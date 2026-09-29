Die weißen Streifen am Himmel – und warum Google sie jetzt verhindern will

Jahrelang hieß es: „Die da oben machen etwas mit unserem Himmel.“ Jetzt will ausgerechnet Google die weißen Streifen verschwinden lassen. Was steckt hinter „Operation Blue Skies“ und was ist davon Wahrheit, Wissenschaft oder schlichtweg Unsinn? Speziell über der Pfalz, im Einzugsgebiet der US Airbase Ramstein, der größten amerikanischen Luftwaffenbasis außerhalb der USA, sorgen Kondensstreifen seit Jahren für wilde Spekulationen: Mal sollen amerikanische Militärflugzeuge Chemikalien versprühen, mal soll die Sonne verdunkelt, das Wetter manipuliert oder gleich das Klima gesteuert werden. Der Hype um “Chemtrails“ hat sich allerdings in den letzten zehn Jahren weltweit durch die Vernetzung der Community im Internet gesteigert. Irgendwelche seriöse Belege oder wissenschaftlich plausible Untersuchungen sind dabei Fehlanzeige – was die Sprühparanoiker freilich nicht anficht.

Doch ausgerechnet jetzt startet Google gemeinsam mit der britischen Regierung (!) ein Millionenprojekt, das sich just mit diesen weißen Streifen beschäftigt – allerdings nicht, um sie zu erzeugen, sondern um bestimmte Kondensstreifen zu verhindern. Weil auch diese Nachricht sogleich wieder als Beleg für die Existenz von “Chemtrails” gedeutet wird, obwohl es um etwas ganz anderes geht, wird es höchste Zeit damit zu beginnen, Mythos und Wirklichkeit auseinanderzuhalten. Aber der Reihe nach.

Über den Wolken muss die Paranoia wohl grenzenlos sein…

Wer regelmäßig in den Himmel schaut, kennt das Bild: Flugzeuge ziehen weiße Linien über das Blau. Manchmal verschwinden sie bereits nach kurzer Zeit. An anderen Tagen bleiben sie stehen, werden breiter und können schließlich einen beträchtlichen Teil des zuvor blauen Himmels mit einem milchigen Schleier überziehen. Und dann dauert es meist nicht lange, bis in sozialen Netzwerken „Heute sprühen sie wieder“ auftaucht. Die Bandbreite diffuser Thesen zu dieser Verschwörungstheorie reicht von Klima- und Wettermanipulation durch Veränderung der Sonneneinstrahlung (was es teilweise tatsächlich gibt, sich allerdings nicht in sichtbaren Kondensstreifen bemerkbar macht) über “Geoengineering” und Veränderung der Atmosphärenchemie bis hin zu der Wahnvorstellung, finstere Mächte oder Regierungen würden systematisch Chemikalien versprühen würden, um die Bevölkerung psychisch zu manipulieren.

Obwohl bereits ein simples physikalisches Grundwissen zur Entkräftung der vorgebrachten “Beweise“ genügt und es für all diese Behauptungen keinerlei belastbare Beweise gibt (nicht nur Universitäten, auch Behörden wie das Umweltbundesamt und die EU-Umweltbehörde beschäftigen sich seit mehr als zwanzig Jahren mit entsprechenden Anfragen), hat sich eine sektenartige Glaubensgemeinschaft im Netz formiert, die jede Zurückweisung der “Chemtrail”-Verschwörungstheorie als neuerliche Bestätigung ihrer Existenz wertet. Rational sind die, die in dieser Paranoia gefangen sind, meist nicht mehr zu rational zu erreichen.

Verbrannte Psychogase

Für all das, was da am Himmel zu sehen ist, braucht es keine geheime Sprühanlage. Ein Düsentriebwerk verbrennt Treibstoff (mit Temperaturen von bis zu 2.200 Grad unter riesigem Druck), was keine dem Kerosin zugesetzte oder am Turbinenausgang zugesetzte Verbindung und Chemikalie auch nur annähernd überstehen könnte. Das Gegenargument lautet, die ausgebrachten Gase würden dann eben nicht über die Turbine zugesetzt, sondern weiter hinten am Flugzeug versprüht. Wenn dies so wäre, dann hätten allerdings die am Himmel sichtbaren Kondensstreifen überhaupt nichts mit der Sprühaktion zu tun, diese wäre unsichtbar.

