Die unerfüllbaren Reformerwartungen

Es ist schon fast in Vergessenheit geraten, dass uns die Bundesregierung für die kommenden Wochen die Vorlage wegweisender Reformkonzepte auf den Feldern Steuern, Sozialversicherungen und Staatsfinanzen angekündigt hat. Diese Reformen sollen nicht weniger bewirken als eine Rückkehr zu einem nennenswerten Wirtschaftswachstum und somit auch einen Stimmungsumschwung, welcher den etablierten Parteien neuen Schwung im Kampf gegen eine anscheinend unaufhörlich wachsende AfD verleiht. Manch ein Beobachter hat sich schon längst von dieser Thematik abgewandt, weil solche Erwartungen seit der letzten Bundestagswahl bereits allzu oft nicht erfüllt worden sind. Da es inzwischen schon das Risiko strafrechtlicher Verfolgung mit sich bringt, im Zusammenhang mit Bundeskanzler Friedrich Merz das Wort „Lüge“ zu verwenden, kann man ersatzweise von einer Welt aus „alternativen Fakten“ sprechen, in die sich die Bundesregierung anscheinend zurückgezogen hat. Dennoch werde ich in diesem Artikel kein wohlfeiles „Merz-Bashing“ betreiben, sondern stattdessen die Frage stellen, ob der ganzen Problematik nicht vielleicht von vornherein überzogene und unerfüllbare Reformerwartungen zugrunde liegen, die man zunächst einmal mäßigen müsste, um überhaupt wieder in den Bereich realistischer Politik zurückzukehren. In einem solchen Erklärungsmuster läge das Problem von und mit Friedrich Merz weniger an seinem Handeln bzw. Nichthandeln, sondern vorrangig in dem Umstand begründet, dass der heutige Bundeskanzler im Vorfeld der Bundestagswahl von 2025 Erwartungen geweckt hat, von denen eigentlich klar war, dass sie sich unter keinen Umständen erfüllen ließen.

Wir haben es hier bei einer einigermaßen unvoreingenommenen Betrachtung keineswegs mit völlig neuartigen oder prinzipiell unlösbaren Problemen zu tun. Wer jemals praktische Politik betrieben hat, und sei es nur in einem Ortsrat oder im Vorstand eines Vereines, der weiß, dass dieses Geschäft zum größten Teil darin besteht, Ausgaben und Einnahmen zur Deckung zu bringen, indem man das Wünschenswerte auf das Machbare reduziert. Es ist dabei durchaus möglich, in gewissen Grenzen die Einnahmen zu erhöhen. Dies führt aber durch die Steigerung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen genauso zu Belastungen wie umgekehrt Streichungen auf Wunschlisten. Letztlich kann man so fast den gesamten demokratischen Prozess als einen Vorgang deuten, bei dem sich das Wahlvolk durch seine Repräsentanten selbst Belastungen auferlegen muss. Alles dies ist nicht begeisternd, mit Streit verbunden und führt nicht zu Glückszuständen, sondern meistens nur zum Ärger über unbefriedigende Kompromisse.

Illusion eines Glückszustands ohne Belastung

Es stellt sich nun die Frage, warum diese Selbstverständlichkeiten im aktuellen bundesdeutschen Reform-Murks auf einmal nicht mehr funktionieren. Meiner Meinung nach liegt dies an Illusionen, die das Publikum und teilweise auch die handelnden Politiker daran glauben lassen, dass man auf magische Weise doch einen Glückszustand ohne Belastungen herbeiführen könnte. Es gibt gleich mehrere solche Illusionen. Die erste besteht darin, dass man sich seit inzwischen mehr als 50 Jahren an die Vorstellung gewöhnt hat, Schulden seien gleichsam herbeigezaubertes Geld, mit dessen Hilfe man bildlich gesprochen denselben Kuchen zweimal essen könne. Die Deklaration von Krediten als „Sondervermögen“, das man sich in unfassbaren Größenordnungen schon am Anfang einer Legislaturperiode für die kommenden vier Jahre genehmigt, ändert in der Praxis wenig. In Wirklichkeit werden Belastungen so nicht vermieden, sondern nur in die Zukunft verschoben, wo sie durch Zins und Zinseszins sogar noch viel schwerer wiegen als Einschränkungen in der Gegenwart. Inzwischen sind die Schuldenberge derartig groß geworden, dass selbst riesige neue Verbindlichkeiten überwiegend in Tilgung und Zinsen von Altschulden fließen, sodass die Illusion quasi unbegrenzter finanzieller Mittel allmählich schwindet. Es könnte allerdings bereits ein point of no return überschritten sein, jenseits dessen der Preis für die Schulden der Vergangenheit nicht mehr nur eine zeitlich unabsehbare, an Schuldsklaverei erinnernde Dauerbelastung ist, sondern ein Währungskollaps mit Folgen, die man besser nicht überdeutlich an die Wand malt.

