Die verordnete Lüge

Politik und Medienlandschaft werden gezwungen, über Transmenschen die Unwahrheit zu sagen – ohne sich dagegen zu wehren. Die Fälle Sven/“Marle-Svenja” Liebich und Simeon/“Maja” T. sind aktuelle Wegmarken einer grotesken Entwicklung, die das Ende der objektiven Wirklichkeit einläutet. „Sven Liebich ist eine Frau.“ – Wer diesen Satz ausspricht, glaubt entweder an Magie oder beugt sich einem staatlich durchgesetzten Wahn. Es handelt sich dabei nicht bloß um einen Irrtum, sondern um eine ideologische Falschaussage mit systemischer Funktion. Der Staat, der diesen Satz als verpflichtend durchsetzt – juristisch, medial, gesellschaftlich –, hat die Schwelle zur Tyrannei überschritten, befindet Julian Reichelt auf X: “Sven Liebich ist keine Frau. Wenn sie uns zwingen können, das zu behaupten, können sie uns zu allem zwingen.”

Die politisch aufgeheizte Berichterstattung um den rechtsextremen Aktivisten, dessen Berufungsprozess unlängst in Leipzig begann und zu dem er nicht nur mit Bart, sondern auch mit Sonnenhut, Nagellack und Innocent-Smoothie erschien, ist exemplarisch für einen Umbruch vom liberalen Rechtsstaat zum affirmativen Gesinnungsstaat. Liebich, der sich öffentlich als Mann präsentiert, soll von Medien und Behörden als Frau bezeichnet werden – auf Grundlage seiner Eintragung im Personenstandsregister nach Paragraph 45b Personenstandsgesetz (PstG), der seit der unsäglichen Ampelregierung ab 1. November 2024 eine Änderung des Geschlechtseintrags ohne medizinische Nachweise ermöglicht.

Es geht um Dressur

Doch worum geht es hier wirklich? Um den Schutz einer Minderheit? Um Respekt? Um Menschenwürde? Nein. Es geht um eine Dressurmaßnahme: Der Bürger soll seine Wahrnehmung verleugnen, seinen Sinnen nicht mehr trauen, seine Sprache verraten, seine Urteilskraft aufgeben. Der Wahrheit wird die Maske der „Solidarität“ übergestülpt – und jede Kritik als “Hass und Hetze” oder „Fake News“ kriminalisiert. Was früher Konsens war – dass das biologische Geschlecht eine objektive Kategorie ist –, wird heute als „transfeindlich“ diffamiert. Der aufklärerische Grundsatz, dass Wahrheit unabhängig von individueller Empfindung existiert, ist in weiten Teilen der Politik und Medienlandschaft außer Kraft gesetzt.

Der Fall Liebich führt diesen Widerspruch ins Absurde: Ein Neonazi, der jahrelang durch Provokationen auffiel, erfährt plötzlich eine Art Schutzpanzer durch das Transsexuellengesetz. Muss er ins Frauengefängnis, fragen die Medien, die ihn früher gnadenlos angriffen und nun die Bezeichnung „er“ vermeiden. Warum? Weil das Gesetz es so will. Und weil die mediale Klasse längst zu einem Ritualkollektiv geworden ist, das ideologischen Gehorsam mit moralischer Überlegenheit verwechselt. Die Gretchenfrage lautet: Muss eine Gesellschaft, die frei sein will, die ideologische Fiktion über die empirische Tatsache stellen?

Recht als Transmissionsriemen des ideologischen Zwangs

Wenn sie es tut, stirbt nicht nur die Wissenschaft, sondern die politische Urteilskraft. Daran ändern auch die vorsichtigen Widerworte der “Deutschen Gesellschaft für Trans– und In-tergeschlechtlichkeit e.V.” nichts, die in einer Pressemitteilung schrieb: “Wer aber die Zugehörigkeit zur Gruppe transgeschlechtlicher Menschen durch Personenstandsänderung erklärt, nachdem er sie zuvor mit volksverhetzenden Äußerungen bedacht hat und dafür rechtskräftig verurteilt wurde, dem darf man unlautere Motive unterstellen.” Auch das Portal “queer.de” erklärt seine Haltung “Warum wir den Rechtsextremisten Liebich weiterhin Sven nennen“ mit dem Satz: “Diesem cis Mann geht es einzig um Provokation und darum, die LGBTI-Community und die Demokratie in Deutschland verächtlich zu machen.”

