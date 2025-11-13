Die Zerstörung der Meinungsfreiheit

Traurig, aber wahr: Christian J. Zeller hat mit dem Titel seines neuen Buchs „Zerstörung der Meinungsfreiheit“ das wohl zentrale Problem der deutschen Innenpolitik benannt: Das jedem Bürger qua Geburt zustehende Recht auf freie Meinungsäußerung gilt immer weniger.

I. Meinungsfreiheit und Normalbürger: Je nach Meinungsforschungsinstitut haben zwischen zwei Drittel und drei Viertel der Bürger das Gefühl, ihre Meinung nicht mehr offen und gefahrlos sagen zu können. Ein alarmierender Befund, da Rechtsstaat und Demokratie ohne Meinungsfreiheit nicht mehr funktionieren können. Und schließlich gilt nach wie vor „Democracy first“ – es gibt weltweit kein besseres als das demokratische System.

Dazu kommt: Meinungen der Bürgerschaft als Souverän dürfen vom Staat als ihrem Dienstleister nicht a priori als Falschnachricht bzw. Desinformation definiert und deshalb sanktioniert werden. Schließlich haben auch staatliche Institutionen die Wahrheit nicht gepachtet. Dazu drei Beispiele:

Die von der Merkel-Regierung 2018 angeprangerten „Hetzjagden auf Flüchtlinge“ in Chemnitz hat es – von Gerichten offiziell bestätigt – nie gegeben; die Sanktionierung von Bürgern, die diese Behauptung von Anfang an anzweifelten – darunter auch Hans-Georg Maaßen – war nicht rechtens. Die zur Corona-Zeit 2020 bis 2022 als “Desinformation” verfolgte Kritik von “Querdenkern” und anderen Dissidenten an Impfungen hinsichtlich Unwirksamkeit, drohender Impfschäden und “Post Vac” beziehungsweise “Long Covid” sowie an Lockdowns (etwa durch psychische Schädigungen von Kindern) hat sich großenteils als berechtigt erwiesen. Zur Geschichte des sogenannten Potsdamer „ Geheimtreffens gegen Deutschland “ am 25. November 2023 mit dort angeblich beschlossenen Remigrations-Plänen darf man laut Landgericht Berlin inzwischen sagen, die NGO “ Correctiv ” verbreite „ dreckige Lügen “.

Freedom of Speech für alle!

„Freedom of Speech“ (klingt moderner als „Meinungsfreiheit“) muß für alle gewährleistet sein: Erstens sowohl für Verbraucher, Unternehmer, ehrenamtlich Engagierte und so weiter, als die normalen Bürger der Zivilgesellschaft. Und zweitens: Auch für die Journalisten in den Medien. Und drittens: Für die Politiker in Regierung wie Opposition.

II. Meinungsfreiheit und Medienleute: In den Medien des privaten Mainstream und vor allem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) hat sich eine links-woke Gesinnung breit gemacht. Unter dieser einseitig linksideologische Dominanz leiden immer mehr Medienleute, vor allem auch junge Journalisten. Ihre Meinungsfreiheit in Redaktion und News-Meeting ist eingeschränkt: ein bestimmter Grundtenor ist beim Schreiben einzuhalten. Die Maxime von Rudolf Augstein „Schreiben, was ist“ gilt kaum noch.

Dazu ein Beispiel von der Buchmesse “Seitenwechsel” in Halle an der Saale am 8. und 9. November 2025: Ich traf zwei junge angehende Journalisten beziehungsweise Praktikanten und konfrontierte sie mit drei Headlines der Mainstreammedien:

„Das Who’s who der rechtsextremen Bücherszene trifft sich an diesem Wochenende in Sachsen-Anhalt.“ (“Frankfurter Rundschau”)

“Rechtsextreme fühlten sich sicher. Für sie war es wie ein Heimspiel.” (“MDRInfo)

„So ist diese Büchermesse ‚Seitenwechsel‘ vor allem eins: ein organisierter Angriff auf den Rechtsstaat unter dem Vorwand der Kultur.“ (“Frankfurter Allgemeine Zeitung”)

Die Reaktion der angehenden Journalisten (Namen müssen anonym bleiben) sinngemäß: „Rechtsextremisten haben wir hier in Halle nicht getroffen, sondern eher die Mitte der Gesellschaft. Vielleicht rechtskonservativ orientiert, aber vor allem interessiert und neugierig – ein gut gestimmtes Messe-Publikum. Doch diesen Eindruck dürfen wir im Zeitungsbericht nicht schreiben.“ Medien als Vierte Gewalt im demokratischen System kommt die Aufgabe zu, als Mittler zwischen dem Souverän (Bürger) und seinem Dienstleister (Staat) die staatliche Agenda zu kontrollieren. Dazu braucht es Journalisten, die Free Speech sprechen und schreiben können und dürfen.

