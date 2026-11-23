Es gibt eine Zukunft, die man anderen Menschen mit Begeisterung empfiehlt, ohne selbst den Wunsch zu verspüren, in ihr zu leben. Sie ist jung, ungestüm, chaotisch, kreativ, voller Energie und Möglichkeiten. Sie kennt Verkehrsinfarkte, korrupte Regierungen, improvisierte Siedlungen, prekäre Arbeitsverhältnisse und eine Kriminalität, die selbst abgebrühte Reisende abschrecken kann. Aber gerade das macht sie doch interessant, oder? Zumindest aus der Entfernung. Denn von einem deutschen Redaktionsbüro aus betrachtet, kann selbst das Elend einer Millionenstadt zu einer faszinierenden Erscheinungsform menschlicher Vitalität werden. In der “Zeit” hat Andrea Böhm unter der Überschrift „Hey Europäer, hier liegt die Zukunft!“ einen solchen Blick auf Afrika geworfen. Bis 2050, schreibt sie, werde der Kontinent etwa 2,2 Milliarden Menschen zählen, während die Europäische Union altere und ihre Bevölkerung schrumpfe. Entlang des Golfs von Guinea entstehe ein gewaltiger urbaner Raum, der eines Tages mindestens 200 Millionen Menschen umfassen könnte. Von Lagos über Cotonou und Lomé bis Accra und Abidjan wachse eine neue Welt zusammen, ungeordnet, widersprüchlich, voller Unternehmergeist und Überlebenskunst.

Afrika sei nicht länger der Kontinent der Savannen und Dörfer, sondern ein Schauplatz urbaner Zukunft: das kann man zunächst als interessante demografische und stadtgeschichtliche Beobachtung verbuchen. Böhm verschweigt keineswegs Probleme. Sie beschreibt Kriminalität, Verkehrschaos, autoritäre Herrschaft und fehlende Stadtplanung. Sie hält sogar ausdrücklich für möglich, dass ein gigantisches Krisengebiet entsteht. Doch über allem liegt jener eigentümliche Ton linker europäischer Zukunftsbegeisterung, der aus der Ferne noch den Zusammenbruch öffentlicher Ordnung als Ausdruck einer faszinierenden Dynamik wahrnimmt. Während Europa altert, pulsiert Afrika. Während hier verwaltet wird, improvisiert man dort. Während wir über unsere Zukunft grübeln, scheint sie andernorts bereits auf den Straßen zu liegen.

Die Romantik des fremden Chaos

Es ist ein altes Privileg wohlhabender Gesellschaften, die Lebensverhältnisse anderer unter ästhetischen Gesichtspunkten zu betrachten. Was für die Bewohner tägliche Mühsal bedeutet, wird für den Besucher zum Erlebnis. Der Stromausfall ist Abenteuer, die unpassierbare Straße urbane Wildheit, die informelle Wirtschaft Beweis unerschöpflicher Kreativität. Wer anschließend in ein Land mit funktionierender Wasserversorgung und vergleichsweise sicherem öffentlichen Raum zurückkehrt, kann sich den Luxus leisten, das Chaos zu bewundern.

Böhm selbst liefert die unfreiwillige Pointe: Lagos habe sie noch nie besucht, möglicherweise weil sie dessen Ruf hinsichtlich Kriminalität und alltäglichen Überlebenskampfes abschrecke. Die Stadt, die zum Sinnbild des kommenden Jahrhunderts erhoben wird, erscheint der Autorin als Reiseziel wenig verlockend. Die Zukunft wird bestaunt, aber ihre Gegenwart möchte man sich lieber nicht zumuten. Wer gesellschaftliche Zustände mit Zukunftsoptimismus auflädt, darf, ja muss aber gefragt werden, ob er sie auch als erstrebenswerte Lebensverhältnisse betrachtet. Die Differenz zwischen Bewunderung und Bereitschaft zur eigenen Teilhabe ist politisch aufschlussreich. Sie zeigt, wie leicht sich aus gesicherter Entfernung eine Romantik des Mangels entwickeln lässt.

