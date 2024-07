Die Wirtschaft marschiert Seit’ an Seit’ mit der linksdogmatischen Politik Richtung Abgrund

Deutschland Ökonomie schmiert ab. Und die Frage stellt sich zunehmend, ob unsere Konzernlenker noch in der Lage sind, das Land den Herausforderungen der Zukunft anzupassen. Bevor näher auf die Gründe eingegangen wird, möchte ich vorab die Antwort geben: Nein, sie sind es nicht – und sie werden es auch künftig nicht sein. Denn dazu fallen die ihnen seitens des Systems gewährten Pfründe nur allzu üppig aus. Als Vorbemerkung sei bereits an dieser Stelle eingefügt, dass es sich bei den Wirtschaftskapitänen, sprich den Chefs der Großkonzerne, nicht um deren Eigner handelt, ein Umstand aus dem gewaltige Unterschiede in den Verantwortlichkeiten gegenüber kleinen bis mittelgroßen Betrieben resultieren, deren Chefs zumeist auch als Eigentümer ihrer Unternehmungen für Fehlentwicklungen persönlich haften. Dementsprechend sind letztere primär daran interessiert, dass ihr bisher florierendes Geschäft auch durch die nachfolgende Generation in der bewährten Art und Weise weitergeführt wird, und richten ihr Handeln auch danach aus.

Auf rein kurzfristige Gewinnabschöpfung ausgelegte Strategien erweisen sich in diesem Genre als eher weniger ausgeprägt. Hingegen bedient man sich seitens des Managements in typisch anglo-amerikanisch aufgeblähter Schreibweise, des Begriffs CEO (Chief Executive Officer) für den Konzernlenker, der sich, wie die meisten seiner Kollegen, nur allzu oft an weniger langfristigen, dafür jedoch meist umso mehr kurzfristig gewinn-affin angelegten Unternehmenszielen orientiert. Als Angestellte ihrer Aktiengesellschaften und nicht Eigentümer ihrer Firmen, sind sie gegenüber den Anteilseignern – also Aktionären (englisch Shareholders – im Sinne einer möglichst schnellen Gewinnmaximierung verantwortlich. Oft genug sind auch andere Großkonzerne respektive Multimillionäre oder gar Milliardäre an diesen AGs beteiligt, sitzen in den Aufsichtsräten dieser Firmen und wählen aus ihrer Mitte heraus den fürs operative Geschäft zuständigen CEO. Daraus dürfte wohl klar ersichtlich sein, dass den CEOs bei ihren Entscheidungen keineswegs freie Hand gelassen wird, sondern sie sich dem Wohl und Wehe ihrer Anteilseigner zu unterwerfen haben, mit all den bei weitem nicht immer positiven Auswirkungen auf Betrieb und Belegschaft.

Zahnloser Tiger

Nimmt man sich nun die diese Wirtschaftskapitäne einmal näher zur Brust und riskiert dabei einen Blick zurück auf die vergangenen 10 Jahre oder auch etwas mehr, dann müsste auch dem noch so unbedarften Bürger dieses Landes dämmern, dass es mit der Qualität der meisten, nicht nur dieser CEOs, sondern auch mit den Aufsichtsräten der Großkonzerne nicht allzu weit her ist. Doch die Macht des Großkapitals scheint nach wie vor ungebrochen, obwohl es an der Zahl der zur Verfügung gestellten Arbeitsplätze zu kaum mehr als 20 Prozent beteiligt ist, während der Rest von 80 Prozent jedoch von Klein- und Mittelbetrieben bestritten wird. Wenn es jedoch darum geht, Subventionsgelder abzuschöpfen, gehen letztere in der Regel leer aus. Lassen Sie mich nun zur Aufzählung des “Sündenregisters” dieser sogenannten und selbstempfundenen wirtschaftlichen Top-Eliten kommen, welches auch die restlichen im gehobenen oder auch Top-Management tätigen Entscheidungsträger miteinbezieht. Ich verwende dabei bewusst das Stilmittel der rhetorischen Frage.

Hatten wir es seitens dieser Klientel seit mehr als 10 Jahren nicht mit einem geradezu zahnlosen Tiger zu tun, der sich seit dem unseligen und das Land mehr und mehr dem Abgrund zusteuernden Merkel-Regime lediglich zu einem nicht mehr zu toppenden Akklamationsverein für eine desaströse, die einstigen Stärken dieses Landes ruinierenden Politik entwickelt hat? Übersieht diese Klientel nicht in ihrer schon fast sträflichen Realitätsblindheit, sprich “Political Correctness“, dass es mit einem im europäischen Durchschnitt einst überdurchschnittlichen Bildungsniveau, Fleiß, Innovationskraft, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit immer mehr den Bach runter geht? Wo positionierten sich die Wirtschaftsbossen seit dem im Spätsommer 2015 ertönten Merkel’schen kategorischen Imperativ „Kommet alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will Euch erquicken“?