Realitätsbezug und Aufrichtigkeit sind nicht Merz‘ Sache

III. Meinungsfreiheit und Politiker: Neben Normalbürgern und Journalisten leiden auch Politiker unter der eingeschränkten Meinungsfreiheit. Sogar der Bundeskanzler. Am 14. Oktober 2025 sagt Friedrich Merz „Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen“, um kurz darauf nicht weniger nebulös zu orakeln: „Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Ich vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare und deutliche Antwort.“ Friedrich Merz musste wohl die unklare „Stadtbild“-Metapher verwenden, weil die links-grünen Sprachregelungen zum Erhalt der extremen Migrationsagenda ihm verbieten, zum Problem der Migration Klartext zu sprechen. Das in Deutschland herrschende linke Sprachregime hat die Meinungsfreiheit von Merz stark eingeschränkt. Hätte er denn anstelle von „Stadtbild“ und „Töchter“ deutliche Worte zur Migration äußern können? Wie etwa: Tausende vergewaltigte Frauen? Mehr als 79 Messerattacken täglich? Überwiegend junge Männer aus Afghanistan, Syrien und Irak? Zwei Gruppenvergewaltigungen in der Woche allein in Berlin? Die meisten Opfer Mädchen zwischen 14 und 15 Jahre alt? Notwendigkeit der Verpollerung christlicher Feste? Nein, so viel Realitätsbezug und Aufrichtigkeit sind nicht Merz‘ Sache.

Oder wünscht Merz überhaupt keine freie Meinungsäußerung, sondern will er sich zwecks Machterhalt hinter dem links-grünen Gesinnungsdiktat verstecken? In seinem Buch konstatiert Zeller: „Die Linke (einschließlich einer größtenteils linken CDU) zwingt Deutschland seit Jahren einen Neusprech auf, der locker mit Orwells „Krieg ist Frieden“ mithalten kann: Größtenteils ungebildete syrische junge Männer sind ‚Zahnärzte‘; das eigene Volk gewalttätigen Attacken durch Zuwanderer auszuliefern, ist ein Zeichen von ‚Humanität‘.“ Mit der Flucht in die Metapher „Stadtbild“ und „Töchter“ erreicht Friedrich Merz zweierlei: Zum einen genügt er dem linken Sprachregime, die Probleme der Migration wolkig zu vertuschen.

Zum anderen hat er damit einen Kompromiss gefunden zwischen einer eher zaghaften Wahrnehmung der realen Migrationsprobleme und einem machtbesoffenem Opportunismus.

Meinungsfreiheit ist ein fundamentales Bürgerrecht

Meinungsfreiheit ist ein fundamentales Bürgerrecht. Ohne Meinungsfreiheit (Artikel 5 Grundgesetz) keine Menschenwürde (Artikel 1 Grundgesetz). Also hätten die Macher des Grundgesetzes, denen meine Hochachtung gilt, im Jahr 1949 das Recht auf freie Meinungsäußerung von Artikel 5 in Artikel 1 des Grundgesetzes integrieren können. Die Meinungsfreiheit gilt es zu verteidigen. Wir brauchen mündige Bürger, die ihre Meinung frei und gefahrlos äußern können und wollen. Auch Journalisten, die darüber frei in den Medien schreiben. Und auch Politiker, die frei die deutschen Interessen vertreten und ihre „Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen.“

Seit spätestens 2015 wird “Unsere Demokratie” im Namen ihrer Verteidigung Zug um Zug zurückgebaut. Mithilfe zahlreicher staatsfinanzierter NGOs – in den USA etwas ehrlicher als “GONGOs” (“Governmental Organized NGOs”) bezeichnet, versucht man, das jedem Bürger als Abwehrrecht gegen den übergriffigen Staat von Geburt an zustehende Recht auf freie Meinungsäußerung nach Artikel 5 GG zu zerstören. Aber ohne Meinungsfreiheit funktioniert Demokratie nicht, ohne sie kann die freiheitlich-demokratische Grundordnung keinen Bestand haben. Dabei muß „Freedom of speech“ für alle Bürger gleichermaßen gelten – für „Otto Normalverbraucher“ genauso wie etwa für Start-Up-Unternehmer, Online-Journalisten, Oppositionspolitiker, Wissenschaftler, Künstler, Lehrer und Seelsorger. Ohne diese Meinungsfreiheit gäbe es zu jedem relevanten Thema eine dominierende Einheitsmeinung, einhergehend mit einer Delegitimierung oder gar Kriminalisierung von Abweichlern.