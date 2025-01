Die verzweifelten Versuche, den hohen Krankenstand zu erklären

Bei den Fehltagen gab es erstmals von 2021 auf 2022 einen sprunghaften Anstieg um fast 40 Prozent, wie eine neue Studie der Krankenkasse DAK zeigt. Zur Erklärung dafür werden die tollsten Ursachen erfunden, um den einzig schlüssigen Zusammenhang nicht offenbaren zu müssen. Die Bundesärztekammer sieht diesen Anstieg als Folge von “bürokratischen und statistischen Veränderungen”, wie zum Beispiel der elektronischen Krankmeldung (eAU). Mit ihrer Einführung seien die Krankmeldungen auf einen Schlag in die Höhe gegangen. Schon diese Behauptung entspricht nicht den Tatsachen und es muss hinterfragt werden, ob hier nicht Ursache und Wirkung vertauscht werden.

Tatsache ist nämlich, dass es diesen Anstieg nicht nur bei den Krankmeldungen gibt; zeitgleich sind auch andere Parameter im selben Ausmaß in die Höhe geschnellt – vorzeitige Todesfälle, Totgeburten und Pflegefälle. Nicht zu vergessen die hohe Anzahl an Notfällen, sogar Todesfällen, in den Flugzeugen der Luftlinien und die „plötzlichen und unerwarteten“ Todesfälle bei Sportlern und Prominenten. Das alles lässt sich natürlich nicht erklären mit veränderten Statistikverfahren. Die nachfolgende Graphik rechts zeigt den Anstieg der Krankmeldungen:

Es erübrigt sich, weitere Graphiken zu den anderen erwähnten Abnormitäten zu zeigen, denn diese sind deckungsgleich im Ablauf: Alle zeigen einen abrupten und sprunghaften Anstieg mit dem Jahr 2021 – und alle in etwa dem gleichen Ausmaß. Geht man nun klassisch-methodisch vor bei einer Analyse, so muss festgestellt werden, was sich im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 und den dann folgenden Jahren verändert hat. Die elektronische Krankmeldung zählt nicht dazu. Was hat sich also 2021 verändert gegenüber 2020?

2020 war das Jahr der Covid-Hysterie. Eine “Pandemie” wurde ausgerufen, Lockdowns und andere Zwangsmaßnahmen bestimmten das Leben. Panik wurde gezielt verbreitet. Von überfüllten Intensivstationen wurde geschwafelt. Wir würden alle sterben, war die Ansage, wenn wir uns nicht punktgenau an alle Einschränkungen halten. Nichts davon stimmte und sie wussten das. Wir wurden belogen – in nie dagewesenem Ausmaß. All das kann nachgelesen werden in den offiziellen RKI-Protokollen und zahllosen Studien. Selbst die offiziellen Statistiken belegen: Es gab nie eine Überlastung der Intensivstationen, keinen höheren Krankenstand und keine Übersterblichkeit. Statistisch gesehen war 2020 ein ganz normales, durchschnittliches Jahr. Auswirkungen einer “Pandemie” gab es nicht.

Die eAU kam erst 2023

Mit Beginn des Jahres 2021 begann dann die Verabreichung der Covid-Spritzen. Die war zunächst von Mangel gekennzeichnet: Es gab nicht genügend „Impfstoff“. Das Wort „Impfneid“ wurde erfunden. Dann wurde auch noch ein „Impfstoff“ aus dem Verkehr gezogen – und ausgerechnet der war kein mRNA-Produkt; ein Schelm, wer hier Böses denkt. Obwohl die Impfnötigung vorangetrieben wurde, war der Verlauf schleppend. Das heißt, die Spritzenkampagne konnte ihre verheerende Wirkung nur verzögert entfalten. Das Jahr 2021 war statistisch noch unauffällig. Erst im folgenden Jahr, 2022, wurden die Auswirkungen dan statistisch unübersehbar.