Alle Anhänger der “Chemtrail”-Theorie (egal um welche Stoffe und deren angeblichen Zweck es geht) beziehen sich ja aber explizit auf die sichtbaren Kondensstreifen – und diese können alleine aufgrund der Austrittstemperatur nur nur aus sofort zu Eiskristallen erstarrendem Wasserdampf und Verbrennungsrückständen bestehen, aber definitiv nicht aus irgendwelche stabilen komplexen Molekülen. In typischen Reiseflughöhen herrschen Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, typischerweise -50 bis -60 Grad. Unter den entsprechenden atmosphärischen Bedingungen bilden sich die besagten Eiskristalle und damit die sichtbaren Kondensstreifen.

Warum bleiben manche Streifen trotzdem stundenlang am Himmel?

Entscheidend dafür, ob ein Kondensstreifen stabil am Himmel bleibt oder sich schnell auflöst, ist nun die umgebende Luft: Ist diese trocken genug, löst sich der Streifen schnell wieder auf, ist die Atmosphäre dagegen sehr kalt und nicht gesättigt, können die Eiskristalle zusätzlich Wasser aus ihrer Umgebung aufnehmen. Dann verschwindet der Kondensstreifen eben nicht. Er kann über Stunden bestehen bleiben, sich durch Wind und Luftbewegungen verbreitern und sich schließlich zu sogenannten Kondensstreifen-Zirren entwickeln. Die extrem dünne Luft verhindert auch ein schnelles Zerstieben wie in weit tieferliegenden Wolkenschichten. Die meisten Kondenssteifen können von natürlichen Zirruswolken optisch kaum noch unterschieden werden. Es handelt sich vom Prinzip her um ein logisches thermodynamisches und mikrophysikalisches Prinzip. Der Deutsche Wetterdienst beschreibt genau diesen Prozess – mit dem sich übrigens auch ein weiteres vermeintlich “verdächtiges” Phänomen erklären lässt – dass nämlich ein Kondensstreifen plötzlich mitten am Himmel beginnt oder scheinbar abrupt endet.

Mit der Betätigung irgendeines Schalters oder Knopfes im Flugzeug hat das nicht das Geringste zu tun, sondern damit, dass das Flugzeug schlicht aus einer Luftschicht mit entsprechenden Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen in eine andere hinein- und wieder hinausfliegt. Aus diesem Grund können auch unterschiedliche Flugzeuge zur selben Zeit völlig unterschiedliche Streifen hinterlassen – weil bereits einige hundert Meter Höhenunterschied ganz andere atmosphärische Bedingungen bedeuten können: Jet-Stream oder darunter, Luftfeuchte, Temperatur.

Geoengineering gibt es durchaus

Zur ganzen Wahrheit jedoch gehört, wie bereits angedeutet, auch, dass es durchaus gewollte menschgemachte atmosphärische Eingriffe- Allein aus der Tatsache, dass die “Chemtrail”-Erzählung ein unwissenschaftlicher Mythos ist, folgt keineswegs, dass Wissenschaftler niemals darüber nachgedacht hätten, die Sonneneinstrahlung künstlich zu beeinflussen. Ganz im Gegenteil! Dafür existiert sogar ein exakter wissenschaftlicher Begriff: Solar Radiation Modification (SRM). Dabei wird untersucht, ob sich ein Teil der einfallenden Sonnenstrahlung reflektieren ließe, um der Erwärmung der Erde entgegenzuwirken. Zu den diskutierten Konzepten gehört tatsächlich die Ausbringung von Aerosolen in der Stratosphäre.

Das Umweltbundesamt nennt beispielsweise die Idee, winzige Partikel in etwa 20 Kilometern Höhe auszubringen, damit ein Teil der Sonnenstrahlung reflektiert wird. Diese Bestrebungen sind keine Verschwörungstheorie, sondern Gegenstand wissenschaftlicher und politischer Diskussionen – wenn “Chemtrail“-Anhänger etwas anderes unter dem Begriff verstehen. Zudem wird diese Technologie noch erforscht und diskutiert, und (zumindest noch) nicht über unseren Köpfen eingesetzt. Das Umweltbundesamt warnt seinerseits sogar ausdrücklich vor SRM und verweist auf schwer vorhersehbare ökologische und geopolitische Risiken.

