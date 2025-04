Dieser Linksstaat ist das Hinterletzte: Attentatsopfer Michael Stürzenberger wird weiterhin vom Verfassungsschutz beobachtet

Zehn Monate, nachdem der Messeranschlag des fanatischen Afghanen Sulaiman A. ihn am 31. Mai 2024 Mannheim um Haaresbreite das Leben gekostet hätte, sagte der prominente Islamkritiker Michael Stürzenberger vorgestern im Prozess gegen A. vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim aus. Der Angriff sei aus dem völligen Nichts gekommen, schilderte Stürzenberger seine Erinnerungen an die Attacke. Als er gerade den Stand seiner Initiative “Bündnis Pax Europa” (BPE) auf dem Marktplatz aufgebaut und die Plakate geordnet habe, habe er plötzlich realisiert, dass er angegriffen werde. Im ersten Moment habe er gar nicht dass ein Messer im Spiel gewesen sei. Als Sulaiman A. auf ihn losging, habe er zuerst nur “einen Kontakt” gespürt, dann sei er gemeinsam mit dem Angreifer hingefallen. Erst als dieser wieder aufstand, habe er das Messer gesehen, so Stürzenberger weiter. In diesem Moment habe er instinktiv realisiert, dass es „jetzt gefährlich werde“. Er habe nie für möglich gehalten, dass so etwas passieren könne. Nachdem der Attentäter durch Stürzenbergers Abwehrreaktionen und herbeieilende Helfer von ihm ablassen musste, tötete A. im weiteren Verlauf der Attacke den herbeigeeilten Polizisten Rouven Laur durch einen Stich in den Nacken und verletzte weitere fünf Menschen. Vor Gericht erklärte A. dies später ungerührt damit, er habe sich nach dem verfehlten Mordversuch an Stürzenberger gedacht, “heute muss jemand sterben”. Außerdem beklagte der im Gefängnis fürsorglich umsorgte afghanische Attentäter, dass er im Knast Probleme beim Urinieren habe.

Während in diesem Land die Islamismusgefahr nicht nur weiter bagatellisiert wird und der Nachschub insbesondere an afghanischen jungen Männern, über deren Identität und Motive den Behörden so gut wie nichts bekannt ist, wird das Schicksal Stürzenbergers dem Vergessen preisgegeben. Schon kurz nach dem Anschlag hatten Medien (und leider auch der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt) ihn vom Opfer zum Täter gemacht und als “Extremisten” oder gar “Islamfeind” tituliert – und damit abermals zur potentiellen Zielscheibe von Islamisten gemacht. Die von Stürzenberger jetzt vor Gericht vorgetragenen eindringlichen Schilderungen der Mannheimer Ereignisse rufen erneut ins Bewusstsein , welchen Gefahren in diesem Land all diejenigen ausgesetzt ist, die die mir jedem Tag offensichtlicher werdenden Gefahren der islamischen Massenmigration benennen und davor warnen. Stürzenberger setzte sich diesen Gefahren seit Jahren aus; schon zuvor war es bei BPE-Informationsveranstaltungen zu Anfeindungen gegen ihn gekommen.

Kriminalisierung berechtigter und notwendiger Kritik

Schier nicht mehr zu fassen ist allerdings die Tatsache, dass Stürzenberger für sein gar nicht hoch genug zu schätzendes Engagement und seine Bereitschaft, über Jahre hinweg unter Inkaufnahme erheblicher Risiken aufzuzeigen, in welcher existenziellen Gefahr dieses Land sich durch die politisch geförderte Islamisierung befindet, nach wie vor vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet wird – weil aus dessen Sicht das BPE angeblich “verfassungsschutzrelevante islamfeindliche Bestrebungen” verfolge. Während in diesem Staat Gedenktage für Phantombefunde wie “antimuslimische Gewalt” eingeführt und “antimuslimischer Rassismus” herbeiphantasiert werden, werden also weiterhin diejenigen kriminalisiert, die sich mit dem fast täglichen Blutbad auf unseren Straßen und der schleichenden Übernahme Deutschlands durch die vorzivilisatorische, antiaufklärerische und in keiner Weise mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik vereinbaren Ideologie des politischen Islam nicht abfinden wollen. Die Propaganda und Hetze durch Politik, Behörden und von falscher Toleranz beseelte Medien hat dazu geführt, dass jede noch so konstruktive Islamkritik mit “Islamfeindschaft” oder “Hass” gleichgesetzt wird.

Statt die eigenen Bürger zu schützen, setzt man sie immer größeren Gefahren aus und lässt diejenigen, die dagegen ankämpfen, auch noch vom Inlandsgeheimdienst schikanieren – der, als Gipfel des Hohns, selbstnicht mehr in der Lage ist, islamistische Anschläge rechtzeitig aufzudecken (sämtliche diesbezüglichen Hinweise kamen in den letzten Jahren von ausländischen Geheimdiensten). Wer sich einmal eine BPE-Veranstaltung mit Stürzenberger angehört hat, weiß, dass es ihm nie um Hass oder Ausgrenzung, sondern um konstruktive Kritik und mehr als begründete Sorge um die Zukunft Deutschlands ging. Dass er, der dafür fast mit dem Leben bezahlen musste, mehr Repressionen zu spüren bekommt als die fanatischsten Muslime, die unbehelligt das Kalifat fordern oder bei aggressiven Massenaufmärschen den öffentlichen Raum okkupieren dürfen, zeigt, dass dieser Staat und seine handelnden Akteure völlig verrückt geworden sind.