Dier neue Adel: Deutschlands „Elite“ präsentiert sich der Welt als Freakshow

Der Peinlichkeit eine Gasse: Deutschlands Polit-Elite wirkt wie das Ensemble eines im billigen Theaters mit elitärer Attitüde. Oberhalb des eingefahrenen Parteiensystems hat sich eine neue Adelsschicht formiert, deren erkennbar deutliche Merkmale einer raumgreifend absolutistischen, neofeudalen Abgehobenheit leicht zu buchstabieren sind: Ist zum Beispiel der Skandal auch noch so groß und die unseriöse Praxis einzelner Hauptfiguren vom oberen Rand einer zerfallenden Republik noch so unübersehbar, es gilt die ehren Devise: Zurückgetreten wird nicht mehr. Adel bleibt. Statt demokratischer Legitimation auf Zeit: Lebenslanges und am besten vererbliches Geburtsrecht der Herrschaftsklasse. Das ist das neue Selbstverständnis. Adel verpflichtet zur Selbstgerechtigkeit und eigenen Regeln. Adlige herrschen – und machen daher schon aus Prinzip keine Fehler machen. Also werden sie den Teufel tun und sich je wieder beim billigen Volk einreihen.

Und diese neue kartellierte Polit-Adel wähnt und inszeniert sich eben absolut sakrosankt, schert sich demonstrativ nicht um öffentlichen Unmut und Empörung und kennt weder Selbstkritik noch Anstand im Sinne einer persönlichen Konsequenz oder gar Verantwortungsübernahme. Man klebt an Posten und Ämtern, und sonnt sich vom gemeinen Volke meilenweit entfernt. Wolfram Weimer ist für diesen Typus Politiker geradezu das Musterbeispiel. Nur für das dumme (Wahl-)Volk gelten noch uneingeschränkt Gesetze und Regeln und behördliche Kontrolle und Aufsicht, für die Untertanen gibt es Gerichte, die mit Knast drohen, sowie Complianceregeln, die bei Verfehlungen zwingend Rausschmiss oder gar gesellschaftliche Ächtung nach sich ziehen. Aber nicht für die feudale Kaste.

Diktatorisch waltende Créme

Und für den Pöbel drohen demgemäß auch horrende Geldstrafen, wenn er es – Achtung! – wagen sollte, die hohen Herrschaften zu “beleidigen“, sich über den Adel und sein mitunter schrilles, oft peinliches, einfältiges, mitunter von Wahnvorstellungen besessenes, teils grotesk würdeloses und unattraktives Personal mit seinem seltsamen Gebaren zu mokieren. Dann greifen neuerdings verschärfte Straftatbestände wie die Majestätsbeleidigung nach Paragraph 188 Strafgesetzbuch;, dann schreitet die zunehmend diktatorisch waltende Créme mit aller Machtanmaßung ein; dann läuft eine adelsgesteuerte Staatsgewalt, die in Deutschland schon lange nicht mehr vom Volk ausgeht, zu Hochform auf. Wehe den Regierten! Wer die Verantwortlichen schwachsinniger Politik mit ihren absolut(istisch) schwachsinnigen Entscheidungen “Schwachkopf” nennt, der wird von den Schergen und Häschern des Adelsregimes frühmorgens von dessen bis an die Zähne bewaffnetem Palastgarden durch die Haustür gedrückt, den verfolgt ein sogenannter „Staatsschutz“ (besser: Obrigkeitsschutz) bis in Badewanne und Bademantel, den observiert und erfasst man in Melderegistern und auf öffentlichen oder auch privaten Foren.

Die da oben wissen: Wo einen bereits ein falsches Lachen über diese degeneriete Adelsschicht die Bürotechnik, die informationelle Selbstbestimmung, viel Geld und womöglich sogar den Job kosten können, muckt keiner mehr auf. Die Methoden und Effekte sind letztlich dieselben wie zu Zeiten von Heinrich Manns „Der Untertan“ – und auch die dahintersteckende Sozialstruktur im linkssozialistischen Neofeudalismus. Denn obwohl die Aristokratie formell als überwunden und in gärenden und unruhigen Jahrhunderten der Aufklärung allmählich durch Gleichheitsgrundsatz, Republik und demokratische Grundrechte ersetzt wurde, herrscht in der Wirklichkeit längst wieder das Gegenteil vor. Der neue Adel herrscht mit durchaus adelstypischen Merkmalen in einer stetigen anschwellenden Machtblase; er pflegt politische Inzucht und abgehobene Dekadenz über alle Niederungen hinweg; und abgehoben wie er ist, will er auch die erbeutete Macht nimmermehr mehr teilen. Was an Opposition oder frevelhafter Unbotmäßigkeit bleibt, wird hinter Brandmauern geschubst und mit Missachtung gestraft; dem Volk wird Freiheit, Unabhängigkeit und Mobilität geraubt.

