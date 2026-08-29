Diese Deutschen: Kein A… in der Hose!

Das würden Sie, liebe Zuhörer, sicher gerne wissen: Was heißt eigentlich „kein A… in der Hose“? Sie haben sicher zwar schon eine Ahnung, doch wenn Sie ein paar Minuten abwarten, dann verrate ich’s Ihnen. Es lohnt sich also ganz bestimmt, bis zum Ende des Artikels weiterzulesen.

Da lebt also in Bremen ein 28-jähriger Somalier. Möglicherweise ist er Chefarzt einer größeren Neurochirurgischen Abteilung, ach, was heißt hier möglicherweise: Seinem virtuosen Umgang mit Messer (und sogar Gabel) nach zu schließen kann er nur neurochirurgischer Chefarzt sein sein, zumindest leitender Ingenieur einer Hafenkneipe in Mogadischu. Um dem allgemein bekannten Fachkräftemangel – besser dem allgemeinen Kräftemangel – auch in der Hansestadt Bremen abzuhelfen, hat man diesen Somali also übers Meer ins Land geschifft und ihn mit allem ausgestattet, was ein deutscher Obdachloser nie bekäme. Und siehe da: Der Mann ließ keine Zeit verstreichen, um seine unterbrochene berufliche Karriere flugs wiederaufzunehmen. Lassen wir die Reporterin des inzwischen wohl bedeutendsten freien deutschen Nachrichtensenders “Nius” zu Wort kommen: „Ein gewalttätiger Somalier darf frei durch Bremen laufen. Er gilt als bewaffnet und gewalttätig und soll möglicherweise ein Messer tragen, fiel in der Vergangenheit mit antisemitischen Äußerungen auf. Die Behörden halten ihn für psychisch auffällig, warnen intern vor ihm und trotzdem bewegt er sich weiter frei durch Bremen. Die Stadt Bremen hat ‚Nius‘ auf Anfrage zur Sicherheitslage mitgeteilt, daß den Behörden eine niedrige zweistellige Zahl an Gefährdern bekannt ist. Die meisten von ihnen besitzen deutschen Pass.” Doch weil das alles auch in Bremen längst nicht ausreicht, um die eigenen Bürger vor gewalttätigen Migranten zu schützen, versuchte man, den neurochirurgisch brillierenden Somalier bei seinen Fachkollegen in Pflege und Obhut zu geben – in der Psychiatrie des Bremer Klinikums Ost.

Ausgepresst wie eine habverschimmelte Zitrone

Doch die dortigen Ärzte konnten an der ergiebigen Straftaten des Mannes mit chronischer Delinquenz zumindest nichts psychiatrisch Auffälliges entdecken – und ließen ihn wieder laufen. als nächstes wird er wohl in eine Bremer Chirurgie eingewiesen; mal gucken. Vielleicht ist es ja der Blinddarm? Jedenfalls läuft diese deviante Fachkraft – vulgo: dieser irre Gewalttäter – weiter durch Bremen. Die Leute verstecken ihre Kinder und haben nackte Angst um ihr Leben. Trotzdem wählen sie, sollten sie es bis zur nächsten Wahl überleben, weiter SPD. Was das Fazit zulässt, dass nur ein somalischer Neurochirurg zumindest für Bremen nicht ausreicht, um Einsicht in notwendiges Handeln zu erlangen. Ärztemangel auf Bremisch quasi.

Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wieso – aber da fällt mir unweigerlich das Ende einer Geschichte meines Lieblingsautors Ephraim Kishon ein. Kommt ein Mann zu seinem Rechtsanwalt und klagt ihm sein Leid: er hätte einem Bekannten namens Billitzer Geld geliehen. Alle Anstrengungen, alle rechtlichen Mittel und Mahnungen, Klagen, Anwälte hätten nichts genutzt. Deshalb sei er nun hier, beim besten Anwalt des Landes, um zu fragen, was er tun solle, um sein Geld zurückzubekommen. Sagt der Anwalt: Gehen Sie zu Billitzer und hauen Sie ihm eine runter! Gesagt, getan: Am nächsten Tag hatte der Mann sein Geld in bar zurück. Und jetzt eine kleine Denksportaufgabe für Sie, liebe Zuhörer: Man nehme diese Geschichte und ersetzen darin den Namen Billitzer durch, meinetwegen, “Bremer Somalier”. Und nun schreiben Sie gerne in die Kommentare, wie diese unendliche Bremer Geschichte in diesem Fall wohl enden würde!? Was will ich Ihnen, liebe Zuhörer, mit diesem kleinen Gedankenexperiment sagen? Das die Deutschen spätestens seit der Machtübernahme der ehemaligen FDJ-Sekretärin Angela Merkel zunehmend von sprachgestörten Halbgebildeten, ungelernten Emporkömmlingen, lebensuntüchtigen Parteihalbschattengewächsen, fanatischen Glaubenskriegern und titelsüchtigen Hochstaplern regiert werden. Ja, Sie, die Deutschen, werden ausgepresst wie eine habverschimmelte Zitrone, damit ihr sauer verdientes Geld korrupten Kriegsherrn hinterher geschmissen werden kann. Sie, die Deutschen, arbeiten am längsten und bekommen die geringste Rente fast aller Europäer. Leiden muss schön sein…

