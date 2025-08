Digitaler Euro: Die nächste Verschwörungstheorie wird Realität

Zuerst lachten sie. Dann stritten sie es ab. Dann sagten sie, es sei zum Schutz der Allgemeinheit. Und dann führten sie es ein. Genau so funktioniert moderne Politik. Wer vor ein paar Jahren warnte, dass Bargeld eines Tages faktisch abgeschafft wird und wir nur noch digital bezahlen dürfen, galt als Spinner mit Aluhut. Heute spricht EZB-Chefin Christine Lagarde ganz locker in einem Livestream darüber, dass Bargeldzahlungen künftig nur noch bis 1.000 Euro erlaubt sein sollen. Dass alle bargeldlosen Zahlungen ab 300 Euro kontrolliert werden. Und dass ein EU-Mitgliedsstaat einzelne Transaktionen auch blockieren kann, wenn er sie für unerwünscht hält. Nein, das ist keine wilde Theorie: Das sind Originalzitate, mit Kamera aufgenommen, öffentlich abrufbar. Der Stoff, aus dem früher dystopische Filme gemacht wurden, kommt nun aus dem Mund einer Zentralbankerin mit Perlenkette.

Der digitale Euro soll angeblich Komfort bringen, Sicherheit, Datenschutz. Wie damals der Impfpass. Wie die Corona-Warn-App. Wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Immer geht es nur um unser Bestes. Und immer endet es mit mehr Kontrolle, mehr Überwachung, mehr Vorschriften.

Der Bürger wird zum Risiko und Verdachtsfall. Und demnächst dann der Kontostand zum Werkzeug staatlicher Erziehung. Lagarde räumt sogar offen ein, dass es beim digitalen Euro eine Funktion gibt, mit der bestimmte Transaktionen unterbunden werden können. Angeblich nur, wenn es rechtlich nötig ist. Na klar; so wie damals die Lockdowns ja nur zwei Wochen dauern sollten.

Alles im Namen der Moral

Wer glaubt, dass Regierungen freiwillig auf Kontrollmechanismen verzichten, hat die letzten zehn Jahre verschlafen. Sozialkreditsysteme zur totalen Kontrolle sind technisch möglich – und werden daher auch eingeführt. Schleichend, aber unerbittlich. Das, was da gerade passiert, ist keine technische Innovation, sondern die sublime Einführung einer digitalen Leine. Heute nennt man es noch harmlos „Programmierbarkeit von Geld“ – und morgen wird sie genutzt, um zu verhindern, dass Sie mit ihrem digitalen Euro einen Flug buchen. Oder zu viel Fleisch kaufen. Oder zu wenig Bio.

Alles natürlich im Namen der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, der öffentlichen Moral.

Wer jetzt noch behauptet, das sei Verschwörungstheorie, dem sei ein kleiner Blick in die Vergangenheit empfohlen: 2G-Regeln? Verschwörung, wurden aber eingeführt. Impfpflicht? Verschwörung, wurde aber zumindest teilweise verordnet. Zensur in sozialen Netzwerken? Verschwörung, wurde aber genau so offiziell geregelt. WHO-Verträge zur “Pandemie-Koordination“? Verschwörung, ist aber heute Gesetzesentwurf. Und jetzt auch Bargeldabschaffung: Verschwörung, steht aber genau so in den Papieren der EU-Kommission.

Es geht um Macht

Es geht hier nicht um technische Spielereien, Bequemlichkeit oder Komfort. Es geht um Macht. Und zwar um eine Macht, die zentralisiert, programmiert und rückverfolgbar ist. Der digitale Euro ist das Gegenteil von Freiheit. Er ist ein Zahlungsmittel mit Leine… und wer an der Leine zieht, ist eben nicht mehr frei. Die EU steckt wirtschaftlich und politisch in einer Sackgasse. Schulden, Streit, Wachstumsschwäche. Die Versuchung, in Zeiten der Not noch mehr zu steuern, zu kontrollieren und zu dirigieren, wird da nicht kleiner, sondern größer.

Ein digitales Geldsystem, das auf Knopfdruck lenkt, blockiert oder belohnt, ist da keine Hilfe – sondern eine Einladung zur totalen Bevormundung.

Wer also glaubt, man könne dieses Instrument ruhig einmal einführen und dann vertrauensvoll in die Hände der Bürokratie legen, hat aus der Geschichte nichts gelernt. Vielleicht wäre es höchste Zeit, den „Verschwörungstheoretikern“ von damals jetzt einfach mal zuzuhören. Die behielten nämlich am Ende meistens recht.