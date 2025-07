Burnout und seine Ursachen: Anmaßung, grenzenlose Überschätzung eigener Fähigkeiten oder krankhafter Ehrgeiz?

“Ach, was kann man nur vom bösen / Burnout hören oder lesen…”: So oder ähnlich würde es der humoristische Dichter und Zeichner Wilhelm Busch (1832 – 1908) wohl heutzutage formulieren. Die Definition eines “Burnouts” lässt sich in nur wenigen Worten beschreiben: Es handelt sich dabei um einen Zustand tiefer emotionaler, körperlicher und geistiger Erschöpfung. In diesem Zusammenhang stellt sich jedoch die Frage, ob dieser in den letzten zwanzig bis dreißig Jahren immer häufiger (oft auch durch die Betroffenen selbst) diagnostizierten Symptomatik und der damit einhergehenden Entwicklung überhaupt durch medikamentöse oder auch psychotherapeutische Behandlung begegnet werden kann, ob dementsprechend also eine tatsächliche Erkrankung zugrunde liegt – oder ob nicht auch die gesundheitsschädlichen Folgen von Selbstanmaßung und Selbstüberschätzung eine entscheidende Rolle spielen? Allerdings könnte die Zahl der sogenannten „hidden cases“, sprich: der verborgenen und nicht offen einem Burnout zuzuschreibenden Erschöpfungs- und Ermattungs-“Ereignisse” noch um ein Vielfaches höher liegen, denn viele davon tatsächlich Heimgesuchten dürften sich hartnäckig weigern, diese Schwäche – im Sinne eines echten Burnouts – sich und ihrer Umgebung auch nur im Entferntesten einzugestehen. In Summe könnte sich der dadurch sowohl für die Gesellschaft als auch die Unternehmen und Behörden jährlich verursachte volkswirtschaftliche Schaden durchaus in der Größenordnung eines dreistelligen Milliarden-Euro-Bereichs bewegen.

Obwohl weder Arzt noch Psychologe, werde ich trotzdem versuchen, dieser Frage aus eigener langjähriger Beobachtung damit konfrontierter Menschen auf den Grund zu gehen. Auf den ersten Blick bin ich als medizinischer Laie geneigt, ein “Burnout-Syndrom” im Formenkreis psychischer Erkrankungen zu verorten, wobei meines Erachtens der im angelsächsischen Sprachgebrach übliche Begriff „mental disease“ den im Deutschen etwas anrüchigen Begriff einer psychischen Erkrankung doch spürbar abmildert.

Zwei Beispiele aus dem Leistungssport

Zugegebenermaßen wurde ich als „Spätzünder“ erst vor etwas mehr als 20 Jahren erstmals mit dem Phänomen Burnout konfrontiert. Auslöser dafür, sich mit der Thematik näher zu befassen, waren die Rücktritte zweier absoluter Ausnahme-Athleten ihres Genres, die eben als Folge eines Burnouts ihre zuvor überragende sportliche Karriere beendeten, sich daraufhin aber auch ganz öffentlich zu ihrem “Burnout-Syndrom” bekannten. Der erste Fall war der Skispringer Sven Hannawald, der im Frühjahr 2004 seinen Rücktritt vom Leistungssport erklärte. Nach dem Gewinn der Vierschanzen-Tournee der Skispringer 2001/2002 mit dem jeweils ersten Platz in allen vier Springen war er bei der Winterolympiade in Salt Lake City 2002 der Top-Favorit für Siege sowohl auf der Normal- als auch der Großschanze. Leider musste er sich dann lediglich mit Mannschaftsgold im Skisprung-Team und Silber auf der Normalschanze begnügen. Dem Gold auf der Großschanze greifbar nahe, patzte Hannawald im zweiten Durchgang, musste (wie schon auf der Normalschanze) den Sieg dem Ostschweizer Simon Amann überlassen und beendete den Wettkampf auf dem undankbaren vierten Platz. Ich neige dazu, dass damals schon der erste Knacks in Sven Hannawalds bis dato großartiger Karriere eintrat, zumal sich weder die eigene noch die Erwartung von Millionen Sportfans vor den TV-Geräten erfüllte.

