„Die Zukunft der deutschen Jugend wird auf dem Altar von Gleichheitswahn und Vielfalt geopfert!“

Vor einigen Wochen sorgte die Meldung für Fassungslosigkeit, dass mehr als die Hälfte der 240 derzeitigen Berliner Polizeischüler Deutschunterricht nehmen müssen, weil ihre Beherrschung der Sprache des Landes, in dessen Diensten sie stehen und für Ordnung sorgen sollen, zu mangelhaft sind. Wohlgemerkt handelt es sich bei den Polizeibewerbern um deutsche Staatsbürger – und sie müssen alle den in Deutschland anerkannten oder hier erworbenen Abschluss einer weiterführenden Schule vorweisen, um überhaupt zur Polizeiausbildung zugelassen zu werden. Trotz Erfüllung dieser Voraussetzung können 132 von ihnen jedoch kein ausreichendes Deutsch. Das wirft nicht nur die Frage auf, was Schulabschlüsse in dieser Republik inzwischen überhaupt noch wert sind, sondern auch, wie lange das offensichtlich fundamentale und ubiquitäre Scheitern der deutschen Migrationspolitik und das totale Integrationsversagen in diesem Land politisch eigentlich noch verleugnet werden soll.

Der aktuelle Facebook-Post einer Frau zeigt, dass das Problem tatsächlich schon in den Schulen anfängt – und eröffnet erschreckende Einblicke in den deutschen Schulalltag: Sie berichtet darin von Schilderungen einer befreundeten Lehrerin, die ihr diese Woche folgendes schrieb: “Gestern riefen mich zwei ehemalige Schülerinnen an, die nach erfolgreich bestandener Mittlerer Reife ab diesem Schuljahr den Wirtschaftszweig der städtischen Fachoberschule (FOS) besuchen. In ihrer Klasse, erzählten sie, sind fast ausschließlich Schüler mit Migrationshintergrund, die meisten um einiges älter als 17, mit dürftigen deutschen Sprachkenntnissen. Bereits am zweiten Schultag stellte sich heraus, dass nicht einer der Schüler mit Migrationshintergrund einen Praktikumsplatz nachweisen konnte, obwohl bereits bei der Anmeldung im Februar diesen Jahres unmissverständlich darauf hingewiesen wurde, dass die Schüler sich eigeninitiativ einen Praktikumsplatz besorgen und den Nachweis zu Beginn des Schuljahrs 2025/26 erbringen müssten, weil das erste Praktikum bereits für den Monat Oktober vorgesehen ist.”

Abschlüsse ohne jeden Wert

Die Lehrerin fuhr fort: “Des weiteren stellte sich heraus, dass kaum ein Schüler wusste, wie man eine E-Mail schreibt, so dass der Lehrplan im Fach Informatik entsprechend nach unten ‚modifiziert‘ wurde. Die geltenden Zugangsvoraussetzungen für die zweijährige Wirtschafts-FOS sind unter anderen eine bestandene Mittlere-Reife-Prüfung mit einem Notendurchschnitt von nicht schlechter als 3,5 in den Hauptfächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Betriebswirtschaftliches Rechnen, sowie der Nachweis von je einer vierwöchigen Praktikumsstelle pro Schulhalbjahr.”

Zu Recht fragt sich die Frau, wie man Schüler, die nicht einmal die Mindestvoraussetzungen für den Besuch der FOS erfüllen, dort aufnehmen kann – zumal es jedes Jahr deutlich mehr Bewerber als Schulplätze gibt: “Wie soll unter diesen Umständen der Lehrplan, der in der FOS durchaus anspruchsvoll ist, eingehalten werden? Fest steht, dass die in der Minderheit befindlichen Schüler ohne MiHiGru auf der Strecke bleiben werden und am Ende einen Abschluss haben, der nichts (mehr) wert ist.” Sie zieht ein bitteres Resümee: “Das deutsche Schul- und Bildungssystem befindet sich im freien Fall und die Folgen für den Wirtschaftsstandort Germany sind verheerend, vor allem auch, weil weder Politik noch Mainstream-Medien gewillt sind, den ‚elephant in the room‘ zu benennen. Die Zukunft der Kinder und Jugendlichen wird ohne die geringsten Skrupel auf dem Altar linken Gleichheitswahns und bunter Vielfalt geopfert. Meine ehemaligen Schülerinnen sind ratlos und zutiefst frustriert – und ich bin es auch.” Sowohl die Verfasserin des Facebook-Posts als auch die Lehrerin legen wert darauf, anonym zu bleiben – aus guten Gründen: In einem Land, in dem nicht sein kann, was nicht sein darf, wären die beruflichen und sozialen Konsequenzen für die, die die Wahrheit aussprechen, verheerend. So geht der Absturz der einstigen Bildungsnation Deutschland immer weiter – bis zum bitteren Ende.