Die Zukunft der grünen Partei ist gesichert!

Die Zukunft so mancher Partei der demokratischen Mitte in diesem unserem so wunderbar bunten und vielfältigen Land steht und fällt mit ihrem Nachwuchs. Für die eine oder andere der gegenwärtigen politischen Sekten ist die Nachwuchsfrage nicht so drängend, da sich im Leben stehende Menschen mit Ausbildung, dokumentierter Lebensarbeitsleitung und unter Umständen sogar einer heteronormalen Familie mit Vater, Mutter, Kind jederzeit für eine politische Laufbahn entscheiden könnten, auch als Seiteneinsteiger. Das gilt natürlich nicht für Lehrer, Juristen und Beamte, auch wenn diese gerne vermehrt auf Parlamentssessel drängen; denn “Lebensarbeitsleistung” muss man für diese Berufsgruppen gesondert definieren.

Ganz anders die beste und gerechteste, umweltbewußteste und kriegsfreundlichste Partei aller Zeiten! Für diese Partei sind Menschen mit erkennbarem Arbeitswillen und beruflichem Können nicht für Listenplätze geeignet, denn letztere sind ausschließlich den Meistern des grünen Dreikampfs – Sitzbank im Klassenzimmer, Sitzbank im Hörsaal und Hinterbank im Parlamentssaal – vorbehalten.

Die Grüne Jugend: Der Stolz einer ganzen Nation

Deshalb investierten die Granden dieser Endzeitsekte viel Geduld und Geld in die Förderung und den Aufbau zukünftigen Mandatsträger_Innenden genau dieses Typs. Die grüne Jugend ist diese alptraumgewordene Nachwuchse-Etwicklungsorganisation derartiger Ausnahmetalenten. Immer wieder gelingt es rotzgrünen Headhuntern dabei, die Besten der Besten aus der grünen Gülle zu extrahieren und auf Jugendorganisations-Vorstandsposten zu hieven.

Man muss nur wenige Basisqualifikationen erfüllen – und schon kann der Weg in die bezahlte Politprofi-Karriere beginnen. Der angeborene Besitz eines Penis wirkt dabei allerdings als Hemmnis, es sei denn, man bekennt sich rechtzeitig zum Frausein mit Stillanspruch, aber eben mit Vorsteherdrüse und Nebenhoden. Frauen sind auf jeden Fall die besseren grünen Menschen mit dem richtigen Kairos für einen Quote – Listenplatz. Des weiteren sind feministische Besserwisserei, regelmäßiger Drogenkonsum, Partnerwechsel auf Schlampen-Niveau und frühzeitige Teilnahme an psychologischen Therapien Talente beziehungsweise biographische Pluspunkte, mit denen es nutzbringend zu wuchern gilt.

Hochbegabung auf dem Weg durch die Parteiinstanzen

Gerade wieder ist es den grünen Talentscouts gelungen, eine weitere Jahrhundertbegabung aus dem Pool dieser jungen Wilden zu extrahieren: Die Dame heißt Jette Nietzard und beeindruckt mit tiefgeistiger Kompetenz, durchdachten Meinungen und scharfem Sachverstand.

Ihr steht garantiert eine große politisch Karriere bevor – es sei denn, das Wahlrecht würde irgendwann an die Bedingung einer abgeschlossenen Berufsausbildung geknüpft. Dann dürften Schul- und Studienabbrecher nicht wählen – und die Stimmen für eine solche Qualitätskandidatin wären stark rückläufig.

Da wir aber ja nicht vom Schlimmsten ausgehen müssen, könnte diese junge Dame also durchaus dereinst die Nachfolge der außenministrierende Aussprache-Weltmeisterin vielsilbiger Substantive antreten und dafür sorgen, dass sich Deutschland auch weiterhin wirkungsvoll zum Deppen der ganzen Welt macht. Vorher sollte man Nietzard Eltern allerdings dringend ans Herz legen, ihre grünverdrehte Leibesfrucht umgehend zur Adoption freizugeben, um sich unbeschadet in der Öffentlichkeit zeigen zu können, ohne für die leibliche Tochter ausgelacht zu werden.

Grüne Jugend: Ratschläge für alle Lebenslagen

Unser Land braucht abstruse Behauptungen! Es braucht eine feministische Verkehrpolitik. Es benötigt inkompetente und mit erhobenem Zeigefinger erteilte moralische Ratschläge! Genau das ist die Kernkompetenz der Grünen im Allgemeinen und der Grünen Jugend im Besonderen. Jeder wendet sich gerne an eine fortschrittlich-woke junge Männerhasserin, um fundierte Tips für jede Lebenslage zu erhalten – genauso selbstverständlich, wie sich alle den eremitischen Einsiedler ihres Vertrauens suchen, um Aktientipps und Anlagestrategien zu erhalten. Herbert Grönemeyer hatte sowas von Recht, als er schon vor vielen Jahren verlangte, endlich Kinder an die Macht zu bringen – denn “sie berechnen nicht, was sie tun”. Diesen seligmachenden Zustand wird unsere Gesellschaft nur mit dem grünen Nachwuchs erreichen!

Die Katzenfrage

Wer also im Alter gern allein mit sich und seinen Katzen bleibt (optional geht natürlich auch ein Hund), der sollte sich unbedingt die Beziehungstipps dieser altersweisen Ex-Jungfrau zu Herzen nehmen. Wenn das viele möglichst Damen tun und von daher die Männer ganz schnell und ganz weit weglaufen, dann ist die Investition in Aktien von Tierfutter produzierenden Firmen ein sicherer Tipp. Vielleicht wird aber auch der Besitz von Haustieren grünlicherseits verboten, wegen Klima, CO2 und so!?

Andererseits wäre nichtsdestotrotz zu hoffen, dass sich doch immer wieder einmal der eine oder andere willige Besamer auch solcher unangenehmer Zeitgenoss_innen findet und sein biologisches Werk verrichtet – da sonst die Grüne Jugend irgendwann enorme Nachschubprobleme bekommen dürfte. Und das kann sich unsere Gesellschaft auf keinen Fall leisten.