Die Moral der offenen Tür

Hier berührt die afrikanische Zukunftserzählung den Migrationsdiskurs. Dort erscheint Afrika nicht als verheißungsvoller Kontinent jugendlicher Energie, sondern als Herkunftsraum von Menschen, denen Europa aus Gründen der Menschenwürde Aufnahme gewähren soll. Die Bedingungen, die im Reisefeuilleton als Vitalität faszinieren, werden in der migrationspolitischen Debatte zu Gründen, weshalb Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Nun ist Afrika keine Einheit, beide Perspektiven müssen nicht widersprüchlich sein. Aber gerade deshalb wird die pauschale Rede von der afrikanischen Zukunft fragwürdig, sobald sie mit einer ebenso pauschalen moralischen Verpflichtung Europas verbunden wird. Die zugespitzte Botschaft lautet oft: Wir müssen jeden aufnehmen, der kommen möchte, weil jeder Mensch Würde besitzt; und wir dürfen niemanden zurückschicken, weil die Verhältnisse in seiner Heimat unzumutbar sind.

Als Beschreibung geltenden Rechts ist das falsch. Weder begründet die Menschenwürde einen allgemeinen Anspruch auf Einwanderung noch verbietet sie grundsätzlich die Abschiebung. Zwischen diesen Grundsätzen liegt ein weiter Raum legitimer staatlicher Entscheidung. Wenn die Zukunft Afrikas in seinen jungen Menschen liegt, sollte Europa ein Interesse daran haben, dass sie diese Zukunft auf ihrem eigenen Kontinent gestalten. Wenn die Verhältnisse dauerhaft so unzumutbar sind, dass möglichst viele Europa erreichen wollen, ist zu fragen, worin die vielbeschworene Verheißung eigentlich besteht.

Menschenwürde ist keine Einwanderungspolitik

Ja, die Menschenwürde ist universell und hängt weder von der Staatsangehörigkeit noch vom Aufenthaltsstatus ab. Aber ihre Universalität bedeutet nicht, dass jeder Staat jedem Menschen denselben Anspruch auf Aufenthalt und Versorgung gewähren müsste. Würde ist eine Eigenschaft des Menschen, kein Visum. Das Grundgesetz unterscheidet zwischen Menschenrechten und staatsbürgerlichen Rechten. Der Staat ist verpflichtet, die Würde aller zu achten, die seiner Hoheitsgewalt unterstehen. Daraus folgt keine Verpflichtung, die Grenzen politischer Gemeinschaft aufzuheben. Ein Gemeinwesen, das über Aufnahme und Abschiebung entscheidet, verletzt nicht schon dadurch die Würde derjenigen, denen es kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht einräumt.

Die aufnehmende Gesellschaft besitzt Rechte und Interessen. Ihre Bürger haben Anspruch auf Sicherheit, einen handlungsfähigen Rechtsstaat und eine Politik, die Belastungen berücksichtigt. Humanität gegenüber Zuwanderern und Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung sind keine Gegensätze.

Die Zukunft braucht ihre eigenen Menschen

Böhms Artikel beschreibt die demografische Dynamik. Milliarden junge Menschen werden Arbeit, Wohnungen, Bildung und politische Teilhabe benötigen. Daraus können Chancen entstehen – oder Krisen, wenn die Bevölkerungsentwicklung schneller verläuft als die Fähigkeit der Staaten, ihre Bürger zu versorgen. Die entscheidende Größe ist nicht die Jugend einer Bevölkerung, sondern die Möglichkeit, aus dieser Jugend Wohlstand und Ordnung entstehen zu lassen. Eine große Zahl junger Menschen ist weder automatisch Vorteil noch Risiko. Sie wird zum Vorteil, wenn Bildung, Kapital, Rechtssicherheit und Arbeitsplätze vorhanden sind.

