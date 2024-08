Die Wissenschaft im zunehmenden Würgegriff der Lobbyisten

Der Ansage!-Beitrag vom 14. August 2024 mit dem Titel „Schlimmer als Atommüll? Schwermetallbelastung und gigantische Naturzerstörung durch Windkraft und Solar“ hat mich veranlasst, erneut und zum wiederholten Male zu den Fragen der wissenschaftlichen Ethik, der zunehmenden Verstrickung von Wissenschaftlern im Dienst zahlreicher global operierender Lobby-Organisationen sowie der Verbreitung gezielter Falschmeldungen und Lügen Stellung zu beziehen, die mich seit vielen Jahren beschäftigen. Immer öfter verbergen sich hinter den öffentlichen verbreiteten Thesen zum Thema Klima eben keine seriösen Wissenschaftler, sondern wissenschaftliche Trolle (sprich Pseudo-Wissenschaftler) im Auftrag äußerst finanzkräftiger Oligarchen wie etwa Bill Gates, George Soros, Larry Fink und vielen anderen, sowie auch zahlreicher angeblich gemeinnütziger Stiftungen wie etwa der Rockefeller Foundation oder der Gates-Stiftung und weiteren in deren Sinne handelnder und argumentierender NGOs. All diese verfolgen nur ein einziges Ziel: Nämlich die Menschheit in einen global-diktatorischen Super-Staat zu zwingen, indem man sie jedweder demokratischer Rechte beraubt und lediglich als nur allzu leicht manövrierbare Masse für deren Zwecke schamlos missbraucht.

Hieß es nicht im fast zeitgleich zum Beginn der Corona-P(l)andemie erschienen Buch von WEF-Gründer Klaus Schwab und seinem Kollegen Thierry Malleret mit dem Titel „Der große Umbruch“ (“The Great Reset”), dass wir alle – bis auf wenige natürlich – im Jahr 2030 arm, aber glücklich sein werden? Passend dazu erschien ein Kommentar des Wirtschaftsmagazins “Forbes”, nach dessen Aussage die Great-Reset-Agenda des WEF „ein weiteres Beispiel dafür sei, wie reiche, mächtige Eliten ihr Gewissen mit falschen Bemühungen, den Massen zu helfen, beruhigen und sich dabei noch reicher und mächtiger machen“ – wobei die wahren Ziele der WEF-Agenda eigentlich jedem noch nicht dem „betreuten Denken“ erlegenen Menschen bewusst sein müssten. Im Zusammenhang mit den angeblich „hehren“ Absichten des WEF dürfte es wohl kaum ein Zufall gewesen sein, dass die im März 2020 als Initiator von der WHO ausgerufene Corona-“Pandemie” und die Absichten des als unser unmittelbarer Nachbar ebenfalls in Genf ansässigen WEF Hand in Hand gingen. Denn das Vorliegen einer konzertierten Aktion dürfte inzwischen wohl kaum mehr zu leugnen sein. Aber wurde uns solches nicht jahrelang als Verschwörungstheorie vorgeworfen?

Schuss ging nach hinten los

Nur wenige Jahre nach Beginn ihrer Kanzlerschaft hat Angela Merkel eine Entwicklung angestoßen, die sich nur noch mit dem Begriff „Grüne Ideologie XXL“ umschreiben lässt. Im Spätherbst/Winter 2005, ganz zu Beginn ihrer sich dann über lange 16 Jahre hinziehenden und für das Land katastrophalen Amtszeit, hatte ich noch die leise Hoffnung, dass sich mit ihr als Naturwissenschaftlerin einige bereits schon zur Kohls Zeiten aus dem Ruder gelaufenen Entwicklungen in geordnete Bahnen lenken ließen – zumal sie bereits zu ihres großen Mentors Zeiten Regierungsverantwortung getragen hatte. Doch nicht nur ich, sondern Millionen Deutsche wurden nur allzu schnell eines Schlimmeren belehrt, als wir erkennen mussten, dass es mit der stetig von Merkel betonten naturwissenschaftlichen Kompetenz nicht allzu weit her war. Vielleicht mag es ihr anfängliches Ziel gewesen sein, durch die Kaperung urgrüner Ideen, oder besser gesagt: grüner Ideologien, dieser schon seit ihrer Gründung linksradikalen, mit der Demokratie auf Kriegsfuß stehenden Polit-Sekte den Wind aus den Segeln zu nehmen (obwohl sich Merkel seit jeher ideologisch mehr dem SED-System, in dem sie einst herangewachsen und sozialisiert worden war, verpflichtet gefühlt haben dürfte als dem Grundgesetz). Doch dieser Schuss – falls eine solche Taktik ihre wahre Absicht gewesen sein sollte – ging gewaltig nach hinten los und markierte den Beginn einer immer mehr in Richtung der radikalisierten Linken gerichteten Politik und einem parallel dazu kontinuierlich voranschreitendem Abbau wirtschaftlich-technologischer Kompetenz. Denn die Grünen wurden nicht etwa schwächer, sondern von Wahl zu Wahl immer stärker – und an ihrer omnipotenten Präsenz in allen Lebensbereichen führt seither kein Weg mehr vorbei. Sie regierten schon zu GroKo-Zeiten im Hintergrund stetig mit und dominieren die Ampel vollkommen, was sich nur der Politik Angela Merkels und der ihr in blindem Gehorsam und Nibelungentreue ergebenen CDU zuschreiben lässt.

