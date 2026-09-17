„Die Wahrheit tut weh“: Alice Weidel und die antideutsche Politik der Regierung

Wenn Alice Weidel ans Rednerpult des Deutschen Bundestags tritt, beginnt im Plenum regelmäßig ein Ausnahmezustand. Die feindselige Atmosphäre ist mit Händen zu greifen: Massive Unruhe im Saal und aggressive Zwischenrufe. Was löst einen solche Hass aus? Weidel geht in ihren Reden dahin, wo es weh tut. Sie kritisiert nicht nur diesen oder jenen Missstand der Politik, sondern benennt den Elefanten im Raum: Wir erleben eine Regierung, die sich gezielt gegen die richtet, „die schon länger hier leben“, gegen die Einheimischen.

Bereits in der Generaldebatte vom 31. Januar 2024 brachte es Alice Weidel unverhohlen auf den Punkt: „Sie können Deutschland nicht gut regieren, und Sie wollen es nicht. Sie richten es zugrunde. Und ich sage Ihnen auch, warum: Weil Sie Ihr eigenes Land, weil Sie Deutschland hassen.“ Diese Aussagen waren keine rhetorische Übertreibung, sondern Ausdruck einer tiefen Überzeugung. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch die Bundestagsreden von Alice Weidel. Sie macht dabei klar: wir erleben nicht nur eine ignorante oder unfähige Regierung. Die Problematik liegt wesentlich tiefer: Es geht um die Abschaffung des Eigenen aus ideologischer Motivation. Der „Bio-Deutsche“ ist für die etablierte Politik ein Feindbild.

Die irrationale deutsche Migrationspolitik

Auch in der jüngsten Generaldebatte vom 11. September 2026 hat Alice Weidel wieder die selbstzerstörerische Politik der Bundesregierung offengelegt: „Deutschland ist mit 2,7 Millionen Flüchtlingen nach Kolumbien weltweit das zweitgrößte Aufnahmeland für Flüchtlinge“, betont sie in ihrer Rede. „Da frage ich mich: Warum ist das eigentlich so? Warum haben Sie eigentlich weltweit fast die meisten Flüchtlinge aufgenommen? Warum tun Sie das?“

In der Tat eine sehr berechtigte Frage! Für die Aufnahme von Migranten kann ein Staat im Wesentlichen zwei Gründe haben: Er kann Migranten aufnehmen, um wirtschaftlich von ihrer Arbeit zu profitieren. Oder er kann es als seine ethische Pflicht betrachten, Schutzsuchenden Hilfe zu gewähren. Beide Motivationen sind grundsätzlich rational und berechtigt. In der deutschen Asylpolitik entfallen jedoch beide Begründungen. Weder nützt die Migration Deutschland in irgendeiner Form wirtschaftlich, noch erfüllt man dadurch irgendwelche „ethischen Forderungen“, da die meisten Asylanten gerade nicht schutzbedürftig sind, sondern nach Deutschland kommen, um vom Sozialstaat zu leben, will heißen von der Arbeit anderer Leute. Die deutsche Asylpolitik ist also gleichzeitig unwirtschaftlich und unmoralisch. Die große Frage nach dem „Warum“ steht unübersehbar im Raum.

Die autochthone Bevölkerung als Inzestprodukt?

Mit erstaunlicher Offenheit hatte noch Wolfgang Schäuble im Jahr 2016 über die wahren Motive hinter der gezielten Massenmigration nach Deutschland gesprochen: „Die Abschottung ist doch das, was uns kaputt machen würde, was uns in Inzucht degenerieren ließe.“ Die angestammte Bevölkerung wird hier also als „inzestuös“ und „degeneriert“ betrachtet. Ein klares eugenisches Vokabular, das in fataler Weise an den Vordenker des europäischen Bevölkerungsaustausches, Graf Richard Coudenhove-Kalergi erinnert. Die Liste bekannter Politiker, die sich in ganz ähnlicher Weise geäußert haben, ließe sich leicht fortsetzen. Es läuft dabei immer auf denselben Grundgedanken hinaus: Das deutsche Volk ist ethnisch und kulturell minderwertig und soll durch Massenmigration aufgewertet werden. Ganz im Sinne des Eugenikers Kalergi, geht es um die Schaffung eines neuen, angeblich besseren Menschentyps. Nicht Moral und Wirtschaft sind in Wahrheit das Thema, sondern Demographie und Biologie.

