Die Zauberflöte und die Schuldigen im Ukrainekrieg

Wer seiner geäußerten Meinung mehr Respekt, Gewicht und Glaubwürdigkeit verleihen will, der bezieht sich am besten per Zitat auf große Dichter, Denker und Philosophen. Wer nämlich ungefragt und ungewaschen den Mund auftut, große Reden schwingt und steile Thesen vertritt, dabei aber keinen respektablen Hintergrund vorweisen kann, riskiert, von der Öffentlichkeit in der Luft zerrissen zu werden. Solche Menschen zeigen sich in Diskussionen oftmals unterlegen; man macht sich lustig über sie, es wird gehänselt und gegretelt, bis der Freigeist beschämt schweigt. Dabei muss das Geäußerte inhaltlich noch nicht einmal falsch sein; es kommt also vor allem darauf an, wer etwas sagt. Wenn sich umgekehrt aber irgendein Großkopferter irrt, dann springen trotzdem alle auf – es könnte ja vielleicht zumindest ein bisschen richtig gewesen sein! Oder man lässt es ihm einfach durchgehen.

Wie gesagt: All diese Probleme umschifft man weise und elegant, indem man sich einen Ausspruch oder passendes Zitat einer prominenten Person, eines klugen zeitgenössischen oder verblichenen Geistes, welches man dann an passender Stelle anfügt und es durch seine eigenen, völlig verschwurbelten Gedanken ergänzt, oder darauf Bezug nimmt. Und siehe da: Prompt gilt man als sehr belesen und ziemlich schlau – ganz nach dem Oscar Wilde zugeschriebenen Bonmot “Bildung heißt, im richtigen Moment das passende Zitat zu finden.” Den Urheber des Zitats zu nennen, ist dabei das Mindeste! Doch viele sparen sich diesen Quellenhinweis – und verkaufen die fremden Geistesblitze als eigene Erleuchtung. Das ist dann besonders dreist. So verfahre ich prinzipiell nicht – denn es ist und bleibt geistiger Diebstahl. Mein Anspruch wäre da eher, dass man darauf hinarbeiten sollte, selbst von Dritten zitiert zu werden! Weshalb also bei anderen stehlen?

Der Bademantel liegt griffbereit

Es gibt aber Fälle, in denen das mit den geklauten Zitaten trotzdem gut funktionieren kann. Und das möchte ich Euch nachfolgend aufzeigen.

Zuerst meine steile These, für die ich nun beschimpft und verlacht werden sollte: “Wladimir Putin trägt nicht die Schuld am Ukraine- Konflikt!” Das klingt doch jetzt völlig bescheuert, oder? Dieser provokante Satz ist gleichwohl zu kurz und noch nicht skandalös genug, um irgendeine „Oma gegen Rechts“ vom Sofa zu locken, weg von ihrer Wärmflasche oder Heizdecke, samt Klosterfrau Melissengeist. Nur mit dieser Aussage alleine würde ich bestenfalls naiv und doof dastehen. Also muss ich noch einmal nachschärfen: „Mit dem Platzen der Friedensverhandlungen im März 2022 in Istanbul, bei denen die Ukraine respektable Ziele hätte erreichen können, kehrte sich die Kriegsschuld um. Putin war zum dauerhaften Frieden und weitreichenden Zugeständnissen bereit – aber der Westen animierte Präsident Selenskyj, die Kämpfe wieder aufzunehmen, um Russland in einen andauernden Abnutzungskrieg zu zwingen, finanziert und unterstützt von der NATO- Allianz, bis Russland militärisch besiegt, wirtschaftlich ruiniert, die amtierende Regierung gestürzt und international geächtet ist. Der Westen, die NATO, die EU und die Ukrainer schlugen den möglichen Frieden aus, sie wählten bewusst den Krieg und damit Tod und Verwüstung. Somit trägt Putins Russland seit damals keine Schuld mehr an einem Krieg, den es zwar begonnen hat, der aber schon längst hätte beendet sein können.”

Oder verkürzt, als tauglicheres Zitat: „Mit der Ablehnung des Friedensabkommens zwischen Russland und der Ukraine im März 2022 lud der kollektive Westen die Kriegsschuld auf sich – mit allen Folgen!“ Hui, so hart sollte es jetzt gar nicht werden… Aber ich lasse es mal so stehen! Mein Bademantel liegt ja griffbereit, was sollte also Schlimmes geschehen? In dieser verkürzten Form jedenfalls sollte meine Einlassung eigentlich genügen, um die halbe Welt in Schnappatmung zu versetzen! Bei dieser Formulierung dürfte mir jetzt jeder Gutmensch, jeder Antifant, jedes Ampelmännchen, Ampelfrauchen oder Ampeldiverschen, „Alerta, alerta!“ kreischend auf der Straße hinterherrennen und mich jagen.

