Die WHO auf der Zielgeraden: Totale Gesundheitsdiktatur durch Weltpandemievertrag kaum noch aufzuhalten

Vorletzte Woche einigten sich die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf den Text eines Pandemievertrages, mit dem das internationale Verhalten bei der ständig herbeigeredeten nächsten „Pandemie“ besser koordiniert werden soll. Sobald der Vertrag von 60 Staaten ratifiziert ist, tritt er in Kraft. Zusammen mit den bereits vor einem knappen Jahr verschärften Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) hat die WHO dann endlich die langersehnte universelle Machtbefugnis, um nach Belieben Gesundheitsnotstände auszurufen und die faktische Macht in dem betroffenen Land zu übernehmen. Die beängstigenden Konsequenzen diese supranationalen diktatorischen Handungsermächtigung sind den meisten Bürgern nicht im Ansatz bewusst, – zumal die etablierten Medien darüber entweder gar nicht oder nur nebenbei und dann sehr positiv über das Thema berichten. Für letzteres gibt es einen Grund: Sie werden von denselben globalistischen Milliardären und ihren Stiftungen direkt oder indirekt finanziert wie “die Wissenschaft” oder die WHO selbst.

Im Magazin „Cicero“ hat die in Irland lehrende Rechtswissenschaftlerin Amrei Müller gerade aufgezeigt, was sich wirklich hinter den hohlen Phrasen verbirgt, mit denen die Einigung auf den Pandemievertrag gefeiert wurde: Denn zusammen mit den Änderungen der IGV werde die Annahme dieses Vertrages das internationale Pandemierecht und damit die globale und nationale Pandemiepolitik „weiter militarisieren“. Dies verrechtliche und verfestige militarisierte Ansätze und Vorgehensweisen, die bereits aus der Coronazeit bekannt seien. Die von der globalen Gesundheitssicherheitsdoktrin geprägten Ansätze verstünden Krankheitserreger und kranke Menschen als „biologische Risiken“, deren Auftauchen einen (internationalen) „Gesundheitsnotstand“ darstellen und die über Gegenmaßnahmen wie Lockdowns und andere soziale Kontrollmaßnahmen, biomedizinische Überwachung, Informationskontrolle und Massenimpfkampagnen mit notfallzugelassenen „Pandemieprodukten“ rasch kontrolliert und bekämpft werden müssten, so Müller.

Umfassende Bio-Überwachungsmaßnahmen

Der Pandemievertrag wolle die Staaten zur Durchführung ständiger umfassender Bio-Überwachungsmaßnahmen zwingen, damit Erreger mit Pandemiepotential aufgespürt, eine Risikobewertung vorgenommen und genomische Sequenzierungen bestimmt werden könnten. Dabei solle auch die Schnittstelle Mensch-Tier-Umwelt mit einbezogen werden, um sogenannte zoonotische Übertragungsereignisse schnell zu entdecken. Konkret bedeute dies einen beträchtlichen Ausbau von Labor- und Diagnosekapazitäten für die Staaten und entsprechende Investitionen, so Müller. Unter den mit dem neuen Pandemievertrag zusammenwirkenden IGV müssten Ergebnisse der Überwachungstätigkeiten unter Umständen an die WHO weitergeleitet werden. Dies könne dann dazu führen, dass der WHO-Generaldirektor und ein von ihm eingesetzter Notfallausschuss einen “Gesundheitsnotstand von Internationaler Tragweite” ausrufe. Dies ermögliche es dem Generaldirektor, den Staaten weitreichende “Empfehlungen” zu medizinischen und nicht-medizinischen Gegenmaßnahmen zu geben, die praktisch Weisungscharakter haben und nationales Recht brechen.