Die derzeitige Regierung behauptet, das Migrationsproblem gelöst zu haben. Es fragt sich jedoch in welchem Sinne und woran sie das festmacht. Wie sich die heutige Situation für den Normalbürger darstellt skizziert Weidel in ihrer Bundestagsrede folgendermaßen: Die Bürger „müssen tagtäglich mit den Folgen der Massenmigration leben: mit unsicheren Straßen und wachsender Kriminalität, mit der massiven Zunahme von Sexual- und Rohheitsdelikten und über 750 Gruppenvergewaltigungen im Jahr, mit alltäglicher Messergewalt und Übergriffen in Zügen und Bahnhöfen, mit verwahrlosten und bedrohlichen Stadtbildern, mit Gewalt an unseren Schulen und auf unseren Straßen. Sie müssen tagtäglich mit den Folgen der Massenmigration umgehen: mit dem Hass ausländischer Menschengruppen auf das Eigene, mit dem Hass auf Christen, mit dem Hass auf die Deutschen, mit Hass auf Deutschland.“

Bio-Leninismus: Migration als politische Waffe

Weidel beschreibt hier den besonderen Charakter der heutigen Migration nach Deutschland: Es sind in weiten Teilen Menschen aus Kulturkreisen, die der überlieferten deutschen Kultur ablehnend bis feindlich gegenüberstehen. Durch Einwanderung wird Rassismus gegenüber Menschen mit weißer Hautfarbe und Christenfeindlichkeit importiert. Es braut sich zusehends eine negative und feindselige Atmosphäre zusammen, die sich immer wieder in spontanen Gewaltexzessen gegen die Einheimischen entlädt. Die einheimische Bevölkerung soll immer mehr arbeiten, während sie gleichzeitig immer weniger von den Früchten dieser Arbeit genießen kann. „Bio-Deutsche“ werden aus Freibädern, öffentlichen Parks und vielen anderen Freizeit- und Erholungsorten regelrecht vertrieben. Auch das spricht Alice Weidel in ihrer Rede unverblümt an: „Rund drei Viertel der Bürgergeldempfänger sind Ausländer oder haben einen Migrationshintergrund. Die Kosten steigen in astronomische Höhen. Die schrumpfende arbeitende und steuerzahlende Bevölkerung – also die ‚Einheitsbraunen‘, wie Ihre Sozialministerin, die Sozialministerin von der SPD, sie zu diffamieren pflegt – soll dafür unbegrenzt zahlen und bis zum Umfallen schuften, während andere sich auf ihre Kosten hier breitmachen und ein laues Leben führen.“

Erneut muss man hier fragen: warum eigentlich? Warum wird eine so offensichtlich selbstschädigende Politik betreiben? Die linken Altparteien merken, dass ihnen der Rückhalt in der angestammten Bevölkerung rasant entgleitet, kaum jemand kann sich noch mit ihnen identifizieren. Linke Kreise verfallen deshalb auf eine Methode, die von manchen als „Bio-Leninismus“ bezeichnet wird: Durch die Alimentierung von Migranten als neuer „Proletarierschicht“ werden Loyalität und Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen. Es handelt sich also im Kern um eine Strategie der Machtsicherung. Migrantische Bevölkerungsteile lassen sich so für den politischen Kampf der Linken einspannen. Mit dem „weißen Mann“ und dem Christentum sind die Feindbilder von Marxisten und Islamisten ohnehin recht ähnlich.

Antideutsche Politik – alles nur Verschwörungstheorie?

Dass wir es heuet mit massivem Politikversagen zu tun haben, wird kaum noch jemand bestreiten. Aber eine gezielt antideutsche Politik – geht dieser Vorwurf nicht zu weit? Es ist hier sehr bemerkenswert, dass der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen schon seit Jahren immer wieder vor den Antideutschen als einer hochgefährlichen politischen Strömung warnt. Seiner Ansicht nach haben sich diese seit den 90er-Jahren von einer obskuren Polit-Sekte, zu einem wichtigen Faktor der Mainstreampolitik entwickelt. Maaßen bezeichnet die Antideutschen dabei bewusst nicht als Gruppe oder Bewegung, sondern als „Strömung“, als etwas, das zwar existiert aber nur schwer zu fassen ist. Kern der antideutschen Ideologie ist die Ablehnung des deutschen Volkes, der deutschen Kultur und Menschen mit heller Hautfarbe. Für Maaßen ist es erschreckend, dass sich die meisten Deutschen nicht annähernd bewusst sind, von welcher Ideologie heutige Mainstreampolitiker getrieben sind. „Das sind Leute, die ganz klar sagen, wir müssen das deutsche Volk abschaffen, indem wir hier eine Massenmigration nach Deutschland durchführen (…) Ich kann einfach nur die Menschen versuchen wachzurütteln, dass sie endlich begreifen, was hier passiert“, so der frühere Verfassungsschutzchef wörtlich.

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Glaubt man den Erkenntnissen Maaßens, dann ist klar, dass der gegenwärtige Niedergang nicht allein mit politischer Dummheit zu erklären ist. Er ist zumindest in Teilen vorsätzlich herbeigeführt. Für antideutsche Politik sind keine konkreten Pläne oder Verschwörungszirkel notwendig. Es reicht dafür eine Ideologie, die allgegenwärtig in der Luft liegt und dafür das Handeln von Politikern umso wirksamer bestimmt. „Ja, die Wahrheit tut weh!“, betonte Alice Weidel in ihrer Bundestagsrede. Das ist richtig, doch kann man deswegen die Wahrheit den Menschen nicht ersparen. Nur wenn man den Tatsachen ins Auge sieht, kann sich auch etwas Grundlegendes ändern. Der Satz des Evangeliums „die Wahrheit wird euch frei machen“ kann in diesem Zusammenhang eine ganz neue Bedeutung gewinnen.