Sarastros weise Worte

Aber halt! Ich könnte jetzt die wild gewordene Meute sofort stoppen, fiele mir da bloß etwas Passendes von Konfuzius oder Sokrates ein. Fällt es mir aber nicht. Also weitersuchen! Wie wäre es mit einem Reim aus Kindertagen: „Wer anderen eine Grube gräbt…”? Nein, auch nicht? Tja, jetzt wird’s schwer! Ich wähle daher nun einen anderen Weg: Hatte es einer der vielen Klugschwätzer schonmal mit einer Oper versucht? Nein? Bin ich da wirklich der Erste? Mir fällt nach einigem Überlegen jedenfalls „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart ein. In der Tat – warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Zum Beispiel dieser Monolog von Sarastro:

In diesen heil’gen Hallen

kennt man die Rache nicht,

und ist ein Mensch gefallen (hat sich versündigt),

führt Liebe ihn zur Pflicht.

Dann wandelt er an Freundes Hand

vergnügt und froh ins bess’re Land.

In diesen heil’gen Mauern,

wo Mensch den Menschen liebt,

kann kein Verräter lauern,

weil man dem Feind vergibt.

Wen solche Lehren nicht erfreun,

verdienet nicht, ein Mensch zu sein.

Wir Menschen wollen am liebsten in unserem ausgemachten Feind den Teufel sehen. Es würde alles so einfach machen, könnte man das Böse bloß an seinem Äußeren erkennen. Doch dem ist nicht so. Im Gegenteil. Das Böse tarnt sich als Gut und umgekehrt. Barack Obama zum Beispiel, die Lichtgestalt der globalen Linken, wirkte stets besonnen, selig und gerecht, einem Engel gleich. Die Realität war eine andere: Er führte Kriege und ordnete Drohnenmorde an, denen zahllose Unschuldige zum Opfer fielen. Dagegen gilt Donald Trump als der Leibhaftige: Ein scheinbar wahnsinniger Poltergeist mit einer Aversion gegen Kriege, gegen Mord und Totschlag und ein Mann der Realität, aber eben kein Sympathieträger. Doch wem von beiden warf man, kaum dass er ins Amt gewählt war, den Friedensnobelpreis als Vorschusslorbeeren hinterher, ohne überhaupt die späteren politischen Handlungen abzuwarten? Dabei lehrt uns doch die Vernunft schon in der Bibel: “An ihren Taten sollt Ihr sie erkennen!”

Wenn der Überfallene zum Kriegstreiber wird

Wladimir Putin ist ein gläubiger Mann, so zeigt er sich gern. Sollte er seinen orthodoxen Glauben leben und wertschätzen, dann müsste er in der Tat fürchten, für den angezettelten, oder zumindest über alle roten Linien hinaus von ihm eskalierten Krieg, in die brennende Hölle hinabzufahren. Sofern er aber seinen Fehler eingesehen und alles darangesetzt haben sollte, frühzeitig für ein Ende der Kampfhandlungen und die Befriedung beider Völker zu sorgen, so stünde ihm zwar eine angemessene Strafe, aber auch anschließende Rehabilitation zu. Deshalb ist der Schlusssatz des Sarastro der wichtigste in der oben zitierten Passage: „Wen solche Lehren nicht erfreun, verdienet nicht, ein Mensch zu sein.“ Ja, Ihr habt gerade richtig gelesen: So hart ist es tatsächlich!

Nutzt ein Überfallener den gegen ihn begonnenen Krieg für seine Zwecke aus, um anschließend selbst Aggressionen zu betreiben und unlautere Ziele zu verfolgen und verweigert er sich konstruktiven Friedenslösungen, dann trifft ihn ab einem gewissen Punkt ebenso die Schuld am Verbrechen des Krieges. Schlimmer noch: Er löst den ursprünglichen Aggressor dann sogar in der Rolle des eigentlichen Sünders ab und lädt dessen Schuld auf sich.

Ich erkenne an, dass die Gründe des Russland-Ukraine-Konfliktes vielschichtig sind und weit zurückliegen. Es war stets und ist nach wie vor unangemessen, diesen Krieg derart verkürzt zu betrachten, wie dies im Westen passiert, wo man so tut, als sei diese Katastrophe aus heiterem Himmel erst am 24. Februar 2022 wie aus dem Nichts über die Welt hereingebrochen. Ebenso naiv und verkürzt wäre es, nur zwei Beteiligten die Schuld zuzuweisen und die verhängnisvolle Rolle, die etwa die USA und die EU im Vorfeld gespielt hatten, auszublenden. Und ich gestehe ein, dass auch ich oftmals nicht den richtigen Ton treffe und nicht die richtigen Worte finde, um meine Gedanken angemessen zu artikulieren. Zitate, zumindest wenn man wie ich, ihre Urheber benennt, sind da immer hilfreich. Und wenn dies – um an den Beginn des Artikels anzuknüpfen – dazu beiträgt, die geistige Substanz und den Sinngehalt zu vergrößern, umso besser! Deshalb sehe man mir auch nach, wenn ich zum Thema Donald Trump nun noch ein Zitat anführe und dabei Konfuzius bemühe: „Feingedrechselte Worte und ein wohlgefälliges Gebaren sind selten Zeichen wahrer Menschlichkeit!”