Aufgrund des beträchtlichen Umfangs der vorgesehenen globalen Überwachungstätigkeiten sei zu erwarten, „dass in Zukunft sehr viel mehr Erreger mit (angeblichem) Pandemiepotential weltweit aufgespürt werden“, prophezeit Müller. Dies könne zu gehäufter Ausrufung neuer Gesundheitsnotstände und Pandemien führen. Zudem sei nicht ausgeschlossen, dass die aufgefundenen Erreger in die hochumstrittene bis verbrecherische Gain-of-function-Forschungsprojekte fließen würden (die mittlerweile übrigens so gut wie gesichert als Ursprung auch von Sars-CoV2 und damit der Corona-Plandemie gilt). Der neue Pandemievertrag fordere den Auf- und Ausbau von Kapazitäten und Institutionen für die Forschung an Erregern mit Pandemiepotential und zur Entwicklung von „Pandemieprodukten“ sowie die rasche Durchführung klinischer Studien. Diese müsse von den Staaten nachhaltig über öffentliche Mittel finanziert und öffentlich-private Partnerschaften mit dem Privatsektor zur Entwicklung solcher Produkte etabliert werden.

Militärischer Ansatz

Weiter verlange der Vertrag, dass die Staaten einen regulatorischen Rahmen im nationalen Recht schaffen, der die rasche Notfallzulassung von neuentwickelten, investigativen „Pandemieprodukten“ ermögliche, insbesondere natürlich während eines vom WHO-Generaldirektor ausgerufenen Gesundheitsnotstandes. Müller warnt, dass solche Verpflichtungen zu „einer weiteren Aufweichung von hart erkämpften medizinrechtlichen Standards“ führen könnten, die die Sicherheit und Effektivität von Arzneimitteln sicherstellen sollen. Dies könne bedeuten, „dass Menschen in Zukunft öfter mit nicht vollumfänglich getesteten, notfallzugelassenen Medizinprodukten behandelt werden könnten“, und sei auch vor dem Hintergrund zu verstehen, dass der WHO-Generaldirektor und die von ihm eingesetzten Notfallausschüsse direkt ihre „Pandemieprodukte“ zur weltweiten Verabreichung empfehlen können, die für die Bekämpfung eines Gesundheitsnotstandes als „relevant“ erachtet werden. Es sei zu erwarten, so Müller weiter, „dass dies häufig Medizinprodukte sein werden, die von der WHO selber über ihr Emergency-Use-Listing-Verfahren eine globale De-facto-Notfallzulassung erhalten haben“, was problematisch sei, da das Emergency-Use-Listing-Verfahren sehr niedrige Anforderungen an pharmazeutische Unternehmen stelle, vorab klinische Studien durchzuführen. Es räume außerdem der WHO und ihren Expertenkomitees einen sehr großen Ermessensspielraum ein und sei insgesamt sehr intransparent.

Weitere Investitionen, wiederum einschließlich über den Ausbau öffentlich-privater Partnerschaften, sollten Staaten in den Auf- und Ausbau von Herstellungs- und Verteilungskapazitäten für „Pandemieprodukte“ tätigen. Diese Kapazitäten sollten im Falle eines Gesundheitsnotstands auch rasch hochgefahren werden können. Der Pandemievertrag etabliere bei der WHO selbst das „Global Supply Chain and Logistics Network“ (GSCL-Network) für „Pandemieprodukte“, womit die WHO eine neue Rolle als globale Beschaffungs- und Vertriebsbehörde für diese Produkte erhalte, die sie, über Empfehlungen, die sie zur Bekämpfung eines Gesundheitsnotstandes aussprechen könne, auch gleich noch direkt zur globalen Verabreichung empfehlen könne. Der militärische Ansatz zur Bekämpfung von „biologischen Risiken“ wie Infektionskrankheiten beinhalte auch die Informationskontrolle, so Müller.

Effektive “Risikokommunikation”

Wenn auch in im Vergleich zu früheren Entwürfen des Pandemievertrags in abgeschwächter Form, enthalte der Vertrag Verpflichtungen für die Staaten, die wissenschaftliche Kompetenz der Bevölkerung in Pandemiefragen durch effektive „Risikokommunikation“ zu stärken, was wohl auch die Bekämpfung medizinscher Mis- und Desinformation durch Aktivitäten wie „Pre-Bunking“, „De-Bunking“ und lupenreine Zensur beinhalte. Überdies sollen die Staaten auch noch in Verhaltensforschung investieren, um Faktoren zu ermitteln, die die Einhaltung medizinischer und nicht-medizinischer Maßnahmen und das Vertrauen in „die Wissenschaft“ und Gesundheitsinstitutionen fördern oder unterminieren.

