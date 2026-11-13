Die Wahrheitswaschanlage

In Brüssel wird die Sanktionspolitik zur Dauereinrichtung, während deutsche Medien aus fragwürdigen Daten erstaunlich sichere Erkenntnisse gewinnen. Der frühere „Bild“-Chefredakteur und heutige “Nius“–Macher Julian Reichelt gewährt bei Ben Berndt von “ungeskripted“ unterdessen Einblicke in eine Medienwelt, deren Mechanismen er selbst lange mitgeprägt hat. Zwischen politischem Wunschdenken, journalistischem Gehorsam und der wundersamen Verwandlung von Vermutungen in Gewissheiten gerät ausgerechnet das zur Nebensache, worum es eigentlich gehen sollte – die Wahrheit. Dies muss eine wunderbare Zeit sein, um in Brüssel eine Behörde zu gründen: Die Probleme werden nicht weniger, die Lösungen nicht zahlreicher, aber wenigstens lässt sich der Misserfolg inzwischen institutionalisieren. Wo früher eine politische Maßnahme irgendwann auf ihre Wirksamkeit überprüft werden musste, bekommt sie heute eine eigene Dienststelle. Mit Personal, Zuständigkeiten, Koordinierungsbedarf und der beruhigenden Aussicht, dass die nächste Krise bereits in einem Besprechungsraum auf sie wartet.

Die Europäische Kommission hat eine dauerhafte Stelle für Sanktionen eingerichtet, deren Schwerpunkt auf Russland liegt. Eine Arbeitsgruppe für Kryptowährungen soll ebenfalls tätig werden. Es geht um Analysen, Umsetzung, Harmonisierung, Datenaustausch und die Bekämpfung von Umgehungsgeschäften. Das klingt nach einer beachtlichen Verwaltungsleistung. Und vielleicht ist es das auch. Schließlich muss jemand dafür sorgen, dass eine Sanktionspolitik, deren politische Ziele immer wieder neu formuliert werden, wenigstens organisatorisch auf festen Füßen steht. Man könnte das Brüsseler Modell durchaus bewundern. Andere Menschen ziehen Konsequenzen aus Erfahrungen. Die Europäische Union zieht Organigramme. Nun wäre es ungerecht, die Einrichtung einer solchen Stelle allein deshalb zu verspotten, weil die Sanktionen Russland bislang nicht zu dem gewünschten politischen Verhalten bewegt haben. Sanktionen können wirtschaftliche, technologische und finanzielle Wirkungen entfalten, ohne einen Krieg zu beenden. Auch ihre Durchsetzung benötigt Fachleute. Doch gerade deshalb drängt sich eine Frage auf, die im europäischen Politikbetrieb auffallend selten die Hauptrolle spielt, denn woran soll der Erfolg dieser Politik eigentlich gemessen werden? An der Zahl der verabschiedeten Sanktionspakete, an der Zahl der geschlossenen Umgehungswege? An den wirtschaftlichen Schäden in Russland oder an den wirtschaftlichen Folgen innerhalb Europas? Oder vielleicht doch an einer politischen Entwicklung, die den Krieg einem Ende näherbringt? Die Antwort ist nicht ganz unwichtig. Denn wer ein Instrument dauerhaft verwaltet, sollte gelegentlich daran erinnert werden, welchem Zweck es dienen soll. In Brüssel hat man dafür offenbar eine eigene Philosophie entwickelt. Wenn die Wirklichkeit den Erwartungen nicht folgt, muss die Verwaltung der Erwartungen professionalisiert werden.

