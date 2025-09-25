MDR-Rundfunkrat: Musterbeispiel für das Totaldesaster des deutschen Staatsfunks

Die Besetzung des Rundfunkrats des ARD-Teilsenders “Mitteldeutscher Rundfunks” (MDR) ist im MDR-Staatsvertrag geregelt. Dahinter steht ein klar formuliertes Ziel, wie in allen Medienstaatsverträgen: Das Gremium des Rundfunkrats soll die gesamte Gesellschaft in ihrer Breite abbilden. Er muss die Vielfalt der Meinungen, Weltanschauungen und gesellschaftlich relevanten Gruppen repräsentieren. Das ist übrigens auch die gesetzliche Basis der Gebührenpflicht. Soweit der Anspruch. Tatsächlich aber ist der MDR – wie schon der im selben Sendegebiet aktive Rundfunk der DDR – ein verrottetes, parasitäres System zur effektiven Verhinderung von realer Demokratie. Das spiegelt sich auch in der tatsächlichen Besetzung seines Rundfunkrates wider.

Der MDR-Rundfunkrat hat insgesamt 50 Sitze, 49 sind derzeit besetzt. Davon entfallen mehrere direkt auf die Landtage und die Landesregierungen der drei MDR-Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Jeder der drei Landtage entsendet dorthin drei Mitglieder – also Sachsen drei Sitze, Sachsen-Anhalt drei Sitze, Thüringen drei Sitze. Macht neun Sitze für die Landtage. Jede der drei Landesregierungen entsendet ein weiteres Mitglied. Somit werden 12 von 50 Sitzen direkt durch Parlamente oder Regierungen vergeben. Konkret setzen sich diese 12 “politischen” Sitze derzeit wie folgt zusammen: Fünf werden von der CDU besetzt (Siegfried Borgwardt, Andreas Nowak, Mario Voigt, Tamara Zischang, Regina Kraushaar), drei von der Linkspartei (Antje Feiks, Stefan Gebhardt, Katja Mitteldorf), einer von der SPD (Dirk Panter), einer von den Grünen (Beatrice Sauerbrey), einer von FDP (Guido Kosmehl) und einer ist parteilos (Sina Reeder). Die AfD stellt: NULL Sitze. Und das, obwohl sie in Umfragen bei 35 Prozent in Sachsen steht, bei 37 Prozent in Thüringen und bei 39 Prozent in Sachen-Anhalt (nach aktuellen Umfragen, unter anderem von Infratest dimap) – mit stark steigender Tendenz. Soviel zum Thema Teilhabe, Parität, Demokratie.

Kein einziger AfD-Vertreter – bei mehr als einem Drittel Wählerstimmen

Direkt parteigebunden sind weitere 16 Sitze, hinzu kommen mindestens 15 Plätze mit gesicherter Parteinähe, die von politischen Vorfeldorganisationen (Kirchen, Gewerkschaften, Jugendparlamente, Sozialverbänden) geschickt werden und die ausnahmslos von CDU, SPD, Linken und Grünen besetzt werden. . Weitere maximal 15 Sitze entstammen “gesellschaftlich relevanten” Gruppen und müssen (offiziell) “neutral” sein – hierunter finden sich dann auch Kulturschaffende und Migrationsvertreter, mit naheliegender linker politischer Tendenz. Das letzte AfD-Rundfunkratsmitglied war Jens Dietrich, der 2021 durch die schwarzgrünrotrote Mehrheit des Landtags aus dem Gremium gewählt wurde. Seitdem sitzt kein einziger Vertreter der stärksten politischen Partei im MDR-Sendegebiet mehr im Rundfunkrat, weit mehr als ein Drittel der Wähler ist dort ohne Repräsentanz. Stattdessen ist hier sogar Indien vertreten – in Person dem indisch-deutschen Regisseur und Drehbuchautor Kanwal Sethi, als Stimme des Dachverbandes Sächsischer Migrantenorganisationen. AfD 0 – Indien 1: Das ist eine Farce.

Der MDR-Rundfunkrat ist somit nur noch formal „pluralistisch“ zusammengesetzt; faktisch ist er vom Kartellparteienstaat erobert und beherrscht – und Beihilfe von Kirchen und Gewerkschaften. Das nüchterne Fazit dieses Befundes: Der MDR muss weg – wie einst der “Großdeutsche Rundfunk” oder die “Stimme der DDR”, analog Artikel 36 des Einigungsvertrags – und mit ihm auch die anderen ARD-Rundfunkanstalten und der gesamte öffentlich-rechtliche Moloch, denn auch in anderen Sendern der ARD sieht es nicht anders aus. Überall haben sich hier linke Agenda-Aktivisten breitgemacht und sorgen dafür, dass die linksgrüne Indoktrination der Bevölkerung gesichert ist. Der Fall des abgelehnten afrikanischen Asylbewerbers Hamado Dipama, der seit acht Jahren (!) im Bayrischen Rundfunkrat sitzt und sich gerade öffentlich mit seinem erfolgreichen Mobbing und Intrigieren gegen die geschasste NDR-Moderatorin Julia Ruhs brüstete, ist dafür nur ein Beispiel von vielen.

Rundfunkfreiheit bedeutet nicht die Freiheit des Parasitenfunks – sondern die Freiheit der Bürger!