Die zweite Illusion ist von einer anderen Art, aber darum nicht weniger gefährlich. Sie besteht in der Vorstellung, dass ganz einfache und dazu weitgehend belastungsfreie Lösungen der gegenwärtigen Problematik existieren, sobald man endlich „disruptive“ Lösungsstrategien zulässt. In der traditionellen Politik haben linke Parteien in praktisch immerwährenden Verteilungsdiskussionen meistens auf zusätzliche Staatseinnahmen gesetzt, während rechte Parteien eher Leistungskürzungen vertreten haben. Das Resultat waren die schon erwähnten unbefriedigenden Kompromisse, aber das System blieb funktionsfähig. Letzten Endes tun Union und SPD heute auch nichts anderes, und Kompromisse zeichnen sich dabei ja durchaus auch schon ab. Neu ist nur, dass in Gestalt der AfD und zunehmend auch der Linkspartei in der Gegenwart mächtige zusätzliche Spieler existieren, welche uns die besagten Patentlösungen durch Disruption vorgaukeln. Aus Sicht der AfD müssten nur endlich überflüssige Ausgaben, vor allem im Hinblick auf Migration, beendet werden.

Auf Granit gebissen

Das kleine Problem dabei ist nur, dass diese Überflüssigkeit einer völlig willkürlichen Diagnose folgt und die entsprechenden Sparposten fast alle – und dies übrigens völlig zu Recht – juristisch derartig abgesichert sind, dass man an sie kaum herankommt. Die Sozialstaatlichkeit gehört etwa zum Kernbereich des Grundgesetzes, sodass der Staat verpflichtet ist, erwerbslose Personen nicht verelenden zu lassen, sondern ihnen eine materielle Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Das Bürgergeld kann also nicht beliebig gekürzt werden, und eine selektive Schlechterstellung von Ausländern scheitert an der Menschenwürdegarantie unserer Verfassung. Angesichts einer schon heute deutlichen Zunahme „klassischer“ Arbeitslosigkeit, die sich aller Voraussicht nach in den nächsten Jahren durch den Schock der Künstlichen Intelligenz noch einmal drastisch verschärfen wird, kann man den Bürgergeldempfängern auch nicht guten Gewissens zurufen: „Geht doch einfach arbeiten!“ In der Weltsicht von Linkspartei (und BSW) nimmt die Disruptions-Illusion nur eine andere Form an, die auch nicht besser ist. Dort geht man davon aus, dass Finanzierungsvorbehalte schlichtweg ausgeblendet werden können, weil man ja jeden beliebigen Betrag einfach „den Reichen“ wegnehmen und umverteilen könne.

Angesichts der horrenden Summen, um die es bei den gegenwärtigen Reformdiskussionen geht, würden jedoch die liquiden Einkommen und Vermögen der Oberschicht selbst dann bei weitem nicht zur Finanzierung aller Wünsche genügen, wenn sich die Bundesregierung die erwähnte Grundeinstellung zu eigen machen würde.

Dies führt uns zu einer dritten Illusion, in der sich allerdings auch eine gewisse Wahrheit verbirgt. In dieser Sichtweise bleiben alle Verhandlungen und Bemühungen um Einsparungen deshalb fruchtlos, weil die Ausgaben, um die es dabei geht, unverzichtbar sind. Ein solches Denken hat in der Tat in die heutige Misere hineingeführt, in der die öffentlichen Haushalte durch Schuldendienst und Steuerzuschüsse in die Sozialversicherungen derartig „versteinert“ sind, dass schon in der Ampelkoalition und erst recht in der heutigen schwarz-roten Koalition mit allen Kürzungsvorhaben gleichsam auf Granit gebissen wurde und wird. Richtig ist daran natürlich, dass gerade Gesundheitsausgaben, die Absicherung von Pflegekosten und einigermaßen auskömmliche Renten in der Tat unverzichtbar sind, wenn man nicht in einer völlig unsozialen Wolfsgesellschaft enden will.