Eine Frage der Platzverhältnisse

Während die Europäische Union ihre Sanktionsarchitektur ausbaut, arbeitet eine andere Branche an der Verwaltung politischer Gewissheiten. Sie verfügt über keine einheitliche Behörde, benötigt keinen Kommissionsbeschluss und kommt weitgehend ohne öffentlich ausgewiesenes Organigramm aus. Ihre Mitarbeiter sitzen in Redaktionen, Nachrichtenstudios und Hauptstadtbüros. Ihr wichtigstes Werkzeug ist die Überschrift. Die moderne Überschrift ist eine erstaunliche Erfindung. Sie kann mehr wissen als der Text, unter dem sie steht. Am 8. November berichtete “t-online” über angeblich gestohlene russische Statistikdaten, die Rückschlüsse auf die Kriegsverluste Russlands ermöglichen sollen. Der Titel versprach eine Enthüllung: „Datenleck deckt Russlands Kriegsverluste auf“. Das ist eine Formulierung von erfreulicher Entschlossenheit. Er kennt weder Konjunktiv noch Zweifel. Die Daten sind da, die Verluste aufgedeckt, die Sache erledigt. Im Artikel selbst wird die Angelegenheit komplizierter. Die Herkunft und Vollständigkeit des mutmaßlichen Datensatzes sind nicht abschließend unabhängig bestätigt. Die russische Statistikbehörde Rosstat bestreitet einen entsprechenden Datenabfluss. Andere Recherchen, darunter namentliche Erfassungen russischer Kriegstoter, liefern zusätzliche Anhaltspunkte für hohe Verluste. Doch Plausibilität ist noch kein Echtheitsnachweis.

Im Nachrichtenbetrieb scheint diese Unterscheidung gelegentlich eine Frage der Platzverhältnisse zu sein. Für den Zweifel ist im Fließtext noch Raum. In der Überschrift wird es eng. Man kennt dieses Verfahren aus Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“: Die Herzkönigin verlangt erst die Strafe, dann das Urteil. Der moderne Nachrichtenbetrieb hat die Methode lediglich verfeinert. Hier wird zuerst das Urteil verkündet und anschließend nach den Beweisen gesucht. Die Sache ist allerdings ernster, als die kleine journalistische Zauberei zunächst vermuten lässt. Denn Kriegsverluste sind keine beliebigen Zahlen. Sie beeinflussen die Wahrnehmung militärischer Kräfteverhältnisse, die Erwartungen an den weiteren Kriegsverlauf und die politische Debatte über Verhandlungen, Waffenlieferungen und die Fortsetzung der Kampfhandlungen. Wer solche Zahlen veröffentlicht, muss deshalb besonders sorgfältig zwischen bestätigten Todesfällen, statistischen Schätzungen, behaupteten Datenlecks und politischen Angaben der Kriegsparteien unterscheiden. Das gilt für russische ebenso wie für ukrainische Verluste. Und selbstverständlich auch für Zahlen, die aus westlichen Geheimdiensten, ukrainischen Ministerien oder russischen Militärkreisen stammen. Die journalistische Sorgfaltspflicht besitzt keine Nationalität. Zumindest stand das einmal so ähnlich in der Berufsbeschreibung.

Katastrophe für die Klickrate

Besonders unterhaltsam wird die Sache, wenn man mehrere Meldungen nebeneinanderlegt. Am 23. Oktober berichtete “t-online” unter Berufung auf den ukrainischen Generalstab von 1.574.620 russischen Personalverlusten seit Kriegsbeginn; eine imposante Zahl, ausgestattet mit der Präzision einer Steuerabrechnung. Der Begriff „Verluste“ umfasst allerdings nicht nur Gefallene, sondern auch Verwundete und weitere Ausfälle. Wer die Zahl flüchtig liest, könnte das übersehen. Am 2. November folgte die Nachricht über einen Hackerangriff auf Rosstat. Damals war noch ausdrücklich offen, ob tatsächlich interne Daten über Kriegsverluste entwendet worden waren. Am 8. November war aus dem möglichen Datenfund eine Enthüllung geworden. So funktioniert Nachrichtenproduktion unter mächtigem Druck: Am Montag haben Hacker etwas behauptet, am Sonntag hat die Überschrift etwas aufgedeckt. Dazwischen liegen Recherchen, Abgleiche und Einschätzungen, die man keineswegs geringschätzen sollte. Die namentliche Erfassung von Kriegstoten durch BBC und Mediazona ist eine aufwendige journalistische Arbeit. Auch die Überprüfung einzelner Datensätze anhand öffentlich zugänglicher Unterlagen kann Erkenntnisse liefern. Nur beantwortet die Übereinstimmung einer Stichprobe nicht automatisch die Frage, ob eine behauptete Gesamtsumme korrekt ist. Wer 50 Namen in einem Datensatz überprüft und Übereinstimmungen findet, hat damit einen wichtigen Hinweis auf dessen Echtheit. Er hat aber noch nicht Hunderttausende Todesfälle einzeln bestätigt.