Mit Paragraph 45b PStG wurde eine juristische Schimäre geschaffen: das subjektive Geschlecht. Der Staat akzeptiert seither die „geschlechtliche Identität“ als ausreichende Grundlage für einen Geschlechtseintrag – unabhängig von Biologie, Medizin oder sozialer Wirklichkeit. Diese rechtliche Fiktion wirkt nun durch alle Institutionen: in Ämtern, Pässen, Medien – und schließlich in der Sprache selbst. Das WDR-Wissenschaftsmagazin “Quarks” etwa drohte dem User “Tom.Lundgren1996” mit Verschattung oder gar Löschung für “Kommentare, die absichtlich Lügen verbreiten […] Bezieht sich auf deine Behauptung, es gäbe nur 2 biologische Geschlechter.”

Aus dem Diskurs ausgeschlossen

Doch schlimmer noch: Mit dem neuen Paragraph 192a Strafgesetzbuch (StGB) („Verleumdung durch unwahre Tatsachenbehauptung“) will die Bundesregierung künftig die vorsätzliche Verbreitung falscher Tatsachen kriminalisieren. Auf den ersten Blick wäre das ein Gebot der Aufklärung; in der Praxis jedoch ergibt sich eine perfide Konstellation: Der Staat verlangt von Bürgern und Journalisten, faktisch falsche Dinge zu behaupten („Sven Liebich ist eine Frau“), verbietet aber gleichzeitig die bewusste Verbreitung „unwahrer Tatsachen“ unter Strafandrohung. Damit wird der Bürger in eine doppelte Falle gezwungen: Wer der staatlich verordneten Lüge folgt, muss sich selbst verleugnen. Wer sich weigert, riskiert Strafverfolgung. Es ist die juristische Version von Orwells Doppeldenk: Zwei mal zwei war mal vier; jetzt kann es auch drei oder fünfeinhalb sein.

In einer gesunden Demokratie fungiert die Presse als Korrektiv, als Wächter der Wahrheit. Doch heute erleben wir das Gegenteil: Die überwältigende Mehrheit der Redaktionen hat sich mit der staatlich kodifizierten Lüge arrangiert. „Sven Liebich ist eine Frau“ wird dort nicht diskutiert, sondern übernommen – als Akt moralischer Hygiene. Wer die Wirklichkeit benennt, wird aus dem Diskurs ausgeschlossen. Wer das Offensichtliche ausspricht, gilt als gefährlich – und hat nicht zuletzt mit juristischen Schikanen zu rechnen: Wer gegen das Offenbarungsverbot (des “alten” Namens, das sog “Deadnaming”) verstößt und den Betroffenen dadurch “absichtlich” schädigt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 10.000 Euro belegt werden.

Sprache als Unterwerfungswerkzeug

1.000 Anzeigen nannte Liebichs Account auf X vor kurzem als bald erreichbares Ziel; mehr als 500 seien schon an die Polizei Halle geschickt worden. So kommt es, dass “taz”, “Süddeutsche Zeitung”, “Spiegel” und sogar die Öffentlich-Rechtlichen auf Linie berichten – mit grammatikalischer Verrenkung, ideologischer Waghalsigkeit und serviler Pose: “t-online” lässt allenfalls ein “pikant” auf den Monitor fließen. Die Lüge wird zur neuen Wahrheit erklärt – und die Wahrheit zur „Provokation“. Die Medien agieren dabei wie eine neue Priesterschaft: Sie verwalten nicht Information, sondern Dogmen. Sie prüfen nicht, sie verkünden. Sie hinterfragen nicht, sie belehren. Im Zeitalter des staatlich geförderten Trans-Dogmas wird die Presse zur Kanzel der Konformität.