Programm des Schreckens

Man verleibt sich den Reichtum des Landes und die Früchte seiner Leistungsträger, seiner fleißigsten, erfolgreichsten Bürger, schamlos ein – und teilt ihn sich gemeinsam auf mit einer weiteren, nicht minder verkommenen gesamteuropäischen Adelskaste aus der Brüsseler Enklave. Die wird uns in absehbarer Zeit auch noch das Bargeld verbieten und alle Wertsubstanz selbst einkassieren, ebenso wie das verbliebene Rechte auf freie Meinung. Verbote und widerspruchsloses Durchregieren, wohin und gegen wen oder für was auch immer: Das ist das fortlaufende Programm eines erneuerten Schreckens der einstigen Fürstenherrschaft. Die Restauration der alten, vorrepublikanischen Ordnung im neuen Gewand ist bald abgeschlossen.

Alls nur eine steile These? Nein, die Wirklichkeit! Blickt man mal auf die allgemeingültige Definitionen dessen, was historisch in unseren Breitengraden, bis zur französischen Revolution, so alles als “Adel” definiert wurde, dann wird der Zusammenhang in die düstere Postmoderne unserer Tage hinein recht deutlich. Der Adel stank immer schon. nach Eigenlob und fand sich stets selber stets überaus genial und unentbehrlich und hatte von daher immer recht – und wer das Gegenteil behauptete konnte gehängt oder sonstwie entsorgt werden. Adlige sind relativ humorlos. Etymologisch bedeutete “Adel” in obszöner Selbstdefinition soviel wie „edles Geschlecht, die Edelsten“ (lateinisch entsprechend “nobilitas”): Man versteht und verstand sich in eitler Selbstgefälligkeit selbst als eine „sozial exklusive Gruppe mit totalem gesellschaftlichem Vorrang“, vordergründig an einen moralischen Kodex gebunden (“Adel verpflichtet”), der jedoch schon zu den Zeiten, da das aufstrebende Bürgertum Lebensstil, Etiketten und Usancen dieser Schichte zu kopieren begann, mehr Klischee als Norm waren.

Dekadenter Adel macht dick und doof

Innerhalb dieser Elite wird Herrschaft fundamental und nur im eigenen Netzwerk absoluter Macht ausgeübt, und diese wurde in der Regel innerfamiliär weitergegeben und geteilt – ehedem als Adelsgeschlecht in Erbfolge, heute durch Parteien, Cliquen, den verwaltungsmonarchischen Bürokratie-Adel, politische Seilschaften und sonstige Funktionäre geteilt. Ersetzt man Dynastie durch Kartell-Parteien, blaublütige Familienbande durch politische Seilschaften und subsumiert dies alles unter dem Oberbegriff einer kontrollierten Verwaltungsmonarchie, dann hat man den heutigen Ist-Zustand recht genau umrissen.

Fette Dekadenz macht (oder ist) oft hässlich – denn man kann sich gehen lassen, es ist immer genügend Geld vorhanden für die Apanagen und Zivillisten, die heute Diäten, Bonifikationen und Vergütungen heißen. Denn arbeiten tun immer die anderen. Sich im Alltag persönlich um etwas bemühen ist nichts für Adlige, deren Erscheinungsbild in diesem herunter gekommenen Land erschreckend niveaulos und von völliger Gleichgültigkeit gegenüber allen Konventionen und Würde und stilvollem Niveau gekennzeichnet ist. Dekadenter Adel macht dick und doof, und hedonistische Dekadenz führt zur Maximierung einfältiger Beschränktheit in dümmlicher Saturiertheit. Eitle Selbstgefälligkeit ist zwangsläufig am Hofe der kaputten Berliner Schrottrepublik, mit ihm steuerfinanzierten Heer von „Experten“-Schranzen und speichelleckenden Hurra- und Beifall-Klatschermedien, mit ihren regierungsgeil sabbernden Talk-Schranzen und blöd blubbernden Moderatoren in Einfalts-Quasselrunden, quasi selbstverständlich und selbsterklärend.