Die Kunst besteht darin, beides gleichzeitig sagen zu können. Das wäre vermutlich zu viel verlangt für eine Überschrift. Sie müsste dann ungefähr lauten: „Mutmaßlich entwendete Daten über russische Kriegsverluste erscheinen teilweise plausibel, sind aber hinsichtlich ihrer Herkunft, Vollständigkeit und Gesamtsumme weiterhin nicht abschließend bestätigt.“ Das wäre journalistisch präziser. Es wäre allerdings eine Katastrophe für die Klickrate.

Der Konfliktforscher Alexander Grable vom King’s College London errechnete anhand historischer Verhältnisse zwischen getöteten und amputierten Soldaten eine ganz andere Größenordnung: 400.000 bis 520.000 ukrainische Gefallene bis November 2024 gegenüber rund 35.000 russischen bis Juni desselben Jahres. Auch das Verhältnis beim Austausch der Leichen Getöteter führt er als Indiz an. Das Magazin „Multipolar“ griff Grables Berechnungen am 3. November 2026 unter der Überschrift „Forscher: In Ukraine-Krieg zehnmal mehr ukrainische als russische Soldaten getötet“ auf. Dabei könnte die Wahrheitswaschanlage durchaus Konkurrenz bekommen – nicht unbedingt durch bewusste Verzerrung, sondern durch jene statistischen Fallstricke, die selbst sorgfältige Recherchen begleiten können. Die zugrunde gelegten 93.566 ukrainischen Amputationen bezeichnen nach Angaben des ukrainischen Gesundheitsdienstes medizinische Eingriffe, nicht ebenso viele amputierte Soldaten. Mehrfache Operationen an derselben Person können mehrfach gezählt werden. Zudem erfasst die Statistik nicht ausschließlich militärisch bedingte Verletzungen (siehe hier, hier, hier und hier). Die russische Vergleichszahl stammt wiederum aus einer unvollständigen Militärkrankenhausdatei, in der mehr als 3.200 Diagnosen mit dem Begriff „Amputation“ verzeichnet sind. Auch diese Zahl ist keine vollständige Erfassung der betroffenen Soldaten (siehe hier und hier).

Im Schleudergang der Schlagzeile

Grable verbindet diese unterschiedlich abgegrenzten Daten mit historischen Verhältnissen zwischen Amputationen und Gefallenen. Zu beachten sind jedoch unterschiedliche Erhebungszeiträume und die Frage, inwieweit Erfahrungswerte auf diesen Krieg übertragbar sind. So stehen plötzlich höchst unterschiedliche Verlustrechnungen im Raum. Sie widerlegen jedoch nicht schon Grables grundsätzliche militärische Überlegung, dass die russische Überlegenheit bei Feuerkraft und Material zu wesentlich höheren ukrainischen Verlusten geführt haben könnte. Für den Nachrichtenbetrieb eine unangenehme Situation. Schließlich lässt sich schlecht verkünden, wer gewinnt, solange die Zahlen selbst noch miteinander Krieg führen.