Nichtsdestoweniger wurde Merkel – trotz der irreversiblen Schädigung Deutschlands infolge ihrer Politik offenen Grenzen seit dem Jahre 2015, die das Land für Immigranten aus aller Welt öffnete, und den daraus resultierenden riesigen gesellschaftlichen Verwerfungen – im September 2017 wiedergewählt und hätte es, wäre sie 2021 erneut angetreten, vermutlich auch ein fünftes Mal ins Kanzleramt geschafft. Keine andere Person als sie hat es in wenigen Jahren erreicht, wider jedwede naturwissenschaftliche Vernunft die Klima- und Erneuerbare-Energie-Agenda derart zielstrebig voranzutreiben, wobei sie sich nicht zuletzt auch ihrer Trolle vom benachbarten Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und ihrem Chefberater und “Pontifex Maximus” in Klimafragen, Joachim Schellnhuber, befleißigte, dessen Prognosen sie offenbar als unumstößliche Glaubenssätze erachtete und für bare Münze nahm.

Propagandistisch gelenkte Staatswissenschaft

Mittlerweile ist bekannt, dass sich die zahlreichen Modelle zum angeblichen Beweis einer rapide fortschreitende Klimaveränderung mit sowohl exponentiell ansteigenden Temperaturen als auch Meeresspiegeln, sowie das dramatische Abschmelzen der Polkappen von Nord- und Südpol, wieder und wieder als falsch oder bestenfalls hochspekulativ erwiesen und, je nach zusammengezimmertem Modell, auch in jede politisch gewünschte Richtung drehen und wenden lassen. Die Klima-Apokalyptiker wähnen sich als religiöse Autoritären mit Unfehlbarkeitsanspruch in Klimafragen stets im Recht und unternehmen alles, um Einwände seitens seriöser und zu gänzlich anderen Schlüssen kommender Wissenschaftler zu diffamieren, indem diese als Verbreiter von „Fake-News“ oder unseriöse Außenseiter abgestempelt werden. In diesem Unterfangen wussten sie während der letzten fünf bis zehn Jahre nicht allein die Staatsmedien ARD und ZDF voll und ganz an ihrer Seite, sondern auch die mittels Steuergeld gesponserten Printmedien und die sich mehr und mehr zu einem Diffamierungsportal mausernde Online-Enzykloplädie Wikipedia.

Wie mir stets von kompetenter Seite mitgeteilt wurde, werden dabei im Sinne einer vollständigen „Umpolung“ der Wissenschaft zu Herolden einer Klima-Diktatur und zwecks ideologischer Abrichtung der Bevölkerung fast nur noch Forschungsprojekte finanziert, welche sich die bedingungslose Gefolgschaft der „Klimaziele“ der ReGIERenden an ihre Fahne geheftet haben. Die seriöse, damit wertfreie und von politisch-gesellschaftlicher Einflussnahme weitestgehend unabhängige Wissenschaft musste dabei zwangsläufig auf der Strecke bleiben; zumal sich primär an der wissenschaftlichen Unabhängigkeit, Ethik und Freiheit der Lehre orientierende Forscher immer öfter gezwungen sehen, allein schon um ihres wissenschaftlichen Überlebens willen ebenfalls auch auf diesen Zug aufzuspringen. So verstärkt sich scheinbar der “wissenschaftliche Konsens”, obwohl es sich zunehmend um eine propagandistisch gelenkte Staatswissenschaft handelt. Nicht zuletzt deshalb habe ich auch bereits in früheren Beiträgen auf die gewaltigen sowohl ökologischen als auch ökonomischen Schadfolgen der “Energiewende” mit ihren “erneuerbaren” Energieformen Windkraft und Solarenergie hingewiesen.

