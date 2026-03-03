Die USA und Israel gegen den Rest der Welt

Die deutschen Mainstream-Medien halten sich bei der Bewertung des Angriffs Israels und der USA auf den Iran ab dem 28. Februar 2026, wie schon beim Angriff vom 3. Januar 2026, sehr zurück. Nur verschiedene Autoren auf Ansage! überschlagen sich. Oliver Flesch richtet das Wort auf an „Friedenstauben von links bis rechts, die jetzt mit bebender Unterlippe irgendwas von ,völkerrechtswidrig!” winseln, und Tom Schiller spricht von „linken Mullah-Fans und rechten Verschwörungsfreaks“. Worin unterscheidet sich diese Wortwahl von dem Framing des Corona-Widerstands im Mainstream, wo immer nur von Verschwörungstheoretikern, Reichsbürgern und Neonazis gesprochen wurde?

Demonstrationsteilnehmer hatten dort bekanntlich die gleichen Leute wie 1983 in der Friedensbewegung gesehen, die inzwischen bloß 37 Jahre älter waren. Der Verfasser möchte vorschlagen, eine sorgfältige Analyse nicht durch politische Selbstbefriedigung zu ersetzen (wobei mit der Verwendung dieses Ausdrucks hier niemand als “Wi***er” bezeichnete werden soll!).

Es geht nicht um Religion!

Wer sich gegen den religiösen Fundamentalismus des Iran wendet, der kann den auch an Israel und seinen Verbündeten kritisieren. Am 18. Februar 2026 wurde ein Interview des US-Botschafters in Israel veröffentlicht, der aus der Bibel ein Recht Israels auf das Land zwischen Nil und Euphrat ableitet, ohne dass sich Präsident Trump oder Außenminister Rubio davon distanziert hätten. Auf “tkp” wird ein Artikel von Jeffrey Sachs und Sybil Fares zitiert, in dem die dieses angebliche göttliche Recht mit Zitaten aus der Bibel widerlegen. Dem soll hier nur die im Zweiten Gebot angedrohte Konsequenz hinzugefügt werden: “…der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.”

1905 schrieb Lenin: „Die Religion ist das Opium des Volks. Die Religion ist eine Art geistigen Fusels, in dem die Sklaven des Kapitals ihr Menschenantlitz und ihre Ansprüche auf ein halbwegs menschenwürdiges Leben ersäufen“ (nachzulesen in “Sozialismus und Religion in Lenins Werken“, Band 10). Ein linker Mullah-Fan wäre ein schwarzer Schimmel – mindestens wenn „links“ traditionell und nicht anhand der sexuellen Orientierung definiert wird. Es geht vielmehr um die Logik: “Der Feind meines Feindes ist mein Freund!” Der politische Westen mit Nordamerika, West- und Mitteleuropa, Australien und Ostasien (Japan, Südkorea, Taiwan) bringt es auf etwa 15 Prozent der Weltbevölkerung; der Rest der Welt, insbesondere Lateinamerika, Afrika und Asien, haben also 85 Prozent. Wenn Trump nach Venezuela nun den Iran angreift, will er Russland und China treffen und den Rest der 85 Prozent einschüchtern. Der US-Angriff auf den Iran ist dazu geeignet, aus Rivalen Feinde zu machen.

Es geht um Macht!

Der Angriff der USA auf den Iran ist Teil des Kampfes der USA um die Weltherrschaft. Donald Trump kennt mit Ausnahme Israels keine Freunde; er kennt nur Vasallen und Feinde. Alle Länder dieser Welt sollen sich entscheiden, ob sie Vasallen der USA sein wollen, oder ihre Feinde. Und der Hauptfeind ist China. Trump will den USA die Kontrolle über den Persischen Golf verschaffen, um China den Ölhahn abdrehen zu können. Das Muster dafür ist die Unterbindung der Öllieferungen Venezuelas an Kuba. China ist natürlich ein viel größerer Brocken.

