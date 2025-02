Die Wiederentdeckung von Rudi Dutschke: Warum denken deutsche Linke nicht national?

Der Autor muss gestehen, den zweiten Teil der obigen Überschrift dieses Beitrags bei Rudi Dutschke entliehen zu haben. Das vollständige Zitat aus dessen Schrift “Die Deutschen und der Sozialismus” von 1977 lautet: „Warum denken deutsche Linke nicht national? Die sozialistische Opposition in der DDR und in der Bundesrepublik müssen zusammenarbeiten. Die DDR ist zwar nicht das bessere Deutschland. Aber sie ist ein Teil Deutschlands.“ Ja, warum können Linke mit Deutschland nichts anfangen? Und warum Linksgrüne eigentlich unsere Wirtschaft zerstören und damit zugleich die Welt retten?

Die ursprünglichen 68-er Exponenten aus der Dutschke-Generation haben inzwischen längst das achtzigste Lebensjahr überschritten und mit der Tagespolitik überhaupt nichts mehr zu tun – wenn sie es denn überhaupt je hatten. Trotzdem sind „die 68er“ bis heute für konservative Kräfte die Inkarnation des Bösen schlechthin, insbesondere für Autoren mit Ostbiographie. Siehe hier: „1967 hatte kein anderer als Rudi Dutschke die Idee vom Marsch durch die Institutionen. Ziel der Linken war von diesem Zeitpunkt nicht mehr die abrupte Übernahme des Staates, sondern die Infiltration des Apparates und dessen Zerstörung. Und das hat, gar nicht wunderbar, durchaus funktioniert, wie jeder heute feststellen kann und erleiden muss. Ökonomie, Bildung, Justiz, Kunst und Kultur sind zersetzt und jetzt Werkzeug einer bürgerfeindlichen woken Ideologie.“ Wiedergegeben wird hier ein Zerrbild aus sporadischen Westinformationen. Denn erstens war die 68er-Bewegung eine bürgerliche Massenbewegung der jungen Erwachsenen in der Bonner Republik, eingebettet in eine überall im Westen erstarkende antiautoritäre und rebellische Bewegung Das waren die Schüler, Lehrlinge und Studenten, die sich gegen eine wilhelminisch erstarrte, geschenkte Demokratie aufgelehnt hatten. Denn zu jener Zeit wurde in der Schule noch geprügelt und man musste das Maul halten, wenn man nicht gefragt worden war.

Zurück zu wilhelminischen Obrigkeitsdenkmustern

Komisch: 1968 haben wir noch mit damals echten Altnazis um unsere Meinungsfreiheit gerungen, einfach um geradeheraus sagen zu können, was wir denken; und heute, wo es keine Altnazis mehr gibt, ist plötzlich jeder mit einer eigenen Meinung Nazi – und „Omas gegen Rechts“ aus unserer Generation fordern die gesamtgesellschaftliche Unterwerfung unter eine politmedial aufgezwungene Einheitsmeinung. Mannomann! Wie konnte sich dieses Land nur so schnell zu eben den wilhelminischen Obrigkeitsdenkmustern zurückentwickeln, die es gerade überwunden hatte?

Von all den ganz kleinen Schritten der Alltagsrenitenz – Schüler, die wegen Unbotmäßigkeiten von der Schule flogen oder zurückschlugen, oder Lehrlinge, die sich geweigert hatten, samstags das Auto vom Chef zu waschen – war in den Medien niemals die Rede gewesen. In die Medien schaffte es damals lediglich die verschwindend kleine Minderheit der extremen Linken, die zu jener Zeit mit ihren hoch organisierten K-Gruppen jede beliebige Demonstration in der Bonner Republik für sich vereinnahmt und majorisiert hatte. Und wenn Sie einmal 20 Jahre weiter rechnen, dann war die Masse dieser 68er – inklusive der Mitglieder des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) – später genau diejenige Gruppe, die mit der Wertschöpfung ihrer Arbeit die blühenden Landschaften in den neuen Bundesländern finanzierte. Ach ja, bevor ich’s vergesse: Eigentlich wäre dieses Jahr der Jahrgang 1960 mit seiner Verrentung dran gewesen! Das geht nun leider noch nicht – weil wir ein reiches Land sind und unser Geld für eingewanderte Vielfalt und eigenartige Klimaprojekte in aller Welt verschleudern müssen.

Der Marsch durch die Institutionen

Außerdem war auch ohne Rudi Dutschke der spätere „Marsch in die Institutionen“ zwingend für den Lauf der Welt, weil damals dem Unwilligen kein neumodisches Bürgergeld gewinkt hatte. Daher mussten schließlich alle Lehrlinge und Studenten, ob mit oder ohne erfolgreichen Abschluss, irgendwann ins Berufsleben eintreten – natürlich außer jener daueralimentierten kommunistischen 68er-Resterampe, die in die Berufspolitik wechselte und sich teils bis heute moralisierend und wertschöpfungsfrei auf Kosten der Allgemeinheit durchs Leben schlägt. Und diese Resterampe wurde erst dann so richtig gefährlich, als sie sich – infolge der Wende 1989 – mit Erichs Enterbten zusammengetan hatte. Bis dahin hat es allerdings mehr als zwanzig Jahre gedauert – und niemand hatte zwischenzeitlich irgendetwas von irgendeinem „Marsch durch die Institutionen“ gemerkt, gehört oder gesehen.