Enorme Schäden an Flora und Fauna ausgeblendet

Besonders bemerkenswert im eingangs zitierten Ansage!-Beitrag erscheint mir der durch den langfristigen Betrieb der Rotorblätter einer Windkraftanlage (WKA) erzeugte Abrieb von polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS), die sich nach Eindringen in die Nahrungskette– zum Beispiel nach Ingestion durch Wildtiere – als extrem lipophile, also fettlösliche Komponenten im körperlichen Fettgewebe anreichern und deshalb nur einem extrem langsam ablaufenden metabolischen Prozess der Ausscheidung über die Niere unterliegen. Bekanntlich ist auch bei Überdosierung von lipophilen Vitaminen wie etwa Vitamin A, D und K und ebensolchen Arzneimitteln oftmals mit toxischen oder gar zum Exitus führenden Nebenwirkungen zu rechnen, weshalb deren Aufnahme stets sorgfältig austariert unter ärztlicher Kontrolle zu erfolgen hat. An dieser Stelle sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass aus Gründen der Gewichtsverminderung in WKA-Rotoren das aus dem in Mittel- bis Südamerika beheimateten Balsabaum gewonnene, sehr leichte und weiche Balsa-Holz verbaut wird, dessen Abholzung dort für enorme Schäden an Flora und Fauna verantwortlich zeichnet. Ähnlich wie im Fall der massiv umweltzerstörerischen Gewinnung von Lithium, Kobalt und seltenen Erden für die Batterien- und Speichertechnik wird auch dieser äußerst bedenkliche Sachverhalt von den seitens der WKA-Lobby gesponserten und damit zum Stillhalten verpflichteten Wissenschafts-Trollen geflissentlich verschwiegen.

Kaum bekannt ist – zumindest wird dies nicht von den Staatsmedien und den ihnen bedingungslos hinterher hechelnden Qualitäts- oder Systemmedien kommuniziert –, dass WKAs zur Funktionsfähigkeit das Seltene-Erde-Metall Neodym – Hauptlieferant ist übrigens China – benötigen. Bei dessen Gewinnung ist es zwingend erforderlich, die Substanz von dem mit ihm vergesellschafteten radioaktiven Uran abzutrennen – was begreiflicherweise zu großen Naturschäden führt. Nun ist China gut und gerne 7.000 Kilometer entfernt (und nicht 100.000 Kilometer, wie es Annalena Baerbock womöglich vermutet)… aber die Distanz reicht zumindest aus zur Selbstbestätigung des grünen Credos “aus den Augen, aus dem Sinn“; das Klima wird schließlich in Deutschland gerettet! Man frönt damit quasi dem seitens linksgrüner Ideologen nur allzu Slogan zu frönen: „Heiliger Florian, beschütze unser Haus, zünd‘ andre an“. Und wie positioniert sich die Wissenschaft der Trolle dazu? Genau so, ebenfalls. Aber wie heißt es auch, ähnlich zeitlos, so treffend: „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“. Auch habe ich mich vor geraumer Zeit aus dem Blickwinkel eines Naturwissenschaftlers mit dem Problem der Herstellung des in Solarpaneelen verbauten Halbmetalls Silizium befasst und dabei auch die energetischen Aspekte der Herstellung von 99,99 Prozent reinem Silizium in meine Überlegungen mit einbezogen. Leider sieht es diesbezüglich sehr düster aus, wobei erschwerend hinzukommt, dass diese Materialien nach 15 Jahren dann auch noch als Sondermüll zu entsorgen sind. Und wie verhält sich auch hier die Pseudo-Wissenschaft ? Sie erinnert mich stets an das nur allzu bekannte Bild von den drei Affen.