Einfach kleben lassen!

Um es konkret und anschaulich zu machen: Berliner Autofahrer hielten vor einigen Jahren stundenlang mit glasigen Augen in sengender Hitze in ihren Autos aus, weil sich zwei oder drei staatlich und/oder kirchlich subventionierte, vollgekiffte Halbwüchsige auf der Straße festgeklebt haben, wo sie von grünen Stadträten mit Speis‘ und Trank versorgt werden, während um das Wohlergehen der selbstklebenden Verrückten rührend besorgte Polizisten stundenlang damit beschäftigt sind, selbige unter ständiger Kühlung aufs Zärtlichste aus dem Pflaster zu fräsen. Hätten die Berliner nur einen Hauch von A… in der Hose gehabt, hätten sie ihre zu Hunderten feststeckenden Autos einfach stehen gelassen, wären mit den “Öffis” nach Hause gefahren und hätten so die Versorgung der Stadt – namentlich der Senatskantine – wenigstens ein paar klitzekleine Stunden lahmgelegt. Und die Polizei hätte die straßengeklebten Geistesgestörten einfach kleben lassen und sich endlich marodierenden Clans widmen können. Um im Bild der obigen Kishon-Geschichte zu bleiben: Ich garantiere Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie am nächsten Tag von Billitzer Ihr Geld zurückbekommen hätten!

Und weil ich gerade dabei bin: Der größte Medizinbetrug der Geschichte, die sogenannte Corona-“Impfung”, insbesondere die Impfpflicht für Angehörige des Gesundheitswesens, wäre innerhalb von drei Tagen erledigt gewesen, wenn die Betroffenen statt eines großen Mundwerks und lautem Protestgeheul mehr A… in der Hose gehabt hätten und nur für drei Tage zu Hause geblieben wären, um am vierten Tag wieder ungeimpft bei ihren Patienten zu sein. Karl Lauterbach wäre dann direkt geimpft in der psychiatrischen Nothilfe gelandet!

Warum Deutschland den Bach runtergeht

Apropos, zum Schluß noch eine wahre Geschichte aus der verflossenen DDR: In der Nähe des thüringischen Mühlhausen gab es zu DDR-Zeiten große Kaligruben. Die dort tätigen Bergleute mussten in Tiefen von bis zu tausend Metern Schwerstarbeit verrichten. Einmal, so erzählte mir einer der ehemaligen Betriebsärzte, wurden über zwei oder drei Tage nicht genug Kartoffeln für die Bergleute geliefert. Woraufhin deren Sprecher zum Mühlhausener SED-Parteioberbonzen ging und wie folgt sprach: Genosse, entweder sind morgen Mittag Kartoffeln da oder wir fahren nicht mehr ein! Und, was soll ich Ihnen erzählen: Am nächsten Morgen stand ein ganzer Güterzug mit Kartoffeln auf dem Mühlhausener Bahnhof. Die thüringischen Bergleute hatten was? Sie ahnen es schon: A… in der Hose!

Sehen Sie, liebe Zuhörer: Jetzt wissen Sie, warum unser Deutschland vor allem den Bach runtergeht – und Sie mit ihm. Und jetzt wissen Sie, warum Hochstapler mit ergaunerten Doktortiteln, warum durch Parteibuch an die Macht gespülte Unfähige und hilflos durch die Landschaft staksenden und stammelnde Polit-Totalausfälle mit Ihnen machen können, was Sie wollen. Weil die Deutschen es ihnen durchgehen lassen. Weil sie alles mit sich machen und sich alles gefallen lassen. Und damit kommen wir zu Grund, warum die Deutschen über jedes Stöckchen springen (und es zwischen nicht mal mehr ein Stöckchen dazu braucht): Weil sie – und damit komme ich zur versprochenen Auflösung des Rätsels vom Beginn – keinen Arsch in der Hose haben. Was zu beweisen war.