Aufopferung des gesamten Vermögens

Der heutige Zustand der paritätischen Sozialversicherungen hat allerdings neuartige soziale Probleme erschaffen, an die ein Otto von Bismarck oder Konrad Adenauer nicht einmal im Traum hätten denken können. Wer in seinem Leben weder Beiträge gezahlt noch Eigenvorsorge geleistet hat, bekommt in Gestalt der Pflege- und Medizinkosten am Ende seines Lebens ein Geschenk vom Staat, das sehr leicht einen Wert von mehreren hunderttausend Euro annehmen kann. Bezahlen muss das der Mittel- bis Niedrigverdiener, von dem in einer ähnlichen Situation überdies mit großer Selbstverständlichkeit verlangt wird, sein gesamtes Vermögen, einschließlich vererbbaren Wohneigentums, aufzuopfern. Darüber hinaus unterliegen die gesetzlichen Sozialversicherungen einem Grundfehler, den ihre Gründer übrigens bewusst in das System eingewoben haben. Die notwendige Umverteilung sollte nur innerhalb der Arbeiterschicht erfolgen und die „höheren Stände“ nicht betreffen. Dies führt heute dazu, dass auf kleinen und mittleren Einkommen eine völlig absurde Steuer- und Abgabenlast liegt, die prozentual sogar oftmals größer ist als die Einkommensteuer von Millionären. Patentlösungen gibt es für alles dies leider nicht.

Einen Gedanken will ich aber trotzdem selbst zur Reformdiskussion beitragen: Das ganze System wäre aus meiner Sicht gerechter, wenn man die Sozialabgaben tatsächlich als jene Steuern betrachten würde, welche sie de facto auch sind. Es zahlt ja niemand wirklich für sich selbst in die Sozialsysteme ein, sondern die Beitragszahler erwerben nur zunächst ungedeckte Ansprüche, für die zu späteren Zeitpunkten andere Beitragszahler aufkommen müssen. Auch der „Arbeitgeberanteil“ ist in Wirklichkeit eine Mogelpackung, denn letzten Endes handelt es sich hierbei genauso um einen Abzug von dem durch den eigentlichen Wert der Arbeitsleistung bestimmten Bruttolohn wie bei Einkommensteuer und „Arbeitnehmeranteil“. Dass dieser Abzug nicht auf der Gehaltsabrechnung erscheint, ändert daran nichts. Wenn man die Sozialversicherungsbeiträge als Steuern behandeln würde, wäre das keinesfalls nur ein Etikettenschwindel. Es gäbe dann nämlich auch bei den Sozialkassen einen Grundfreibetrag, was gerade kleine Einkommen wesentlich entlasten würde, und es wäre aus meiner Sicht auch völlig gerecht, wenn bei Gesundheit und Pflege jeder – ohne eine Obergrenze – denselben Teil seiner Einkünfte (nicht seines Vermögens!) abgeben müsste, denn diese Probleme betreffen auch jeden in fast gleicher Weise und sind weitgehend unabhängig von der Höhe des Einkommens.

Moderner Sozialneid der “Rechtschaffenen“

Eine weitere Problematik ist sehr grundsätzlicher Natur: Seit dem Aufkommen des sogenannten Neoliberalismus um das Jahr 1980 herum, beruht die Wertsteigerung von Arbeit kaum noch auf Produktivitätszuwächsen menschlicher Beschäftigter, sondern überwiegend auf Standortverlagerungen zum Zwecke der Senkung von Produktionskosten und zunehmender Automatisierung und Digitalisierung. Die Künstliche Intelligenz wird diese Entwicklung schon bald in ungeahnte Höhen treiben. In der Folge wurde der Produktionsfaktor Arbeit fast ein halbes Jahrhundert lang zugunsten des eingesetzten Kapitals abgewertet, sodass Wirtschaftswachstum nur noch steigende Kapitalgewinne, aber keine realen Einkommenssteigerungen der Arbeitnehmer mehr bewirkt. Das Goldene Zeitalter des männlichen, weißen Industriearbeiters endete dadurch unwiderruflich und wird sich auch durch die Zollpolitik eines Donald Trump nicht wieder zurückbringen lassen.

