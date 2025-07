Die Ursache des Geburtenrückgangs ist aufgedeckt!

Deutsche Paare bekommen zu wenige Kinder. Man nennt dieses Problem auch gerne “demographischen Wandel”. Dieser bewirkt einen Rückgang der Erwerbsbevölkerung. Die Erwerbsbevölkerung wiederum ist der Teil der schon länger hier Lebenden, der sich um die Erwirtschaftung des Kindergeldes für die Qualitätsfachkräfte aus aller Welt kümmern muss sowie deren – vielfach anonymen – Nachwuchs, der praktischerweise unauffindbar, aber dennoch vollständig vom deutschen Steuerzahler alimentiert in aller Welt verstreut lebt. Wir können also eine gegenläufige Entwicklung konstatieren: Während die Erwerbsbevölkerung stetig abnimmt, erhöht sich die Zahl der vom Kindergeld abhängigen Bevölkerung unaufhaltsam.

Da diese Tendenz auch Auswirkung auf die deutsche Politik und vor allem auf die deutsche Verwaltung mit ihrem extrem schlanken Beamtenapparat befürchten lässt, haben die Verantwortlichen jetzt die Notwendigkeit zum Gegensteuern erkannt und zu einem wichtigen Ziel erhoben. Schließlich kann es nicht sein, dass der deutschen Regierung und den kommunalen Verwaltungen das Geld fehlt, dass mit allerlei linksgrünem Quatsch so hervorragend seit Jahrzehnten verschwendet wird! Damit auch weiterhin gendergerechte Toilettensitze in der Kalahari finanziert werden können, müssen folglich der deutsche Mann und die deutsche Frau untenrum wieder mehr in Wallung kommen.

Arbeitsgruppe erkundet die genitale Müdigkeit der Deutschen

Eine in Linsengericht bei Freigericht gegründete Arbeitsgruppe dekuvriert nun die Ursachen des teutonischen Geburtenschwundes. Bereits das Leitbild dieser steuerfinanzierten Forschungsgruppe weist unzweideutig in die richtige Richtung: “Den Regenbogen im Herzen und das Vakuum im Kopf”. Linsengericht bei Freigericht liegt praktischerweise auch nicht allzu weit entfernt vom neuerdings bundesweit bekannten aquatischen Wirklichkeitslabor für Koitusstimulation, auch bekannt als Freibad Gelnhausen. Dort fanden jüngst bereits erste überaus erfolgreiche Praxistests statt.

Einer der mit dieser Forschungsgruppe kooperierenden Bürgermeister teilte vorab in einer kurzen Verlautbarung schon einmal vorläufige Forschungsergebnisse mit: Angeblich soll er zu ersten Zwischenergebnissen der empirischen Datensammlung mitgeteilt haben, dass “bei den hohen Temperaturen die Gemüter manchmal blank” lägen; eine Aussage, die er später allerdings nicht auf die interkulturellen Fummelexperimente, sondern auf gegen das Badepersonal kursierende Beleidigungen bezogen wissen sollte.

Der Schlüssel liegt im Klimawandel

Wenn also höhere Temperaturen zu gesteigertem sexuellen Appetit führen, ist damit unzweideutig bewiesen, dass es zu Zeiten der Babyboomer-Rekordgeburtsjahren deutlich heißer in deutschen Freibädern gewesen sein muss, was bei Hans und Manfred zu wiederholten akuten Gliedversteifungen führte, die nach Erleichterung verlangten, und zugleich Gabi und Doris rossiger und brünstiger werden ließ. Jeder, der in der Boomergeneration der 1960er und 1970er Jahren Freibäder besuchte, in denen damals bekanntlich – noch ganz ohne ethnokulturelle Bereicherungen – swingerclub-ähnliche Zustände herrschten, kann diese wissenschaftlich unumstrittene Tatsache aus eigener Erinnerung bestätigen! Die damaligen Brunftjodelrufe der durch übergroße Hitze in Wallung gebrachten teutonischen Jungbullen hallen sicherlich noch heute in jedem Schwimmbadbesucher nach, der seinerzeit Augen- und Ohrenzeuge war.

Aus diesem eindeutig nachweisbaren Grund wird die Arbeitsgruppe Linsengericht jetzt ihre Forschungstätigkeit unter dem Arbeitstitel “empathische westasiatische und nordafrikanische Schwellkörperdurchblutung” intensivieren, um hieb- und stichfeste Fakten vorlegen zu können. Des weiteren wird eine Ausdehnung der Wirklichkeitsdokumentation auf weitere Freibäder, Parks und Fußgängerzonen geplant, um noch aussagekräftige Daten in die Untersuchungen einzubringen. Mit Blick auf diese Forschungen hat der mörderisch heiße Todessommer des Jahres 2025 sein Gutes, von den uns sicher erwartenden Auslöschungssommern der kommendern Jahre ganz zu schweigen. So werden der deutsche Michel (und die deutsche Michaela) temperaturbedingt zu noch mehr Aktivität im Schritt motiviert.

Steigerung der Paarungsbereitschaft durch passende Kleidung

Sollten sich also die Daten verfestigen und der Zusammenhang von Libido und Außentemperatur nachgewiesen werden, können bald weitere Steuerungsschrauben bewegt werden; eine solche Schraube wäre etwa die künftige adäquate Bekleidung aller Frau_Innen mit oder ohne Gebärmutter, wobei Frau_Innen mit Gebärmutter natürlich die bevorzugte Zielgruppe wären, denn schließlich geht es ja ums Kinderkriegen! Eine vollständige Verhüllung dieser Gebärfähigen mit Vorhängen aller Art würde das Hitzeempfinden und damit auch die Paarungslust bei den so Verhängten fraglos steigern.

Quod erat demonstrandum – denn schließlich wird dies ja auch in den Turmbrüller- und Teppichfliegerländern des Planeten seit Jahrhunderten so praktiziert, wo sich die Faustregel ableiten lässt: Je verhüllter die Frau_Innen, desto höher die Fertilität. Auf diese Weise müsste das Problem des demographischen Wandels eigentlich unkompliziert zu lösen sein. Erfreulicher Nebeneffekt: Die weitere Versorgung der weltweiten Kindergeldempfänger wären durch den so erreichten ausreichenden Nachschub an Erwerbsbevölkerung in Buntland gesichtert!