Das Beispiel Schnitzer

Betrachten wir das debile „Führungspersonal“ einer völlig entgleisten ehemaligen Wirtschaftsmacht etwas genauer, dieses Panoptikum des Abartigen, Clownesken, des Unsäglichen, Unvollkommenen, des eigentlich Unzuständigen, mitsamt Dauerüberforderten, vielfach Geringqualifizierten sowie halbgaren Weltenrettern, so drängt sich der Befund einer garantiert überbezahlten, feisten Adelsgesellschaft umso mehr auf. So schreibt soeben Rechtsanwalt Dirk Schmitz (der auch auf Ansage! oft zu lesen ist) über die geldgeile Völlerei bei Hofe am Beispiel der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer: „Schnitzer-Wirtschaftsweise: Firmenerben sollen mehr Steuern zahlen. Oder wie Staatsprostituierte die Ausbeutung und die Staatsquote nach oben treiben – Zu dieser Gruppe gehört dieses Geschöpf. Drittmitteleinnahmen ihrer Universität LMU (ohne Exzellenzstrategie) 2024: 186, Mio. € (LMU; ohne Klinikum), davon DFG 77,2, EU 40,1, Bund 36,0. DFG Hauptfinanzierung: überwiegend Bund und Länder.Die DFG selbst nennt für ihren Haushalt aktuell rund 3,9 Mrd. €, davon Bund 68,8 % und Länder 30,2 %, der Rest EU.”

An dieser Uni, so Schmitz weiter,“…gibt es außer Placebos kein Privatengagement. Monika Schnitzer erhält als ‚Weise‘ – obwohl schon komplett vom Staat bezahlt eine pauschale Entschädigung von 37.000 Nur jährlich. Zusätzlich Dienstreisen und umfangreiche Kosten für Gutachten und Hilfsleistungen. Ihr Institut veröffentlicht keine Drittmittel-Zahlen. Aber: Diese LMU-Gurkentruppe ist komplett staatsbezahlt. Drittmittel sind komplett Staatsknete. Und davon bitte viel mehr.” Schmitz ergänzt: “Daher diese ‚wissenschaftliche Forderung‘: Firmenerben sollten deutlich mehr Steuern bezahlen, als Privatpersonen, sagt Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Sie forderte mehr Gerechtigkeit, gerade bei sehr hohen Erbschaften. Monika Schnitzer, Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, fordert die Regierung dazu auf, Firmenerben stärker zu besteuern. Das sei richtig, allein schon aus Gründen der Steuergerechtigkeit, sagte Schnitzer der ‚Rheinischen Post‘: ‚Das Geldvermögen privater Haushalte wird unverhältnismäßig viel höher besteuert als das Betriebsvermögen von vererbten Unternehmen.‘ Vererbt werden auch ‚Gemälde, Oldtimer oder der Privatjet‘. Sie betonte, dass neben der Firma oft auch noch andere Vermögen vererbt werden: ‚Da finden sich neben liquiden Konten auch Gemälde, Oldtimer oder der Privatjet – gerade wenn es um sehr hohe Erbschaften geht.‘”

Prassen bei Hofe

Prassen mit der Steuerknete bei Hofe. Und das Personal? Wir leisten uns seit Jahren Außenminister, welche im Ausland für Lachsalven sorgen, weil ein weitgehend unkontrollierter Adel eben machen kann, was er will – und vor allem auch deshalb, weil es gar nicht mehr um Können und Leistung gehen muss. Beispiel Außenminister Johann Wadephul (der im Ausland mit seinen Anzügen, die wie frisch aus der Altkleidersammlung zusammengeklaubt anmuten, längst den phonetisch naheliegenden Spitznamen ”what a fool“ weg hat): Der Mann wirkt insgesamt ungebügelt und ungehobelt. Hingegen sieht der Grünen-Spitzenpolitiker Anron Hofreiter aus wie der Inbegriff eines Wehrdienstverweigerers, ein übergewichtiger alter Land-Hippie, der selbst mit Anzug und Krawatte wie eine zu heiß gebrühte und mit Krawatte verschnürte Presswurst wirkt; ausgerechnet diese Adels-Witzfigur übrigens erläutert uns nun den Sinn von Schützengräben und will noch vor seinen Enkeln soldatisch an die Front – obwohl er dort nur als Ballast für Dämme gegen Überschwemmungen bei Hochwasser nutzbar wäre. Hofreiter ist nun einer der eifrigsten Wehrdienst-Promoter und erklärt tagtäglich den Russen, Putin und den Populisten den Krieg. Alles Machterhalt – denn auch er will es sich weiterhin als Adliger feudal gut gehen lassen in diesem postdemokratischen Staatswesen.

Alles sieht wahrlich nach spätrömischer Dekadenz aus, oder auch nach der morbiden manieristischen Machtentartung des Ancien Regime von Versailles am Vorabend der Französischen Revolution. Die Adelskrone wird garten von einem kollektiven Lügen-Luftikus, der Milliarden für das neue Königreich abräumt und auch gerne davon etwas im Ausland wild streuend verschenkt, aber nur, um wenigstens dort scheinbar auf Augenhöhe zu glänzen und zumindest für einige Momente ernst genommen zu werden. Dieser neue Adel wird sich nur schwer von der Macht verdrängen lassen – aber er hat, typisch spätrömisch, im fallenden Germanien garantiert keine Zukunft. Bis zum bitteren Ende darf gelacht werden… aber Vorsicht: Die politische Adelspolizei hört mit und sieht alles!