Das Corona-Desaster

Wenden wir uns nun dem größten Wissenschaftsskandal des immer noch jungen 21. Jahrhunderts (wenn nicht gar aller Zeiten) zu – der Corona-Lüge. Wie mittlerweile bekannt, wurden wir von Politik und gewissenlos ihr folgenden sogenannten Wissenschaftlern in einer Art und Weise belogen und betrogen, wie ich es nie und nimmer auch in den kühnsten Träumen für möglich gehalten hätte. Und an diesem Skandal waren vor allem Naturwissenschaftler, Mediziner, Juristen und Wirtschaftswissenschaftler beteiligt, welche in übergroßer Zahl dem von der internationalen Hochfinanz und deren Sprachrohren WEF und WHO in die Welt gesetzten Narrativ eines außerordentlich gefährlichen Killervirus mit dem Namen SARS CoV-2 auch noch ihren „wissenschaftlichen“ Segen erteilten. Dagegen sprachen seriöse Wissenschaftler wie etwa Professor Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Wolfgang Wodarg und viele andere bereits ganz zu Beginn der Corona-Hysterie von der grenzenlosen Übertreibung einer angeblich weit überdurchschnittlichen Letalität einer Corona-Infektion mit weltweit Millionen an zu erwartenden Opfern; eine Prognose, welche sich nicht einmal auch nur ansatzweise bestätigte.

Doch nichtsdestotrotz stellten sich all diese bezahlten Wissenschafts-Trolle der genannten Disziplinen und ihre “Faktenchecker” bedingungslos hinter die von unwissenden und gewissenlosen Politikern wie etwa Markus Söder, Horst Seehofer (siehe dessen absichtlich Angst verbreitendes “Strategie-Papier”), Jens Spahn, Karl Lauterbach und auch den zu den übelsten Corona-Hetzern zählenden Grünen erlassenen, die Menschen- und Freiheitsrechte drastisch limitierenden Maßnahmen. Wie oft wurden Personen, die offen gegen die ihnen völlig grundlos angelegte politische Zwangsjacke Stellung bezogen, von den unter dem Schutzschild gewissenloser Pseudo-Wissenschaftler stehenden Corona-Hetzern öffentlich an den Pranger gestellt, denunziert, als immense Gefährder der öffentlichen Gesundheit, Verschwörungstheoretiker, “Super-Spreader“, Schwurbler oder geradezu als Volksfeinde beschimpft und damit vor aller Augen stigmatisiert! Man operierte, dank der Rückendeckung der wissenschaftlichen Trolle anhand der Ergebnisse eines für den Nachweis einer Infektion völlig ungeeigneten analytischen Verfahrens (PCR-Test genannt) absichtlich mit falschen R- und Inzidenzwerten, um tagtäglich die Zahl der angeblich „Infizierten“ nur noch weiter in die Höhe zu treiben.

Infame Kampagne gegen kritische Bürger

Dabei hätten die pseudowissenschaftlichen Protagonisten des Corona-Wahns von Vornherein wissen müssen – und sie wussten es ja auch –, dass zwischen Infektion (meist verlaufen diese latent, also im Stillen, somit asymptomatisch und bedürfen damit gar keiner sofort einzuleitenden Therapie) und tatsächlichen Krankheitssymptomen, zumal klinisch relevanten, ein himmelweiter Unterschied besteht. Dennoch wurde munter weiter getestet und Abertausende an völlig gesunden Personen wurden in Quarantäne gesteckt, vom den Erfordernissen und Belangen des täglichen Lebens völlig abgekoppelt, von der geballten Staatsmacht auf Feld, Wald und Flur teils mit roher Gewalt vertrieben und friedliche Demos gegen das Corona-Zwangsregime von “Schlägertrupps in Polizeiuniform“ – ich habe diesen Terminus einem Video von Privat-Dozent Dr. Josef Thoma aus Berlin entnommen – zu alledem auch noch brutal zusammengeknüppelt. Und wollte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl von der „Allerchristlichsten Partei“ nicht sogar angebliche „Corona-Leugner“ in die Psychiatrie einweisen lassen? Den traurigen Höhepunkt dieser infamen Kampagne gegen kritische Bürger bildete allerdings der unmittelbar auf die Menschen ausgeübte Zwang, sich einer gentechnischen Manipulation, fälschlich Impfung genannt, zu unterziehen, um nicht auch noch die letzten Freiheiten des Menschseins oder auch den Arbeitsplatz zu verlieren. Wer wagte da noch, sich öffentlich als „Ungeimpfter“ zu outen, ohne dass man ihn als Aussätzigen abstempelte und ihn fortan mied und ausgrenzte ?

