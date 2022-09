Die ungesteuerte Migration in die Sozialkassen läuft prima

Während alle gebannt auf den Gas- und Strompreis achten, läuft eine andere Sache still und heimlich aus dem Ruder: Die „illegale Migration“ mit dem einzigen Ziel, bei uns Geld abzugreifen, solange es noch üppig vorhanden ist im „Schlaraffenland Euro Mitte”. Seit -zig Jahren wird unser Sozial- und Gesundheitswesen nun schon systematisch ausgebeutet und ausgeplündert, ohne dass die immer zahlreicheren Abgreifer dafür belangt werden oder dass irgendjemand diesen Wahnsinn stoppt.

Beispiel gefällig: Es häufen sich derzeit gerade die Meldungen über den regen Flixbusverkehr zwischen Kiew und Berlin, die offensichtlich nur ein Ziel haben: Sozialhilfe abzukassieren, obwohl die meisten ukrainischen Antragsteller nicht mal einen anerkannten Wohnsitz in Deutschland haben.

Des Wahnsinns kesse Beute

Wenn das tatsächlich stimmt, dann glaube ich, dass Ämter, die solche Machenschaften problemlos abnicken, einfach des Wahnsinns kesse Beute sind. Seit Jahren warne ich vor dieser Entwickung – die nichts weiter ist als krimineller Betrug. Einmal im Monat nach Germoney, Geld abgreifen und wieder zurück in die Heimat. Läuft sicher unter dem Hashtag „Facharbeiter Easy-Tours”… Aber es hilft ja alles nix: Man will’s nicht hören, und das erfüllt mich inzwischen mit unsäglichem Zorn.

Aber es besteht zumindest noch die Hoffnung, dass vielleicht einigen ein Licht aufgeht. Der Journalist Garbor Steingart stellt heute morgen in seinem Podcast fest: „Die Spitzen in Paris, Rom, Berlin oder Brüssel schauen zu, wie eine in weiten Teilen ungesteuerte Migration sich am Arbeitsmarkt vorbei in Richtung der Sozialkassen bewegt.“ Nett formuliert! Wird sich was ändern? Nein, denn unser Gemeinwesen verrottet durch illegale Ausbeutung dieser fatalen Entwicklung… Alles streng nach dem Motto: Hurra, wie schön, wir gehen unter!