Von dem 1. Januar 2023 an wurde die elektronische Krankmeldung schrittweise eingeführt (erst seit 1. Januar 2025 ist sie wirklich verpflichtend, mit Widerspruchsmöglichkeit). So kann festgestellt werden: Die eAU kann nicht für den Anstieg der Krankmeldungen verantwortlich gemacht werden – denn dieser Anstieg war bereits im Jahr 2022 zu beobachten und hat sich 2023 nicht oder nur wenig verändert. Entweder haben die Leute von der Bundesärztekammer keine Ahnung von Statistik, oder sie führen uns vorsätzlich hinters Licht. Letzteres muss wohl angenommen werden – denn die wahre Ursache ist offensichtlich: 2021 begann die massenweise Verabreichung der Covid-Spritzen. Sie hat die „Fallzahlen“ von Corona nicht verringert.

Was bleibt also als Erklärung?

Das ist allerdings kein Wunder, denn es wurden nach wie vor die sogenannten PCR-Tests verwendet und dass diese so, wie sie angewendet wurden, für den Nachweis einer Erkrankung gänzlich untauglich sind, ist mittlerweile ausreichend belegt. Aber diese Zahlen, ermittelt mit den PCR-Tests, wurden verwendet, benötigt, eine allgemeine Impfpflicht durchzupeitschen – was zum Glück nicht gelungen ist.

Was bleibt also übrig als Ursache und Erklärung für den Anstieg der Krankmeldungen und allen analogen Anstiegen im Bereich Gesundheit (Totgeburten, Geburtenrückgang, Übersterblichkeit, Pflegefälle und vorzeitige Todesfälle)? Nochmals: 2021 begann die massenweise Verabreichung der Covid-Spritzen. Mittlerweile ist nicht nur aus den erwähnten „RKI-Files“, sondern auch aus den zwangsweise veröffentlichten Daten der Pharmaindustrie bekannt, dass diese Spritzen nicht nur ihren Zweck nicht erfüllen, sondern vielmehr zu Krankheits- und Todesfällen führen. Den Verantwortlichen war das frühzeitig bekannt – und dennoch haben sie unbeirrt weiter gemacht. Es ist wohl nicht falsch, hier von dem größten (Medizin-)Verbrechen an der Menschheit zu sprechen; nicht nur die Spritzen an sich, sondern auch alle Zwangsmaßnahmen zählen hierzu.

Ordentliche Statistiken wurden nicht geführt

Von Anfang an war der statistische Umgang mit der angeblichen “Pandemie” alles andere als wissenschaftlich. Das hat sich bis heute nicht geändert. Allein die Tatsache, dass derart viele Maßnahmen zeitgleich verordnet wurden verhindert auszuwerten, welche Maßnahme welchen Effekt hatte, wenn überhaupt. Das ist aber nur der Anfang und der ging einher mit erfundenen Todesfällen durch Covid. Im weiteren Verlauf wurde verabsäumt, oder vorsätzlich unterlassen, Statistiken zu erstellen, inwieweit Todes- oder unerwartete Krankheitsfälle bei gespritzten oder ungespritzten auftreten. Das sollte nicht ermittelt oder gar dargestellt werden.

Der Punkt ist nämlich, dass es eine Kontrollgruppe gibt – und die sollte mit aller Gewalt verhindert werden: Durch eine Impfpflicht nämlich. Die Verweigerer dieses Feldversuchs machen mindestens 20 Prozent der Bevölkerung aus. Nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht wäre es daher zwingend notwendig, endlich zu untersuchen, inwieweit Ungespritzte aus dieser Statistik der überhöhten Krankmeldungen und den anderen Unbilden herausfallen. Aber das soll und darf die Öffentlichkeit nicht erfahren. In den USA hingegen gibt es es eine solche Statistik – wenn diese auch quasi als „Kollateralschaden“ entstanden ist: Die Amischen, eine fundamental christliche Gemeinschaft, verweigern aus religiöser Überzeugung jegliche Impfung. Und siehe da: Der Zustand ist nun in den USA der, dass bei den Amischen keinerlei Veränderung im Gesundheitszustand während der Zeit seit 2020 zu beobachten ist. Damit heben sie sich vom Rest der US-Bevölkerung, die in ähnlichem Ausmaß von untypischen Krankheiten und Todesfällen betroffen ist wie in der BRD, klar ab und damit ist der Beweis erbracht, welches Ausmaß an Schaden durch die Covid-Spritzen angerichtet worden ist.