Eine besonders reizvolle Erscheinung des modernen Medienbetriebs ist die wandernde Bestätigung. Eine Quelle veröffentlicht eine Behauptung. Ein zweites Medium berichtet darüber. Ein drittes zitiert das zweite. Das vierte meldet, mehrere Medien berichteten übereinstimmend. Spätestens beim fünften ist aus einer Information eine Nachrichtenlage geworden. Natürlich arbeiten seriöse Redaktionen nicht ausschließlich so. Gerade deshalb fällt auf, wie häufig in der täglichen Nachrichtenflut der Unterschied zwischen einer neuen Erkenntnis und der Wiederholung einer alten Behauptung verschwindet. Die Nachricht ist dann nicht glaubwürdiger geworden. Sie hat lediglich mehr Adressen besucht. Man könnte diesen Vorgang als journalistische Geldwäsche bezeichnen, wenn nicht Geldwäsche einen überprüfbaren Vermögenswert voraussetzen würde. In unserem Fall genügt gelegentlich eine Vermutung.

Sie wird durch die Agentur gereicht, redaktionell aufbereitet, mit einem Expertenzitat versehen und verlässt den Betrieb als öffentlich anerkannte Gewissheit. Das ist die Wahrheitswaschanlage. Sie verfügt über mehrere Programme. Im Schonwaschgang wird aus einer unbestätigten Information ein ernstzunehmender Hinweis. Im Hauptwaschgang entsteht daraus eine plausible Einschätzung. Im Schleudergang folgt die Schlagzeile. Und im Trockner wird schließlich jeder verbliebene Zweifel entfernt. Fixdrei – das fertige Produkt ist sauber, glatt und bereit zur politischen Weiterverwendung. Und wer nach dem ursprünglichen Beleg fragt, bekommt den Hinweis, die Angelegenheit sei inzwischen von mehreren Medien aufgegriffen worden. Was selbstverständlich stimmt. Nur ist die Anzahl der Wiederholungen keine Maßeinheit für Wahrheit.

Dem Publikum wird nichts mitgeteilt

Julian Reichelt hat im Gespräch mit Ben von „ungeskriptet“ ausführlich über seine Erfahrungen mit Politikern, Verlegern und Journalisten gesprochen. Seine Schilderungen sind für eine Reihe der Zuhörer Schock und Bestätigung zugleich, gerade weil er sich als früherer Beteiligter äußert. Besonders interessant ist seine Behauptung, Friede Springer habe ihm zu Beginn der Corona-“Pandemie” schriftlich nahegelegt, Angela Merkel und Jens Spahn publizistisch zu unterstützen. Laut Reichelt soll die Verlegerin geschrieben haben: „Jetzt wollen wir alle unsere liebe Bundeskanzlerin und ihren guten Gesundheitsminister Jens Spahn unterstützen!“. Reichelt berichtet, er habe geantwortet: „Ich weiß nicht, wer ‚wir alle‘ sind, aber ich nicht.“ Man muss sich die Szene einmal vorstellen. Ein Chefredakteur, dessen berufliche Aufgabe darin besteht, Regierungshandeln kritisch zu kontrollieren, erhält nach seiner Darstellung aus der Eigentümersphäre eine Aufforderung zur politischen Unterstützung. Sollte sich der Wortlaut der E-Mail bestätigen, wäre das ein aufschlussreicher Einblick in das Verhältnis von publizistischer Unabhängigkeit und verlegerischer Einflussnahme.