Wie wir mittlerweile dank der gerichtlich herausgeklagten „Entschwärzung“ der RKI-Protokolle wissen, erwies sich die ganze Corona-Hysterie als grenzenlose Lüge, als Fake und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Damit verknüpft waren allerdings Tausende und Abertausende an Opfern sowohl an Physis, inklusive Todesfälle aufgrund von Impfschäden als auch der Psyche, inklusive Todesfälle infolge von Suiziden, sowie als Folge zunehmender Isolation auch Tausende zerrütteter Familien und Zerstörung jahrzehntelanger Freundschaften. Dennoch sah es – trotz bisher bekannter ernster Nebenwirkungen der Gentherapie – der nach wie vor auf seine wissenschaftlichen Trolle bauende und sich fälschlicherweise ”Wissenschaftler” nennende Karl Lauterbach für nicht erforderlich an, sich bei den Opfern zu entschuldigen; im Gegenteil: Er bestellte gerade noch weitere 15 Millionen dieser hochgefährlichen experimentellen Präparate . Offenbar geht er – entgegen neuester und durch zahlreiche Schadensfälle auch nicht mehr zu leugnender wissenschaftlicher Erkenntnisse – entsprechend seinem früheren zusammenhangslosen Tal(g)k-Show-Gestammel weiterhin davon aus, dass die Applikation dieses Gentherapeutikums völlig nebenwirkungsfrei abläuft.

Verbratene Millionen

Unterm Strich bleibt die Frage, ob es eigentlich jemals überhaupt eine absolut wertfreie, also vom maßgebenden Einfluss seitens Lobby-Gruppen unabhängige Forschung gegeben hat. Nein; diese gab es nicht und es wird sie auch künftig nicht geben. Wenn es in unserer Zeit allerdings um die Freiheitsgrade schlechte bestellt ist als je zuvor. Denn allein schon die Beteiligung der für die sogenannten „Drittmittel“ verantwortlichen Geldgeber aus der freien Wirtschaft und diese machen gut und gerne mindestens die Hälfte aller sowohl in den universitären und auch anderen Forschungseinrichtungen – etwas lapidar ausgedrückt, „verbratenen“ – Millionen aus sorgt bereits dafür, ihnen von vornherein ein gewisses Mitspracherecht bei der Zuteilung der Gelder einzuräumen. Allerdings hat sich in der Industrie einst (lange ist’s her!) einmal die weise Erkenntnis durchgesetzt, dass nur eine weitgehend wertfreie Grundlagenforschung die Gewähr dafür bietet, mit möglichst breitem Wissen ausgestattete und nicht uniform-stromlinienförmig ausgebildete Fachkräfte für ihre Zwecke rekrutieren zu können. Diese Sichtweise hat sich jedoch vor dem nur allzu kurzsichtigen Hintergrund eines in immer kürzerer Zeit immer schneller anzustrebenden Gewinns nachhaltig verändert. Heute reden Lobbyisten und Dilettanten aller Schattierungen in stetig wachsendem Ausmaß in Forschungsbelange hinein, wie insbesondere aus den Fehlleistungen der Klima- und Gesundheitspolitik ersichtlich, während – wie sollte es anders auch sein – die Grundlagenforschung mit der Zeit mehr und mehr ins Hintertreffen gerät. Aber genau diese war es ja, die uns einst technologisch mit an die Weltspitze katapultiert hat und die heute nun auf dem Altar des schnellen Geldes mehr und mehr geopfert wird.

Dieses ethischen Debakel betrifft nicht nur die Forschung, sondern auch die Medizin und andere Disziplinen. Wie viele Ärzte haben in den vergangenen vier Jahren in eklatanter Weise gegen ihren einmal abgelegten Hippokratischen Eid verstoßen? Wie viele Juristen oder Volks- und Betriebswirte und Naturwissenschaftler haben ihr einst vor dem Promotionsausschuss abgelegtes feierliches Gelöbnis verletzt, „nur der Wahrheit und nichts als der Wahrheit” verpflichtet zu sein? Nein: Diese seit vielen Jahren unter dem Diktat der sie mittlerweile für ihre Zwecke vereinnahmten Politik stehende Wissenschaft, die auf das Wohlwollen von Lobbyisten und gekauften Regierungen angewiesen ist, steht nicht mehr für das, an was auch ich jahrzehntelang als Grundessenz sämtlicher Wissenschaften geglaubt habe – nämlich nur der Wahrheit zu dienen. Ich schäme mich für diese sich Wissenschaftler schimpfenden, servilen Gefolgsleute einer sich mehr und mehr zur Ideologie mausernden Staatswissenschaft, die mit unabhängiger Forschung immer weniger gemein hat.