In der Geschichte autoritärer Systeme ist die Sprache stets das erste Opfer. Wer die Begriffe kontrolliert, kontrolliert das Denken. Die verordnete Gendersprache, die Verweigerung des biologischen Geschlechts, die Etikettierung abweichender Meinungen als „Hassrede“ – all dies sind Instrumente eines tiefgreifenden Umerziehungsprozesses. Die Aussage „Sven Liebich ist eine Frau“ ist daher nicht bloß eine Unwahrheit. Sie ist eine performative Selbstverleugnung. Sie dient der symbolischen Disziplinierung: Der Bürger soll durch die ständige Wiederholung der Lüge verlernen, was wahr ist. Er soll sich daran gewöhnen, das Gegenteil dessen zu sagen, was er sieht – und das mit Überzeugung.

Absurde Konsequenzen

Das ist kein Zufall, sondern Strategie. Wer die Sprache erobert, besetzt das Bewusstsein. Wer das Bewusstsein besetzt, regiert nicht nur den Körper, sondern die Seele. In dieser Logik wird die freie Rede zum letzten Ort der Gegenwehr. Deshalb wird sie bekämpft – mit Cancel Culture, mit Zensurgesetzen, mit moralischem Terror. Was als Schutz für Minderheiten begann, ist zur Herrschaft der Sensibilität entartet. In der „transfreundlichen“ Gesetzgebung offenbart sich eine tiefgreifende Verschiebung: vom objektiven Recht zum subjektiven Empfinden. Nicht mehr das, was ist, sondern das, was gefühlt wird, bestimmt die Rechtslage.

Das führt zu absurden Konsequenzen: Ein Mann kann sich zur Frau erklären – und hat vielerorts Anspruch auf Damentoiletten, Frauensport und geschützte Räume. Gleichzeitig wird jede Skepsis gegenüber dieser Konstruktion als „Diskriminierung“ gewertet. Kritik wird pathologisiert, Fakten werden relativiert, besonders deutlich erkennbar am Kampfspruch “Transfrauen sind Frauen”. Frauen, zumal Feministinnen, die an der weiblichen Biologie von Transfrauen zweifeln und Bezeichnungen wie „menstruierende Person“ ablehnen, werden dann schon mal als “bigotte Faschisten” bezeichnet.

Penis bleibt Penis

Abschätzig nennt man sie „Terf“ („trans-exclusionary radical feminists“), etwa die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling oder “Emma”-Herausgeberin Alice Schwarzer, wie Sarah Pines in ihrem Essay “Missverständnisse der Geschlechterdebatte” einräumen muss. „Terfs“ insistieren, Transfrauen seien weiterhin Männer, denen der Zutritt zu weiblichen Domänen, wie öffentlichen Toiletten und Umkleiden, Frauensport oder Frauenstrafanstalten untersagt werden müsse, nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen. Denn: Penis bleibt Penis.

Im Fall Liebich ergibt sich ein groteskes Bild: Die linksliberale Öffentlichkeit, die einen Hassaktivisten sonst verachtet, schützt seine neue Identität als sakrosankt – nicht trotz, sondern wegen seiner Selbstbezeichnung. Aus einem antisemitischen Provokateur wird ein Gender-Märtyrer – einfach durch einen Eintrag beim Standesamt. Die Groteske rund um Sven Liebich ist kein Einzelfall. Wer glaubt, der Zwang zur Lüge sei nur ein bizarrer Ausrutscher im Umgang mit Randfiguren, verkennt das Prinzip.

Trans schlägt Terror

Es ist kein Zufall, dass sich der Fall des deutschen Antifa-Aktivisten Simeon T., nunmehr “Maja T.”, in frappierender Umkehrung derselben ideologischen Logik bedient – diesmal allerdings in der Gegenrichtung. Maja T. war kein Opfer, sondern Täter und fiel durch massive Gewaltaktionen gegen politische Gegner auf – mit Verbindungen in das linksextreme Milieu, einschlägige Szene-Sozialisation inklusive. Es ging nicht um Meinungen, sondern um Fäuste, Ketten, Eisenstangen. Nach Ungarn ausgeliefert, wurde Maja T. in der deutschen Berichterstattung binnen weniger Tage umetikettiert: vom Schläger zum Opfer, vom Täter zum Märtyrer.

