Während die Deutsche Bahn ihr verficktes innerdeutsches Bahnnetz weiter ausdünnt, verkündet sie stolz, 2026 ihr ICE-Streckennetz durch Polen noch weiter auszubauen. Damit Bürgergeldempfänger aus der Ukraine ihr Bürgergeld künftig noch komfortabler abholen und heimbringen können, geht es jetzt direkt bis zur ukrainischen Grenze. Eine tägliche Verbindung führt jetzt bis Przemysl an der polnisch-ukrainischen Grenze und zurück. Die Grenzstadt erhält mit der neuen Direktverbindung erstmals eine komfortable Anbindung in die Mitte Deutschlands. Weiterer praktischer Zweck: Der Transport von Mensch und Material wird so im immer schneller herbeieskalierten “Ernstfall” deutlich erleichtert.

Man fragt sich ernsthaft: Was für ein Pack arbeitet da in den Vorständen? Und was für ein verlogener Politikerhaufen deckt diese? Während bei uns nichts mehr geht, erklärt der unfähige Verkehrsministernde Patrick Schnieder: „Das neue Fernverkehrsangebot stärkt die gute Nachbarschaft … Allein auf deutscher Seite wurden dafür mehr als 1,1 Milliarden Euro (!) investiert. Auch die Bedrohungslage in Europa zeigt, wie wichtig der grenzüberschreitende Bahnverkehr ist – neben den kulturellen und wirtschaftlichen Vorteilen gewinnt die verteidigungspolitische Notwendigkeit an Bedeutung.“

Die Ukraine nutzt im regulären Eisenbahnnetz übrigens die Breitspur von 1.520 Millimeter, also die sogenannte „russische Spurweite“. Daneben gibt es einige – neu entstehende – Abschnitte in europäischer Normalspur (1.435 Millimeter), um bessere Direktverbindungen in Richtung EU zu ermöglichen. Eine solche wurde dieses Jahr beispielsweise auf der Strecke Uzhhorod–Chop in Betrieb genommen. Das ist aber wohl nur der Anfang. Denn die irren Ukraine-Verbündeten wollen im Zuge des “Wiederaufbaus” auf Kosten der deutschen Steuerzahler die Eisenbahn in der ganzen Ukraine neu bauen – auf EU-Norm, versteht sich –, während die Deutsche Bahn in Deutschland zusammenbricht.