Ein ganz anderer Marsch in die Institutionen, und zwar von oben, ereignete sich dagegen während der vier Amtszeiten einer gewissen FDJ-Ostmutti auf dem wiedervereinigten Kanzlerthron. Der Autor erinnert sich noch dunkel an eine (von ihm bislang nicht wieder aufgefundene) Rede des kürzlich verblichenen damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler aus dessen zweiter Amtszeit, in der dieser sinngemäß den überbordenden Einfluss einer Parteienbonzokratie auf die gesellschaftspolitische Entwicklung im wiedervereinigten Deutschland gegeißelt hatte. Köhler trat später überraschend schnell zurück, und mancher konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass man diesen Rücktritt auch als eine Art angebotsorientierte finale Entscheidung hätte interpretieren können. Im zeitlichen Rückblick mögen bereits damals durch geeignete Personalentscheidungen für Spitzenämter Weichen gestellt worden sein, um die Gräben der Gewaltenteilung in unserem Lande sukzessive einzuebnen.

Dutschke konnte mit Deutschland “etwas anfangen”

Doch auch viele der heute gesellschaftszerstörenden pseudowissenschaftlichen Traumtänzereien hatten erst zu jener Zeit ihren Anfang genommen. So dürfte beispielsweise die zu Recht gescholtene, altlinke bundesrepublikanische Resterampe mit dem Aufkommen des Genderwahns nur sehr wenig zu tun gehabt haben – denn selbst bei den ekelhaften frühkindlichen Phantasien von Grünen-Funktionären der Anfangsjahre stand die gelebte Zweigeschlechtlichkeit nie außer Frage. Nein, nein, meine lieben “Ostautor:innen”: Von Vaterlandshass und –zerstörungswille war die bundesdeutsche 68er-Linke ursprünglich gar nicht mal so vollständig durchseucht, wie es euch das Westfernsehen damals hat glauben machen wollen! Ganz im Gegenteil – wie der Wikipedia-Eintrag von Rudi Dutschke beweist (dort zitiert aus “Rudi Dutschke – Warum ich Marxist bin”): „Die Teilung Deutschlands war für Dutschke schon seit seiner DDR-Jugend ein Anachronismus: ,Der Faschismus ist weg, warum wird Deutschland nun auch noch gespalten?‘ Seine Weigerung, Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee zu leisten, begründete er 1957 auch damit, dass er nicht auf Landsleute schießen wollte.“

Dutschke konnte im Gegensatz zum heutigen grünem Spitzenpersonal mit seinem Vaterland Deutschland sehr wohl etwas anfangen. Wenn heute also ein verhinderter Nordfriesland-Fährmann Kanzler dieser Bundesrepublik Deutschland werden will, obwohl er Patriotismus – also Vaterlandsliebe – stets zum Kotzen fand und bis mindestens 2010 mit Deutschland gar nichts anzufangen wusste, dann fragt man sich doch ganz erstaunt: Ja, warum eigentlich Kanzler, sogar Bündniskanzler – warum nicht gleich Bundschuhkanzler? Denn individueller Patriotismus wird zwingend erst durch die persönliche Auseinandersetzung mit der historischen staatlichen Entwicklung in all ihren Höhen und Tiefen begründet. Und erst aus dieser inneren Auseinandersetzung mit dem bis dahin in vielen Generationen übergreifend Geschaffenen kann sich dann auch ein konstruktives Interesse am Wohlergehen dieses Landes entwickeln.

Teures grünes Luftschloss

Ja, was bleibt dann eigentlich für einen Menschen, der als erwachsener 40-jähriger Mann die vorstehend zitierten Aussagen über das Verhältnis zu seinem Heimatland schriftlich zur Veröffentlichung niedergeschrieben hatte, als moralische Begründung noch übrig, um gegenüber unserer zerrissenen Geschichte, seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sowie der Zukunft dieses Landes einen Anspruch auf dessen Kanzlerschaft zu erheben? In Anlehnung an die diesem Text vorangestellte Fragestellung Rudi Dutschkes und in deren Erweiterung auf die real existierende Politik in unserem Land drängt sich also abschließend um so aktueller die Frage auf: Warum denken deutsche Linke nicht national, sondern wollen dieses Land mit Gewalt zerstören?

Postskriptum: Merke auf, o wahlberechtigter Bürger, bei den anstehenden Wahlen zum 21. Deutschen Bundestag! Nach dieser Bundestagswahl wird genau das geliefert werden, was von den Wählern an der Wahlurne bestellt werden wird. Denn grünes Knallgas ist nun mal beiderseits vom antifaschistischen Schutzwall einfach nur ein sehr teures grünes Luftschloss. Dessen Nutzung bei einem Energieinhalt von bestenfalls 30 Prozent der zur Herstellung, Lagerung und Verteilung erforderlichen Gesamtenergiemenge wird unsere Verbrauchsenergie dann noch einmal um den Faktor drei teurer werden lassen, als sie es heute schon ist. Oder, um es mit den Worten von Rio Reiser zu umschreiben: So lange sich der Souverän dieses Landes durch einen rotgrünen antifaschistischen Schutzwall intellektuell einhegen lässt, wird sich daran auch nichts ändern. Denn wer zu spät mit dem medial alimentierten Denken aufhört, den bestraft halt das Leben. Es wäre historisch gesehen jedenfalls nicht das erste Mal, dass eine demokratische deutsche Republik die Zeichen der Zeit nicht erkennt und am Ende vom bösen Klassenfeind “Trump-fatal” gerettet werden muss…