Diffuse Nebelbegriffe: Ostbeauftragte Kaiser sorgt sich um den tiefen NGO-Staat

Wenn die “Ostbeauftragte” Elisabeth Kaiser (SPD) gegen Familienministerin Karin Prien (CDU) opponiert, weil diese rund 200 von mehreren Hundert Projekten des Programms „Demokratie leben!“ nicht mehr fördern will, lohnt es sich, genau auf die Worte zu achten. Kaiser erklärt, man könne sich Kürzungen „in der aktuellen Situation“ nicht leisten. Dabei bleibt „diese“ Situation auffällig unbestimmt; gemeint ist offenkundig kein objektiver Notstand, keine institutionelle Krise der Verfassung, kein Zusammenbruch demokratischer Verfahren – sondern vielmehr ein politisches Kräfteverhältnis, das den etablierten Parteien missfällt. Der Begriff der „aktuellen Situation“ fungiert hier als rhetorische Verdichtung von Unsicherheit, nicht als analytische Beschreibung. Er ersetzt die offene politische Auseinandersetzung durch ein implizites Alarmnarrativ. Wer nicht näher definiert, worin die Gefahr besteht, kann sie umso freier politisch instrumentalisieren. Die Demokratie erscheint dann nicht mehr als stabiler Ordnungsrahmen, sondern als fragiles Gut, das durch die falschen Wahlergebnisse bereits gefährdet ist.

Noch deutlicher wird die implizite Verschiebung im zweiten Teil der Aussage: In Ostdeutschland seien die „demokratischen Parteien“ schwächer aufgestellt. Diese Formulierung ist nicht neutral, sondern sie enthält bereits eine Grenzziehung: Wer zählt zu diesen „demokratischen Parteien“ – und wer nicht? Denn empirisch betrachtet ist die AfD gerade in Ostdeutschland eine der stärksten politischen Kräfte. Sie erzielt hohe Wahlergebnisse, verfügt über Mandate und repräsentiert einen erheblichen Teil der Wählerschaft. Wenn dennoch von „schwachen demokratischen Parteien“ gesprochen wird, bedeutet das im Umkehrschluss: Stärke allein reicht nicht aus, um als demokratisch anerkannt zu werden.

Die “Zivilgesellschaft” als verlängerter Arm des Staates

Hier zeigt sich ein grundlegendes Problem des gegenwärtigen Diskurses: Demokratie wird nicht mehr primär als Verfahren verstanden – freie Wahlen, Wettbewerb, Mehrheitsbildung –, sondern zunehmend als Wertegemeinschaft, deren Grenzen politisch definiert werden. Wer außerhalb dieses normativen Rahmens steht, wird zwar gewählt, gilt aber nicht als vollwertiger Teil des demokratischen Spektrums. Das ist eine Verschiebung von der Verfahrensdemokratie zur Gesinnungsdemokratie.

Vor diesem Hintergrund erhält auch die Debatte um das Programm „Demokratie leben!“ eine andere Bedeutung. Formal handelt es sich um die Förderung zivilgesellschaftlicher Projekte gegen Extremismus, Rassismus und Antisemitismus. Faktisch aber hat sich ein Netzwerk entwickelt, das stark von staatlicher Finanzierung abhängt und politisch eindeutig verortet ist.

Wenn Kaiser nun argumentiert, diese Strukturen dürften nicht wegbrechen, weil sie sonst „schwer wieder aufzubauen“ seien, dann beschreibt das weniger eine Stärke als eine Schwäche: Eine “Zivilgesellschaft”, die ohne staatliche Mittel nicht lebensfähig ist, ist keine unabhängige, echte Zivilgesellschaft, sondern eine subventionierte. Der Begriff des „ehrenamtlichen Engagements“ überdeckt dabei oft, dass es sich um professionalisierte Strukturen handelt, deren Existenz an Förderlinien gebunden ist. Was hier verteidigt wird, sind keine spontanen Bürgerinitiativen, sondern ein politisch geprägtes Fördersystem als Teil des „zweiten öffentlichen Dienstes“.

Demokratie oder Demokratiepädagogik?

Die eigentliche Frage lautet daher: Dient dieses System wirklich der Stärkung demokratischer Strukturen – oder eher der Stabilisierung bestimmter politischer Milieus? Wenn Projekte vor allem dort aktiv sind, wo bestimmte Parteien stark sind, und diese Parteien zugleich implizit oder offen aus dem demokratischen Spektrum ausgegrenzt werden, entsteht ein Spannungsverhältnis. Demokratie wird dann nicht mehr als offener Wettbewerb verstanden, sondern als pädagogisches Projekt: Die „richtige“ politische Haltung soll gefördert, die „falsche“ zurückgedrängt werden. Das mag aus Sicht der herrschenden Parteien ein legitimes politisches Anliegen sein – aber es ist eben etwas anderes als Demokratie im klassischen Sinne. Eine konservative Perspektive muss darauf bestehen, diese Begriffe zu klären: Demokratie ist kein moralischer Zustand, sondern ein Verfahren. Parteien sind nicht deshalb demokratisch, weil sie bestimmten inhaltlichen Positionen entsprechen – sondern weil sie sich im Rahmen dieses Verfahrens bewegen. Und Wähler sind keine Objekte politischer Korrektur, sondern Subjekte politischer Entscheidung.

Wer von „schwachen demokratischen Parteien“ spricht, obwohl eine große Partei starke Wahlergebnisse erzielt, beschreibt nicht die Realität – sondern er bewertet sie. Und wer die „aktuelle Situation“ beschwört, ohne sie zu benennen, ersetzt Analyse durch Alarm. Gerade deshalb ist Skepsis angebracht, wenn staatlich geförderte Strukturen mit dem Anspruch auftreten, “Unsere Demokratie™” zu “schützen” oder zu “sichern”. Demokratie braucht keine dauerhafte pädagogische Betreuung. Sie braucht Wettbewerb, Klarheit – und den Respekt vor dem Wählerwillen, auch wenn er unbequem ist!