Urhebern der Corona-Krise sogar gewollt. Es gäbe dann allerdings auch die Möglichkeit zu medizinischen Gegenmaßnahmen. Sie müssten jedoch erfunden und wirksam werden, bevor der Weltuntergang im durch unerbittliche Eskalationslogiken ausgelösten nuklearen Inferno eintritt.