Müllers Fazit ihrer Analyse des Pandemievertrags lautet, dass dieser den Umgang mit Infektionskrankheiten weiter „militarisiert, technokratisiert und zentralisiert“. Der Weg, den man während Corona eingeschlagen habe, werde damit fester im internationalen Pandemierecht verankert. Das beinhalte auch, dass Staaten Verpflichtungen eingingen, die darauf abzielen, ihre Gesundheitssysteme weiter zu militarisieren, um sie „resilienter“ in Gesundheitsnotständen zu machen, und dass Ressourcen hin zum Aufbau von Bioüberwachung sowie der Forschung an Erregern mit möglichem Pandemiepotential und der Entwicklung von „Pandemieprodukten“ verschoben würden.

Globalistisches Gesundheitsregime als Goldgrube für die Pharmaindustrie

Ein weiterer Aspekt, den der neue Vertrag weiter forciere, sei der “einseitige Fokus auf Pandemieprodukte zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten” und der “‚Notstände‘, die sie auslösen”. Hierbei müsse in erster Linie an Impfstoffe gedacht werden, da Massenimpfkampagnen nach den militarisierten Ansätzen als besonders wirksam in der Bekämpfung von „biologischen Risiken“ gelten würden. Es werden nicht gefragt, ob diese Ansätze effektiv zum Schutz der öffentlichen Gesundheit weltweit beitragen. Dafür sei jedoch unstreitig, „dass die massiven Investitionen, die der neue Pandemievertrag (und die geänderten IGV) vermutlich in die Forschung und Entwicklung, die Notfallzulassung, die globale Produktion, Verteilung, Lieferung und Verabreichung von „Pandemieprodukten“ spülen wird, die großen pharmazeutischen Unternehmen “sehr freuen“ werde, die unter anderem über große private-öffentliche Partnerschaften sowohl mit der WHO als auch nationalen und regionalen Gesundheits- und Forschungseinrichtungen verbunden sei. Der Vertrag enthalte keine Bestimmungen darüber, ob und wie die WHO, ihre Mitgliedstaaten, die privaten-öffentlichen Partnerschaften oder aber pharmazeutische Unternehmen für Schäden, die ihre Pandemiemaßnahmen und -produkte hervorrufen, zur Verantwortung gezogen werden können.

Im Klartext bedeutet das: die WHO und ihre Komplizen in den Mitgliedstaaten nehmen Corona – ein Virus, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch die gemeingefährliche Gain-of-Function-Forschung systematisch herangezüchtet würde – als Vorwand, um ein globalistisches Gesundheitsregime zu errichten, das eine einzige Goldgrube für die Pharmaindustrie sein wird. Dabei hätte es ohne diese Forschung dieses Virus gar nicht gegeben. Seine Ursprünge und die staatskriminelle Art und Weise, in der der ganzen Menschheit völlig nutzlose, eilig auf den Markt geworfene und hochgefährliche Impfstoffe aufgezwungen wurden, werden ebenso wenig thematisiert wie die völlige Sinnlosigkeit der sonstigen Corona-Maßnahmen. Lieber überlegt man, wie man bei der nächsten „Pandemie“ noch rigider und diktatorischer vorgehen kann. Die Menschen sollen sich ständigen präventiven Gesundheitsprüfungen unterziehen, um Anzeichen für irgendwelche vermeintlichen Anzeichen auf neue Viren aufzuspüren. Der gläserne, total überwachte Mensch, dem das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper entzogen wird, nimmt auch hier Gestalt an. Gemeinsam mit den überall voranschreitenden Bespitzelungs- und Zensurmaßnahmen offenbart sich hier eine dystopische Hölle, die alles übersteigt, was totalitäre Diktaturen sich je erträumt hätten.