Zurück zum Manchester-Kapitalismus

Mit einer sauberen statistischen Erhebung könnte das auch in der BRD festgestellt werden, aber das darf auf keinen Fall geschehen. Es wäre so einfach: Denn schließlich wird immer noch der „Impfstatus“ in Krankenhäusern erfasst, und mit dem Impfpass kann auch der Hausarzt bei einem Todesfall vermerken, ob der Verstorbene die Höllenspritze erhalten hat. Das aber wollen die Täter, die Befürworter einer Impfpflicht, mit allen Mitteln verhindern. Doch nun kommen all die Krankmeldungen – und die sind überdeutlich. Also wird, um das auch hier in die „richtigen“ Bahnen zu lenken, geschwurbelt auf Teufel komm raus. Die elektronische Krankmeldung ist schuld! Ach ja, und natürlich die Ungeimpften!

Und natürlich wäre dies hier nicht das beste Deutschland aller Zeiten, wenn nun nicht auch noch das von Globalisten für ihre Pläne missbraucht würde, die uns zurückführen sollen in den Manchester-Kapitalismus: Nun soll die Lohnfortzahlung für den ersten Krankheitstag abgeschafft werden. Na, wenn das mal nicht ein geniales Gesundheitsprogramm ist… wenn künftig jemand mit Erkältung seine Viren im Betrieb verbreitet, weil er sich den Lohnverlust nicht leisten kann! Tatsächlich handelt es sich dabei aber um die gleiche Geisteshaltung, die schon gegenüber den Verweigerern der Covid-Spritzen zur Anwendung kam, denn im Klartext wirft man hier ja pauschal allen Kranken vor, Simulanten zu sein, die einfach nur blaumachen wollen. Die linksgrüne Münchner “tz” bringt zu dem Thema sogar die fette Titelzeile: „Haben wir zu viele Blaumacher?“ Das ist wohl die perfideste Variante, um von der wahren Ursache abzulenken, wie die abnorm hohe Krankheitsquote zustande gekommen ist und wer dafür verantwortlich zeichnen muss.

Die hohe Krankheitsquote kann nur einen Grund haben

Man muss nur eins und eins zusammenzählen können, um zu einem einfachen Ergebnis zu kommen. Aber halt, das wäre ja ein rechtsextremes Verfahren! Trotzdem scheue ich mich nicht, es hier klar auszusprechen: Es kommt nur eine Ursache in Frage für all die „plötzlichen und unerwarteten“ medizinischen Abnormitäten: Die Covid-Spritzen. Der zeitliche Ablauf straft alle anderen „Erklärungsversuche“ Lügen. Ja, vorsätzliche Lügen – denn alle Daten sind öffentlich zugänglich, und sie lassen keine andere Schlussfolgerung zu als die, dass es allein die Covid-Spritzen sind, die dieses Unheil angerichtet haben.

Muss man etwa annehmen, dass die Leute in der Ärztekammer zu dumm für diese einfache Erkenntnis sind? Dass sie so wenig von ihrem Fach verstehen wie manche Mitglieder der Bundesregierung? Oder ist dies der letzte Versuch, ihrer gerechten Strafe zu entgehen und die Menschen eben weiterhin hinters Licht zu führen? Dass der Schaden da ist, ist nicht abzuleugnen; nun geht es nur noch um die Verantwortung dafür. Aber wer ist heutzutage noch für irgendetwas verantwortlich? Politiker jedenfalls nicht. Jedenfalls nicht in „unserer Demokratie“. Deshalb verweigern und verhindern sie jede Aufarbeitung. Aber aufgepasst: Das Internet vergisst nichts! Auch nicht die dreckigen Verunglimpfungen der Impffanatiker gegenüber denjenigen, die mehr im Hirn hatten, die charakterfest und standhaft blieben.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Anderweltonline.