Digitale Selbstverständlichkeit und strategische Verwundbarkeit: Hatten die Ajatollahs ein Google-Konto?

Ali Chamenei, der oberste Führer der Islamischen Republik Iran und höchste religiös-politische Autorität; Ali Shamkhani, langjähriger Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats und ehemaliger Verteidigungsminister; Asis Nassirsadeh als Vertreter der militärischen Führung auf Regierungsebene; Abdolrahim Mousavi als Generalstabschef der Streitkräfte; und Mohammad Pakpour als führende Persönlichkeit der Revolutionsgarden, ergänzt durch Sprecher wie Ali Mohammed Naini: All diese durch den Militärschlag der USA und Israels ausgeschalteten Personen standen für die zentralen Entscheidungs- und Machtstrukturen des iranischen Staates.Sie repräsentieren unterschiedliche Ebenen – religiöse Führung, politische Steuerung und militärische Kontrolle –, die gemeinsam die Handlungsfähigkeit des Systems bestimmten.

In der Analyse moderner Konflikte richtet sich der Fokus daher regelmäßig auf genau solche Schlüsselpersonen: Angriffe auf diese Ebenen werden in der Militärtheorie häufig als sogenannte „Enthauptungsschläge“ bezeichnet, da sie darauf abzielen, durch die Ausschaltung zentraler Entscheidungsträger die Funktionsfähigkeit staatlicher Strukturen zu beeinträchtigen. Unabhängig von der konkreten Bewertung einzelner Ereignisse zeigt sich, dass Personen in solchen Positionen grundsätzlich im Zentrum strategischer Überlegungen stehen. Gleichzeitig stellt sich eine weiterführende, bislang oft wenig beachtete Frage: Welche Rolle spielt der alltägliche Umgang mit moderner Technologie in diesem Zusammenhang? Auch hochrangige Entscheidungsträger nutzen im Alltag digitale Infrastruktur. Smartphones, Kommunikationsplattformen und Cloud-Dienste sind längst fester Bestandteil moderner Arbeits- und Lebensrealität. Vor diesem Hintergrund stellt sich die sachliche, aber relevante Frage, ob und in welchem Umfang auch Dienste wie Google genutzt werden und welche sicherheitspolitischen Implikationen sich daraus ergeben könnten. Die fortschreitende Digitalisierung hat den Alltag nahezu aller gesellschaftlichen Gruppen erfasst – auch den von politischen und religiösen Eliten.

Leise, abstrakt und oft unsichtbar

Smartphones, Cloud-Dienste und digitale Konten werden vielfach als selbstverständliche Werkzeuge wahrgenommen, deren Risiken im Alltag kaum noch bewusst reflektiert werden. Gerade diese Normalisierung technischer Nutzung kann jedoch in sicherheitspolitischen Kontexten zu einem erheblichen Risiko führen. Staaten mit hochentwickelten Nachrichtendiensten wie den Vereinigten Staaten oder Israel verfügen über spezialisierte Strukturen zur Auswertung digitaler Signale, etwa durch Organisationen wie die National Security Agency oder die Unit 8200. Deren Fähigkeiten beruhen nicht auf einzelnen Datenquellen, sondern auf der systematischen Zusammenführung von Kommunikationsdaten, Bewegungsmustern und technischen Metadaten. In diesem Zusammenhang ist weniger entscheidend, ob digitale Dienste genutzt werden, sondern wie bewusst deren potenzielle Folgen eingeschätzt werden. Personen in Machtpositionen – insbesondere solche mit religiösem oder ideologischem Selbstverständnis – könnten dazu neigen, technische Risiken zu unterschätzen oder als nachrangig zu betrachten. Diese mögliche Ahnungslosigkeit oder Fehleinschätzung kann dazu führen, dass digitale Spuren nicht als sicherheitsrelevant erkannt werden.

Hinzu kommt, dass viele Gefahren nicht unmittelbar sichtbar sind. Digitale Überwachung ist leise, abstrakt und oft unsichtbar. Wer nicht tief in technischen Zusammenhängen denkt, könnte annehmen, dass einzelne Sicherheitsmaßnahmen ausreichend sind. Tatsächlich entstehen verwertbare Lagebilder jedoch durch langfristige Analyse und die Kombination vieler Datenpunkte.

Das eigentliche Risiko liegt daher weniger in der Existenz von Technologie als in einer Unterschätzung ihrer Konsequenzen. Wer sich in einer Position politischer oder religiöser Autorität sieht, könnte übersehen, dass moderne Aufklärungssysteme unabhängig von Status oder Selbstbild funktionieren. Die provokante Frage nach dem „Google-Konto der Mächtigen“ ist daher weniger wörtlich als symbolisch zu verstehen; sie verweist vielmehr auf ein tieferes Problem: Die Kluft zwischen alltäglicher Techniknutzung und strategischem Risikobewusstsein. Nicht die Technologie allein schafft Verwundbarkeit – sondern der Umgang mit ihr.