Die Abwertung der menschlichen Arbeit gegenüber den Ergebnissen von Produktionsprozessen ist die Hauptursache der weltweiten Überschuldung: Die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage muss durch Kredite aufgefüllt werden, um weiterhin ein volkswirtschaftliches Gleichgewicht zu ermöglichen. In unseren Tagen erreicht diese Entwicklung aber ein Niveau, auf dem ein zweites, kaum weniger dramatisches Problem auftritt: Markteinkommen können nicht mehr mit Einkünften mithalten, die sich wie Bürgergeld und Beamtenversorgung auf einen rechnerisch ermittelten Bedarf beziehen. Der moderne Sozialneid des „Rechtschaffenen“ auf den häufig migrantischen Bürgergeldempfänger, dessen angebliches Luxusleben auf Kosten der Allgemeinheit ein Phantom darstellt, das in der wirklichen Welt kaum jemand je gesehen hat, wäre in einer funktionierenden Marktwirtschaft nicht nur moralisch fragwürdig, sondern ganz einfach sinnlos. In der Realität des Jahres 2026 hat aber eine Familie mit zwei oder mehr Kindern oftmals selbst dann Anspruch auf ergänzende Sozialleistungen, wenn beide Elternteile in Vollzeit arbeiten. Genauso wie beim „Zuverdienst“ des Bürgergeldempfängers degeneriert dann auch in diesem Fall Erwerbsarbeit zu einem staatlichen Frondienst, der nur noch der Abarbeitung der eigenen Sozialleistungen dient.

Besser spät als nie

Eine nicht unerhebliche Rolle spielt dabei ein groteskes Missverhältnis zwischen Wohnkosten, die auch durch marktwirtschaftliche Prozesse kaum gesenkt werden können, und zu niedrigen Arbeitseinkommen, die sich auf einem anderen, völlig verzerrten Markt bilden. Patentlösungen gibt es auch auf diesem Feld nicht. Man kann aber heute immerhin wissen, was in der Vergangenheit eigentlich hätte passieren müssen. Wenn man ab den 1990er Jahren einen Pflichtbetrag von etwa 100 DM pro Arbeitnehmer und Monat in einen Staatsfonds investiert hätte, der sich an Börsenindizes orientiert, dann wäre aus diesen verkraftbaren Belastungen inzwischen ein Vermögen von mehreren Billionen Euro geworden, das man heute zur Linderung der allgemeinen Probleme der staatlichen Finanzen in Gestalt von Renten und anderen Sozialleistungen an die Bürger zurückgeben könnte. Diese Idee wäre natürlich vor dreißig Jahren Beton-Sozialpolitikern vom Schlage eines Norbert Blüm oder Rudolf Dressler als Teufelswerk erschienen, aber kluge Köpfe haben solche Ideen damals schon geäußert. Man müsste heute nach dem Motto „besser spät als nie“ endlich mit einer solchen Politik beginnen. Die Folgen des Schocks der Künstlichen Intelligenz, die in den nächsten Jahren sehr viel Arbeit von „Rechtschaffenen“ vernichten wird, werden sich anders kaum bewältigen lassen.

Natürlich kann man auch meine Vorschläge in den Bereich „unerfüllbare Reformerwartungen“ einordnen, weil derartig große Veränderungen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland mit seinen vielen checks and balances einfach als nicht machbar erscheinen. Für den Moment bleibt uns kaum etwas anderes übrig, als die Erwartungen an die politische Handlungsfähigkeit der Bundesregierung auf ein Minimum zu beschränken und keine Wunder von einer disruptiven Politik zu erhoffen, die dann am Ende auch nur Enttäuschungen hervorbringen kann. Das heißt aber leider auch, dass es die wirklich großen und durchgreifenden Veränderungen nur als Folge ökonomischer Katastrophen geben kann und wird. Sonderlich ermutigend ist dies alles nicht.