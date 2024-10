Die Verantwortlichen für das Migrationsdesaster spielen die Problemlöser

“Einfache Lösungen für komplexe Probleme”: Meistens höre ich diesen Satz in deutschen Polit-Talkshows und immer dann, wenn es darum geht, den sogenannten “Populisten” jedwede Kompetenz in Sachen Problemlösung abzusprechen. Meistens posaunen das auch noch Medienvertreter oder Politdarsteller heraus, bei denen die Schlichtheit ihres Gemüts selbst dem abgeneigtesten Betrachter geradezu ins Auge springen muss. “Die” (gemeint sind AfD, BSW und Oppositionelle) “kritisieren immer nur, nörgeln rum, tragen aber nix zur Lösung bei”, so tönt es dann gleichermaßen herablassend wie stupide.

Unabhängig von “rechts”, “Mitte” oder “links”: Wer das riesige Problem der überbordenden, leider meist unqualifizierten und oftmals illegalen Zuwanderung, die sich hinter dem nüchternen Begriff “Migration” verbirgt, er erst heute erkennt (und das oftmals nur, eben weil das BSW oder die AfD stetig zulegen), der sollte besser den Mund halten. Umso mehr dann, wenn er selbst zu denen gehört, die diese hochproblematische Entwicklung maßgeblich herbeigeführt hat – so wie die CDU, die SPD oder die Grünen. Erst vorgestern säuselte der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, auch er ein Mitverantwortlicher für all das Chaos, dass “die demokratischen Parteien der Mitte” für eine Lösung der Migrationskrise jetzt “zusammenstehen“ müssten, um dieses Thema nicht den “extremen Rändern” zu überlassen.

Leugner und Pharisäer

Zieht Euch das mal rein, Freunde: So etwas sagen heute genau die Pharisäer, die bisher jede Krise geleugnet haben und die all jene, die seit Jahren die Migrationspolitik kritisch ansprachen, als “rechtes Pack” beschimpft haben! Selbst wenn man lediglich die Asylpolitik kritisierte, die ob gänzlich fehlender Grenzkontrolle längst jeden Überblick verloren hat, nicht aber die Flüchtenden selbst (weil man an ihrer Stelle vermutlich genauso handeln würde), wurde man des “Rassismus” oder Schlimmeren bezichtigt. Unfassbar ist das alles! Wenn du heute auch nur eine Spur von Wahrhaftigkeit in Dir trägst, wenn du ein Minimum an Objektivität pflegst, wenn du selbständig denkst und aufmerksam-kritisch bist, dann musst du Dich zwingend fragen: Bin ich eigentlich in einem völlig falschen Film???

Machen wir uns doch mal ehrlich: Selbst wenn die Mehrheit der Zugereisten noch so anständig, friedlich und strebsam sein mag – dieses Land hat sich in allen Bereichen komplett “verändert”, ja. Aber bunter, vielfältiger und sicherer ist garantiert nicht geworden. Die schiere Masse an Menschen aus anderen Kulturen verhindern jede Integration, und tatsächlich müssen die Werte und die “Bedingungen des Zusammenlebens” jeden Tag “neu ausgehandelt werden”, wie eine SPD-Größe einst sagte…