Warum? Weil der Aktivist plötzlich eine Trans-Identität beanspruchte. Und damit – nach den neuen moralischen Kodizes – automatisch immunisiert ist gegen Kritik, Rückfragen, Verantwortung. Nicht die Tat zählt, sondern das Label. Die Betroffenheit. Die Einordnung ins woke Koordinatensystem. Wer sich “trans” nennt, steht über dem Gesetz – oder darunter, je nach Bedarf. Maja T. wurde somit zum westlichen Propagandainstrument gegen das „illiberale Ungarn“. Plötzlich war nicht mehr von Antifa-Gewalt die Rede, sondern vom „homophoben Repressionsstaat Orbáns“. Während ungarische Ermittler versuchten, brutale Gewalttaten aufzuklären, stellte sich etwa die grüne Ex-Bundestagsvize Katrin Göring-Eckardt schützend vor eine Person mit dokumentierter Gewaltvergangenheit. Trans schlägt Terror.

Die Täterlogik wird umgepolt

So wie Liebich durch seine formale Geschlechtsänderung zum medial geschützten Subjekt wurde, wurde Maja T. durch seine ideologische Kodierung zum diplomatischen Schutzfall. In beiden Fällen zählt nicht, was geschieht – sondern wer es tut und wie er sich „identifiziert“. Die politische Kategorie ersetzt die moralische, das Empfinden ersetzt das Urteil. Dieses Prinzip macht deutlich: Die neue Identitätspolitik hat keine universellen Maßstäbe mehr. Sie kennt nur noch Freund und Feind – und die Identitätsattribute, die sie einander zuordnet. Wahrheit, Schuld, Verantwortung: All das wird zweitrangig, sobald ein geschütztes Etikett im Spiel ist. Der Neonazi wird zur Frau. Der Schläger zum Opfer. Die Täterlogik wird umgepolt. Ganz legal, ganz moralisch, ganz postmodern.

Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender, Kanzler und Möchtegern-Oppositioneller des linken Zeitgeistes, dem er aktiv weiter zuwillen ist, hat bis heute kein ernsthaftes Vorhaben erkennen lassen, den von der Union letztes Jahr heftig attackierten Paragraphen 45b PStG oder den Trans-Identitätskomplex generell auf den Prüfstand zu stellen. Das könnte er wegen seiner brandmauerbedingten Abhängigkeit von seinen linken Partnern nicht einmal dann, wenn er es wirklich wollte. So beteiligt sich die Union stattdessen an der Verschärfung des Strafrechts gegen „Desinformation“.

Der Staat ist nicht mehr Hüter der Wahrheit, sondern Produzent der Lüge

Damit kapitulieren CDU und CSU vor dem Kulturkampf der Linken – aus Angst, selbst zum Ziel zu werden. Die konservative Feigheit ist das größte Kapital des progressiven Autoritarismus. Sie ermöglicht, dass Lügen zu Gesetzen werden. Sie gestattet, dass Kindergärten gendern, Schulen umerziehen, Gerichte beugen. Wer glaubt, man könne sich durch Schweigen retten, wird bald nichts mehr sagen dürfen. Die AfD ist in diesem Feld die einzige Partei, die die Probleme beim Namen nennt, die ideologische Instrumentalisierung des Rechts benennt, die mediale Komplizenschaft, die pädagogische Indoktrination. Doch ihre Stimme wird – systematisch – diffamiert. Die Deutungshoheit liegt weiter bei denen, die der Lüge dienen und sich dafür noch moralisch belohnen. Wenn ein Staat seine Bürger zwingt, die Unwahrheit zu sagen – und gleichzeitig droht, die „Verbreitung falscher Tatsachen“ strafrechtlich zu verfolgen –, dann ist er nicht mehr Hüter der Wahrheit, sondern Produzent der Lüge.

Der Satz „Sven Liebich ist eine Frau“ steht symbolisch für ein System, das sich von der Realität verabschiedet hat. Ein System, das seine Macht nicht mehr aus Legitimation schöpft, sondern aus Kontrolle. Ein System, das den Bürger nicht als freien Mitgestalter begreift, sondern als formbares Objekt. Doch es gibt einen Ort, an dem diese Lüge nicht herrscht: das eigene Denken. Wer sich weigert, die Unwahrheit zu sagen – selbst unter Druck –, bleibt frei. Die Wahrheit ist unbequem, einsam, riskant. Aber sie ist das einzige, was uns bleibt. Und wer sie verteidigt, verteidigt nicht nur die Sprache, sondern den Menschen selbst.