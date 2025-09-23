Die Union auf dem Weg ins Tal der Tränen

Es gibt Momente in der Politik, da möchte man Popcorn holen und den Abstieg mit Genuss betrachten. Zum Beispiel, wenn die Union verzweifelt versucht, aus 24,5 bis 25 Prozent einen Hoffnungsschimmer zu basteln, während die AfD unbeirrt auf 26 bis 27 Prozent steigt – Tendenz steigend. Früher hieß es von der Union, sie sei “die letzte Volkspartei”. Heute wirkt sie bundesweit bei 18,5 Prozent – plus bei geschätzte 6 Prozent CSU – wie ein erschöpfter Beifahrer im eigenen Wagen, während das Steuer längst jemand anders übernommen hat.

Man muss sich die Szenerie vor Augen führen: Die AfD feiert neue Höhen, die Grünen halten sich mühsam bei elf Prozent, die Linke kratzt ebenfalls an der Schwelle zur Bedeutungslosigkeit und die SPD steht bei 14,5 Prozent. Dabei darf man nicht vergessen, dass diese Partei einst 44 Prozent erzielte. Sie hat also den Vierer vor dem Komma gegen den Einser eingetauscht und sich faktisch gedrittelt.

Anspruch auf Führungsrolle verspielt

Wer so tief fällt, hat jeden Anspruch auf Führungsrolle verspielt. Dennoch dient die SPD der Union immer noch als Taktgeber. Das allein sagt alles über den Zustand der einstigen Christdemokratie. Und übermorgen am Donnerstag steht die Wahl der linksextremen Agenda-Richterin Ann-Katrin Kaufhold an; ein Akt, der für die Union nichts anderes bedeutet als die nächste Nagel in den eigenen Sarg. Sollte die CDU brav die SPD-Kandidatin abnicken, wird das die Partei weitere fünf Prozent kosten.

Damit läge sie hinter der SPD und hätte das Kunststück vollbracht, die rote Traditionspartei auf nem Weg ins Tal der Tränen noch zu überrunden. Merz verkauft währenddessen sein Märchen vom “Herbst der Reformen”. Welche Reformen sollen das sein? Will er Nord Stream eigenhändig zusammenschweißen? Will er die zerstörten Atomkraftwerke Stein für Stein wieder aufbauen? Will er Brüssel zur Vernunft ermahnen? Oder füllt er einfach nebenbei die Rentenkassen auf? Fakt ist: Es bleibt bei Ankündigungen. Ein “Herbst der Reformen” ohne genaue Jahreszahl ist nichts weiter als ein leeres Versprechen. Vielleicht meint Merz 2029. Vielleicht 2030. Vielleicht nie.

Stillstand bis zum Untergang

Die Wahrheit lautet: Echte Reformen wird erst geben, wenn eine Mitte-Mitte/Rechtsregierung Deutschland regiert. Ohne SPD. Ohne Grüne. Ohne ideologische Spielwiesen. Mit einer AfD, mit einem Bündnis Deutschland, vielleicht sogar mit einer CDU, die endlich zur Vernunft zurückkehrt. Erst dann, wenn die Brandmauern fallen, wenn Koalitionen nicht mehr nach Feindbild, sondern nach Vernunft geschlossen werden, kann dieses Land wieder die dringend notwendigen Schritte gehen. Alles andere ist Stillstand.

Bis dahin bleibt es beim traurigen Schauspiel einer Partei, die sich selbst Schritt für Schritt dem Abgrund überlässt. Sie nickt SPD-Kandidatinnen ab und verbietet den eigenen Mitgliedern, Klingbeil zu kritisieren. Wer widerspricht, wird aussortiert; wer sich fügt, darf bleiben. Show-Politik am Katzentisch. Diese Union hat fertig, nur will sie es nicht wahrhaben. Während die Alarmglocken längst schrillen, spielt sie weiter Blockflöte. Die Wähler aber haben genug gehört: Sie wenden sich ab und suchen sich andere Adressen. Wenn die CDU den Weg unbeirrt fortsetzt, wird aus der einstigen Volkspartei eine politische Randnotiz.