Fehlen diese Voraussetzungen, kann dieselbe Entwicklung Instabilität verschärfen. Wer Afrika als Kontinent der Zukunft beschreibt, müsste über die Bedingungen sprechen, unter denen seine Menschen dort eine Zukunft aufbauen können: Eigentumsrechte, Korruption, funktionierende Gerichte, Energieversorgung, Industrialisierung. Bevölkerungswachstum ist keine Leistung an sich. Gerade für Europa stellt sich die Frage: Wie sinnvoll ist es, wenn junge, ausgebildete Afrikaner ihre Herkunftsländer verlassen, um in Europa jene Initiative einzusetzen, die ihre eigenen Länder dringend benötigen? Für die Herkunftsgesellschaft kann, was individuell vielleicht richtig ist, einen Verlust bedeuten. Wer Afrikas Zukunft ernst nimmt, darf diesen Zielkonflikt nicht übergehen.

Der alte Fortschrittsglaube in neuen Farben

Früher galt Afrika vielfach als rückständig. Heute wird es zum Schauplatz einer kommenden Welt erklärt, die dem alternden Europa seine Vitalität vor Augen führen soll. Die Wertung hat sich umgekehrt, doch die Gewohnheit bleibt: Afrika dient als Projektionsfläche europäischer Selbstverständigung. Die europäischen Institutionen, die heute gern als Ausdruck von Überregulierung verspottet werden, sind Ergebnisse langer Lernprozesse. Kanalisation, Bauordnungen, Eigentumsregister, Polizeiwesen und öffentliche Gesundheitsversorgung entstanden, weil man die Kosten ungeregelten Zusammenlebens verringern wollte.

Ordnung ist nicht das Gegenteil von Freiheit, sondern häufig deren Voraussetzung. Wer in einer informellen Millionenstadt lebt, benötigt womöglich täglich mehr Einfallsreichtum. Daraus folgt nicht, dass sein Leben freier wäre. Oft bedeutet Improvisation lediglich, dass Institutionen versagen. Was dem Besucher als Lebendigkeit erscheint, kann für den Bewohner die dauernde Anstrengung sein, Hindernisse zu überwinden, die anderswo längst beseitigt wurden.

Die bequeme Verachtung des eigenen Erfolgs

Das Lob der afrikanischen Jugend wird häufig von einer Geringschätzung Europas begleitet. Der Kontinent sei alt, müde, überreguliert. Seine Zukunft liege möglicherweise darin, sich durch Zuwanderung zu erneuern. Dabei gerät in Vergessenheit, dass Europas Attraktivität gerade aus jenen Errungenschaften erwächst, die im Vergleich plötzlich langweilig erscheinen. Menschen wandern nicht nach Europa aus, weil sie sich nach dessen Altersdurchschnitt sehnen. Sie suchen Sicherheit, Arbeit, Bildung, medizinische Versorgung und Rechtsstaatlichkeit. Sie suchen jene institutionellen Voraussetzungen, die Europas Wohlstand ermöglicht haben.

Hier liegt der Widerspruch der linken Selbstbeschreibung. Einerseits wird die eigene Gesellschaft als überaltert dargestellt, andererseits soll sie über nahezu unbegrenzte Aufnahme- und Integrationsfähigkeit verfügen. Europa soll zugleich ein erschöpfter Kontinent und eine unerschöpfliche Zuflucht sein. Beides kann nicht ohne Begründung gelten. Die Vorstellung, Europas demografische Probleme ließen sich durch afrikanische Zuwanderung beheben, reduziert beide Kontinente auf eine fragwürdige Ergänzungsrechnung. Menschen sind keine austauschbaren Einheiten einer globalen Bevölkerungsbilanz. Ihre Integration hängt von Bildung, Arbeitsmarkt und der Bereitschaft beider Seiten ab, sich auf verbindliche Regeln einzulassen. Ebenso wenig ist Afrika ein Reservoir junger Menschen, aus dem Europa nach Bedarf schöpfen könnte – wenn das kein Neokolonialismus ist, was dann?