Die Geschichte hat allerdings noch eine zweite Ebene. Reichelt berichtet von privaten Zusammenkünften mit führenden Politikern während der Corona-Beschränkungen. Von gemeinsamen Abenden, von Wein und Fußball, von Menschen, die öffentlich Regeln vertraten, an die sie sich nach seiner Erinnerung privat nicht hielten. Das sind schwerwiegende Behauptungen. Selbst wenn man sie zunächst ausschließlich als persönliche Zeugenaussage betrachtet, drängt sich eine Frage auf. Warum hören wir das erst jetzt? Der frühere Chefredakteur schildert Vorgänge, die er selbst erlebt haben will. Er verfügte damals über eine Zeitung mit Millionenpublikum, über journalistische Mitarbeiter, politische Kontakte und beträchtliche publizistische Macht. Was hinderte ihn daran, diese Beobachtungen zeitnah öffentlich zu machen? Reichelt beschreibt den Druck seines beruflichen Umfelds, die Angst vor dem Ausschluss und die Macht gesellschaftlicher Netzwerke. Das mag manches erklären. Es entbindet ihn nicht von der Frage nach der eigenen journalistischen Verantwortung. Am 9. November 2026 hat die Autorin Julian Reichelt über „Nius“ um eine Konkretisierung seiner Aussagen gebeten. Die Fragen betreffen unter anderem die Identität der damaligen politischen Gäste, den von ihm geschilderten Fußballabend und die Grundlage seiner Behauptung, die Beteiligten hätten selbst nicht an die Corona-Maßnahmen geglaubt. Auch nach einer möglichen Teilnahme des damaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn wurde gefragt. Die gesetzte Antwortfrist endete am 9. November um 12 Uhr. Bis zur Fertigstellung dieses Beitrags lag keine Stellungnahme vor.

Die Kunst der Konfliktarmen

Der Mann, der heute den Gehorsam der anderen beklagt, hat selbst über Jahre in jenem System gearbeitet, dessen Mechanismen er nun offenlegt. Und hier liegt auch der Erkenntniswert seiner Offenbarungen. Denn seine Erinnerungen fragen auch danach, wie viel einflussreiche Journalisten wissen, ohne es ihrem Publikum mitzuteilen. Vielleicht sollte der Journalismus eine neue Rubrik einführen – „Was wir damals wussten, aber heute erst erzählen.“ Sie könnte sehr erfolgreich werden. Reichelt formuliert im Gespräch eine Beobachtung, die über seine persönlichen Erfahrungen hinausweist. Menschen in mächtigen Institutionen fürchteten häufig weniger den Verlust ihres Einkommens als den Verlust ihrer gesellschaftlichen Zugehörigkeit. Wer einmal dazugehört, will seinen Platz nicht mehr verlieren. Das klingt banal, ist aber eine durchaus ernstzunehmende Erklärung für Anpassungsdruck. Karrieren bestehen schließlich nicht nur aus Arbeitsverträgen. Sie bestehen aus Einladungen, Kontakten, Anerkennung, Vertraulichkeiten und dem Gefühl, am richtigen Tisch zu sitzen. Ein Journalist, der diesen Tisch nicht mehr verlassen möchte, befindet sich in einer schwierigen Lage. Er soll jene kontrollieren, deren Nähe seine berufliche Bedeutung erhöht.

Das muss nicht zwangsläufig zu Gefälligkeitsjournalismus führen. Es kann aber Interessenkonflikte schaffen, die umso schwerer zu erkennen sind, je selbstverständlicher sie im Berufsalltag geworden sind. Die gefährlichste Form der Anpassung benötigt deshalb nicht unbedingt eine Anweisung. Sie beginnt mit der Frage, wie eine Nachricht wohl aufgenommen werden wird. Ob sie den richtigen Leuten nützt. Ob sie Schwierigkeiten bereitet. Ob Kollegen sie für verantwortungsvoll halten. Ob die nächste Einladung vielleicht ausbleibt. Irgendwann braucht niemand mehr anzurufen. Die Redaktion kennt ihre Erwartungen selbst. Und während draußen die Meinungsfreiheit verteidigt wird, übt man drinnen die Kunst, von ihr möglichst konfliktarm Gebrauch zu machen.