Obwohl die Folgesaison 2002/2003 insgesamt durchweg erfolgreich verlief – zweiter Platz bei der Vierschanzen-Tournee –, gestaltete sich die Wintersaison 2003/2004 so gar nicht nach Hannawalds Geschmack: Er fühlte sich sportlich ausgebrannt, sah keinerlei Möglichkeit mehr, das Ruder nochmals herumreißen zu können und erklärte daraufhin wegen Burnouts seinen Ausstieg aus dem nordischen Skizirkus. Vielleicht spürte er aufgrund all der auf ihn zukommenden psychischen Folgen, künftig nicht mehr in der Lage sein zu können, sowohl den eigenen noch erst recht den weitaus höheren höheren Ansprüchen seiner Fangemeinde gerecht werden zu können.

Fall für die Couch

Der zweite Fall folgte nur wenige Jahre später: 2007 erklärte das möglicherweise nach Franz Beckenbauer größte Talent des deutschen Fußballs, der aus Lörrach bei Basel stammende Sebastian Deisler, wegen Burnout seinen unwiderruflichen Rücktritt vom aktiven Profi-Fußball; eine Entscheidung, die ihm offenbar persönlich sehr gut tat und in der deren Folge es ihm erfolgreich gelang, das Hamsterrad der immer mehr von ihm geforderten Leistungen für immer verlassen zu können.

Meinen zahlreichen eigenen, jedoch keineswegs wissenschaftlichen Ansprüchen genügenden Beobachtungen zufolge handelt es sich beim Burnout um ein Phänomen sowohl einer Überforderung “Marke Eigenbau” durch eine fatale Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsvermögens, als auch durch eine mögliche spätere Erkenntnis, den an sich selbst gestellten oder auch durch andere an sich herangetragenen Anforderungen nicht mehr genügen zu können oder denselben vielleicht auch nie entsprochen zu haben. Wie viele Male musste ich in meinem Berufsumfeld erleben, wie sich Menschen in unbändiger fachlicher Überheblichkeit und durch nichts zu bremsenden falschem Ehrgeiz, ohne Rückkopplung mit dafür kompetenteren Fachleuten, nur allzu begierig auf Projekte stürzten und danach krachend daran scheiterten. Braucht man sich dann noch darüber zu wundern, wenn sich als Folge erhebliche psychische Probleme einstellen und der oder die Betroffene zum “Fall für die Couch” werden, auch wenn sie sich dies niemals im Sinne eines „hidden burnout” einzugestehen bereit wären?

Manifestation in der Praxis

Und wie äußert sich nun dieser von mir als solcher bezeichnete versteckte Burnout in der Praxis? Als eigentlich für jeden Insider nicht zu übersehende typische Symptome kommen vor allem in Frage: Selbstgefälligkeit, Resistenz gegenüber Kritik am Führungsverhalten des Vorgesetzten (auch wenn nur allzu sehr berechtigt!) bis hin zu übermäßig aggressivem Verhalten gegenüber den Untergebenen – Mobbing eingeschlossen –, fehlende Bereitschaft zum konstruktiven Dialog, Ablehnung von Vorschlägen nur deshalb, weil sie von einem bestimmten Mitarbeiter unterbreitet wurden, und letztlich auch Frustration über bereits a priori feststehende Zielvorgaben des Chefs, obwohl laut Firmenrichtlinien eigentlich alle Mitarbeiter zum Erreichen eines erfolgreichen Projektablaufs zu beteiligen wären.

Beispielsweise wurden seitens meines langjährigen Chefs viele der in meinen Fachbereich fallenden Vorschläge negativ beschieden, nur weil sie von mir kamen. Obwohl ich in der Firma eine Monopolstellung auf meinem Genre einnahm, wurde zumeist alles von mir Vorgeschlagene, ohne dass zuvor in einem konstruktiven Dialog darauf eingegangen wurde, gnadenlos abgebürstet. Nach dem nur allzu bekannten Slogan „nobody is perfect“ konnten selbstverständlich auch mir Fehler unterlaufen sein und es dürften in vielen Jahren hie und da sicherlich auch einige gegeben haben; aber man hätte zumindest darüber reden sollen und auch können. Außerdem war ich von fachübergreifenden Konferenzen, die eigentlich meine fachliche Expertise dringend erforderlich gemacht hätten, stets ausgeschlossen und folglich gezwungen, im Nachgang mit den Auftraggebern, die meiner Dienstleitung bedurften, in zeitraubenden Einzelgesprächen, deren Wünsche und Erwartungen auszuloten, was sich im Falle meiner Anwesenheit von vornherein erübrigt hätte.