Und dann kommt Google…

Und jetzt, nach etlichen Jahren Diskussionen, Verschwörungstheorien und Mythenbildung, nimmt diese Geschichte eine beinahe paradoxe Wendung: Ausgerechnet der Technologieriese Google aus dem Silicon Valley will nun den weißen Streifen am Himmel zu Leibe rücken – mit künstlicher Intelligenz! Im August 2026 kündigte Google gemeinsam mit der britischen Regierung und Partnern aus Luftfahrt, Meteorologie und Wissenschaft die „Operation Blue Skies“ an. Google beschäftigt sich dabei tatsächlich mit den weißen Streifen hinter Flugzeugen. allerdings mit genau der entgegengesetzten Absicht dessen, was die klassische “Chemtrail”-Erzählung behauptet: Die Kondensstreifen sollen möglichst verhindert werden, weil langlebige Kondensstreifen und die daraus entstehenden Zirruswolken nach heutigem Forschungsstand selbst eine relevante Klimawirkung besitzen.

Google spricht von ungefähr einem Drittel der gesamten Klimawirkung des Luftverkehrs. Diese Zahl sollte allerdings mit der notwendigen wissenschaftlichen Vorsicht betrachtet werden, weil insbesondere die genaue Größe der Nicht-CO2-Effekte mit Unsicherheiten verbunden ist. Fest steht jedoch, dass das Thema inzwischen ernst genug genommen wird, um deswegen sogar Flugrouten verändern zu wollen.

Die KI sagt voraus, wo ein Kondensstreifen entstehen könnte

Die Idee von “Operation Blue Skies” ist überraschend simpel: Google versucht mit künstlicher Intelligenz und Wetterdaten vorherzusagen, wo sich Luftschichten befinden, in denen mit hoher Wahrscheinlichkeit langlebige Kondensstreifen entstehen. Flugzeuge könnten diese relativ kleinen Bereiche dann vermeiden. Statt beispielsweise auf 39.000 Fuß weiterzufliegen, könnte eine Maschine vorübergehend einige tausend Fuß steigen oder sinken und anschließend wieder auf ihre optimale Reiseflughöhe zurückkehren. Google hat das Prinzip bereits praktisch erprobt. In einer 2026 veröffentlichten Untersuchung mit rund 2.400 Transatlantikflügen wurde die Kondensstreifen-Prognose in die normale Flugplanung integriert.

Bei den Flügen, die den entsprechend angepassten Flugplan tatsächlich ausführten, berichtet Google gegenüber einer Kontrollgruppe über eine um 62 Prozent niedrigere Kondensstreifen-Entstehungsrate. Jetzt soll daraus ein Versuch im großen Maßstab werden. Operation Blue Skies läuft über 30 Monate und soll rund 10.000 kommerzielle Flüge im Nordatlantikkorridor umfassen. Dabei soll erstmals nicht nur bei einzelnen Fluggesellschaften experimentiert werden, sondern die Vermeidung von Kondensstreifen über einen größeren Luftraum koordiniert werden.

Ausgerechnet die Kondensstreifen!

Jahrelang wurden die weißen Linien am Himmel mit den abenteuerlichsten Behauptungen verbunden; dabei ist die Wirklichkeit komplizierter und dabei eigentlich viel spannender. Es gibt keinen belastbaren Nachweis dafür, dass etwa amerikanische Flugzeuge über der Pfalz oder Transportmaschinen insgeheim über dem Ruhrgebiet heimlich Chemikalien versprühen, um die Sonne abzuschirmen. Ja, es gibt wissenschaftliche Überlegungen, die Sonneneinstrahlung mittels Geoengineering zu verändern und ebenfalls ja, gewöhnliche Kondensstreifen können tatsächlich die Strahlungsbilanz der Erde beeinflussen – nur eben komplett anders, als es die populäre Erzählung es häufig behauptet. Kondensstreifen reflektieren einerseits einen Teil der Sonnenstrahlung. Andererseits halten die entstehenden Eiswolken einen Teil der langwelligen Wärmestrahlung zurück. Welche Wirkung bei einer einzelnen Wolke überwiegt, hängt unter anderem von Tageszeit und Bedingungen ab. Über längere Zeiträume wird Kondensstreifen-Zirren insgesamt eine erwärmende Klimawirkung zugeschrieben. Deshalb möchte Google sie nicht erzeugen, sondern loswerden.

