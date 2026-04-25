Die warn dann mal weg: USA frieren 344 Millionen Dollar iranische Krypto-Guthaben ein

Ungeachtet dessen, dass Steve Witkoff und Jared Kushner gestern nach Islamabad reisten, um heute die Verhandlungen mit Vertretern des iranischen Mullah-Regimes wieder aufzunehmen, ergreift die US-Regierung weitere Maßnahmen, um die Führungselite des Iran und den Staat selbst weiter zu schwächen. Nicht nur, dass man das Land nahezu komplett vom internationalen Handel mit Erdöl abgeschnitten hat; jetzt geht es ans „Sparschwein“ – vorwiegend an das der Führungseliten. Allein die Blockade iranischer Häfen kostet das Land täglich zwischen 400 und 500 Millionen US-Dollar an Einnahmen.

Doch das ist nicht alles: US-Finanzminister Scott Bessent hat nun bekanntgegeben, dass es den USA zudem gelungen sei, 344 Millionen US-Dollar an iranischen Krypto-Guthaben einzufrieren. Wörtlich meinte er dazu: „Wir werden systematisch Teherans Fähigkeit verringern, Guthaben zu generieren, zu transferieren und zurückzuholen“. Mit der Austrocknung der Geldströme sinkt natürlich auch die Widerstands- und Kriegsfähigkeit des Iran, zumal Berichten zu Folge die Kampfbereitschaft auch innerhalb des IRGC wegen ausbleibender Lohnzahlungen bröckelt. Diese Situation dürfte die Verhandlungsbasis der USA gegenüber den Vertretern erheblich stärken.

Roadmap Richtung Friedenslösung

Vorgestern Abend war US-Präsident Donald Trump im Oval Office des Weißen Hauses mit hochrangigen Vertretern Israels und des Libanon zusammengetroffen, um die nächsten Schritte hin zu einem Friedensabkommen zwischen beiden Staaten zu besprechen – mit dem Ergebnis einer Verlängerung der Waffenruhe zwischen beiden Staaten für weitere drei Wochen. Nach dem vorgestrigen Treffen mit den israelischen und libanesischen Vertretern hatte Trump verkündet, dieses sei sehr erfolgreich verlaufen; die USA würden mit dem Libanon zusammenarbeiten, um ihm Hilfe und Schutz gegen das terroristische Wirken der Hisbollah zu gewähren.

Zudem hat Donald Trump Israels Premier Benyamin Netanyahu und den Präsidenten des Libanon, Joseph Khalil Aoun, zu Friedensgesprächen ins Weiße Haus eingeladen. Entgegen der im Westen – und in Deutschland – verbreiteten Darstellungen hat die US-Administration also sehr wohl ein Konzept und verfolgt eine klare Roadmap für eine Friedensregelung, die alle Konfliktherde einschließt.

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