Im Dickicht der Merkel-Lügen

Haben sich die Wirtschaftsfunktionäre jemals zur nach der bedingungslosen Grenzöffnung sprunghaft angestiegenen Gewalt und eines explodierenden Antisemitismus als Folge der unkontrollierten Zuwanderung geäußert, welche sich sowohl auf den sozialen als auch den Arbeitsfrieden sehr nachteilig auswirken? Hat sich diese Klientel nicht bereits im Frühjahr 2020 hinter die völlig ihr Ziel verfehlenden, sowohl kontraproduktiven als auch menschenrechtswidrigen Corona-Schutzmaßnahmen gestellt, welche die deutsche Wirtschaft mit Milliardenverlusten im dreistelligen Bereich belastet haben ?

Gab es nicht zahlreiche Top-Manager, die sich der Merkel-Lüge von den unser Facharbeiterproblem aus der Welt schaffenden Menschen aus aller Damen und Herren Länder bedenkenlos anschlossen, wie zum Beispiel der frühere Daimler-Chef Jürgen Zetsche, der frei fabulierend, von der Auflage eines neuen deutschen Wirtschaftswunders faselte? Wie konnte man auch nur so bescheuert sein, diesen Unfug in die Welt hinauszuposaunen – obwohl von Vornherein klar war, dass diese „Qualität“ an Zuwanderung von Menschen (hat er nicht die Bilder im TV gesehen?), die zu allermeist ohne Ausbildung und Erfahrung in einem geregelten Arbeitsablauf sind, keinen Mehrwert für dieses Land erbringen werden? Leider waren sich die meisten seiner Chefetagenkollegen mit ihm in der Beurteilung so ziemlich einig, dass die Massenimmigration allen Ernstes einen gewichtigen Beitrag zum Abbau des Facharbeiterdefizits leisten werde. Die Früchte dieser Fehlprognose erleben wir seit Jahren tagtäglich. Allerdings sorgten die fast ausnahmslos aus bildungsfernen und archaischen Kulturen herbeigeströmten Fachkräfte für einen reziproken Input.

Mythos “Fachkräfte”

Denn statt mit gut ausgebildeten und schnell in den Produktionsprozess einzugliedernden Menschen hatten wir es plötzlich mit einem Fachkräftemangel dergestalt zu tun, dass die zur Integration, Betreuung, Rechtsberatung, kostenlosen Versorgung und medizinischen Behandlung, Bau von Wohnungen und Unterkünften notwendigen Personen und vieles andere mehr, nicht ausreichten, die Probleme zu lösen – sondern diese prekäre Lage sich seither bereits über Jahr und Tag immer weiter verschärfte. Durch mittlerweile erfolgte Anstrengungen konnte der Pool an dafür erforderlichem „Fachpersonal“ vorübergehend zwar etwas abgefedert werden, schaukelte sich jedoch durch die vollständige Untätigkeit des Grenzmanagements der westeuropäischen Staaten seit vielen Monaten erneut zu einem schier unlösbaren Problem mit Tausenden an Immigranten pro Tag auf. Dem wäre noch hinzuzufügen, dass sich das mittlerweile aufgestockte „Fachpersonal“ in erster Linie mit für die Gesellschaft völlig unproduktiven, sprich keinen leistungsfördernden und folglich Dutzende an Milliarden Euro in den Sand setzenden Aufgaben zu befassen hat. Vom zur Bekämpfung sowohl der eingeschleppten Kriminalität als auch des Antisemitismus gebundenen Fachpersonal ganz zu schweigen. Und dieser Zustand wird sich angesichts einer nach wie vor auf ihren hartnäckigen Fehlern beharrenden Politik auch künftig fortsetzen, zumal sich die Schlange ständig in den Schwanz beißt.

Haben sich sie angeblichen wirtschaftlichen Top-Eliten außer nichtssagenden Lippenbekenntnissen und hirnlosem Gewäsch jemals gegen die sich seit Jahren sowohl in atemberaubenden Tempo vollziehende Deindustrialisierung als auch den Bildungsverfall und dem damit zu erwartenden Verlust von Hunderttausenden an Arbeitsplätzen gewandt? Haben sie im Rahmen des „Klimaschutzprogramms“ der links-grünen (H)Ampel-Truppe vor zwei Jahren nicht auch noch die Stilllegung der restlich verbliebenen vier Kernkraftwerke ohne erkennbare Gegenwehr akzeptiert? Haben sie sich von den (H)Ampel-Männern und -Frauen auf der Regierungsbank nicht auch für deren illusionäre Idee respektive das Phantom einer allein durch sogenannte „erneuerbare Energien“ bestreitbaren ”Energiesicherheit” ködern lassen, ohne dagegen aufzubegehren? Haben sie sich nicht für einen völlig den Realitäten zuwiderlaufenden „Klimaschutz“ engagiert und genauso wenig dem CO2-“Bepreisungs”-Unfug widersetzt, welch beide ebenso als Preistreiber für die aus dem Ruder laufenden Energiekosten in Frage kommen? Nebenbei bemerkt: Eine statistische Größe, wie sie das Klima nun einmal repräsentiert, lässt sich gar nicht “schützen“.