Es stellt sich die Frage, ob Russland und China wie in Venezuela nur mit diplomatischen Protestnoten reagieren, oder ob sie dem Iran zum Beispiel Waffen liefern. Im Falle einer Invasion mit Bodentruppen würden die USA eine rote Linie überschreiten. Was wäre, wenn dann ein US-Flugzeugträger von einer iranischen Hyperschallrakete russischer Bauart versenkt würde, die für die US-Raketenabwehr zu schnell ist? Trump bekäme innenpolitisch ein Problem; schon Joe Biden hatte sich in der Ukraine verschätzt. Sollten die USA im Iran Erfolg haben, müssten sich weitere Staaten des Nicht-Westens warm anziehen. China und Russland stünden nach Syrien und Venezuela mit dem Rücken zur Wand. Beide Staaten können es sich aber nicht leisten, sich von Trump als impotente Möchtegerngroßmächte vorführen zu lassen. Die USA und Israel spielen hier mit einem Dritten Weltkrieg!

Regime-Changes funktionieren nicht

Gegen ein laizistisches System im Iran hätten auch Russland und China nichts einzuwenden, aber nicht zu den Bedingungen der USA. Ein Regime-Change „made in USA“ hat schon in Afghanistan, im Irak, in Libyen und in Syrien mindestens nicht so funktioniert, wie er geplant war. An einem neuen Chaos-Staat, der zudem die Erdölversorgung der Welt stören würde, kann niemand ein Interesse haben. Die Erfahrungen zeigen, dass die USA bisher keinem dieser „befreiten“ Länder Freiheit und Demokratie gebracht haben; im Iran wäre das nicht anders.

Es ist angesichts der Erfahrungen mit der Ukraine auch im europäischen und deutschen Interesse, dass die russischen und chinesischen Sicherheitsinteressen respektiert werden, die USA die globale Ölversorgung nicht kontrollieren können und der Iran deshalb nicht zu einem Protektorat der USA wird. Auch Europa braucht einen dritten Weg zwischen Vasall und Feind der USA. Längerfristig braucht Europa eine friedliche Zukunft in guter Nachbarschaft zu Russland und mit friedlichen Beziehungen zu China.

Eine Sackgasse?

Aber war wäre, wenn Trump die rote Linie nicht überschreitet und die Luftangriffe den Regimewechsel nicht herbeibomben? Wann will er damit aufhören? Soll der Iran ein zweiter Irak werden? Würde es Trump innenpolitisch überleben, sich unverrichteter Dinge wieder zurückzuziehen? Wie will er darauf reagieren, wenn es jetzt zu einer Welle von Terroranschlägen kommt? Würde Trump dann nicht unter einem selbstgeschaffenen Druck stehen, die Lage immer weiter eskalieren zu müssen? Hat er anders als George Bush jun. In Afghanistan eine Exit-Strategie?

Man kann festhalten, dass die Bedrohungen für den Weltfrieden seit dem Ende des 2. Weltkriegs von den USA ausgingen. Zunächst wollten sie die Sowjetunion zurückdrängen und anschließend als einzige Supermacht die Weltherrschaft an sich reißen. Wer Freunde wie die USA hat, braucht keine Feinde mehr. Das wurde schon vor vier Jahren deutlich. Mit der Sabotage der europäischen Energieversorgung durch die USA und ihre Helfer wurde die europäische Industrie geschwächt und ein lästiger Konkurrent der USA beseitigt. Europa wurde und wird also direkt und indirekt von den USA bedroht. Die indirekte Bedrohung besteht darin, über die Ukraine in einen Krieg mit Russland hineingezogen zu werden.

Eine Arschkriecher-AfD gegenüber Trump hätte in Deutschland keinen Rückhalt

Das alles sind keine neuen Erkenntnisse. Auch viele Normalbürger, die sich ausschließlich aus den Mainstream-Medien informieren, haben ein ungutes Gefühl. Die Kritik an einer ausgewogenen Stellungnahme der AfD hier auf Ansage! verkennt diese Stimmung. Eine Arschkriecherpartei, die den Weg zum Erfolg in den Gedärmen von Donald Trump sucht, hätte in Deutschland keinen großen Rückhalt. Diese Rolle sollte man den Kenia-Parteien (schwarz-rot-grün) überlassen, die sich für die deutsche Rolle als Vasall der USA entschieden haben.

Ist der eingangs zitierte Ton gegenüber den „Friedenstauben von links bis rechts“ am Ende dieser Analyse noch immer so überheblich?

Hinweis: Der vorstehende Beitrag gibt die Meinung des Autos, nicht die der gesamten Redaktion wieder.