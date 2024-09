Die Wiederauferstehung des Feudalsystems

Wer heute gemäß der Vision „Sie besitzen nichts und sind glücklich“ Eigentum zu unnötigem Ballast und Besitzlosigkeit zu Freiheit erklärt, schaufelt sein eigenes Grab. Besitz macht zwar nicht automatisch glücklich, aber es verleiht eine gewisse Sicherheit. Wer nichts besitzt, ist auf Gedeih und Verderb von der Gnade anderer abhängig. Die Besitzlosigkeit der Mönche und die Ehelosigkeit der Priester waren Strategien des Kirchenkonzerns, die Angestellten in Abhängigkeit zu halten. Stadtluft machte im Mittelalter nur denjenigen frei, der innerhalb der Stadtmauern etwas besitzen konnte.

Am Anfang jeder Unterwerfung steht daher immer die Formulierung eines Besitzanspruchs. Auf alles. Wer nichts mehr besitzt, kann bestenfalls noch seinen eigenen Leib als Eigentum reklamieren. Ohne Besitz ist das Recht auf eine eigenständige Existenz dahin. Wer nichts mehr besitzt, ist nicht „glücklich“, sondern Eigentum eines anderen. Das war der Masterplan skandinavischer Ritter und gieriger Mönche vor 1.000 Jahren. Das ist heute der Masterplan der Globalisten. Für alle Produktionsmittel müssen die Unterworfenen Nutzungsentgelte oder Lizenzgebühren entrichten oder kurzlebige Güter exklusiv bei ihren Beherrschern einkaufen. Selbst für das Bett der Hochzeitsnacht konnte ein Grundherr eine Gebühr einfordern, wenn er nicht gleich die Braut als Sachleistung vorzog. Bei Verstößen drohten drakonische Strafen bis hin zur Deportation oder Hinrichtung.

Schutz war immer ein leeres Versprechen

Die Beherrschung anderer Menschen mit Abschöpfung deren Wirtschaftsleistung funktioniert seit Tausenden von Jahren nach dem gleichen Prinzip und entspricht dem Vorgehen der Mafia: Zunächst werden die Betroffenen unter Androhung von Sanktionen jeglicher Art entmündigt, entrechtet und enteignet. Dann zwingt man sie, mehr oder weniger große Anteile ihrer Einnahmen an ihre Beherrscher abzuführen – ohne Anspruch auf eine Gegenleistung jenseits eines vagen Schutzversprechens. Ob heute Schutzimpfungen oder Schutzgeld in der mittelalterlichen Feudalgesellschaft: Schutz war immer ein leeres Versprechen, für das Bedrohungen jeweils erst geschaffen wurden. Damals organisierte man Überfälle; heute tun es auch Krankheiten.

Vor einem Jahrtausend war die Normandie die Keimzelle der expansiven neuen Feudalgesellschaft, die die Bevölkerung weitgehend enteignete. Von dort eroberten die aus Skandinavien zugewanderten Normannen 1066 England und in der Folge den Kontinent über die Wasserwege. Sie inszenierten sich als neue „adelige“ Oberschicht mit Freibriefen der Kirche. Nachdem sich die Europäer über Jahrhunderte wieder ihre Rechte erkämpft hatten, nimmt seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eine angloamerikanische Variante des Feudalsystems Gestalt an. Auch dieser Neokolonialismus kennt Eigentum nur für sehr wenige, aber Nutzungsentgelte für sehr viele. Die hohen Kriegsschulden aus zwei Weltkriegen machten eine feindliche Übernahme möglich. Die Landung alliierter Truppen unter Führung der USA 1944 in der Normandie unter dem Codewort „Operation Overlord“ (Operation “oberster Lehnsherr”) zeugt von Geschichtsbewusstsein.