Der Beruf klingt anspruchsvoll

Es gibt noch einen weiteren Beteiligten, der in diesem Betrieb eine zunehmend merkwürdige Rolle spielt – den Leser. Früher galt er als jemand, den man informieren wollte. Heute begegnet er in manchen Debatten vor allem als jemand, dessen Wahrnehmung korrigiert werden muss. Er soll Nachrichten verstehen, aber möglichst nicht falsch verstehen. Er soll Fragen stellen, aber bitte die richtigen. Er soll kritisch denken, allerdings nicht dort, wo die Redaktion bereits zu einem abschließenden Urteil gelangt ist. Wenn er widerspricht, liegt möglicherweise ein Kommunikationsproblem vor. Wenn viele widersprechen, spricht man von Vertrauensverlust. Wenn das Vertrauen dauerhaft ausbleibt, wird über Desinformation diskutiert. Das ist nicht grundsätzlich verkehrt. Desinformation existiert, und ihre Verbreitung kann erhebliche Schäden verursachen. Nur wäre es gelegentlich hilfreich, auch die eigene Rolle beim Vertrauensverlust zu untersuchen. Denn Vertrauen entsteht nicht dadurch, dass man seine Notwendigkeit erklärt.

Es entsteht, wenn Leser erleben, dass ein Medium auch dann sorgfältig arbeitet, wenn die Fakten nicht zur bevorzugten Erzählung passen. Wenn es Irrtümer korrigiert, ohne sie hinter neuen Formulierungen zu verstecken. Wenn es unbequeme Fragen nicht mit verdächtigen Absichten verwechselt. Und wenn es eine schlechte Nachricht für die eigene politische Überzeugung mit derselben Gründlichkeit prüft wie eine schlechte Nachricht für den politischen Gegner. Das klingt nach einem anspruchsvollen Beruf. Vielleicht sollte man ihn Journalismus nennen. Das alles ist sehr kompliziert. Und Kompliziertheit hat in einer politischen Erzählung einen entscheidenden Nachteil. Manche Geschichten lassen sich schlecht als Triumph verkaufen. Ein Krieg, in dem die eine Seite enorme Verluste erleidet, aber dennoch weiterkämpft, wirft unangenehme Fragen auf. Eine Sanktionspolitik, die wirtschaftliche Kosten verursacht, ohne bislang den gewünschten politischen Durchbruch zu erreichen, ebenfalls.

Ein schwerer Betriebsunfall

Vielleicht ist das eigentliche Problem unserer Zeit nicht einmal die politische Parteilichkeit einzelner Journalisten. Journalisten dürfen Überzeugungen haben. Sie dürfen kommentieren, streiten, zuspitzen und sich irren. Eine freie Presse wäre eine ziemlich trostlose Angelegenheit, wenn ihre Vertreter keine eigenen Gedanken hätten. Problematisch wird es dort, wo Überzeugungen die Prüfung von Tatsachen ersetzen. Wo der Konjunktiv als Schwäche gilt und wo Quellen nicht nach ihrer Belastbarkeit, sondern nach ihrer politischen Brauchbarkeit beurteilt werden. Wo der Zweifel nur noch dann als journalistische Tugend erscheint, wenn er sich gegen die richtige Seite richtet.

Und wo die Öffentlichkeit am Ende nicht mehr erkennen kann, ob sie eine Nachricht, eine politische Interpretation oder eine gut verpackte Hoffnung vor sich hat. Dabei wäre die Lösung erstaunlich unspektakulär. Man müsste wieder häufiger fragen, woher eine Information stammt, was tatsächlich belegt ist, welche Schlussfolgerungen zulässig sind und was man schlicht nicht weiß. Das würde manche Überschrift ruinieren. Es könnte sogar passieren, dass ein Redakteur nach eingehender Prüfung feststellen müsste, dass seine ursprüngliche Geschichte nicht trägt. Für die Wahrheitswaschanlage wäre das ein schwerer Betriebsunfall. Für den Journalismus wäre es ein Erfolg. Und vielleicht ist genau das der Grund, weshalb man in diesen Zeiten so selten von solchen Erfolgen hört.

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Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Globalbridge.ch“.