Afrika ist kein europäisches Ersatzteillager

Wer den Kontinent ernst nimmt, muss anerkennen, dass seine Gesellschaften ein eigenes Interesse daran besitzen, ihre Bevölkerung zu halten und produktiv zu beschäftigen. Die afrikanische Zukunft wird nicht dadurch afrikanischer, dass ihre möglichen Gestalter nach Europa auswandern. Migration kann Vorteile bringen, wenn sie rechtlich geordnet und gesellschaftlich tragfähig gestaltet wird. Aber sie ist kein Ersatz für Entwicklungspolitik und kein moralischer Selbstzweck. Die wichtigste Frage wird selten gestellt: Was müsste geschehen, damit weniger Menschen ihre Heimat verlassen wollen? Nicht weil sie daran gehindert werden, sondern weil sie dort leben können, wo ihre Familien und kulturellen Bindungen zu Hause sind. Die Möglichkeit zur Auswanderung ist Ausdruck individueller Freiheit. Die Möglichkeit, unter erträglichen Bedingungen bleiben zu können, ist nicht weniger wertvoll.

Eine Politik, die sich auf die Aufnahme konzentriert, kann die Vorstellung verfestigen, ein besseres Leben sei vor allem außerhalb Afrikas zu finden. Das steht in Gegensatz zur Begeisterung über die dort angeblich entstehende Zukunft. Wer an Afrikas Entwicklung glaubt, sollte die Voraussetzungen ihrer Sesshaftigkeit verbessern helfen: Handel, Investitionen, Infrastruktur, Bekämpfung von Korruption und Stärkung rechtsstaatlicher Institutionen. Menschen sind nicht nur Individuen mit abstrakten Ansprüchen, sondern Angehörige konkreter Gemeinschaften. Heimat ist kein beliebig austauschbarer Aufenthaltsort. Wer diese Bindungen bei Europäern ernst nimmt, sollte sie Afrikanern nicht absprechen.

Die Freiheit, nicht auszuwandern

„No condition is permanent“ – kein Zustand ist von Dauer, steht laut Böhm auf manchen Lieferwagen in Lagos. Europas demografisches und wirtschaftliches Gewicht wird sich verändern. Aber aus dem Wandel folgt keine Verpflichtung zur Selbstaufgabe. Europa darf seine Institutionen bewahren, seine Grenzen kontrollieren und seine gesellschaftlichen Voraussetzungen schützen. Es darf zugleich mit afrikanischen Staaten zusammenarbeiten und Menschen aufnehmen, deren Zuwanderung rechtlich zulässig und politisch verantwortbar ist. Jugend ist kein politisches Programm, Chaos kein Fortschrittsbeweis, und die Zukunft liegt nicht schon deshalb an einem Ort, weil dort besonders viele Menschen geboren werden. Die eigentliche Frage lautet nicht, ob Europas Zukunft afrikanisch wird. Sie lautet, ob afrikanische Gesellschaften ihre eigene Zukunft so gestalten können, dass ihre Bürger darin leben wollen – und ob Europa die Kraft besitzt, seine eigene zu bewahren. Beide Aufgaben verlangen weniger romantische Begeisterung als institutionelle Vernunft.

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Wer Afrika eine große Zukunft prophezeit, sollte seinen Bewohnern wünschen, dass sie diese Zukunft nicht verlassen müssen. Wer Europa zur Aufnahme verpflichtet sieht, sollte erklären, welche Grenzen diese Verpflichtung besitzt. Und wer das Chaos fremder Städte als Zeichen einer kommenden Epoche bewundert, sollte sich fragen, weshalb er selbst die geordneten Verhältnisse seines Alltags so ungern aufgeben würde. Die Zukunft ist nicht das, was man aus sicherer Entfernung bestaunt. Sie ist das, worin Menschen leben müssen. Und die überzeugendste Zukunft wäre jene, aus der möglichst wenige fliehen wollen.