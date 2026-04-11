Die wahren Gründe für die steigenden Beiträge

25,776 Milliarden Euro (!) jährlich: Das ist die Summe, mit denen tatsächliche oder vorgebliche Flüchtlinge, Wirtschaftsmigranten und sonstige nicht erbetene Zuwanderer unseren Gesundheitskassen zur Last fallen. Für diese faktische Ausplünderung müssen Sie, die Beitragszahler, bluten – und dieses Geld fließt nicht Ihnen zu, den deutsche Versicherten der Solidargemeinschaft und einheimischen Arbeitnehmern, sondern fremden Nutznießern, die nie in die Systeme eingezahlt und damit keine Anwartschaft auf diese Mitversorgung begründet haben. Das ist das wahre und eigentliche Problem unseres kollabierenden Systems.

Die Zahl klingt irre? Mitnichten: Die derzeit amtlich belastbare Hauptzahl liegt bei 3.236.395 sogenannten „Schutzsuchenden“ in Deutschland mit Stand 31. Dezember 2025. Das ist die weit gefasste, amtliche Kategorie „Flüchtlinge/Schutzsuchende“ im Sinne „humanitärer, politischer oder völkerrechtlicher Gründe“. So nennt unsere Regierung die Profiteure dieser systematischen Zweckentfremdung von Beitragsgeldern. Hinter dieser Zahl verbergen sich 427.000 Fälle mit offenem Verfahren und weitere 171.000 mit abgelehntem Schutzstatus; unter diesen letzteren waren 136.000 “Geduldete”. Vollziehbar ausreisepflichtig waren insgesamt 226.506 Personen. Auch diese alle gehen auf Kosten der Beitragszahler zum Doktor und genießen Vollversorgung.

Bei irregulären respektive ohne Aufenthaltsstatus lebenden Personen liegen die Schätzungen bei bis zu 100.000 Menschen. Wenn Sie EU-Bürger ohne Beschäftigung und/oder im Leistungsbezug einbeziehen, gibt es dafür eine brauchbare Größe: 398.151 EU-Ausländer erhielten Bürgergeld; das waren 8,9 Prozent aller EU-Ausländer in Deutschland. Dies sind vor allem “Zugereiste” aus Osteuropa und Sozialprofiteure aus weniger attraktiven EU-Staaten, darunter auch Sinti und Roma, Großfamilien aus dem Balkan und im Zuge des Ukraine Krieges angekommene Personen von ungeklärtem Status.

Schluss mit den Lügen

Macht zusammen knapp 4 Millionen ausländische Nutznießer eines für die einheimische Gesellschaft konzipierten Solidarsystems, die als Abzieher ohne eigene Einzahlungen definiert werden müssen. Das Bundesgesundheitsministerium weist für 2024 in der Gesetzlichen Krankenversicherung „Ausgaben insgesamt“ von 4.192,37 Euro je Versichertem aus. Die reinen Leistungsausgaben lagen bei 4.015,04 Euro je Versichertem. Die Zahl ist aber unehrlich: Die gesamten Gesundheitsausgaben in Deutschland über alle Systeme hinweg lagen 2024 bei 6.444 Euro je Einwohner. Multiplizieren Sie diese Zahl mit nun 4 Millionen unproduktiven Flüchtlingen, Zuwanderern und EU-Schmarotzern, kommen Sie auf eben besagte 25,776 Milliarden Euro pro Jahr – und das sind nur deren – von Ihnen bezahlte! – Gesundheitskosten. Dafür, und aus keinem anderen Grund, steigen Ihre Beiträge so dramatisch. Deshalb erhalten Sie selbst immer schlechtere und reduziertere Kassenleistungen, während sie immer höhere Beiträge zahlen. Deswegen soll Ihre Frau künftig nicht mehr mitversichert sein, während Sie den Arztbesuch der Kopftuchmutti und ihres vielköpfigen Nachwuchs bezahlen. Und deshalb all die Wartezeiten und Überlastungen bei Ärzten und Krankenhäusern – weil diese unproduktive Truppe vor Ihnen sitzt (und die haben mehr Zeit als Sie). Soviel zur monströsen Merkel-Lüge “niemandem wird etwas weggnommen”.

Man will Ihnen erzählen, so etwas zu äußern, sei “rassistisch”, “diskriminierend”, “spaltend” und “populistisch”. Nein, ist es nicht. Diese Attribute treffen allein auf die Politik zu, die diesen Wahnsinn zum Schaden der eigenen Bevölkerung verantwortet. Deshalb: Schluss mit den Lügen! Aber wählen Sie ruhig weiter CDU, SPD und Grüne…