Starr auf ideologischem Kurs

Haben sie sich jemals dem aus den USA zu uns herübergeschwappten woken Gender- und LGBTIQ-Unsinn entgegengestellt? Meine frühere Firma hat bereits vor geraumer Zeit stolz verkündet, dass sie dieser Entwicklung (oder auch Ideologie beziehungsweise Idiotie) vollumfänglich Rechnung tragen werde, wie zahllose andere Firmen. Damit nicht genug, frönen die Unternehmen auch noch der völlig fixen Idee, dass ein politischer Schwenk nach rechts nicht nur der Wirtschaft große Einbußen bescheren, sondern auch das Ansehen Deutschlands im Ausland erheblich in Mitleidenschaft ziehen werde. Dabei übersahen sie in ihrer widerlichen Systemkonformität, dass mit dem, was heute das Attribut „rechts“ trägt, bis zur Okkupation des Staates durch die Merkel-Administration die bislang bürgerliche Mitte gemeint war. Allerdings lässt sich der im Zuge überbordender Energiekosten angekündigte massive Abbau an Personal durch eine angeblich bevorstehende rechte Apokalypse umso besser rechtfertigen. Dieser Personalabbau wird kommen, unabhängig davon, ob die angeblich „Rechten“ bei Wahlen auch einige Prozente dazugewinnen oder nicht

In diesem Zusammenhang sei auch bemerkt, dass sich gerade die sogenannten „Rechten“ der bürgerlichen Mitte als die ersten erwiesen, die vor einer durch hohe Energiepreise bedingten Verzerrung im internationalen Preiswettbewerb seit Jahren unablässig warnen. Regiert bei der bereits stattfindenden Verlagerung von Arbeitsplätzen in energetische und steuerliche „Billigländer“ nicht auch grenzenloses Gewinnstreben als treibende Kraft ? Die „Bosse“ sollten endlich Farbe bekennen und nicht im Einklang mit den „Qualitätsmedien“ das Volk ständig weiterbelügen! Doch die obersten Gralshüter der deutschen Wirtschaft sind sich ihrer eigentlichen Verantwortung offensichtlich noch immer nicht bewusst (werden sie es je sein?) und verkennen, dass allein halbherzige Lippenbekenntnisse niemals dazu beitragen werden, einen notwendigen radikalen Schwenk zurück in Richtung verantwortlicher Wirtschafts- und Finanzpolitik einzuleiten.

Alles für die grünsozialistische Politik

Denn nur allzu sehr sind ihre Spitzenrepräsentanten, ebenso wie die Regierung, mit dem abscheulich-undemokratischen System des WEF- und WHO-Globalismus verbandelt und trauen sich daher nicht, endlich den Mund aufzumachen und Tacheles zu reden. Dieser Vorwurf richtet sich übrigens dezidiert auch an die Dachorganisationen, den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und die diversen Handwerkskammern – wobei diese die sie zwangsfinanzierenden Mitglieder ohnehin immer weniger vertreten. Nicht zuletzt haben diese Top-Wirtschaftsfunktionäre, ähnlich den Politikern, den Kontakt zu Basis der Beschäftigen schon längst eingebüßt. Sie blasen anstatt dessen in trauter Eintracht mit den Regierenden unaufhörlich ins linke Horn “gegen rechts” und diskreditieren dadurch die noch bis vor 20 Jahren sich der Mitte der Gesellschaft zugehörig Fühlenden. Dass sie damit einer links-grünsozialistischen Politik und damit eines kontinuierlichen voranschreitenden wirtschaftlich-gesellschaftlichen Abstiegs Vorschub leisten und sich dabei auch noch als Steigbügelhalter links-extremer NGO betätigen, ist eine nicht unbedeutende Randnotiz.

Aber so lange sie sich ihre millionenschweren Villen in einem respektvollem Abstand zu den sozialen Brennpunkten der Clan- und Migrationskriminalität nebst Objektschutz finanziell bequem leisten und sich jeden Tag vom Chauffeur in ihrem Nobelkarossen zu ihren fürstlichen Dienstsitzen kutschieren lassen können (so wie die Politikerkaste in Dienstwagen vorbei an der Realität direkt ins Regierungsviertel), wird sich an der gegenwärtig tristen politisch-gesellschaftlichen Lage nichts ändern. Immerhin: Die heutigen “Wirtschaftseliten” sind wenigstens noch insofern zu etwas nütze, als sie zukünftigen Managergenerationen womöglich als abschreckendes Beispiel dienen werden.