„Hidden Burnouts“

Im Rahmen meiner langjährigen Tätigkeit in einem weltweit tätigen Konzern erinnerte ich mich immer wieder an die vor mehr als 150 Jahren dem preußischen General Helmuth von Moltke (1800 – 1891) zugeschriebenen Worte „Mehr sein als scheinen““, welche heutzutage hauptsächlich in „Mehr scheinen als sein“ pervertiert wurden. Wie vielen an „hidden burnout“ leidenden Menschen könnte man diese Worte, ebenso wie den täglichen Blick in den Spiegel der Wahrheit und Aufrichtigkeit ins Gedächtnis rufen…!

So sollte – meiner bescheidenen Ansicht als nicht psychologisch Ausgebildeter, aber zumindest rational denkender Naturwissenschaftler nach – dennoch geflissentlich unterschieden werden zwischen einem realen, medizinisch diagnostizierbaren und einem „hidden burnout“. Ersterer lässt sich sicherlich durch eine entsprechende psychologisch-psychiatrische Therapie aus der Welt schaffen; beim zweiten hingegen sehe ich erheblich größere Probleme – denn von „hidden burnouts“ erfasste Personen erkennen ihre gravierende Inkompetenz (ob diese nun auf fachlicher oder auch im Umgang mit Mitarbeitern beruht) nicht, oder sie wollen (respektive können) sich diese in ihrer Selbstgefälligkeit auch partout nicht eingestehen. Ein weiteres, besonders ins Auge stechendes Merkmal ist deren permanent praktizierter blinder Aktionismus, mit dem sie mit aller Macht ihre Unzulänglichkeiten zu kaschieren versuchen. Bei diesem Personenkreis handelt es sich vielfach um von Minderwertigkeitsgefühlen, Unsicherheit und Selbstzweifeln geplagte Menschen, die folglich dringend der Kompensation durch kontraproduktive Gegenmaßnahmen bedürfen und sich deshalb krampfhaft ein Ventil suchen, ihre Agenda oft genug gegen jedwede Vernunft durchzupeitschen und damit auf ihrem Posten eigentlich inakzeptable Fehlbesetzungen sind.

Die Notbremse ziehen

Man sollte sich deshalb entweder schnellstens von ihnen trennen oder sie umgehend auf einen ihren Fähigkeiten und Ansprüchen geeigneten Posten transferieren (falls möglich). Zu den Charakteristika dieser Klientel gehört auch, dass es müßig ist, von ihnen zu verlangen, ihre Fehler eigenständig zu erkennen. Das werden sie nicht tun; stattdessen rächen sie sich an der Umwelt, indem sie Chaos verbreiten, dazu auch noch die eigenen Kollegen und Mitarbeiter tief verunsichern und ihnen dadurch den Job, die Arbeitsqualität und schließlich die Motivation madig machen.

Zum Schluss dieses Beitrags möchte ich jedoch mit allem Nachdruck betonen, dass Fälle wie die im Text beschriebenen zumindest in der freien Wirtschaft – auch in Großkonzernen – im weitesten Sinne eher die Ausnahme als die Regel sind. Aber es gibt sie dennoch. Nichts wäre deshalb angebrachter, als solche Auswüchse firmenschädigenden Verhaltens mittels einer kompetenten und verantwortungsbewussten Firmenleitung erst gar nicht aufkommen zu lassen und, falls erforderlich, umgehend die Notbremse zu ziehen. Dagegen sehe ich bei der in Deutschland aktuell übermäßig aufgeblähten und sich immer weniger effizient gebärdenden, stetig bürgerferneren Bürokratie weit eher das Potenzial für „hidden burnouts“ als in der Wirtschaft. Allerdings erkenne ich diesbezüglich kein Quentchen Hoffnung – denn das Bürokratiemonster ist gerade dabei, sich zu einer Supernova aufzublähen. Und was dann geschieht, lässt sich leicht sowohl den Lehrbüchern der Physik als auch der Geographie entnehmen. Da bekommt der Begriff “Burnout” dann eine ganz andere Bedeutung.