Kadavergehorsam statt Spielregeln

Die Vorgehensweise ist heute unpersönlicher und weniger blutig. In der Konsequenz besteht zwischen der totalen wirtschaftlichen Abhängigkeit eines Untertanen in Feudalsystem, im Absolutismus oder dem in Gang gesetzten “Great Reset” mit digitaler Totalüberwachung kein Unterschied. Die modernen Mechanismen zur Kontrolle Abhängiger sind nur eine Neuauflage. Nicht umsonst führte man in der Hierarchie der Software die Begriffe „Master“ und „Slave“ ein. Unabhängig davon, wie sichtbar Gewalt und deren Androhung ist, haben militärische Strukturen soziale Beziehungen ersetzt. Für die Unterworfenen ist jede Selbstbestimmung untersagt. Kadavergehorsam hat verbindliche Spielregeln abgelöst. Geändert hat sich lediglich das Erscheinungsbild der Militarisierung. Bestimmten früher Festungen, Burgen, Türme und Mauern die Landschaft, sind es heute Sende- und Empfangsanlagen, Überwachungskameras und das Monitoring möglichst vieler Lebenszeichen. Ziel ist das Vordringen bis in die Gedankenwelt, um eine zukünftige Unbotmäßigkeit der Untertanen bereits vor einer Handlung im Keim ersticken zu können. Ein Mensch mit einem implantierten Chip ist schon keine Utopie mehr.

Wenn neue Herren ihren Anspruch überhaupt begründen, dann geschieht die Inbesitznahme immer in höherem Auftrag: Man hätte das Land samt Bewohnern als Leihgabe oder Geschenk erhalten. Dafür wurden vor allem von der Kirche jahrhundertelang gefälschte Dokumente erstellt und archiviert. Kühn sprach man sich mit der „Konstantinischen Schenkung“ gleich das gesamte Abendland zu. Daraus leitete man den Anspruch auf ganze Staaten, Landstriche bis hin zur kleinsten Hufe ab. Ein anderer Legitimationsversuch basiert auf der Vorspiegelung, man wäre mit der Aufgabe betraut, Gutes zu tun. Ob ein höheres Wesen oder eine moralische Verpflichtung – am Anfang stand dabei immer eine Lüge. Jeder Widerstand gegen diese Vorspiegelung falscher Tatsachen wurde und wird mit Gewalt geahndet.

Mangelnde Kraft zum Umsturz

Eine weitgehende Entwaffnung der Bevölkerung war immer Teil einer autoritären Herrschaft, um eine Rebellion gegen den Status quo der Ausbeutung zu verhindern. Die fortschrittlichste Waffentechnik war ohnehin immer dem staatlichen Militär vorbehalten. Ob früher Mistgabeln, Äxte und Sensen gegen Musketen oder heute Pflastersteine gegen Maschinengewehre, Panzer und Drohnen. Kriege gegen autoritäre Herrschaftsformen waren nie zu gewinnen. Aufständen war dann Erfolg beschieden, wenn das Militär von der Fahne ging und sich auf die Seite der Unterdrückten stellte.

Die Sicherung der Macht beruhte schon immer auf einer gesundheitlichen Beeinträchtigung der Untertanen. Wer von morgens bis abends körperlich schwer arbeiten musste, um sein Überleben zu sichern, dem fehlte schlichtweg die Kraft für einen Umsturz. Herrschte noch dazu Nahrungsknappheit und ein Mangel an gesunden Lebensmitteln, wirkte die Entkräftung noch umfassender und die Lebenszeit verkürzte sich. In der heutigen Freizeitgesellschaft schreckt man nicht mehr vor einer Kombination ungesunder Lebensmittel, Drogen und medizinischen Maßnahmen zurück, um die Gesundheit der Untertanen hinreichend zu beschädigen und deren Zahl zu begrenzen.

Dr. med. Gerd Reuther, Autor und Universitätsdozent in Wien, ist der meistgelesene Medizinaufklärer und Medizinhistoriker im deutschsprachigen Raum. Dr. phil. Renate Reuther ist Historikerin. Nach einer vom Kopf auf die Füße gestellten Seuchengeschichte („Hauptsache Panik“) und einem Essayband („Wer schweigt, hat schon verloren“) ist “Die Eroberung der Alten und Neuen Welt – Mythen und Fakten“ ihr dritter gemeinsamer Beitrag zu einem vorurteilsfreien Denken. Außerdem erschienen von ihnen „Hauptsache krank?“ und „Letzte Tage“.