Die “Operation Blue Skies” liefert somit eben keinen Beweis für „Chemtrails“ – im Gegenteil. Das Projekt liefert stattdessen etwas wesentlich Interessanteres: Nämlich den Anlass, sich endlich ernsthaft mit dem zu beschäftigen, was wir seit Jahrzehnten über unseren Köpfen beobachten. Kondensstreifen sind keine bedeutungslosen weißen Striche. Sie können sich unter bestimmten Bedingungen über Stunden halten, zu künstlichen Zirruswolken entwickeln und die Strahlungsbilanz der Atmosphäre verändern. Deshalb beschäftigt sich inzwischen eine ganze Forschungsrichtung damit, wie solche Wolken vermieden werden könnten. Der Deutsche Wetterdienst arbeitet ebenfalls an besseren Vorhersagen jener eisübersättigten Gebiete, in denen persistente Kondensstreifen entstehen können. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass gerade die Vorhersage der dafür entscheidenden Luftfeuchtigkeit noch mit erheblichen Unsicherheiten verbunden ist. Ob daraus wirklich irgendein Nutzen erwächst, zumindest nach der Logik der Klima-Jünger, muss die “Operation Blue Skies” erst noch beweisen.

Und was hat Google davon?

An dieser Stelle drängt sich unmittelbar die unromantische Frage auf, warum ausgerechnet einer der mächtigsten Technologiekonzerne der Welt Geld, Rechenleistung und hochbezahlte Ingenieursstunden in die Frage investiert, ob hinter einem Airbus über dem Atlantik ein weißer Streifen entsteht. Ist bei Google plötzlich Greta Thunberg in den Aufsichtsrat eingezogen? Wohl kaum! Fairerweise muss man zunächst einmal feststellen, dass Google an „Operation Blue Skies“ – jedenfalls gemäß den veröffentlichten Projektangaben zufolge – zunächst einmal nichts verdient. Der Konzern beteiligt sich pro bono und stellt KI-Forschung, Ingenieursleistung und Hochleistungsrechner im Gegenwert von rund 1,4 Millionen Pfund zur Verfügung. Die britischen Fördergelder fließen nicht an Google.

Doch wirtschaftlich uninteressant macht das die Sache keineswegs: Google erhält etwas, das für einen Technologiekonzern außerordentlich wertvoll sein kann – nämlich die Möglichkeit, seine KI unter realen Bedingungen in einem der am strengsten regulierten und sicherheitskritischsten Wirtschaftszweige der Welt zu erproben. Aus einem Forschungsprojekt könnte so eine Technologie entstehen, die sich weltweit in Flugplanung, Wettervorhersage und Luftverkehrsmanagement integrieren lässt. Google arbeitet inzwischen nicht nur mit American Airlines und europäischen Luftfahrtorganisationen zusammen. Im September 2026 wurde auch eine Kooperation mit Cathay Pacific für Langstreckenflüge im asiatisch-pazifischen Raum bekanntgegeben.

Die “Klimabilanz”

Google selbst , als linkswoker globalistischer Player natürlich voll auf der grünen Schiene der KIimaideologie, bezifferte die Kosten der Kondensstreifenvermeidung in einem früheren Versuch auf lediglich 5 bis 25 Dollar je “vermiedener” Tonne CO2-Äquivalent. Sollte die Vermeidung von Kondensstreifen eines Tages regulatorisch anerkannt, verpflichtend oder sogar in handelbare Klimagutschriften übersetzt werden, könnte aus der heutigen Forschung ein Markt entstehen – natürlich wieder reguliert und staatlich verzerrt, ähnlich wieder Emission- und Zertifikatehandel. Dass Google diesen Markt später tatsächlich beherrschen oder entsprechende Zertifikate verkaufen wird, ist allerdings Spekulation; wenn sich hier Potenziale abzeichnen, wird sich garantiert auch Elon Musk in Stellung bringen.

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Google will offenbar nur sehr früh mit am Tisch sitzen, indem es die KI-Standards für die geplante Technologie entwickelt, praktische Erfahrung sammelt und frühzeitig Partnerschaften mit Fluggesellschaften, Flugsicherungen, Wetterdiensten und Regierungen knüpft. Und sollte aus der Vermeidung von Kondensstreifen irgendwann tatsächlich der nächste milliardenschwere künstliche Markt werden, dürfte man sich im Silicon Valley an eine alte Weisheit erinnern: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Auch in zehn Meilen Höhe.